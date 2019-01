Ciudadanos, el termómetro

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos se cerró el acuerdo el tripartito de derechas gobernará Andalucía este sí es un verdadero cambio histórico me parece de destacar la incomodidad de ciudadanos que a pesar de su gran éxito las andaluzas se está moviendo como el apóstol Pedro antes de que el gallo cantara como si quisiera confundirse con la maleza así pasar inadvertido para que no les vea nadie sobre todo para que no había nadie en Europa en especial Macron es conocida la estrategia de Rivera para conquistar la Moncloa que su único objetivo pues sólo en interesa de verdad la estación Termini los apeaderos autonómicos le importan menos es una estrategia en el alambre que lo obliga a practicar el funambulismo de alto riesgo a ser de derechas sin alistarse en el Ejército de la conquista ya no poner todos los huevos en la misma cesta apoyar unos aquí ya otros allá con la esperanza de que su cama mismo sea apreciado como virtud ser la única pasarela entre los dos bloques ser clave para la gobernabilidad Hinault como chaqueta verismo o como tibieza o equidistancia táctica siempre muy delicada ideal para partirse la crisma y más ahora sí incluye en su menú alianzas con Vox como ha ocurrido en Andalucía las circunstancias van otorgar este año a Ciudadanos un protagonismo enorme será a la vez su gran oportunidad hizo gran riesgo Ciudadanos será el termómetro con el que me diremos si la actual polarización ha liquidado las zonas de paso o sin ellas sigue jugándose la victoria