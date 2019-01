Miguel Martín Talavera: "Morata solo encajaría si saliera Diego Costa"

Voz 1 00:00 bueno las doce y media Ecuador del Larguero seguimos en esta noche de copas

Voz 1670 00:03 la victoria del Real Madrid y el empate del Atlético en Giraud

Voz 1425 00:06 en ese campo se le atraganta a los de El Cholo empate a uno no es mal resultado para la vuelta ni mucho menos pero partido partido con con

Voz 1670 00:14 dos caras también del Atlético de Madrid partido competido el Girona creándole problemas a a los del Cholo Simeone Miguel Martín Talavera la narrado en el Carrusel deportivo la tala muy buenas queda el Manu buenas noches pues otro empatito allí en Montilivi

Voz 1576 00:27 sí yo creo sinceramente que hoy ha merecido más el Atlético de Madrid desvela que la primera parte empieza el Atlético de Madrid y con ese golazo de Griezmann y luego mediadora

Voz 1670 00:35 primera parte también con la dificulta

Voz 1576 00:38 desde el aire ha sido te terrible en Montilivi lo recordaba un partido con tanto aire con tanto viento pues ahí le costó Said más replegó el Girona tuvo los mejores momentos entrando por por ambas bandas con Doom vía llevando peligro y hasta que anotó el gol del Choco Lozano pero yo creo que la segunda parte es verdad que hubo una muy clara de Doom bien a contra en un problema que el aire le le le provoca Saúl pero luego la segunda parte de la digo a ETA habrá tenido fácil ocho nueve ocasiones claras de gol con Calin y Chacón Correa con Vitolo con Mar y bueno pues la pasado lo que le ha pasado muchas veces en esta temporada Manu que no no tiene gol no termina de de anotar Lage tiene ya no estaba Griezmann el campo que se retiró en el sesenta yo creo que hoy la falta cierto le ha privado de haber dejado sentenciada la eliminatoria

Voz 2 01:26 esta Kiko Narváez que hasta también

Voz 1 01:28 comentando el partido la Kiko muy buena alcarreña y Gustavo López hola Ruth hola Manu muy buenas caminando ahí Pablo Pinto hola Pablo muy bien

Voz 1670 01:35 más preguntaros qué ha dicho el Cholo en la sala de prensa y que han dicho los protagonizadas por el partido hola Fullana

Voz 1142 01:42 hola qué tal Álvaro muy buenas bueno pues Simeone que se marchaba con el resultado pero sobre todo con la actitud con el trabajo de su equipo sobre todo en la segunda mitad y por ejemplo se habla de fútbol Saura del partido se habla de la Copa pero también se habla de lo que pasa en los despachos y Jiménez ha hablado así de la opción de que continúe Godín él estaría encantado

Voz 3 02:03 no nos da igual quién se pueda ir en lo personal que le vaya bien a todos en su carrera pero también los quiero conmigo porque nada es son dos Un unos grandes jugadores

Voz 1670 02:14 a preguntas de por Godín si crees que

Voz 3 02:16 de renovar como lo está viviendo el bueno ojalá que ojalá que que todo se quién porque los quiero a todos de compañero en lo personal eso ojalá que tiene compañeros bastante tiempo más

Voz 1142 02:30 compañero además profesor y el alumno de Godina así que que se quede Godín dice que se quede Lucas que se queden todos los que están para seguir formando parte del equipo la próxima temporada ya así sobre la Copa del Rey este partido la mínima ventaja que lleva el Atlético de Madrid ha hablado Adán

Voz 1173 02:47 teníamos más sobre todo por cómo hemos empezado el partido yo creo que ya hemos empezado francamente bien y eso nos hace bueno quedarnos con un sabor agridulce no pero pero sí que es verdad que llevamos cierta ventaja para el partido vuelta

Voz 1142 03:02 bueno pues esa mínima ventaja del Atlético de Madrid que de momento son cuatro partidos contra el Girona cuatro empates

Voz 1670 03:07 me gusta el Atlético Kiko en la primera parte menos que en la segunda

