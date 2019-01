El Larguero (09/01/2019): Repasamos la victoria del Madrid frente al Leganés tras el polémico penalti y el empate del Atlético ante el Girona

Voz 1375 00:00 pues además del Sporting dos Palencia uno de ayer hoy y cuatro partidos de ida octavos de final de la Copa del Rey le ha ganado el Getafe uno cero al Real Valladolid gol de Ángel en el noventa y uno han empatado a dos Villarreal y Español Sergi Darder en el quince y Álex López en el setenta y dos yp para el Villarreal en una remontada espectacular al final cambien el ochenta y cinco Ibaka en el ochenta y nueve habido movida con el VAR se ha quejado Luis García Plaza de una jugada por un posible penalti sobre Vaca ahora se lo preguntó a Iturralde además Girona uno Atlético de Madrid uno Lozano para el Girona Griezmann en el minuto ocho abría el marcador con un golazo gran momento del francés máximo goleador de el equipo trece goles y también máximo asistente del equipo nueve le quitó el Cholo a falta de media hora y además acaba de terminar ahora mismo lo estabais oyendo en el Carrusel con Dani Garrido y con todo el equipo de la SER ha terminado en el Bernabéu el Real Madrid tres Leganés pero hola Antonio Romero muy buenas hola a mano qué tal muy buenas a todos pues el poquito público que ha habido hoy en el Bernabéu

Voz 1670 01:39 que seguido marchando ya pero satisfecho hoy por lo que ha visto sobre todo en la segunda parte no

Voz 0239 01:43 sí ha habido un rato el Real Madrid tuvo una apuesta para mí una noticia positiva una puesta en escena bastante mejor imagen con más concentración siguiendo los consejos de Modric que en anteriores partidos luego se que es verdad Manu que en un rato de la primera parte ha habido incluso un par de oportunidades de Leganés parecía que el Madrid volvía desconocerse atrás pero luego llegó la jugada más que polémica ese penalti del

Voz 2 02:04 colista de Leganés sobre Odriozola dudoso que Gil

Voz 0239 02:07 Manzano señaló en el cuarenta y cuatro la primera lo marcó Sergio Ramos en la segunda sólo ha habido un equipo Ése ha sido el Real Madrid que con el trabajo de Nacho con la calidad de Karim Benzema con el remate de Vinicius con los goles de Lucas y de el brasileño ha para mí sentenciado la eliminatoria en una buena imagen la de la segunda parte

Voz 1670 02:24 soy un partido que era peligroso sí si tenía incluso tintes la primera parte al final cuando hace un par de intervenciones Keylor Navas ha hecho un paradón muy buen hoy en Madrid verdad que empezaba a tener problemas atrás pero al fin tal dolía un poco a que podía haber lío en el Bernabéu para terminar una cosa muy bien para los de

Voz 1375 02:39 Solari y además ha jugado bien dices titular a jugar un ratito Brahim ávido noticia con Isco que ha sido suplente

Voz 3 02:46 sí

Voz 1375 02:47 a ti repite a aún me gusta en redes sociales de un aficionado que había puesto que Solari le dejaba otra vez en el banquillo de diciendo que ponía a Ceballos pone a Vinicius da historia Isco Alarcón a eso le dio me gusta Isco luego lo quitó rápidamente pero al final hasta jugó también un ratito aunque ha sido el primero en unirse del campo en cuanto ha pitado el árbitro el final del partido enseguida el sanedrín

Voz 1530 03:16 hola qué tal buenos momento muy buenas escuchamos a Pellegrino que partía yo creo que golpea un poquito anímicamente no faltó más comisión provocará ese gol Híjar abierta con más posibilidades con más fácil el resultado de vuelta Eden pues bueno con respecto a las diferencias no había diferente jugadores nosotros no somos el mismo equipo el Madrid tampoco no equipo van evolucionando a veces van creciendo a veces no es yo creo que hemos jugado bastante mejor este partido que el partido de ida a mi manera de ver hemos aprendido algunas cosas bueno yo creo que no hemos tenidos apelan a la que uno necesita y esa convicción para jugar contra los grandes equipos

Voz 1622 03:58 hola Mauricio qué tal aquí el fondo buenas noches Antón Meana en directo en El Larguero de la Cadena SER ha dicho la primera respuesta que considera que el penalti cambia la ecuación del resultado quería saber qué le pasa

Voz 3 04:08 el el penaltis en directo y si lo ha visto

Voz 1375 04:12 pues

Voz 1530 04:14 bueno eso siempre se comenta bastante alrededor de una jugada a mí me parece una jugada muy dudosa no me parece no que no es una presión excesiva como para que sea penalti pero bueno no puedo volver el tiempo atrás y ya está lo que pasa que bueno son

Voz 0919 04:32 en eliminatorias

Voz 1530 04:34 como en el caso de la Copa que te ahora el resultado son castigo bastante severo para lo que habíamos hecho no esa es por ahí lo más doloroso en este partido

El Larguero en Instagram arroba el larguero facebook punto com barra

Voz 1375 04:52 a bordo por ahí seguirá pendiente del micrófono de Javier

Voz 1670 04:54 también para posibles protagonistas en la zona mixta de este Real Madrid tres Leganés cero estado hay además de Romero Álvaro Benito o la Alba muy buenas qué tal mano buenas noches está también Julio Pulido la Julio qué tal buenas noches Don Mario Torrejón hola

Voz 0458 05:08 Nos Manuel muy buenas seguir a Jesús Gallego se incorpora esta tarde del árbitro Iturralde

