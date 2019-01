La última hra de la Super Bowl en Yankilandia

Voz 1 00:00 pues sí yanqui como cada miércoles con José Antonio Ponseti tenemos

Voz 2 00:23 no está jugando donde está disputando el rally Dakar hola Ponseti que tal tal feliz madrugada como el partido está jugando en qué minuto en te exactamente

Voz 0258 00:34 bueno mejor dicho a cuantos están requisado Blanco la mejor dicho a cuantos minutos están ahora los nuestros porque vaya día no

Voz 1025 00:42 bueno hoy ha sido un un un mal día para los mega favoritos porque Sáez ha tenido problemas y está casi cinco horas de la cabeza con problemas en el cuello hace un rato nos mensaje a por ahí bueno está por tomar la decisión si salen mañana o no

Voz 3 00:58 y y en principio pondría ahí seguirían

Voz 1025 01:01 tipo echando una mano sobre todo Peterhansel que ahora va primero y que es el líder de este pero bueno hay que verlo hoy por otro lado la otra historia es así peor la de Joan bordea que se ha metido ahí en un lío de un barranco con piedras que no ha podido salir que le han tenido que sacar en helicóptero el está en perfectas condiciones pero es que no podía sacar ni la moto y que le dice adiós al Dakar y la verdad es que es sorprendente pero te voy a contar una cosa

Voz 0258 01:28 me coches en coches vamos a fijarnos

Voz 1025 01:30 tenemos ahí un par de tipos que la están liando poblando por no decir tres es Dani Solá hizo lo has puesto quinto a quince minutos por delante de Nani Roma que está sexto a dieciocho minutos sea que ojo con Dani Solá y el día dieciocho sí sí o quintos y sextos después del lío de hoy pero pero es que mira en la clasificación y el próximo el siguiente los nuestros el siguiente Eros nuestros del puesto veintiocho es Cristina crisis que es que se ha colocado en el puesto veintiocho ya está en el top treinta yo ya había hecho un carrerón poca broma tu primo

Voz 0258 02:08 Jesús Calleja está por detrás de Isidre Esteve así en el puesto treinta y cuatro se a fiesta por abajo viene cuatro-cinco eh vamos y Óscar Fuertes está en el cuarenta y cuatro se bueno hay ahí les Tendero

Voz 1025 02:20 os podemos sobre todo ojo con Solá que va quinto y con Nani Roma que van sexto que tienen opciones vamos a apuntar ahí

Voz 0258 02:29 los datos mañana otra vez y a ver si se ponen las lunas de hoy es que daba miedo bueno ver algunas de una gira sube letra al final de la dunas que está al Bernabéu infiernos hay una pendiente desde del alud hay un cartel que digo de la duda que puede un cartel que dice hasta aquí se no son las más gigantes que he visto en mi vida de antes que ha vivido de camiones tampoco es que han pillado también

Voz 1025 02:52 en Niebla por la mañana mismo las motos es que hay de todo vamos muebles ha pasado hoy pues nada

Voz 0258 02:58 así está la aventura del Dakar atentos a los nuestros en coches y motos y una pena lo que como siempre tienes la cocina eh así entrar en redes sociales está la cocina siempre me ha gustado mucho los sitios donde la cocina no cierra pues la cocina de los siempre está abierta no tenía dinero para mandarlos y lo hacemos desde la consigna que podíamos haberlo hecho desde el baño del del comedor y no me gustan los sitios donde vas a comer a las cuatro y me dice no es que acaba de cerrar la cocina dando la cocina siempre me viene a mí me gusta los tiros diciendo aquí la cocina está siempre abierta como por ejemplo ahí está todo el día la Termoplax venga el filandón que a veces vamos a comer tarde siempre dicen por lo demás no vas a las a las seis y en otros muchos sitios tremendo bosque la cocina del Dakar con Ponseti no cierra nunca XXIV Asamblea sí señor eso por un lado por otro y ahora por nosotros deberíamos empezar el día con grandes

