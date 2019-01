Juan Marín: “A mí no me vincula el acuerdo entre el PP y Vox”

Voz 1727 00:00 Juan Marín el líder de Ciudadanos en Andalucía muy buenos días

Voz 1 00:04 buenos días Pepa qué tal como culpa la voz pero ya le escuchábamos ayer en no tengo un resfriado tremendo

Voz 2 00:11 ya yo le iba a preguntar por el corazón superarme yo te iba a preguntar por el corazón si lo tenía entre la espada y la pared pero creo que tiene peor la voz que el corazón esta mañana verdad

Voz 3 00:20 no está muy bien hace un año no sé si usted sabe que me dio un pequeño infarto y afortunadamente algo deporte todo lo que puedo de y medicación perfectamente con lo cual yo creo que estoy en plena forma

Voz 1727 00:34 pues no lo sabíamos pero no se alegramos muchísimo de que vaya bien Illa la atribuya ayer al frío de Madrid

Voz 3 00:42 soy dijo ayer ayer tuvimos Un alguno por la noche de anteayer con Ali y con Televisión Española en duple allí fuera cero grados ya eso terminó de rematar y bastante frío pero bueno estamos bien

Voz 1727 00:58 tengo que darle la enhorabuena verdad será vicepresidente del Gobierno andaluz esto ya no tiene ninguna duda

Voz 3 01:03 bueno para eso hay que decidir que será así pero ya me conocen poco y sabe qué

Voz 1 01:08 es prudente a la investidura espera

Voz 3 01:11 que todo lo que se ha comprometido en este caso para que finalmente este interno así lo hagan y hoy lo que toca precisamente la ronda de contactos de la presidenta del Parlamento de Andalucía Marta compañera de ciudadano era la que asistir a las doce de la mañana tal y como hombre ha citado para comentarle manifestarle nuestro apoyo a la candidatura en avión Bonilla para una sesión de investidura que supongo en unos día pobres convocará

Voz 1727 01:42 Juan Marín qué ha sido lo más difícil en este tiempo la negociación ha sido tan compleja como parece ha sido una representación

Voz 3 01:50 no ha sido muy complejo y de hecho filiación toda esta misma tarde bueno a partir de las doce y media alguna pues realmente lo que de es seguir trabajando con mi equipo y también con representantes del Partido Popular porque es verdad que una estructura de la Junta de Andalucía es muy compleja enorme sabemos las intenciones que tiene una comunidad autónoma como lo nuestra un gobierno que bueno lleva para adelante no solamente Un presupuestado de treinta y cinco mil millones de euros es buena doscientos cincuenta mil empleados público no y esto es complicado a la hora de poner orden intentar eliminar toda la administración iba a poner las cosas en su sitio organizar en este caso bueno legítimamente lo que el Partido Socialista durante muchos años pues ha llevado a cabo pues otro tenemos hacerlo de otra forma y queremos que eliminar muchas las trabas como me decía hay que hacer es decir que además Gili eso sin lugar el de llevar detrás un trabajo político me lo decía Si un trabajo técnico bastante complejo no estamos ultimando esos es que entre y mañana dignamente pues esa estructura que también definida así que ha sido bastante bastante complicada o sea donde con el COI quiere aprovechar micrófonos y usted me lo permite para darle una gracia no a la parte política sino a los técnicos de normalmente están ahí detrás que nunca se acuerda uno de ellos pero que efectivamente han hecho un gran trabajo no

Voz 1727 03:18 ustedes insisten en que no han negociado con Vox sí he dicho eso Montmeló

Voz 1 03:22 que se representó a sí

Voz 1727 03:25 final de la negociación efectivamente por un lado PP y Vox por otro lado ustedes pero sabe perfectamente que se convierte en vicepresidente de la Junta gracias a los votos de la extrema derecha sino no sería posible

Voz 3 03:36 no me conviene también el presidente de la Junta a setecientos mil votos nuevos andaluces creo que eso es lo que no ha llevado hasta ir veintiún escaños es y eso no hubiera sido posible sino hubiéramos crecido de nueve a veintiuno escaños pues no habría cambio en Andalucía y en cuanto a Vox mire usted hace tres años y medio Podemos en el Parlamento anunciando con doce con quince escaños y toma de decisiones yo legítimamente la respeto en aquel momento Ciudadanos dio un paso al frente después de tres sesiones de investidura que no concluyeron con la presencia de los agraria la decisión firmamos también unos acuerdo fuimos capaces de durante tres años y medio de cumplir drogas respetarlo por eso precisamente ciudadano obtiene por eso precisamente no puede firmar un acuerdo con el Partido Popular de cuarenta años exactamente lo mismo por lo que la señora día se presenta una su investidura a partir de ahí pues lógicamente quedaron una legislatura donde habrá que llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas para poder sacar adelante muchas cuestiones no en el anterior legislatura en esta que acaba de terminar la décima el ochenta por ciento de la iniciativa legislativa al el Parlamento se aprobaron por unanimidad de todas las fuerzas políticas pero que esta legislatura con el diálogo el consenso lo permita llevar a cabo desde la coherencia sensatez muchas de las cuestiones que hemos planteado en ese acuerdo de noventa puntos y que con Susana Díaz y ahora son noventa y que finalmente permitió estabilidad Andalucía