Voz 1375 05:13 a González y tú buenas noches te pregunto por el penalti a los pregunta todos por cierto para mí penalti ya has estáis los en contra para mí penalti que ha pasado en el Bernabéu cuando entra o Isco escuchamos la afición iba a decir el poco público cuarenta hay tantos cuarenta y tres mil había cuarenta y cuatro mil entre lo reciben así

Voz 5 05:41 tampoco se sacan demasiado conclusiones división de opiniones algún pito por ahí esporádico algún aplauso pero tampoco sin demasiado sin demasiada euforia con free

Voz 1670 05:50 maldad en una situación que

Voz 1375 05:53 está perjudicando al Real Madrid no sé qué ha pasado sinceramente algo habrá pasado y algún día lo conoceremos yo no lo sé si lo supiera lo contaría no sé qué ha pasado entre Solari Isco pero hoy tampoco jugáis con el partido de Copa en el Bernabéu contra el Leganés

Voz 0458 06:08 entiendo el cabreo veis

Voz 1670 06:09 con lo que no entiendo es lo que ha hecho en Twitter de darle aún me gusta de un aficionado que ha puesto que no mira quién pone pone a todo el mundo y no le ponen a Isco Alarcón antes se pone a sí mismo y tal pues al final me gusta alguien les debió decir pero que estás haciendo pero que estás haciendo

Voz 0458 06:22 lo ha quitado aquí dado el el tuit bueno ahora

Voz 1670 06:25 desde lo de Isco e antes de nada Romero para ti penalti no para

Voz 1375 06:29 a Álvaro no tampoco para pulido no para Mario no gallego está por ya hola Jesús Gallego

Voz 0919 06:38 bueno para mí que dudoso

Voz 1375 06:41 dudoso para mí pero yo quiero añadir que para mí

Voz 1501 06:44 el primero es penalti claro el anterior es plante clarificadora con lo cual refuerza lo que yo pienso Delloye

Voz 5 06:49 dije no no no no no revisar ninguna de las dos nuevas un atraso sea sea protocolo no sea protocolo un atraso

Voz 0458 06:56 e Iturralde ya te voy a decir que no es penalti no

Voz 1375 06:59 penaltis bueno que no es penalti vaya para mí sí es sabes porque para mí es penalti porque entiendo eh que Odriozola va en carrera iba desequilibrados y lo que no sé es si Odriozola hubiera conseguido centrar

Voz 1670 07:11 no le toca el rival que ya sé que no le metió un empujón y le mete un codazos pero lo toca lo suficiente para que se caiga ya sé que el es un contacto pequeño pero es que

Voz 1375 07:20 parece que le toca lo justo para que se caiga

Voz 0458 07:24 eso aplaudirle hoy tú no quiere eh hoy no quiero pelea no no no no

Voz 1375 07:31 ya sí tengo cuestiones si esas cuestiones de OPI

Voz 3 07:35 León y de opinión cada uno tiene la suya

Voz 1375 07:37 claro yo no lo voy a convencer es decir eso es fútbol es fútbol fútbol sí pero luego eres una carga es una carga que se toca mucho más fuerte da hay una cargas pero esto es que le toca Bordalás lo justo pero muy tocar muy pocas pero lo gana sino le toca se cae

Voz 6 07:53 yo creo que está ya practican la calle

Voz 0458 07:56 Maduro está maduro y yo creo que vamos a ver coartado cuál es claro en cuanto yo tengo mi opinión para mí era penalti y para el resto de penalti para Gallego dudoso ha terminado Pellegrino en la sala de prensa mañana no esta respuesta es bueno escucha

Voz 1622 08:12 a saber

Voz 7 08:13 más importante en

Voz 1530 08:17 yo creo que bueno el jugadores que que no tienen muchos minuto jugadores nuevo o en caso de Martin que yo creo que ha estado bien pregunta

Voz 0458 08:25 pero eso está hecho

Voz 1530 08:27 lo correcto ha trabajado en Ávila ha vuelto a disputar minutos Recio también que lo necesitaban Juanfran Gerar en una posición que no es habitual bueno me lo tuve que cambiar por la amonestación en estoy satisfecho vuelos repetir que el tercer gol por ahí no

Voz 0458 08:45 golpeado una confianza

Voz 1530 08:47 mire poco no voy a hacer ningún comentario con respecto al penal penal ya está la ustedes lo hacen bastante mejor que yo a a los comentarios no

Voz 8 08:56 es que la pregunta que le han hecho es que sea el Madrid le han pitado el penalti que le debían del domingo y por eso ha dicho esta respuesta aunque ha puesto cara cuando escuchaba la pregunta ya fue crítico Pellegrino ayer con la polémica por lo de Vinicio sumergida extras la respuesta que

Voz 5 09:10 vamos el técnico argentino eh pues nada

Voz 1670 09:14 la jugada anterior ti tampoco era penalti no la crecida Mario Torrejón Itu

Voz 3 09:18 para mí no es él el que le adelanta al jugador del Leganés y es el que se interpone en la en la carrera y quiero decir una cosa sólo para lo de lo peligroso que hacemos es muchas veces desde los medios de comunicación

Voz 1375 09:30 ahora todo el penalti que se repitan

Voz 3 09:32 nariz es porque no es el pitido inicio eso eso es eso es dañino para la profesión es dañino para el fútbol para el arbitraje pues se seguirán equivocando a favor y en contra del Madrid y el próximo penalti que piten a favor del Madrid es porque Gil Manzano en el campo lo ha visto que que descastado pensándolo débil en el que piense eso y el que diga eso sí ya simplemente la pregunta es que es que ya ya ya no puedo dormir

