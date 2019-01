Miguel Rellán: "Mis gafas hicieron que me refugiara en el cine de pequeño"

Voz 1 00:00 anónimo anónimo ya has empezado diciéndome antes de entrar en el estudio esta noche que te ibas a oponer a todo esto es una actitud ante la vida

Voz 1 00:48 bueno preguntamos a todos nuestros parados por su relación con el mar

Voz 2 00:56 qué relación tiene con el mar

Voz 1579 00:59 pues yo creo que esa parte de mi madre es mi líquido amniótico yo aprendí a nadar antes que andar en mi familia en las damos todo muy bien yo nací en España ni fuera de España mi madre nada muy bien todos mis hermanos y yo lo único que creo que hago bien en nadar es mi que el agua es mi mi ámbito yo creo que tengo habrán van Bran que así me mira que me manejo muy bien en el agua y el mar concretamente el mar es de la naturaleza lo que prefiero por una razón la la montaña proponer supongamos que lo contrario es prácticamente inmutable el el mar es es un espectáculo nunca se igual es un tópico pero puede pasar como con el fuego yo soy capaz de sentarme delante de una chimenea horas hidrantes en el mar días

Voz 2 02:06 es acaba hable navegar

Voz 1 02:12 este Gatopardo anónimo ya nos ha dicho que no nación España nació fuera de España en Tetuán he leído en algún sitio que pasaste la infancia refugiado en cinco salas de cine que habían Tetuán

Voz 1579 02:30 sí yo voy siendo definitivamente mayor en mi infancia y adolescencia Malaya dónde anda ahora pues la única conexión o desconexión con el mundo real era el cine es decir era auténtica fascinación en Tetuán había cinco cines sigue estando los hay cuatro entonces cambiaban todas las semanas de película la medida a varias veces todo me lo sabía de memoria y además durante bastante tiempo vivimos en un piso que la parte de atrás lo que se llamaba La el área de servicio en el año de servicio eso La Ventana daba la parte de atrás del cine de manera que no estoy yo me levantaba a aquella ventana volvía o ir la película Merea que me veía de memoria eso había películas de memoria auténtica fascinación

Voz 1 03:41 este programa esta noche está girando alrededor de las gafas se extraño lo de girar alrededor de una gafas cuando en realidad uno se pone la garra esta podríamos decir este programa está mirando el mundo esta noche con unas gafas puestas tienes gafas desde que eres niño desde pequeño

Voz 1579 04:01 porque a falta de otra cosa mis padres me han legado dioptrías muchos hacía muchísima campeón del mundo desde pequeñito ya no estamos en el siglo XXI IES mago que se llama Gabino Simón me pegó dos tiros de láser tengo una vista perfecta cien por cien las gafas son los anteojos que dicen algunos sitios como una mini culo curioso yo como estamos aquí en senos de la intimidad y esto no lo oye casi nadie estamos conecte tono Casyc confesional te diré querida que yo lo he pasado muy mal o las fatal yo de pequeño se refugió en el cine yp personalmente en un mundo de imaginación introspectivo solitario por las gafas porque era muy miope mucho pues llevaba entonces yo he sufría eso que llamaban ahora bullying acoso escolar que es normal pues el gordo y el Papa no juega tampoco eran al otro mundo yo también me metía con el gordo no pasa nada he con él ahora de pronto sea sobredimensionado todo otra palabreja pero bueno ya entonces pues yo Jaffa además te produce miedo porque te rompo las gafas me decía el orina del curso y es verdad que me rompía claro se me rompía jugando al baloncesto aparte en horario jugado muy bien a conocerse también desesperación de Bisbal otra gafas rotas costaban un dineral pero como no me producía eso miedo estaba atemorizado en general pues me refugiaba en el mundo de la lectura de la imaginación del cine de Capel

Voz 1 05:48 no quiero preguntarte cree preguntarte cómo ve el mundo un miope cuando se quita las gafas

Voz 1579 05:58 ese miope tú eres muy bueno porque ellas sí pues todos los que nos oyen lo entenderá es como la pantalla tiene absolutamente desenfocada si todo así todas se entonces por ejemplo yo lo pasaba mal otra vez el mar en la playa cuando en la estaba en la playa y padre tenía una sombrilla apuesta yo me iba al agua dejaba la gala fases la sombrilla pero cuando salía del agua despistado con mil quince de otras vaya usted a saber cuál era la la las estrellas roja de padres había sesenta sombrilla disimulando con los oyentes me acercaba era un señor con bigote que no era mi padre ideológico como nada como si sillón disimulando con la timidez que me producía sepa cuando a mí me operaron hace relativamente poco cinco seis años porque hay una cosa que como digo yo me manejo muy bien en el agua pero nunca he visto viene agua por razones obvias pues no podía hacer yo buscaba buceo muy bien soy capaz de estar tres días debajo del agua y cuando salgo no veo nada pero mi amigo el maestro Guerrero Simón me opera me tiro al agua buceo salgo veo perfectamente querida Mara la hayan Tina que me dentro nada más que por esa emoción merece la pena que te operen es maravilloso ver

