Voz 0084

04:03

de Renee López segundo hijo del mítico Rene López parte de la Edad de Oro de Fasnia récord de la primera oleada de música latina en Estados Unidos René ha editado media docena de discos desde su debut en dos mil cinco y su música ha ido evolucionando y mostrando sus distintas caras su último trabajo apuntaba más al funk sonidos de los ochenta y este año volverá a las tiendas aunque ya ha ido dejando adelantos de lo que será su nuevo trabajo tiene una pinta estupenda estará el número tanto como el adelanto de un tipo que nos tiene enganchados desde su debut hace ya un lustro Nick Waterhouse Mick Waterhouse con Song for the winners canciones para los vencedores primer adelanto del regreso del músico y productor californiano con un cuarto álbum que tiene muy buena pinta el homónimo regreso de Waterhouse tras su espléndido Never Two Eyes de dos mil dieciséis es uno de nuestros discos más esperados del año Waterhouse sigue apostando por los sonidos más retro sí parece que vuelve con más fuerza todavía su disco llegará en un par de meses y Llanos tiene enganchados con esta maravilla inspirada por Nina Simone y más inminente es el disco con el que vamos a cerrar la entrega de esta semana el regreso de Sharon Bainet en una mujer joven que lleva casi cinco años sin editar nada un artista potente y sugerente que regresa este mes de enero a lo grande con un álbum que tiene muy buena pinta también presentarán este verano tanto en el Mad Cool como en el vida festival con ella es su Seventing nos vamos tienen más contenido en sofá Sonoro punto com