Voz 2 03:12 pues mira me ha gustado el setenta por ciento de del partido hasta el minuto veinticinco del primer tiempo y todo el segundo tiempo no ha gustado a la falta de ambición que atendió a raíz del minuto veinticinco con un repliegue intensivo con mucha confusión a la hora de tener que marca uno otro cambió de jugar Griezmann arriba con cal y mucha juegan en una de la banda Koke achicando agua Arias ha habido hay una confusión que lo arregló lo solucionó el Cholo El en el descanso no con la entrada de Correa salió Montero chavalillos que había jugado delantero izquierdo el equipo volvió a juega en campo contrario eso provocó que del Girona no llegase fácil ha a la portería dan concentro que le quedaba mucho problema haya sido una posibilidad el día de hoy del Atlético de Madrid conociendo los equipos del Cholo de dejar en el segundo tiempo la eliminatoria casi solventada si aprovecha alguna de la de la que ha tenido

Voz 1670 03:59 pero ahora parece que si no marca Griezmann está difícil el gol también no ha tenido Correa y que está como siempre siempre que entra haciendo cosas interesantes pero pero

Voz 2 04:07 la el otro día cuando no es una cosita vamos paso los demás que al final van a ser todos los costalero de Griezmann quien nombró y porque la verdad que el francés monopoliza mano el ochenta por ciento de la jugada de

Voz 4 04:22 la realmente peligro que que probó

Voz 2 04:24 toca el equipo rojiblanco un golazo por cierto que me te en el interior a veces estamos hablando del secuestrado con Gustavito dio Gustavito habitual que tiene un aduptor que es una barbaridad para pegarle tan fuerte el viento la ayuda pero

Voz 4 04:36 que el interior pegarle tan fuerte no es en penes un golpeo de Interior lo que hace ahí Griezmann

Voz 1670 04:41 para ti ha dejado escapar la eliminatoria hoy Gustavo

Voz 0749 04:45 no era un partido fácil pues las circunstancias del clima a ningún jugador le gusta jugar con aire puede jugar con lluvia jugar con nieve pero con con aires muy complicado jugar el partido estaba con esas dificultades a mí me gustó el Atlético Madrid coincido con Kiko y lo comentábamos en Carrusel me gustó bastante el Atlético de Madrid es verdad que más tiempo que en el primero pero los primeros veinte minutos presionando bien arriba haciendo protagonista buscando bien los costados cuando viene entre línea buen partido de llamar por lo menos con esa actitud con esas ganas que tuvo el jugador francés a mí personalmente me gustó no lo vi con la desidia que tuvo el partido por ejemplo contra contra el Sevilla la verdad que que en ese sentido estuvo bien el Atlético Madrid no lo terminó de matar pero también corrió peligro cuando decimos esa falta ambición de ir a seguir presionando arriba tiras por el segundo gol de terminar de rematar la faena creo que eso le faltó al Atlético de Madrid hiló podía haber complicado porque tuvo el Girona tuvo tres o cuatro posibilidad muy clara el gol sobre todo en primer tiempo después el segundo fue un yo creo que fue un monólogo del Atlético de Madrid con llegada con buenas intervenciones los jugadores que salieron desde el banquillo con buena actitud con buen eh desequilibrio bien Vitolo bien Correa

Voz 1670 05:52 sí también Vitolo o parece que muy bien lituano no

Voz 0749 05:55 por eso pensábamos que iba a ser titular en el día de hoy pero bueno parece que el Cholo quiere potenciar mucho más alemán que necesita más minutos hay que ver hasta cuándo sólo al Cholo Simeone porque cuidado que evito los si está bien físicamente es un jugador que también al Cholo le viene muy bien

Voz 1670 06:09 pensábamos que iba a ser titular Vitolo desde que fichó por el Atlético de Madrid ya pensamos que era jugar para ser titular pero las lesiones pero es verdad que no acaba de dar y ahora parece que da sensaciones de que de que se acerca al titular claro exactamente Vitolo vino para ser titular en el Atlético lo que pasa es que no no no no hemos visto ni a la sombra de Vitolo pero llevados tres partidos donde bueno vamos a si sigue termina de deber de de verse en la versión buena de de