Voz 1670 09:56 pitarán uno de nosotros no suframos Árbitros

Voz 0458 09:58 bueno día

Voz 3 10:01 el domingo en el Betis pues si hay un penalti pitará aquí en este país no es volver echaremos vámonos a la cabeza claro porque como no repito ahora Vinicius ahora repitan hay uno se repita insinúa y no suele pitada y ya está

Voz 0919 10:12 yo yo creo para mí para ver primero como dice Iturralde el primero sobre todo zona tampoco me parece penalti que trazó la CMT por delante iniciar no tenía opción de jugar la pelota y a mi me parece que ahí Gil Manzano sí ha demostrado personalidad política porque era la primera jugada área pequeña habéis visto no lo ha pitado

Voz 3 10:30 lo que es más fácil ese que el segundo

Voz 1501 10:34 pero claro yo yo él el protocolo del bar para mí está mal concebido por una por una cuestión no será el para ayudar al fútbol no será al revés pues no Quan

Voz 1670 10:42 cuando hay una duda cuando puede ser no puede ser

Voz 1501 10:44 ahí no entra al bar digo yo como protocolo no justo al revés sea cuando hay una duda cuando hay muchas opiniones que ya que es seguro su que puede ser que nos aclare hitos porque a lo mejor es verdad puede ser que sea pues yo creo que sí pues yo creo que no porque de Marisa pero déjame déjale al de abajo que lo vea dejan de abajo que lo vea que se que va a decidir que lo vea sabes qué pasa

Voz 3 11:01 sitúe el tema del de Vivar y del protocolo en el sentido de que el origen del bar es para las acciones como la mano de Enrique deja fuera a Irlanda del Mundial como la agresión

Voz 0458 11:13 entonces eso ya muy antiguo pero bueno nos de la justicia deportiva oye si el segundo dando el segundo hablamos enseguida con Iturralde empieza a Solari en sala de prensa

Voz 1670 11:22 Ana la primera pregunta sobre el inicio duración

Voz 1622 11:25 yo no sé si si ya superada esa moderación hay queda mucho tiempo todavía pero que ha cambiado el Vinicius de hace dos meses ha venido actuando

Voz 7 11:34 bueno está está dando grandes pasos no desarrollar el talento lo lo lo tuvo siempre no dejan de llegar pero desarrollarlo en desarrollarlo en el Bernabéu al lado de tantos otros grandes jugadores en este estadio Icon con constancia habla también de de de Sudán jo no de iré su frescura de ley

Voz 8 11:58 la alegría de que trasmite cuando cuando toca la pelota pero

Voz 7 12:02 pero yo sigo insistiendo en tiene tiene dieciocho años y el fútbol es es por supuesto que es es es ese y después es obtener así que muy importante que el sigas siga sosteniendo y no en nuestro trabajo que el que lo siga siendo pero claramente estamos todos muy contentos con con Vinicio y con su rendimiento actual

Voz 1622 12:23 qué tal Santiago aquí el fondo buenas noches Antón Meana en directo en El Larguero de la Cadena SER quería saber de quiénes culpa es de que ir con ojo de casi nunca en el Madrid con Solari de Solari o de que Isco está siendo el peor del equipo y que todo están por delante de él

Voz 7 12:38 son veinticuatro futbolistas en la plantilla hay una parte de mi trabajo es decir quienes juegan no la no la más grata seguramente que

Voz 8 12:52 hola buenas noches miran además no cambia

Voz 0458 12:56 el veinticuatro preguntan por de Courtois tendrá que jugar kilo también en Liga porque está hecho parte médico el Real Madrid hablando de la lesión muscular de Courtois a ver qué dice el técnico solo

Voz 7 13:05 hace muchos años muchos de ellos al máximo nivel no solamente en este club sino que te exige al máximo cada tres días durante toda la temporada sino en sus selecciones nacionales que te exigen cuando normalmente el resto de personas está de vacaciones así que que normalmente hacerlo

Voz 0458 13:25 de prensa enseguida con Solari eh nos vamos a

Voz 1670 13:28 sanedrín y tenía la palabra Iturralde para cerrar el asunto del bar ahora es pregunta también por el tema de Isco y lo que he dicho

Voz 0458 13:33 Solari y lo que ha hecho disco esta tarde con el tuit de ese afición

Voz 1670 13:36 lo que ponía lo de la alineación hablamos también del Partido de la victoria del Madrid tres cero con Romero con Gallego con Álvaro Benito Pulido Mario Torrejón y pendientes el micrófono de Javi Herráez que enseguida empezarán a salir eh jugadores de el de El Vestuario además rápidamente cierra la portada de este Larguero con las dos noticias que tienen que ver con copa fuera de España en la Copa de la Liga en Francia caído el París Saint Germain uno dos ante el Guinjoan hizo que ha jugado name Mary en va P de titulares y ha jugado también luego un rato Cavani

Voz 1266 14:05 eh eliminados porque es a partido único le han pitado por cierto tres penaltis a favor al Qin Gang pero el PSD eliminado de la

Voz 1375 14:12 va de la Liga en Francia y en

Voz 1266 14:14 Inglaterra la goleada del Manchester City

Voz 0458 14:17 semifinal Copa de la Liga ya metido nueve goles hoy al rival bastante flojito

Voz 1375 14:22 Albion nueve cero cuatro de Gabriel Jesús se podrían ahorrar hasta el partido de vuelta fuera del fútbol luego vendrá Ponseti con el Dakar Joan Barreda se ha tenido que retirar en motos después de quedarse atrapado en un barranco

