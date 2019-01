"Lo que quiero hacer es leer y escribir porque lo gozo, me llena y me da paz"

Voz 1 00:00 un a

Voz 1363 00:05 en los próximos minutos en los muchos litros nos detenemos en el contenido de una novela corta que lleva semanas apareciendo en lo alto de las listas de los mejores títulos del año dos mil dieciocho su edición en castellano está publicada por literatura Random House viene avalada por uno de los premios más fiables del sector es el Premi llibre té está entregado por los libreros lleva por título la obra en la que hoy nos detenemos permafrost hizo autora es Eva Baltasar buenas noches buenas noches bona nit muchísimas gracias por atendernos oye una decena de poemarios después llega una primera novela sorprende a los lectores por su originalidad por su emoción cuando toma conciencia usted cree que está siendo un éxito como es ese momento

Voz 0152 00:51 cómo es como es es es es muy alegre no yo tomé conciencia porque mi editora en catalán vez enviarme correos diciendo lo bien que estaba yendo quiero novela que está creciendo por el boca oreja no eran los lectores quiénes será recomendaban

Voz 2 01:07 maravillada fue sorprendente realmente

Voz 1363 01:12 novela tiene un toque de humor negro es valiente es original habla de libertad de la búsqueda de identidad sexual de las relaciones familiares hay un padre que pinta poco una mujer asfixiante controladora la protagonista es una mujer lesbiana con instintos suicidas que tiene una hermana que presume debida al tiempo que consume ansiolíticos hay una diferencia notable entre cómo se enfrentan las dos hermanas a la vida y a la depresión

Voz 0152 01:40 sí sí yo creo que las las dos hermanas de hecho son son víctimas no de de de una madre que a su vez tampoco es la culpable absoluta no también es víctima de meterse qué pero toman caminos muy distintos no la hermana es esta mujer que pues que sí que toma antidepresivos ansiolíticos que lleva una vida pues tal vez más convencional iba repitiendo todo el día pues lo feliz que es no tiene una niña se queda embarazada está casada con ingeniero tiene una casa un trabajo es pueda estudiado también yo la protagonista pues no mujer que está que está sola

Voz 2 02:15 qué le busca el sentido A

Voz 0152 02:17 la vida pero se niega a medicarse no entonces esto la la acerca a veces a la a la idea del suicidio pero también sabe aprovechar muy bien no se aferra a la vida pues gozando de los pequeños placer pequeños y grandes placeres que podemos encontrar en ella no como son el sexo la literatura el arte y la filosofía en fin la gastronomía también de hecho la protagonista hace

Voz 1363 02:40 Naciones del tipo el sexo me aleja de la muerte

Voz 0152 02:44 sí sí asimismo no no consigue a cerrarla no va a la vi yo creo que cuando yo siempre comparo un poco no sexo con con la meditación no en aquel momento en el que estás en el presente puramente no mientras estás meditando o estás teniendo sexo no estás pendiente de los fantasmas de del pasado y tampoco está preocupado por el por el futuro no está ahí en ese presentes está salvaguardado que interesante no

Voz 1363 03:11 nunca nunca lo hubiera pensado el permafrost es la capa de hielo que cubre permanentemente los niveles más superficiales del suelo en muchas regiones frías y próximas a los glaciales su derretimiento peligroso ya que implica esto lo he aprendido leyéndolo no tenían idea implica la liberación de muchas toneladas de metano hoy de dióxido de carbono a la atmósfera que libera su capa helada de de la novela hay

Voz 0152 03:35 ella cuando cuando se resquebraja el el permafrost sale mucha humanidad creo yo hay mucha humanidad ahí con contenida no está el miedo a abrirse a los otros abrirse de una forma emocional no es alargado la novela mucho sexo por ejemplo no pero no es hasta el final donde parece un un abrazo o lo que sería un contacto y emotivo no emocional con con otra persona