Voz 2 03:52 no hombre voz y ahora ya

Voz 0258 03:57 Angélica la Super Bowl no qué pasa con las su pero el claro es que bueno que la tenemos en puerta realmente está

Voz 1025 04:03 vamos ya en Wall CAR siempre yo que ella ha habido sorpresas Indianápolis hagan nadie se mete en uno de los partidos bonitos contra Kansas City es otro de los grandes partidos se enfrentan los Ángeles chats contra England Patriots con dos Bucks veteranos ahí que mola Philadelphia bandos Orleans que para mí a día de hoy no es el equipo más fuerte ya veremos desfilar decía es el tema

Voz 0258 04:26 no no este no están bien no están bien ya a Chicago el otro día en una jugada que si queréis os contamos don Javier

Voz 0699 04:37 sabemos que pasó bueno es que fue tremendo fue tremendo porque tuvieron el gol para ganar los Chicago Bears

Voz 0258 04:44 sabes que hay que meterla entre palos

Voz 0699 04:46 Nos metió en los últimos segundos y eso se va a hacer un símil con el fútbol es es como tirar un penalti tienes un penalti a favor en los últimos en el último minuto los fallaron a raíz de eso pues está montado se ha montado un jaleo bastante importante

Voz 0258 05:01 que en Chicago oye donde donde esta porra que os voy a hacer para ver quién Indianápolis Kansas City Kansas Arkansas también los dos canchas porque está está muy fuerte a lo mejor te dio una de las sorpresas Chargers contra Patriots patrios no a ver en realidad yo yo

Voz 0699 05:19 de los Patriots yo los Chargers que te digo que viene de muy bueno

Voz 1025 05:26 en tono extraño Los Ángeles Charo no es que

Voz 0258 05:28 bien hecho mejor temporada no sé si os patrios y luego Philadelphia contra Orleans los a mis setenta treinta para Nueva Orleans ya está fijado es que no se para mí son los máximos favoritos está muy bien los seis mal Philadelphia ya lo que pasa que Philadelphia te voy a recordar una cosa te acuerdas Carreño que el año pasado ya van

Voz 3 05:46 de de equipo que no ganaría

Voz 0258 05:49 más de tal Chuck esto ya saben lo que es venir desde atrás igual de víctimas si antes se efectúe luego Dallas Cowboys Los Ángeles Ramos a priori lo Rame a priori pero ya veremos Bosch se ha apuntado queda inicio bueno en las casas de apuestas verás tú que no nos comemos en las casas de apuestas teóricamente a los chips los patrio lo Sens y los y los Rand

Voz 3 06:11 y lo de antes hablabas de Filadelfia Manu

Voz 0699 06:14 a también ha sido muy sonado el año pasado tú decías hizo muy buena temporada Philadelphia la temporada regular y luego ganó la Super Bowl pero fue curioso porque lo hizo sin su quarterback

Voz 0258 06:22 Mar es hincar son web

Voz 0699 06:25 el año ha pasado algo similar lo de la temporada no estaba siendo buena trabas algo similar Yebra aquí se crece otra vez se ha lesionado el otro otra vez está jugando ha vuelto el suplente que fue con el que el año pasado

Voz 0258 06:38 el gol dio el año que viene estará de titularse además llega un momento en el que el titular deja ese titula además va a ser agente libre en verano Chuck por eso esté el año que viene está forrado de paso hombre se encontraba

Voz 3 06:50 llevo bien en la en la anterior eliminatoria

Voz 0258 06:54 a la contra pues nada Chicago que me oye dentro de las noticias no noticias pero hay que decirlo me me de la cerveza porque está la de Juan Javi ahora te la cuento sí pero dentro de las noticias noticias tenemos a Sarah Thomas otra vez mujer arbitro a esto lo he visto yo de la NFL la primera sí sabemos que en la normalidad debería ser no