Voz 0749 06:31 sólo el problema Manuel que vas tirando de Saúl va tirando eco de vas tirando Rodrigo son muchos partido es

Voz 1670 06:36 la temporada cargada de partido cuya

Voz 0749 06:38 también con ni Pablo ha aparecido

Voz 1670 06:41 el ratito donde en la primera parte dio demasiado el balón no se le concedió más la pelota el Girona no también apretó el Girona pero en general bien el Atleti no bueno es un momento típico el Athletic Isanta pronto se pliega velas si ya esperar a salir a la contra él allí desde luego apretó el Girona que fueron los peores minutos el Athletic sí que es verdad que no segundo tiempo ha jugado mejor casualmente cuando se ha marchado Griezmann un poquito de descanso ha jugado sesenta minutos y cuando ido this man igual el resto ahí sean han liberado un poquito y hemos empezado a ver mejor versión del resto no creo que haya debate al respecto dijo

Voz 1 07:14 o con Griezmann pues ya sería lo que falta o Pablo tú no

Voz 5 07:17 que es como lo de Messi no que igual hay que sentar a Messi que ha jugado en el Barça sin Messi el Inter de Milán partidos pues nada lo dejamos en el banquillo

Voz 1670 07:29 la cadena Preston exactamente bueno pues veremos a ver qué pasa la semana que viene que es el martes también si no me equivoco a las siete y media y también la vuelta de que Time dieron el Wanda se tiene a sí sí bueno bueno ahora bueno queda abierta la eliminatoria no quedará ya para que haya buena entrada Hay que el equipo no no falla aunque aunque está todo abierto para para ese partido de vuelta algo que destacar tuvo la de del equipo

Voz 1576 07:53 bueno a mí me ha gustado Vitolo yo como digo creo pensábamos que iba a ser titular yo creo que estaba haciendo más méritos que en los últimos tiempos y luego es verdad que que ha encajado un gol que que parece luego la televisión que pueda derecho más Jos dio que el que el aire no era ni medio normal y que ha ayudado pero yo creo que Antonio Adán ha hecho en la segunda parte en la única gran ocasión que ha hecho el Girona una gran parada ya lo hice la eliminatoria del San Andreu Joy que dejo estaba escuchando antes hablar de que el de Courtois ha vuelto a demostrar del Atlético de Madrid a pesar del gol que que tiene un segundo portero de garantías estamos hablando de que es el sustituto de del mejor del mundo que Jan Oblak pero yo creo que hoy reivindicaba volvía a jugar y ha hecho bien las cosas Antonio Adán

Voz 1425 08:35 bueno e anoche os contaba un poco cómo están los nombres propios del Atlético de Madrid con con el asunto de Oblak

Voz 1670 08:42 el Cholo que está muy bien encaminados para que se anuncien sus renovaciones y ampliaciones de contrato pues no tardando mucho eh lo de Griezmann que ya se hizo hilo de Lucas que de momento se ha frenado su salida al Bayern y vamos a ver si se consigue de aquí al verano convencerle a base de pasta para que amplíe más el el contrato incluso que son los cuatro grandes pilares sobre los que eh Miguel Ángel Gil Marín si el club en general quieren construir este Atlético futuro más luego por supuesto los Koke Saúl Rodrigo y tal no pero Griezmann Cholo Oblak y Lucas todo bastante bien encaminado eh ahora mismo hay un nueve que anda suelto en Europa que es el de el nombre de Álvaro Morata que siempre le ha gustado al al Cholo alguna vez lo hemos comentado es un delantero que le gusta mucho al al Cholo Simeone