Voz 1363 04:01 protagonistas una mujer hemos dicho lesbiana sin nombre con instintos suicidas una visión en ocasiones derrotista de la sociedad siempre debatiéndose entre encontrar el sentido de la vida a disfrutar de la parte más superficial no más placentera de la misma ya la que creo que usted ha puesto tanto que le ha resultado terapéutico

Voz 0152 04:22 puntito si tiene de catarsis no de de terapia si yo empiece escribir la novela un poco por casualidad yo no yo vivía muy feliz escribiendo poesía no hasta que surgió y fui enviada psicóloga

Voz 2 04:36 me mandó ir a casa Hay escribir una biografía yo empecé

Voz 0152 04:40 al cabo de un cuarto de hora tenía claro que aquello no iba a hacerlo que me aburría soberanamente pero encontré el gustillo da a escribir en primera persona no la historia de una mujer quienes te está contando algo me sedujo la voz empecé afición Ari dije bueno hasta donde me lleve no por si son diez páginas como si son cien y al final surgió pues el permafrost no una una novela y lo he gozado muchísimo sí que ha aprovechado la voz esta mujer para decir cosas que yo sí que pienso que siento que creo y en ese sentido pues me queda muy Augusto no yo creo que ahí el punto terapéutico está ahí en haber sacado de mí misma cosa es que llevaba dentro de sí

Voz 1363 05:19 diálogo interior es muy interesante no escuchar

Voz 0152 05:22 la propia voz para

Voz 3 05:24 para tener otra voz sí sí sí es es

Voz 0152 05:27 lo que ha ocurrido e Bay cuando termine el permafrost fue el momento en que piense caramba pues me me gustaría hablar de más cosas explorar otras voces cuando pensé que tenía que ser un tríptico no tres novelas que que son protagonistas distintas pero que son tres mujeres distintas que que cuentan una historia particular no con una voz distinta también me me ha no si me encuentro muy cómodo haciéndolo y me estoy pasando muy bien

Voz 1363 05:51 en este siglo y en esta parte del mundo disfrutamos de la mejor calidad de vida de la historia sin embargo estamos vacíos no siempre anhelando siempre cargando peso la protagonista de su novela es hija de este tiempo aparentemente lo tiene todo también pero se queja del tedio

Voz 0152 06:05 sí sí yo creo que sí esto es hija de esta época en que hay un vacío existencial que que yo también veo ella es una mujer que dices pero de qué se quejan si lo ha tenido todo y ha tenido familia estudios cine pareja trabajo estable si quiere pero pero no se ahí esta especie de de de tedio vital italiano no sabe no sabe cómo cómo afrontarlo no a veces la lleva a

Voz 4 06:29 la al suicidio a veces la lleva a gozar

Voz 0152 06:32 al máximo sin implicarse con con los otras personas yo creo que es un es un síntoma de de nuestra época

Voz 1363 06:39 ha sido muy valiente haciendo humor con un tema delicado del que cuesta mucho hablar todavía en este en este siglo XXI como es el del suicidio no ya el primer capítulo es una fantasía suicida

Voz 0152 06:50 sí sí yo no no veo esta valentía eh yo realmente escribí lo que como escribí sin pensar en un lector una lectora escribí lo que me daba la gana de una forma totalmente libre no en ese sentido de valentía es más viene ahora al saber que hay tanta gente que está leyéndolo no

Voz 5 07:06 pero ahora al al escribir que escribir

Voz 0152 07:08 el como yo siento entonces una persona que vive bastante retirada no no no tengo muchas relaciones sociales vivo un poco aislado en algo mucho de casa y en este sentido pues no me he acostado y hablar así con ironía es un poco mi forma de de de enfrentar mi de soportar el mundo no poniendo un poco de ironía porque sino sí que ya también cojo la como la protagonista ahí me abro las ajenas

Voz 1363 07:32 aligera un poco el peso no la ironía el el sentido del humor ayuda en uno de los capítulos hablando de de valentía se va a aborda también la masturbación de una niña de doce años con pensamientos lésbico algo que por lo visto es muy natural entre los niños y las niñas no pero que incomoda se habla muy poco de ello is escribe muy poco de ello aunque todos los padres y las madres pues están muy muy naturalizado con esto