Voz 4 07:16 destacar está beneficia pero dejó

Voz 0258 07:18 me permitidme que no que en un deporte en donde

Voz 4 07:21 es dificilísimo ver mujeres pues es un

Voz 0258 07:23 tal es un lujo que ya verdad serían no destacarlo pero está claro porque era la primera vez primeras el árbitro en play off echó en wild card pero primero es verdad sí ojalá aquí estamos a un montón de que insisto que nos malinterprete porque no es árbitro principal es una cosa

Voz 0699 07:44 que hay bastantes árbitro yo no es en cuanto Say la verdad tú lo sabes pero nos siete árbitros que lo pues es uno de los siete no es el principal que es el que habla así el micrófono estadio pero que tenga partido sí en el bar porque llevar también en el bar en el barrio Pontón ahí y ahí sí que es el árbitro principal siempre el que decide que sea siempre es el que

Voz 0258 08:05 puesto puestos entrenador está bien lo que dice no en la tele

Voz 2 08:08 en la repetición como no no hombre porque hay cámaras no se nota que lo llevan

Voz 0258 08:14 pero es que lo de la NFL claro de allí cámaras no faltan ya es casi imposible como se nota la lo de la cerveza que decía

Voz 0699 08:25 es que es lo que te contaba antes digamos que el Kicker de los Pierce falló un gol pero además es que dio en un palo luego en el otro sea fue el colmo de la mala suerte tenían todo para ganar y clasificarse para la siguiente ronda para la semifinales de conferencia bueno el el Kicker es Cody Parker entonces una cervecería muy famosa de Chicago ha visto el negocio ya creado una en la parte donde donde se chuta ese Phil gol entonces ha dicho que pueden ir allí los habitualmente a tomar cerveza que pueden ir allí y probar chutar ese mismo feel gol o sea que además desde cuarenta y tres yardas que fue el mismo que hizo Cody Parking si lo consiguen les dan un año gratis de cerveza qué te parece mucho eso es mucho

Voz 0258 09:10 este un año habrá tiene cerveza pero da igual los días que vaya

Voz 0699 09:12 pues yo si alguno de los reacción das eso y arruinada cervecería

Voz 0258 09:15 no vamos o eso o te quedas industrias de pegarle patadas al balón un año la cerveza es un año gratis sin límite de litros entiendo si un año de hoy hasta dentro de un año pero el otro día que estuvimos yo yo yo me tarde como siempre pero no en el karting de Carlos Sainz con Carlos Sainz hijo tal el que gana daba se llevaba su peso en cerveza ahora te deja helado no me estrenó no dado hombres de llega tarde no te iba a preguntar quién ganó por Franco estuvo allí no gane si nazi si no estuvo en la final pero si alguien de Movistar y nos Calvo es un desastre y no es Calvo no pues hay pocos

Voz 2 10:04 nuestro compañero lo sé bien

Voz 0258 10:08 mente enfadarle

Voz 2 10:10 yo entendí que hay mucha gente con pelotas pero ya lo únicamente a también

Voz 3 10:21 bueno Yeti después de que tendría que

Voz 0699 10:23 vas nada muy rápidos del el tiempo lo que se escucha lo que sepamos unidos pero primero hay que decir que por fin ha sido destronado Ariana Grande con su ya no es el número uno y ahora el número uno

Voz 5 10:36 es Güiza hizo mi de JAL sí que suena a Mira da bien como es el nombre a ese nombre artístico ojal seis es un anagrama de su nombre real que es así

Voz 2 10:50 muy bien queda ahí déjame que es donde la chiquilla si lo estoy haciendo para rellenar hasta que llega el estribillo que aquella buena ya estaba además es cantante diseñadora pintora productores monta a caballo en bicicleta es me dio a ver estribillos

Voz 1 11:09 cuando llega el estribillo Fabiano ahora va bien ahora bien sino uno dic

Voz 2 11:27 la Juan Villoro sabe se estrelló parece lo mismo que en el inicio de la campaña vale película alguna buena por ahí bueno la película