Voz 0458 14:33 pero la peor noticia aún eh

Voz 1375 14:35 ha sido la de Carlos Sainz en coches que se queda casi sin opciones tras sufrir problemas mecánicos Joan Barreda está bien afortunadamente logros contara Ponseti la última hora viene Euroliga de baloncesto Armani Milán ochenta y cinco Barcelona noventa las once

Voz 1670 14:48 cuarenta y cuatro una menos en Canarias estamos en directo en el Bernabéu vámonos allí

Voz 9 14:52 el mundo está lleno de músicos los hay que tocan en la calle en un sótano en un concurso de talentos o en un estadio pero sólo uno de cantaba esa canción antes de dormir hay muchos sus pero sólo anti rock folk y rock sólo uno Unico conduce el tuyo por doscientos noventa y ocho euros al mes con mi renting oferta fue sin consulta condiciones en Volkswagen punto es

Voz 0699 15:13 ocho a enseguida estaremos con Kiko Narváez Gustavo López y Pablo Pinto hoy Talavera para analizar el partido del Atlético de Madrid en Girona siguen directos Santiago Solari en la sala de prensa en el Bernabéu

Voz 0458 15:25 ahorro engañen gerente ABC dice que es ingrato hacer

Voz 1622 15:27 canciones como The ingrato es ver el Bernabéu con cuarenta y cinco mil personas hoy el filme basado el domingo contra la Real cincuenta y cinco mil una situación extraña no para un equipo que que ha ganado tanto en los últimos años eh que deje este estadio medio vacío como lo vive suele entrenador como lo de la plantilla

Voz 7 15:46 afecta no afecta o te da igual o la pena el Real Madrid tiene cientos de millones de hinchas alrededor del mundo en todos los países allá donde vayas hay un hincha del Real Madrid que no todos pueden venir al al Bernabéu eso está claro el Real Madrid es es la marca global del fútbol con igual sabemos que siempre hay gente mirando haga más frío más caro

Voz 0239 16:11 por su nueva

Voz 7 16:12 bueno siempre nos sentimos acompañados

Voz 0749 16:16 hola Pablo Parra para Radio Marca me gustaría preguntarle por Vinicius porque usted ha jugado con eh

Voz 0458 16:23 no he entendido bien la respuesta controlar y sobre el burka

Voz 0749 16:25 o es que cuando tocan la pelota sabes que va a pasar Albi nadie cuando les escoger la pelota no entendió bien la respuesta de que algo va a pasar

Voz 7 16:33 bueno él es un chico que encara no es atrevido en el fútbol el de ese ese desequilibrio individual en el fútbol moderno muy importante así que él tiene una de esas cosas difíciles el gol por supuesto que lo más difícil del fútbol y luego el desequilibrio individual es otra de las cosas difíciles difíciles de ver que se ven cada vez menos en el Iker realmente rompen rompen defensas así que esperemos que esperemos que él siga creciendo a nivel futbolístico colectivo y que nunca se olvide de esto que es es su talento

Voz 8 17:11 buenas noches estúpida en directo en el transistor de Onda Cero teniendo en cuenta dice que es difícil hacer las alineaciones pero que hay muchas lesiones talla habituales que han tenido descanso como Carvajal como Marcelo porque no ha tenido en cuenta a Isco que es también un

Voz 1530 17:24 lo habitual

Voz 8 17:25 en este once de Copa del Rey creo que hoy hemos hecho un muy

Voz 7 17:29 partido dos preguntas a la MR

Voz 0239 17:34 Sergio Valentina en directo para el primer palo de radio siendo cierto lo que usted ha dicho que hay millones de personas viendo por televisión también es cierto que no hace mucho el aficionado prácticamente se peleaba por acudir a Santiago Bernabéu y sólo ha habido cuarenta y cinco mil espectadores supongo que usted como parte amarilla preguntará por qué pasa esto

Voz 7 17:55 sí tiene a una alguno explicar repito hay cientos de de cientos de mí

Voz 0458 18:00 no es de hinchas del Real Madrid alrededor del mundo

Voz 7 18:03 es la marca global del fútbol el Real Madrid así que va acompañado no sentimos siempre la pregunta

Voz 1622 18:10 hola Mister Alberto I igual quería preguntas de Keylor Navas que hoy ha vuelto a la portería pero que va a tener que seguir en la portería por la lesión de Courtois al menos durante los próximos partidos cómo valora la actuación

Voz 0458 18:22 de hoy que se ha llevado la ovación del Bernabéu

Voz 1622 18:24 como está él anímica hay bueno físicamente será

Voz 0458 18:27 es decir para afrontar los siguientes partidos

Voz 1622 18:30 por qué le va a tocar de de titulares supuestamente muy bien he estado muy bien he estado entrenando muy bien también es un gran profesional y tiene todo mi respeto por su pasado presente futuro porque va a seguir siendo importante

Voz 7 18:45 bueno esto

Voz 0458 18:46 la deseando que termine la rueda de prensa Solari no extraña porque se le nota que le hace larga cada pregunta es definitivamente era mucho mejor articulista en el país cuando hacía las columnas si veíamos que tenía

Voz 1670 18:57 a un verbo y un y una manera de escribir atractiva pero delante de los micrófonos yo creo que se tensa tanto con el miedo a meter la pata que no quiere salirse del guión que claro una cosa es poner una sonrisa dar un capotazo y dar un pase de pecho para evitar un tema polémico y otra cosa es que te pregunten qué hora es decir que va

Voz 0458 19:14 va a llover que está bien

Voz 6 19:17 a que está desarrollando está desarrollando una curiosa habilidad Solari que esté pregunta lo que tú quieras