Voz 6 09:25 eh pero

Voz 1670 09:28 pero es una es una misión casi imposible de hecho eh Álvaro Morata se lo han ofrecido al Atlético de Madrid es distinto eso a que el Atlético de Madrid esté negociando o intentando fichar a Álvaro Morata entre otras cosas porque porque tendría que salir jugador un peso pesado es que ahora mismo el Atlético de Madrid es de la Liga el club que más porcentaje destina en salarios de todos en proporcione con con el el Atlético es el que más se ahora mismo no les sobra ni una peseta eh ni un euro al Atlético para sueldos para que llegase un jugador como Morata con el coste que supone fichar a Morata tendría que salir un peso pesado del Atlético Madrid sabes que fichar ahora mismo a Morata no se le ocurre al que asó la manteca ahora mismo no puede no puede fichar barato que es imposible y además es una operación que bueno para la que tendría que moverse gente del Atlético de Madrid Andrea Berta que no sé dónde he visto que estaba en Londres salvo que tengo un hermano gemelo Andrea Berta estaba hoy en Madrid pero yo he visto pero igual tiene un hermano gemelo estaba pero Andrea Berta estaba hoy en en las oficinas del metro por lo que sí es cierto es que le han ofrecido Álvaro Morata al Atlético y a otros clubes de Europa a unos cuantos porque bonanzas adquirir del Chelsea primero tiene que convencer al Chelsea para que dejen salir y luego veremos es un jugador interesante Kiko ya Mourinho dijo a Mourinho a al Cholo siempre le ha gustado

Voz 4 10:49 sí hombre es un jugador de interés

Voz 2 10:52 ante por las condiciones que no que que tiene a la hora de poder jugar a la contra por tío rápido ya lo hemos hablado muchísima bese a mí todavía no ha aplicado el salto que que yo esperaba no en lo que creía Joy preveía de de Morata no por condiciones va sobrado a la hora de jugar de muchas manera diferente pero esa falta no se puede decir cartero de personalidad de creerse realmente que que puede ser un jugador top le hace muchas veces jugar casi cohibido mano Hinault termino no ha terminado de dar el salto que yo esperaba no y que fíjate fíjate claro pero es verdad que tiene muy buenas

Voz 4 11:28 sí claro tiene veintiséis años hoy se supone que es de las mejores entre los veintiséis y veintisiete

Voz 2 11:36 cuando el jugador ya está maduro hecho estamos disfrutando también con y otros mucho pero a mí es un jugador que todavía estoy esperando que por condicione puede dar mucho más de lo que realmente ha dado y evidentemente su nueve apetecible porque es como está la cosa puede jugar Champions y puede jugar mucho de del equipo fíjate el Madrid también está hablando de de de de de nueve en pues de digo pero tú ya lo decía tú con el tope salarial una cosa el ofrecimiento que te puedan hacer y otra cosa es que se te va de las manos porque tienen que dejar salir gente es inviable

Voz 1670 12:06 le faltaba Gil Marín ahora fichara con la que tiene en el Vestuario anunciar que fichar Álvaro Morata no tiene eh bueno primero que no puede porque la Liga no lo dejaría es que es imposible cuando no puedes no puede segundo que imagínate la que se remonta a anunciar que ficha a Morata al pastizal que supone fichar a Morata sea tiene cola en El Vestuario mañana por la mañana e Pablo cómo cómo ves tú lo de lo de el nueve que le vendría bien a Atlético de Madrid pero pero Morata tiene sitio en muchos equipos no sólo en el Atlético no sí lo decías tú ante ese en el verano de la Eurocopa de Francia estuvo súper cerca de ir al Atlético de Madrid llegó a hablar el Cholo con él en persona eh si íbamos en estaba convencido en lo que pasa que arranca haciendo una muy buena Eurocopa con España metiendo goles si Florentino le dice de al Atleti es el único sitio al que no puedes ir y al final se termina marchando al Chelsea pero ahí ya empezó una relación en la que Morata está dispuesta era Atleti a mí lo que me cuentan es que eh Morata está encantado porque el Atlético de Madrid y sobre todo el Cholo está encantado de que venga pero claro el Chelsea tonto tampoco es decir el ochenta millones de euros en Morata si no le va a dejar marchar cedido gratis entonces si la operación se pusiera muy muy muy de cara sí pero claro si algo de sacar a cambio y desde luego el Atlético de Madrid es que ahora mismo no tiene nada en el bolsillo pues nada