Voz 1727 05:19 siempre no pero usted ha salido a estas alturas del acuerdo de treinta y siete puntos que ha pactado el Partido Popular con Vox no le diga que no será leído porque tiene la Andalucía claro sí no

Voz 3 05:28 el Partido Popular anoche en cuanto el acuerdo impregnan

Voz 1727 05:31 gente con los treinta y siete puntos hoy algún punto en el que discrepa

Voz 3 05:34 pues evidentemente no me acuerdo ni en desacuerdo desacuerdo son dos o parlamentario que llevar a cabo su iniciativa en el Parlamento pues ya veremos los acuerdos a los que puede dar evidentemente hay cuestiones que sí que no he estado estaban en un primer documento el perfectamente

Voz 2 05:52 en concreto se le parece vamos en concreto por ejemplo se acuerda crear una Consejería de Familia eso eliminan eso eso yo estaba de acuerdo si eso elimina la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales actual

Voz 3 06:05 no hay una hay la Conselleria de Política Social e Igualdad conciliación de familia por lo tanto no no no tiene absolutamente nada y precisamente ahí en esa área es una de las cuestiones que tenemos que termine de hacer Valois porque él me hasta Infancia Familia esta dependencia esta bueno atención temprana y hay cuestiones que a lo mejor entendemos en Salzburgo desde política social en definitiva yo creo que ahí no hay ninguna modificación en absoluto a lo que ella planteó Ciudadanos por cierto una propuesta de Ciudadanos esa concedería

Voz 1727 06:41 cuando dice el acuerdo entre PP y Vox poner en marcha un sistema de atención a mujeres con embarazos deseados esto qué significa exactamente

Voz 1 06:49 pues no lo sé lo expliquen me preocupa preocupa

Voz 3 06:53 no lo que me preocupa es lo que esa prueba en el firmamento podrán dos fuerzas políticas un acuerdo entre ellos yo ahí no intervenido porque no estoy en ese acuerdo

Voz 1 07:01 a su juicio lo de Gobierno de cuarenta y siete euros

Voz 3 07:04 año cuando tan herida con una estructura de gobierno que la que se va a llevar a cabo con el Partido Popular solamente a mí no me vincula desacuerdo esos posible acuerdo entre luego Grupo Parlamentario igual que tampoco vínculo Elías que fuera entre el techo y estoy un compromiso sólo institucionalmente con el Partido Popular y a partir de ahí pues lógicamente Partido Popular Hay Vox está legítima no ha sido decidieron andaluz el dos de diciembre para poner en marcha iniciativas en el Parlamento de Andalucía lo que pasa es que tendrán que buscar apoyo para sacar adelante ya lo todo de algunos pensaban que aquí se podía derogado una ley porque yo lo dijera no hace falta sin opciones

Voz 1727 07:46 seguirá sufragando la sanidad pública andaluza las interrupciones de embarazo legales

Voz 3 07:51 yo no voy a cambiar nada en la sanidad pública andaluza

Voz 1 07:55 no sabotaje preguntas tan concretos de violencia de género seguida sufragando

Voz 1727 07:59 se seguirá sufragando la sanidad pública andaluza las interrupciones de embarazo legales

Voz 3 08:02 pues por supuesto señora bueno y en ese sentido yo creo que está muy claro rememora reforzar el sistema sanitario andaluz porque que acabar con la lista de espera porque vamos a intentar es devolver la normalidad a una a un servicio público que en palabras de la propia señora nadie hizo lo comparto lo que debía ser una joya de la corona pero que no lo ha sido y para eso hay que hacer muchas cosas como se han hecho también en la anterior legislatura yo no renuncio en en en en absoluto de lo bueno que se haya podido hacer pero hay muchas cosas que mejorar por el Salón Andaluz han a un cambio y ahí es donde yo creo que es la acción del Gobierno realmente apuesta por los servicios públicos de calidad en ese sentido pues no no es ni un solo paso atrás al contrario vemos nosotros lo hace precisamente en los presupuestos de dos mil dieciséis diecisiete dieciocho incrementa los recursos para la sanidad pública andaluza y están ahí lo presupuestó nació se lo estoy diciendo yo no consta

Voz 1 09:03 tal punto por lo que no vamos a cambiar de postura porque la cúpula

Voz 1727 09:08 yo le pregunto por lo que conocemos por qué tiempo habrá de hablar del Gobierno pero ahora tenemos que atenernos a los dos documentos que tenemos sobre la mesa uno el de usted con el PP y otro el de Pepe con Vox quién teoría Baco gobernar con ustedes por ejemplo se dice en ese de

Voz 2 09:22 tiene voz no toque PP el PP el PP el PTOP

Voz 4 09:26 que se dice que el

Voz 1727 09:29 la Junta debe garantizar la educación diferenciada esto quiere decir o a su juicio se debe financiar con dinero público la educación segregada