Voz 1670 19:23 lo que es lo que me de las que hay que te parece

Voz 6 19:26 permanente y todo el mundo pero qué coño

Voz 1670 19:28 tendrá que ver con perdón que hay afición a todo el mundo que te están preguntando qué qué te parece que haya cuarenta mil aficionados el Bernabéu ya sí que hay aficionados en Lleida dos siempre estamos muy bien acompañados en todo el mundo entonces te da igual que el estadio esté vacío como hay gente en China o en Madrid bueno en sobre Isco ni una sola explicación me imagino que los madridistas no pasa nada porque se una explicación mínimamente Ron

Voz 1375 19:47 nada hay deportiva de porqué no juega Isco los Madrid

Voz 1670 19:49 has querrán saber lo mismo que hemos estado haciendo tantas veces oye es tremendo lo de Luis Enrique con Jordi Alba que no explique que no diga pues lo mismo los madridistas estarán diciendo oye que no quieres poner a disco no lo pongas el que toma las decisiones es Solari no yo ni ni Romero ni ni Álvaro Benito eh es Solari pero coño ahora que te preguntan por él huele más raro todavía no no soy me parece además la sensación de que de que es una sonrisa forzada que está nervioso está deseó

Voz 0458 20:12 cuando acabas la rueda de prensa pero pero yo no he entendido la mitad de las preguntas

Voz 1670 20:17 o mejor dicho la mitad de las respuesta que llegaba las preguntas las entiendo muy hacer es muy surrealista

Voz 0919 20:22 a veces a veces parece que que quiere quiere hacer una respuesta Florida porque lo de los cientos de miles de ese mes

Voz 1670 20:30 en el otro había que es decir

Voz 0919 20:32 con lo fácil es decir me gustaría que viniera más gente nada más y luego cuando te preguntan tres veces sobre Isco lo normal es que puedas decir sino quieres abundar en el tema ya ha contestado esa pregunta pero contestar con otro otra cosa como ha hecho hoy de hoy hemos hecho un buen partido realmente ridículo yo creo que quiere salir por la puerta grande le devuelven el tono a chiqueros me parece que

Voz 0458 20:55 sí que es absolutamente porque además yo yo

Voz 0919 20:58 yo le he reconocido el talento de Solari cuando era futuro

Voz 0239 21:00 lista para ponerse delante de un micrófono y a analizar los partidos con las pulsaciones todavía mucho más alta jugador y lo analizaba con con con bastante solvencia pero repito es el peaje que tiene que pagar Solari un tipo que que da la sensación y esto es opinión evidentemente da la sensación de que ese sigue sintiendo de prestado en el banquillo del Real Madrid y que está mucho más pendiente de no meter la pata

Voz 0458 21:25 sí al presidente y al agente que

Voz 0239 21:27 manda en el club no digo nada claro que de explicar con naturalidad lo que a él le ha aparecido lo Eusko el penalti o cualquier es que roza lo grotesco deportivamente con esas respuestas que mucho muchas defensa Enrique

Voz 6 21:39 creo que la han dado un manual acelerado de cómo se tiene que contestar a la prensa para no decir nada hilo está cumpliendo a rajatabla y hace que sea ridículo en la mayoría de las ocasiones es ridículo porque como tú bien dices bueno no pasa nada por explicar a muchos aficionados del Real Madrid que me imagino que hasta de la noche quiere saber por qué no juega ahí

Voz 2 21:59 por qué no juega es que a lo mejor hay fuera

Voz 6 22:01 señor Solari hay aficionados del Real Madrid que quieren saber por qué no juega Isco que hoy habrá otros que les dé igual pero hay unos que quieren saber por qué no jurídico y usted es incapaz de contestarle

Voz 10 22:11 pero sobre todo Julio que esto le perjudica a Solari claro porque parece que es un tema personal de Solari con eso no es y según el cuerpo técnico del Madrid no es un tema personal bueno hipogeos pero los play pero como no lo explica

Voz 0919 22:23 claro eso lo ha dicho el correcto con la dicho tengo problema contigo futbolístico bajando lo ha dicho a Isco

Voz 0458 22:31 no decía que Hadi que no te había dicho nada está por ahí pendiente Javi Herráez de de que salgan los jugadores que darán explicaciones creo que más apetecibles que Solari que que son ninguna

Voz 5 22:40 que no no da ninguna explicación pero bueno

Voz 0458 22:43 es verdad Álvaro Benito que ya no es ninguna sorpresa yo creo que ya he estado

Voz 1670 22:46 todo el pescado vendido sí hoy no pone tampoco a Isco pero es que esto ya lo venimos diciendo varias semanas hoy otra vez en un partido de Copa contra el Leganés con unos cuantos lesionado edad sino lo pone hoy está claro que hay hay algo yo no creo que sea

Voz 0458 22:58 la lista Isco deportivamente tan tan fuera de foco

Voz 1670 23:01 no está como para no ponerlo tampoco hoy

Voz 11 23:04 no lo sabemos lo que está claro que que

Voz 1530 23:08 no sé yo mi intuición me dice que ha habido algo hay

Voz 1670 23:11 si no está clara no es normal yo

Voz 12 23:14 lo que lo que sí yo entiendo la labor de de un entrenador que el entrenador es el que tiene que solucionar estos problemas no aunque el jugador se equivoque y ITA haya ofendido no que puede haber sido el caso no lo sabemos pero vamos a a a tirar de de de adivinación íbamos a a pensar que ha sido eso que tú te sientes ofendido por una actitud actitudes de de Un dualista no pues en el debe del entrenador está también por reconducir esa situación no sobre todo porque además creo que que tienen un valor artístico incalculable y que y que seguramente lo vas a necesitar y en los momentos importantes de la temporada del Jean porvenir en estas eliminatorias de Champions entonces no sé yo