Voz 1 07:40 Miguel Rellán cómo cómo era trabajar con Alfredo Landa

Voz 1579 07:48 aprendo de todo pero con Alfredo porque tuve la suerte de hacer varias películas el uno Alcázar dos el bosque animado eh después una serie que se emitió por andar por casa que éramos dos mecánico que íbamos en bicicleta por todo y algo más algo más hecho a Tata mía algunos más yo recuerdo lo primero que aprendí fue el crack que de repente llegamos al plato insiste García no podemos rodar lo de no sé qué no sé qué problema técnico había claro si lo supiera isla secuencia noventa y dos a rodaría pero claro no se puede pedir dice Alfredo yo me ser guión entero podemos rodar lo que queráis como como a mí cuando me dan un guión me lo aprendo entero lo meto en un cajón y me voy al cine y yo dije yo cuando sea mayor como este señor desde entonces a mí me dan un guión aunque sean catorce capítulo con el me encierro los aprendo entero

Voz 1 08:48 es lo que prende cuando cae cuatro Cannes menos guión como parece que no es poco que hace de esa película una maravilla cuando la estás viendo pero entiendo que cuando uno lee un guión así dice

Voz 2 09:00 pero esto qué es

Voz 1579 09:03 yo ya ya me lo conocía acuerdan ya había trabajado con él éramos amigos en París la primera casi todas las películas el otro día en la rueda de prensa de tiempo después decía que yo era el actor que más había trabajado con él pero Amanece que no es poco la intrahistoria yo conozco después supe de algunos actores algunas Sacyr que que no quisieron hacerlo no no no no entendían claro esto no esto no casa no ser más algunos de los actores Rafael Alonso sarta estaba habíamos empezado a rodar impedían cuando como ellos sabían que yo había trabajado que oye esto esto se va a emitir juicios ante España no se echan de España España para

Voz 1 09:45 algo que siempre estaba ocupada es una de esas películas de la que la gente se sabe todos los diálogos eh eh es como cuando tú eras niño miraba si te aprendes dos diálogos Amanece que no es total

Voz 1579 09:58 te amaré Císcar hagan manifiesta era

Voz 1 10:00 a la mejor película elegida ha sido elegida como la mejor película en escondió decían español sí sí sí

Voz 6 10:11 si tienen Andrés sino podría yo emborracharse con cualquier otra cosa pues explicando vivía lo sepas aparte de que nuestro gasto en lema porque damos Le han negado ante diversas pues España el sentir algo yo creo que no va a ver bastante para consagrar sí a poco que haya en eso estamos muy cubiertos tecnológicamente aparte de la sensación de pobreza que será bueno que nos estamos ahorrando la Paulette

Voz 7 10:45 a ver cómo estaba llena pues como todos los días salimos al campo

Voz 1 11:00 la gente sabe esos diálogos que probablemente algún actor sobre el papel

Voz 9 11:04 no entendía pero hay que recuperar un estudio de Antonio Muñoz

Voz 1579 11:09 Molina a propósito de por qué triunfa él habla de de una novela yo que se puede aplicar a teatro a a todo actividad artística explíqueme usted buena mujer porque una vez que pasara desapercibida pero no fue precisamente un éxito veinticinco años después hace mítica porque no hay que lo sepa Woody Allen dice que si supera o no el teatro lo harían los bancos

Voz 1 11:42 en esa larga trayectoria de la que hablábamos ahora tenías parece que tenías más Natura pendiente que era dirigir dirigir dos de golpe dos horas de teatro de golpe primero te quiero preguntar porqué de repente sientes el pulso de dirigir a otros actores luego cómo cómo funciona tu cabeza dirigiendo dos cosas a la vez

Voz 1579 12:07 lo de dirigir es un proceso natural yo llevo toda mi vida ocupado y preocupado por esto que llamamos la interpretación habida cuenta de lo cual llegó un momento hace ya años que empiece a dar talleres lo cual experiencia en trabajar con actores porque serán las dos las dos a la vez pues por el azar porque por un lado Ana Soriano me propone que la dirija un un monólogo me lo da leer y no me gusta por qué haces esto Ana le propongo otro de Peter cuentos en un acto autor inglés le encanta entonces pues venga vamos ama a montar esto paralelamente con unos locos dijo por qué no hacemos una cosa así para una sala alternativa divertida juntamos varios textos cortos y hacemos todo el espectáculo pues bueno de un ahora contextos cortos coincidió tú estás loco Rebolledo tienen el común denominador de la estupidez humana es de un suicida que estaban en una cornisa que cuando se va tirar descubres que tiene al lado otro que también se va a tirar que gusta que retirarme como usted y resulta que se conocen son enemigos en la que sería la cornisa hace falta ser idiota hasta un matrimonio que elijo les dice que por fin después de mucho pensárselo sale de que son que soy homosexual y ellos no saben lo que es la homosexualidad antes de estupor de dijo lo otro también muy divertido pero tiene una vertiente menos divertida la función es de Peter Kuerten autor que no tienen una traducción exacta aquí pero bueno es lo que faltaba es una mujer de edad madura eufemismo estupendo en el que metemos ahí pues de pronto hace balance esta mujer decir que va a cambiar Ia vuelve a hacer un viaje que hizo hace treinta o cuarenta años con otras tres amigos al otro lado del mundo Australia lo vuelve a hacer presto sola porque las otras yo ya no yo ahí pero ya volver otra vez yo ya no pues yo sé es una metáfora de la vida de pelearon Ana Soriano es un texto precioso divertido melancólico emocionante un poco con lo que a mi juicio debe ser el teatro que la gente salga distinta de cómo entro lo que me pasaba a mí cuando era pequeña en en el cine

Voz 1 14:27 pues sí pues así Nos vamos a despedir esta madrugada Miguel Rellán ha sido un placer charlar