Voz 3 09:41 no mire usted nosotros no estamos en esa postura por eso digo que cuando Partido Popular voz traigan esa propuesta empalamiento pues necesitará de cincuenta y cinco votos para poder reformar cualquier ley para poder sacar adelante cualquier proposición de ley en ese sentido como esos documentos no no acepta porque nosotros no hemos subsista un hemos participado he estado fuerza política la ante esas situaciones supongo en el Parlamento de Andalucía pero a mí no me afecta en absoluto yo apuesto por lo que hemos venido hasta ahora por una educación pública de calidad donde hemos sido capaces de poner en marcha no solamente en Educación Infantil el año que hoy tienen el mayor es la mayor cobertura de este país entre los ciudadanos andaluces sino que también hemos metido muchos recursos para las décadas de los universitarios para que no tengan que pagar su matrícula o para el B uno gratuito eso no va a cambiar en absoluto los derechos no sólo a partir de ahí lo que decidan como usted comprenderá entiendo concentran y grupos yo tengo un acuerdo de noventa medida con año para tener en Andalucía y es lo que hemos dicho en el principio lo que hemos hecho muy difícil que era muy complicada o incluso esta nueva forma de hacer política de pactos algunos todavía no la entiende muy bien pero esto que estamos en los tiempos de mayoría absoluta de que dialogar posaron delante lo que hacemos

Voz 1727 11:14 entiende de Macron en en Francia que ha dicho no entendemos como en Andalucía en nuestros hipotéticos socios ciudadanos sea apoyan no gobierna se apoyan en la extrema derecha en la extrema derecha para gobernar

Voz 3 11:29 es que eso no es cierto que probablemente haya que explicárselo a ellos me acuerdo cuando ya el documento de noventa medidas se dará cuenta de que eso no es así no pero a mí me preocupa Andalucía me preocupa mucho ahora mismo en este caso la verdad

Voz 1727 11:45 concretos con qué votos van a sacar adelante esas noventa medidas y me dice usted que nos apoyan Vox

Voz 3 11:50 pues supongo unirse sacamos adelante medidas a cien democrática por ejemplo aforamiento de adelantar Andalucía él afirmó por poner un ejemplo le te puede poner mucho más o sea que sigue adelante Andalucía a seguir la misma posición que el Partido Popular lo afirmado pues ya tenemos la mayoría cualificada para poner en marcha la eliminación de aforamiento en Andalucía

Voz 1727 12:13 la que no está claro si ahora que ya no no estamos en campaña que podemos hablar con un poco de serenidad cuanto culpa mucho decide no pero en campaña electoral esto es más difícil

Voz 3 12:23 bueno sí campaña electoral siempre ojo la adrenalina o un poco más a flor de piel y mucha armado incluso se dicen cosas que no serviría

Voz 1727 12:32 cuánto le preocupa ciudadanos quería preguntarle la contaminación de la extrema derecha por cierto ya podemos llamar extrema derecha Vox

Voz 3 12:40 bueno igual que ahora yo me pongo calificativos a nadie ellos cada uno por sí solo igual que no he dicho nunca que era Adelante Andalucía o en este caso podemos fuera estremecieron tampoco voy a calificar a Vox cada uno por sus acciones por su detención detenciones se califica yo bastante tengo con con porque todos los días me llega no que unos me ponen en la tele me queda otro me ponen en la extrema derecha que yo hago mi trabajo y los ciudadanos que valore pero insisto a partir de ahora habrá que ponerse de acuerdo fija que ahí una elecciones que se celebraron hace apenas un mes todavía que no pasara no hay cuatrocientos mil andaluces que decidieron que buenos creen estar en el Parlamento Andalucía igual que hay se siempre es así setecientos vence dijeron que Ciudadanos tenía que tener un extraño que Lucía tenía que tener diecisiete veces el nuevo escenario es es el tablero y habrá que hablar intentar llegar a consensos a incluso el que separa sino yo se lo digo yo siempre le ofrecido mi colaboración pasa que bueno está un poco enfadada conmigo no no quieren aceptar ese diálogo pero yo siempre he estado en esa disposición si vamos a seguir eh vamos a seguir está yo estoy convencido de que la legislatura va a ser complicada como lo fue la anterior pero a través de acuerdo en muchos casos puntuales pues sacaran adelante como no puede ser de otra forma todas aquellas propuestas necesarias para mejorar la vida de los andaluces de eso se trata no nos olvidamos de los andaluces hablamos demasiado de los partidos al poco de los ciudadanos

Voz 2 14:18 Juan Marín le ha aguantado la Bouzid dijo entonces la voz un poco de agua abrigado

Voz 1 14:23 lo que acabo de tomar donde hace alta

Voz 3 14:28 por qué si a ella

Voz 1 14:30 en la otra vez pues seguimos seguimos

Voz 1727 14:33 hablando espero que cuando sea vicepresidente podamos hablar con usted de nuevo