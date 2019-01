Flash deportes SER de las 10:00 (10/01/2019)

esta noche se completa la ronda de octavos de la Copa del Rey en sus partidos de ida contra ese encuentro encuentros el primero desde las siete y media en San Mamés Athletic Sevilla a las ocho y media en el Villamarín Betis Real Sociedad y a las nueve y media en el Ciutat de Valencia Levante Barça Valverde se deja medio once titular en Barcelona no viajan Messi Luis Suárez y Rakitic y Jordi Alba ni tampoco Munir castigado por negarse a renovar su contrato habla alto

los la Copa nos dejaba ayer otros cuatro resultados Real Madrid tres Leganés cero goles desde Sergio Ramos tras un discutido penalti sobre Odriozola antes del descanso disparidad de opiniones lo era para Odriozola no lo era para Pellegrino y Rubén Pérez

es una jugada muy rápida en la que bueno ya al meterme claro yo me lo ha hecho un poquito larga y es verdad que que me empuja por la velocidad con la inercia pues cayó al suelo yo claro penalti

a mí me parece una jugada muy dudosa no que no es una acción excesiva como para que sea penal de eh