Voz 1576 13:25 sólo gorengan perdona Manu saliera Diego Costa que encima con la lesión claras saliera gris imposible imposibilitar ya que Diego Costa pero quiere decir se ha hablado de otros nombres que pueden salir ninguno que no sea del calibre de Costa claro que podría valer como moneda

Voz 1670 13:39 de cambio claro no se puede ir yo que se puede ir y nicho se puede y no sé qué pero claro es que con eso es no comprar ni una pierna datan tienes para comprar una pierna al precio está Morata ahora mismo que repito eh a mí me parece un pedazo delantero que vaya donde vaya incluso si se queda en el Chelsea que tampoco está tan claro que se vaya ir del Chelsea aunque todo apunta que podrían darle luz verde antes tienen que fichar al delantero pero vaya donde vaya me parece un jugador muy aprovechable pero ahora mismo parece que está difícil el Sevilla también ha sonado pero es una operación que tampoco puede acometer el Sevilla claro que le gustaría tampoco lo han visto con malos ojos pero es que es una utopía que él

Voz 2 14:11 cómodamente pueda fichar a Morata Manuel tema de representante de Morata porque es un paso que que para el chaval un momento importante en su carrera hombre muy importante su carrera ya con alguna duda irá al Sevilla tal como está jugando Andre Silva Benger ayer tampoco te vaya creer que Morata va a llegar iba

Voz 4 14:29 ser imprescindible titularísimo que también se lo va a tener que gana quiero decirte que tiene que medir también

Voz 2 14:35 muy bien los pasos a la hora de elegir un equipo que le podrá también la posibilidad de de de ser titularísimo porque yo a día de hoy Morata peleando con Andre Silva tampoco te diría yo

Voz 1670 14:46 es titular indiscutible ya te digo que

Voz 0749 14:48 el paso psíquico e aparte de tomar una buena decisión creo que hay equipos que se le puede dar bien al en Morata el Sevilla es uno de ellos que juega mucho por fuera para terminar por dentro es un jugador que hay en el juego asociativo le cuesta algo más no sé si coincides vienesa presencia dentro del área eso remate de cabeza

Voz 1 15:06 a bajar el balón aguanta jugando muy bien lo que Sevilla no no pero digo

Voz 4 15:10 qué se puede decir que que tenido que hacer

Voz 0749 15:13 con el pues claro que jugar Champions que no tenga ese nueve pero aquesta GA

Voz 2 15:16 Henin hecho que fíjate que con

Voz 0749 15:18 Conthe que tampoco estuvo bien Morata pero que comenzó muy bien la temporada con ese sistema de tres atrás con carrilero tirándole muchos centros ahí estaba mucho mejor ahora con Charlie no encuentra la posición primero bueno está viene también porque en ese juego asociativo por ahí le cuesta algo más es verdad que se tiene que ganar y sobre todo al Sevilla que hay que ver si va pero creo que es un juego que le puede dar mucho más a Morata de lo que le puede dar ahora mismo en Chelsea con Charlie en el banquillo puede balsa asocia mucho más el equipo

Voz 1576 15:47 bueno he domingo a las doce siguiente cita no domingo a las doce frente al Levante para cerrar la primera vuelta seguimos prácticamente invadido creo que son un empate lo que ha cedido el el Atlético de Madrid

Voz 1670 16:00 pues me alegro mucho de hoy los chavales es que no me gusta me alegra mucho hay creo que Xavi Isidro con otro que ha vuelto a nuestra liga con Iborra así que me voy que me está pidiendo paso

Voz 2 16:10 hablando del Villarreal birmano que diga Itu bueno no sé lo del penalti yo no visto una pata más grande que la ha podido pega vascas pero bueno lo que llamo porque

Voz 1 16:20 si con los pitufos esta esta está peinando el gato hace falta la Liga que viendo al máximo vengar

Voz 2 16:29 se le ha metido en un viaje a Paca me dice bueno no sé si pare pero que hay que me estás contando