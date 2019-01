Yolanda Besteiro: “Lo que se lee entre líneas del acuerdo PP-Vox es muy preocupante para las mujeres”

Voz 1

00:35

bueno lo que nos preocupa es en qué medida con los posicionamientos públicos y notorios que ha realizado Ike ha manifestado tanto en su programa electoral como en los diecinueve puntos y hay que presentó al Partido Popular para negociar como pues el documento que se presentó ayer pues que venga a condicionar en la acción de gobierno y que además tanto Partido Popular como Ciudadanos pues terminan cediendo a sus pretensiones es verdad que no se menciona ni la derogación de la Ley de Igualdad ni la derogación de la Ley de Violencia de Género que era uno de los postulados que aparecía en esos famosos diecinueve puntos pero lo que subyace o lo que se deja entrever lo que se puede leer entre líneas de ese documento sí que no sí que nos preocupa porque parece que sus postulados no estar muy alejados llama la atención que para empezar a hablar hable en el presidente de la Junta de Andalucía se comprometa a garantizar la igualdad F iba irreal de todos los españoles algo muy curioso no cuando yo dicen que los hombres son los que están discriminados eso quiere decir que tiene que garantizar la igualdad de los hombres frente a las mujeres porque están discriminados bueno ya si es todo el texto no cuando se habla de la educación de que el imposición ideológica de sean se han suprimido porque no les ha no les ha debido parecer bien no les ha o por las reacciones por las derivas que estaban teniendo incluso por los propios cálculos electoralistas hablar de de la igualdad a hablar de mujeres o hablar de violencia de género pero en que esto es lo que se puede entre leer entre líneas no solamente es la referencia expresa a las mujeres embarazadas no con el tema de a han voluntaria del embarazo es también cuando se habla de conciliación pero no se habla de corresponsabilidad cuando se habla de crear una Consejería de Familia cuando se habla de las ayudas a para fomentar la natalidad con la idea de reforzar la maternidad es decir Schulte hacer una vuelto otra vez al modelo de ellos llaman de familia tradicional que la familia tradicional debemos olvidar no debemos olvidar que es una familia es igual en la que los hombres son los de espectadores principales económicos de la familia y las mujeres tienen encomendado el cuidado y la atención de la familia y con ello