Voz 1959 23:54 yo yo realmente no no adivino no sé no sé qué puede haber pasado

Voz 0458 23:58 porque eso era a nervioso nervioso grave ha debido ser grave porque además yo creo

Voz 1670 24:03 no tengo la sensación de que en el club tampoco tienen muy claro que ha pasado es una sensación de buenos e algo habrá pasado algo ha debido pasar pero pero el que pues no se sabe pero el caso es que algo había tenido que ser para que tampoco porque no es normal

Voz 12 24:16 qué Isco sea el jugador número dieciocho número diecinueve de la plantilla al Real Madrid es es que no es no es no

Voz 0458 24:24 sido un buen porcelana asunto de disco tenemos hablar del partido de lo de el barco estaba hablando Iturralde pero pero

Voz 1670 24:30 contaban a Solari morisco importará este tema eh Romero Herráez decíais que nada más acá pitar el árbitro así el primero que se han marchado eso en el pos partido en cuanto a terminado en el previo lo del Twitter el aficionado que enseguida lo quitó no de su cuenta de Twitter

Voz 0239 24:43 he visto que suele ser habitual no Javi que discos siempre cuando acaba el partido de los primeros que que asoma por la boca no por mes o estaba disconforme antes Asensio a la creo que menos afortunadamente para él y juega más aunque esta hora

Voz 0919 24:57 Senado pero disco si Isco se va de los primeros

Voz 0239 25:02 luego luego en referencia al otro Manu para que no quede ninguna duda

Voz 1266 25:05 que es una torpeza infinita sé si hay

Voz 1670 25:07 alguien que ve ha dicho esta tarde a ver si se la ha puesto el cómo

Voz 0458 25:10 mitin manager que te lo tiene que despedir disco sale bien Javi

Voz 1501 25:14 también era Antonio no tiene como uno en eso

Voz 0458 25:16 pero aquí nadie que les lleve la prensa tuviera lo tiene que echarlos porque suele no tiene mucho sentido que remite a una aficionada y si no lo tiene tiene uno igual igual lo tiene contrato para la idea

Voz 1501 25:30 tampoco ese gen hoy es obvio que está cabreado enfadado que saben eso es normal y que seguro que no

Voz 0919 25:37 va que lo esté claro seguro que el el Tweedy dice pues de

Voz 1501 25:40 tienen toda la razón y yo pienso como él y tal no sabía hombre pero es verdad que tienen tantos tantos seguidores y tanta responsabilidad encima yo creo en el foco que darle que le down like

Voz 0458 25:50 me gusta o no me gusta la mejor a ver qué dice Odriozola lo que han hecho el buenas noches torpes buenas noches

Voz 0919 25:56 buen partido no el penalti lo primero ha sido penalti tú cómo ha sido el protagonista lo ves claro paquete que callas un poquito había dudas sobre este tema está siendo está Carrau hace estamos todos

Voz 13 26:08 pues no la verdad es que es una juega muy muy rápida que es un Driver ahí que es una jugada muy rápida en la que bueno ya al meterme el área yo me la hecho un poquito larga si es verdad que que me empuja y de por la velocidad con la por la inercia pues se cayó al suelo y claro penalti y iba solo y eso podía dar el paso atrás incluso asustar e incluso

Voz 0458 26:30 en perfectos ante sabido otra jugada también muy dudosa

Voz 13 26:33 que ni siquiera la han consultado que que es una jugada en la que él tampoco tocó balón y a mí por lo menos me toca eso ya te lo puedo decir así de bueno yo de que al margen de de si penalti o no lo importante hoy es que hemos encontrado buenas sensaciones que el equipo y encarriló la eliminatoria Mohannad su portería a cero así que nada estamos muy contentos satisfechos porque lo necesitábamos queríamos pues un partido de estos para Floralia nos también un poco con nuestra afición que en los primeros que queremos que la cosa funcione que la cosa vaya bien somos nosotros por lo tanto muy tonta

Voz 14 27:03 Nos hacia el otro día un diagnóstico bastante claro Luka Modric de las sensaciones que estaba teniendo en el campo la falta de gol la falta de concentración estar de acuerdo con él crees que ha

Voz 13 27:15 sí por supuesto el nuca en Lucas en jugar con muchísima experiencia que sabe lo que va a este tema hay todo lo que diga Luca por supuesto que tiene toda la razón ya te digo yo creo que la autocrítica siempre es necesaria pero tanto cuando las cosas van bien cuando las cosas van mal Easy Rider autocrítica de la conclusión a la conclusión es que tenemos que trabajar porque la calidad en esta plantilla yo creo que es indudable por lo tanto entre todos entre la afición entre nosotros tenemos que estar más unidos que nunca el único secreto la única manera de revertir esta situación es el trabajo esa es la conclusión a la que hemos llegado por lo tanto más trabajo que nunca estamos en enero y que a toda la temporada por delante íbamos a ir a por todas las que somos el Real Madrid

Voz 15 27:52 una temporada que para ti está siendo un poquito montaña rusa no después del buen partido en en Huesca todas contra el CSKA es apareces incluso no va ni convocado en en algún partido en el banquillo es volver a jugar de titular con lo que supone encontrar el ritmo pero hoy te has encontrado bien no cómo estás llevando este su viva

Voz 13 28:10 bueno es es la primera temporada la temporada siempre es complicada y por supuesto que uno sin sin S