Voz 5 11:37 es un éxito garantizado se llama The App Site suena así a unos cuantos

Voz 6 11:42 Unix mucho la ex número Home

Voz 0258 11:45 ya te digo que es un éxito garantizado porque es un rímel norteamericano antes de la dicha trampa intocable que la vimos gustó volví capital los americanos han hecho la misma versión pero con otros personajes que me imagino dice además porque yo me los actores son buenos estaba

Voz 0699 12:06 quién va a Kevin Hart Nicole Kidman hombre con tiene buena pinta porque en si el guión es bueno porque abrigo inacabable está muy bien en la serie raíz os halló seccionado esta porque Ponseti

Voz 0258 12:16 esta temática pero pero está un poquito de baja ya que están que lo estáis explotando

Voz 0699 12:23 a los seis bueno la la serie se llama titanes es de Netflix son así

Voz 0258 12:30 mire el estribillo

Voz 3 12:33 vi el ovillo

Voz 2 12:39 hostia básicamente aquí aquí luto Giant sobre la vista con la vista de superhéroes de cómic

Voz 0258 12:52 es Robin pero sin Batman tras el Batman Nancy si se convierte en un Valerón líder de un nuevo grupo de G

Voz 0699 12:59 jóvenes héroes muy buena pues como siempre que va a nacer

Voz 0258 13:02 pues al eso y no hoy como todo todo el sí pero yo creo que deberían dar una tregua

Voz 0699 13:09 seis meses sin sacar una seis estamos viendo por encima

Voz 0258 13:12 esta para para para poder llegar a Madrid vamos a morir de empacho vamos a morir de sobredosis yo diría yo tengo una teoría de que ahora con toda plataforma estos como el Tourmalet permanentemente estás pedaleando arriba que no hay manera de ver

Voz 3 13:27 seres si ven ven ven que ha de estribillos

Voz 2 13:31 es algo rarito que estribillo queda por ahí era el estribillo Hola a Ponseti que ilusione hoy casi no hemos hablado ni ayer tampoco te voy a la cosa

Voz 0258 13:41 no no te estoy planteando si decirle a Manu Carreño que trasladamos El Larguero diré que Perú

Voz 2 13:46 es lo de ayer y lo mucho que tu verdad

Voz 7 13:50 de Perú me estáis dando un baño a las siete y media de la tarde

Voz 0258 13:53 a Perú Athletic de Bilbao Sevilla Copa del Rey

Voz 7 13:56 de los horarios de mañana ida de octavos de final Athletic Sevilla y media Betis Real Sociedad por cierto incluido en la convocatoria Lucas han Galli

Voz 0258 14:04 ahora bien ante la Real que leído

Voz 7 14:06 es aproximadamente está en la lista gran noticia sí señor a las nueve y media Levante Barça B cuenta Javier Lekuona que mañana probablemente mañana se haga oficial el pase por tres años y medio de Ibai Gómez al Athletic Club de Bilbao hoy negociando ha dicho hace cuatro cinco horitas y mañana en principio se va a hacer oficial

Voz 0258 14:25 lo que sí es algo que no sé si se puede contar si se puede contar es que ya se ha despedido hoy de los compañeros en el vestuario a ella eso no es que

Voz 2 14:35 es lo que sí sí sí el mismo banco Rajoy botella a la de Pinto

Voz 7 14:41 claro gracias porvenir para Dios Champions League de la FIBA habló de baloncesto le ganó el Lorca Murcia ni minó la Eurocup ganó Andorra higa ganó Valencia Basket y hasta aquí

Voz 8 14:52 el equipo le he Héctor González que dice la prensa mañana hola qué tal Manu muy bueno pues abre hola SETI feliz madrugada abre el diarias con Vinicius gol sin carambola el brasileño también protagonista en Marc así dice la ilusión se llama Vinicius El Mundo Deportivo de John

