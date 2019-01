Todos unidos en amigable romería

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa Se acabó la broma ahí pasó lo que tenía que pasar la derecha se une para echar a los socialistas de Andalucía era desde el mismo instante en el que se conocieron los resultados de las elecciones el único final posible para una historia que no tenía otra salida alguien con dos dedos de frente llegó a pensar en serio que iban a desperdiciar esta oportunidad qué poco conocen a la derecha quiénes han sido opinaban se ha visto que el candidato del PP Juanma Moreno Bonilla futuro presidente de Andalucía merced a estos fríos pactos no iba a ganar unas elecciones en toda su vida que cada comparecencia ante las urnas perdía miles y miles de votos trescientos mil salieron huyendo de Moreno entre dos mil quince y dos mil dieciocho que se dice pronto así que ahora o nunca se dijeron las fuerzas vivas de la derecha con Vox como se que pactar con el mismísimo diablo venga el podernos apoyan la ultraderecha o lo que haga falta aplique ese Ciudadanos el cuento que tiene las manos embadurnado de la misma caspa muy centristas pero menos lo este Ojo que el PP haya cedido mucho a Vox es simplemente que opinan lo mismo el acuerdo final es sin más un calco de lo que piensan los Prim pollos casada y Rivera punto por punto no se equivoquen