Voz 1375 28:15 a ritmo de competición siguen el jugar

Voz 13 28:18 partidos seguidos etcétera pues siempre es mucho más complicado es realmente no sabemos lo difícil que es salir al campo cien por cien pero la verdad que muy contento muy satisfecho uno siempre quiere ayudar una siempre quiere aportar y la verdad que esta temporada en pie en siendo muy muy buena en el plano personal porque está apretando mucho porque estoy mejorando mucho con este grupo de jugadores que es brutal ahí aprendes diarias y que la verdad que satisfecho con el trabajo desde el comienzo

Voz 0919 28:46 cómo está que el Bernabéu no termina de llenar que nos

Voz 0458 28:53 no eso son son anécdotas e nosotros

Voz 13 28:56 tenemos que prestar atención es sal al trabajo diario al la nuestro cien por cien de compromiso de solidaridad con otros compañeros etcétera y luego el aficionado pues decidirá si si tiene que venir al campo no en nosotros desde luego yo en plan personalmente siento el apoyo del Bernabéu a más no poder a la gente que haya eso te lo puedo asegurar que a mí me pone la piel de gallina jugar en este campo así de la verdad que me encanta

Voz 0919 29:21 cómo estáis con perdona como está es aquí desgrana esperando cómo estáis como esa Isco goza de la selección

Voz 0458 29:27 el que está jugando poco leves bien

Voz 13 29:30 yo le da de maravilla de trabajando en el día a día hay calidad disco es indudable admira coincide con Solari

Voz 0458 29:36 debe de maravilla en eso coincide lo diez Soraya a este chaval sí que no se puede negar nada eh porque porque lo da en cada partido absolutamente todo parece que está está cansado todavía haciendo las declaraciones palabras de Odriozola que ha dicho que era que era penalti que le tocan un poquito

Voz 1670 29:51 eh eh eh

Voz 0458 29:53 eh qué va a decir las doce de la noche me está diciendo

Voz 1501 29:56 es el que tiene la descojono íbamos con la polémica con el partido el año

Voz 1622 30:00 o sea como el anterior aprenderte

Voz 11 32:52 el capítulo de siguiente estarlo

Voz 8 33:15 años

Voz 0458 33:19 hola doce tres estamos en el sanedrín del Real Madrid tres Leganés cero con un pie y medio en los cuartos de final de la Copa del Rey el equipo de Solari ha dado la rueda de prensa habla también Odriozola Hay enseguida algún protagonista más en el micrófono de Herráez iré Meana Romero

Voz 0239 33:33 no de lo de lo que he dicho creo que tenía que ha apuntado que no quiero que se me que se olvide si vuelve a demostrar que ha ido comenzaba el mejor del Madrid es un chaval que ante un micrófono a mí me encanta Borneo jura que todavía tiene a es la verlo que le dura pero volvemos a vuelve a ser un ejemplo de que ni los jugadores se han enterado del protocolo del bar porque en un momento determinado ante una de las preguntas dice bueno antes ha habido una una acción que ni siquiera han revisado

Voz 1622 34:00 es que no tienen que reflexionar si no se realizan esas canciones

Voz 0458 34:02 el Tarajal sigue siendo ya es que ni ellos

Voz 0239 34:05 ellos mismos no lo tienen claro es que se ponen en una declaración durante dos micrófonos observamos que todo el mundo

Voz 1670 34:13 todos seguimos teniendo muchas dudas

Voz 1501 34:16 no especifican ahora mismo la en la tele que ha fijado en lo que tú he dicho antes que es que de cuando no no pero no en el empujón empujón me sigue pareciendo poco o nada para ser penalti pero luego la verdad que les remata

Voz 0458 34:26 con la vemos esto con la camiseta el pie en la cabina

Voz 1501 34:30 justo antes de que empezara Solari la rueda prensa estaba diciendo Mario

Voz 1670 34:32 Iturralde que queremos un poco lo que decía

Voz 1501 34:34 yo sola con el desconocimiento que tienen todavía muchos que por qué no se revisan esas jugadas termino planteamiento simplemente que es Si si lo que queremos justicia deportiva y que es que es lo normal que es para lo que está al bar pues ya me del árbitro que ceñir lo todo tanto un protocolo que haga que todo sea tan estrecho tan estrecho tan estrecho que no se revise casi nada al revés a al al dio al tengo que tiene que impartir justicia que es el que es el de abajo en la bajos en París injusticia Paul en la ponen la herramienta su disposición poseerá no no para le oye revisa la tienes tiempo va a treinta segundos la revisa hoy no me sigue sin parecer penalti porque lo que hizo hasta luego os acabó ya está el problema lo ha revisado

Voz 3 35:10 pero lo que quieren es mínima interferencia no estar yendo todo el rato la pantalla que puedes ir en un partido igual cinco seis veces hizo lo que quieren evitar por eso

Voz 0458 35:18 claro de Rory manifiesto que dentro de tres o cuatro

Voz 3 35:21 años iguales lo que decís vosotros bien pero de momento que además los propulsores del bar no nos olvidemos son Marco Van Basten

Voz 1622 35:28 hay Vaughan es decir

Voz 3 35:31 en futbolistas y lo que quieren es mínima interferencia cuando sea claro y manifiesto ya te digo la de Tassotti a Luis Enrique la de la mano de de Thierry Henry eso

Voz 0458 35:42 no ya está hablando Brynner en directo en Real Madrid Televisión hemos sido como

Voz 1165 35:46 has vivido este día de hoy desde que será la convocatoria pisar Valdebebas primero en el Bernabéu

