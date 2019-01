Vicente Iborra, sobre la muerte del dueño del Leicester: "Todo el mundo lo recordaba y lo quería, ha sido una gran pena para todos"

Voz 1284 00:00 esta poner el Isidro en ese partido en el que han empataba dos el Villarreal el Espanyol y en el que el entrenador Luis García Plaza se ha quejado de que el bar en esa jugada polémica hola Xavi Isidro muy buenas qué tal buenas noches bueno pues así estamos

Voz 0889 00:14 te borra un tipo que llegaba hace nada un par

Voz 1 00:17 ese día será presentado aquí en Vila real desde Lester diez millones

Voz 0889 00:20 euros aproximadamente ha pagado el submarino ha firmado por lo que resta de temporada y cuatro más ya ha debutado ya a las órdenes de García Plaza en este partido de Copa treinta minutos ha rendido bien creo que lo ha hecho todo bien y bueno pues ha coincidido en el terreno de juego cuando el Villarreal acabó dos remontando el partidos de escucha llanas sintonía de del Larguero

Voz 2 00:38 Vicente

Voz 0079 00:39 hola buenas bienvenido de nuevo muchas gracias

Voz 2 00:42 echabas de menos la Liga o qué

Voz 0079 00:44 pues sí la verdad que sí la seguía decide la distancia hay bueno es verdad que que la echaba de menos hay mucho

Voz 2 00:50 la diferencia entre el fútbol aquí el fútbol allí

Voz 0079 00:53 bueno yo creo que allí el fútbol es un poco más más directo más físico aquí es un poco más tácticos y que yo haría que son las dos principales diferencias

Voz 2 01:03 dar el ratito que has jugado como te has visto bien

Voz 0079 01:06 si bien la verdad que me he encontrado bien he intentado ayudar al equipo en la verdad que me han ayudado mucho los compañeros y agradecido por ello

Voz 2 01:13 por llevas aquí pocos días pero las sigue desde la distancia como decía usted como está la Liga como están todos los partidos incluido el de hoy no contra un Espanyol muy serio también que que deja la eliminatoria muy abierta para la vuelta no

Voz 0079 01:23 sí así es creo que nuestra reacción final le deja un poco más abierta la eliminatoria Hay yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar con el espíritu del equipo no rendirse hasta el final y y es lo que tenemos que mantener para la próxima final del sábado en el ochenta

Voz 2 01:37 hay cinco cambien el ochenta y nueve vaca Ibaka ha sido protagonista de otra jugada de la que se ha quejado el míster Luis García no con el tema del bar como las visto tú

Voz 0079 01:46 bueno pues sinceramente y honestamente no puedo opinar porque no lo he visto en me comenta que es penalti pero más claramente pues puede opinar cuando cuando vea la jugada repetida

Voz 2 01:56 ha sido al Villarreal por Luis García

Voz 0079 01:59 no es verdad que que ya hubo contactos en verano no no se dio siempre he tenido muy buenas referencias del Villarreal es un club de mi tierra hay evidentemente pues que coincida con Louis es un punto más pero es un un poco en conjunto

Voz 2 02:13 lo digo porque ya estuviste en el Levante con él no coincide ya con él

Voz 0079 02:16 sí ya coincidía años atrás con el bueno

Voz 2 02:19 oye en Liga cómo lo ves la Copa totalmente abierto para la vuelta en Cornellà la semana que viene con el dos dos pero en Liga ahora mismo en descenso a dos puntos de la salvación

Voz 0079 02:28 sí en la realidad hay que cambiar el chip hay que pensar en el partido del sábado como he dicho para nosotros debe ser una final jugamos en casa ante nuestra gente y estos partidos son los que tenemos que sacar adelante para para bueno para ver la situación de otra manera hay ir escalando posiciones que es lo que todos queremos

Voz 2 02:44 bueno pues nada bienvenido de nuevo al fútbol español por cierto fuiste protagonista y testigo de de una de las imágenes de las que más se ha hablado en todo el año no el accidente desgraciado helicóptero del que era el dueño de de tu antiguo club no me imagino que un momento también durísimo allí en en la Premier no en Inglaterra

Voz 0079 02:59 sí fue un momento duro para para toda Inglaterra evidentemente para para el club para la ciudad era un hombre muy querido en el cual pues aportada todo lo que podía en hospitales en asociaciones caritativas e por eso no todo el mundo lo lo recordaba lo quería hay ir por eso fue una una gran pena aparatos bueno

Voz 2 03:20 jornada Vicente enhorabuena por el de Woody eh a seguir peleando que es una temporada apasionante pero dura también va a ser un abrazo