Voz 22 35:52 la son las que pasas allí la charla es Solari el trayecto en autobús como la vivió todo eso

Voz 23 35:57 pues la verdad es que al final no

Voz 22 35:59 tranquilo y el equipo me ha ayudado muchísimo ayer que también se entrenó pues eh

Voz 0458 36:05 la

Voz 22 36:06 adaptarme al equipo y la verdad es que son grandísimos jugadores grandes persona eh ha sido tranquila un día tranquilo pero al final cuando sale al campo pues lo que he dicho es un sueño y puedo hacerlo junto a esta afición y encima ganando el partido pues pues mucho más que consejo te han dado compañeros capitanes Solari antes de salir al campo en el día de hoy pues nada que disfrute que que sea pues que haga lo que lo que suele hacer hay que disfrute que que esto esto lo merece al final de el mundo y hacerlo en el Bernabéu como he dicho pues a disfrutarlo al máximo me han dicho y que y que sea yo haya terminado tu primer entrenamiento con un abrazo una foto con Sergio Ramos hoy termina tu primer partido con un abrazo también con el capitán con Sergio Ramos que te ha dicho pues habrá dicho enhorabuena y que siga así que puede ser a ganar títulos ahora Hay a ganar partidos así que sea como soy que al final todo yerra Hay voy a tener muchos minutos Si y sobre todo pues disfrutar del equipo que que es un gran equipo Sergio Ramos es ex jugador top que le que le ese hombre jugar muchas título y ahora pues puede hacerlo junto a él pues lo que he dicho a disfrutar de este momento ahí es un sueño para mí cómo estás viviendo tú estos tres días que llevas prácticamente

Voz 0458 37:23 para Brines hablaba una cara de alegría desde la rara avis de estos jugadores que miran a la cara del entrevistador si eso es muy bonito hay poquito que éste vino a los ojos y que te responda totalmente cerramos el capítulo del bar perdona y tú que te estás

Voz 3 37:38 sí es eso ya se ya está cerrado que vamos a seguir discutiendo del resolvió no está cerrada no no no el próximo fin de semana si se le pita un penalti al Real Madrid ya no te cuento hoy no llaman a nadie no no hoy no dimite nadie eso es nada no no no no no llamadas doce siete hoy no hay cobertura

Voz 1670 37:57 se ha pedido la dimisión de notable de cultura o de nuestra

Voz 3 38:00 doce y ocho no no hay cobertura perfecto y no hay no hay dimisiones al momento de hoy

Voz 0458 38:06 tuya pero lo estamos yo ya he dicho refilón Herráez

Voz 24 38:14 pues ha dicho que él no viene discutir el puesto a Marcelo que trabaja duro para ganarse puesto que depende de Solari que es para él Marcelo un espejo donde mirarse que es buenísimo pero que si a él le ponen evidentemente va va a jugar en cuanto el tema de los espectadores ha comentado que bueno quizá la hora el frío pero que siente el respaldo de todos los seguidores que es una buena nota la de el partido de hoy para el Real Madrid tres goles ninguno encajado ya piensa en el partido de vuelta frente al equipo pepineros

Voz 5 38:43 en las próximas semanas en Butarque me ha gustado Vinicius un día más a mí

Voz 1670 38:47 ahora mismo vicios me parece que tenga estará en el equipo titular en ese planteamiento que tiene de Solari del como tal y como están los jugadores y el rendimiento están dando le veo fresco atrevido encarando les saldrá mejor o peor le veo como me gustaría ver a más jugadores del Madrid para mí era minuto

Voz 0458 39:05 decir debería ser titular y eso que en la primera parte si no les toca más desapercibido y que la primera

Voz 0239 39:10 de salía pero cada vez que la tenía intentaba no se esconde

Voz 0458 39:12 nos ha salido luego la segunda parte

Voz 0919 39:15 yo creo que como el nivel general del equipo

Voz 0239 39:17 quitando Benzema y Odriozola que han estado bien durante todo el partido en la segunda parte el nivel general del equipo ha aumentado y luego además aunque creo que en un par de ocasiones ha elegido mal porque tenía pase en vez de tiro ha demostrado la personalidad suficiente como para aguantar la pelota cuando tenía Benzema en un par de veces dice no pasa Mela ya termina o la jugada yo creo que está creciendo que es evidentemente el único lo que estoy de acuerdo con solares que tiene dieciocho años es algo diferente al que hay que dejarle crecer sin la presión de ser el tío que tiene que tirar del carro con el Real Madrid cada partido pero no parece un buen detalle que empiece el partido regular mal que yo lo diga hasta medio cansado y que lo ha intentado hasta que ha terminado muy por encima del partido yo creo que tiene otra cosa que el Bernabéu le quiere

Voz 0458 39:59 el Bernabéu es muy bonito distinto

Voz 8 40:02 claro claro tú actúas al campo

Voz 0919 40:04 sabes que cuando la pelota llega Vinicius algo va a intentar hacer cosas la salita sí y eso es algo muy a favor no sé si ve él estaría en el campo cuando ha marcado el tercer gol inicios se había marchado ya ojito eh ojito porque

Voz 8 40:18 del Bernadeu Carlos a los que juegan bien la llevó a los que va bien claro que a los que tienen

Voz 12 40:27 el chaval está empezando a demostrar todo el equipo lo que le falta esa chispa que tiene el desborda al se va el tira desmarques él él era otra velocidad al juego no es que al final destacar en el Real Madrid no es sencillo tengas dieciocho años lo tengas veintiocho

Voz 1266 40:42 no lo hemos visto lo veremos si lo hizo