Voz 0152 07:57 sí es un tema que no sé yo no he leído mucho sobre eso no he ido a otras novela donde parece seguro que habrá no pero al ser una novela que también explora la la sexualidad de la protagonista pensé por qué no porque no remontarnos al al inicio exactamente no no no sólo a hablar de la sexualidad adulta

Voz 2 08:14 lo intenté en un capítulo oí fluyó

Voz 0152 08:16 de tal forma que pensé pues mira aquí se queda no lo que sí que he intentado al con todo lo vetó el libro no es es decir las cosas y trabajar mucho la belleza el lenguaje en Hoy decirlo bonito y con imágenes que sea eso eso supongo que viene porque llevo tantos años trabajando como poeta no haciendo poesía así pues decirlo todo lo que tenga que decirse decirlo de una forma que que llegue muy fácilmente y que sea que sea bella

Voz 1363 08:43 no hay mucho hombre en esta novela hay en sus páginas aborda con naturalidad pues las relaciones lésbica pero creo por lo que he leído que no pretendía que fue su libro activista no del colectivo LGTB

Voz 0152 08:55 no no no que va yo la protagonista es mujer porque yo me siento mujer lesbiana porque ahora mismo me siento lesbiana seguramente si me sintiera heterosexual pues la protagonista también lo sería no digamos que me lo puesto muy fácil al hablar yo me he mentido mucho en la piel de esta de esta de esta mujer no yo creo que en otra vida yo hubiera podido Sevilla perfectamente igual sin los instintos suicidas vete saber pero me lo ha puesto fácil y ha surgido así se parece mucho a mí en estas en estos aspectos

Voz 1363 09:23 Eva es una mujer egocéntrica su protagonista pero acaba humanizado Se cuando asume que debe hacerse cargo de las niñas de su hermana pero ella durante todo el discurso mantiene que la maternidad no es su salvación

Voz 0152 09:34 no esto esto es muy parado

Voz 1363 09:37 Nico

Voz 0152 09:38 sí porque digamos que ella rehúye implicarse a con lo con nosotros no no quiere que la felicidad de otras personas lo dice tal cual sean pareja sean hijos a depende de ella no quiere ser decisiva en la vida de nadie y al final al cuando parece que tampoco no quiero hacer aquí pero no no al final ella tiene que tomar una decisión y ahí es cuando cuando la vida un poco le exigen hola a la talla de su humanidad es cuando ya tiene que bueno pues que que plantar sentir bueno pues con esto voy para adelante con esto no no voy y bueno ahí ya ya al lector la lectora ya Bader

Voz 1363 10:16 usted mantiene contacto con los con los lectores no iba con los club de lectura si me pregunto cuál es el comentario que le han hecho referente a su y lo que más le ha sorprendido aquello que ha visto el lector y que usted no fue consciente de haberlo escrito de esta manera o por lo menos no con esa intención

Voz 0152 10:32 bueno a mí lo que más me sorprendió un nombre en un club de lectura un hombre mayor que me dijo la historia no me interesaba ni me atraía nada nada nada nada hay sigue sin sin interesarme me lo he leído pero luego hay gustado tanto la forma en que estaba escrito el libro me ha encantado tanto que voy a volver a leerlo no

Voz 5 10:48 eso es lo que más me me sorprendió y agradecía también la la sinceridad

Voz 0152 10:54 qué bonito que bonito interesado por por

Voz 1363 10:56 la lírica no por por la belleza de lo que se dice de la autora de Eva Baltasar sabemos que es una mujer homosexual dice usted que solitaria bastante sabemos que es madre que vive aislada en un pueblo que no está en las redes sociales Se define como tímida

Voz 3 11:12 bastante bien

Voz 5 11:15 ahora habrá tenido que espabilar son poco no me tiene que espabilar mucho

Voz 0152 11:20 sí yo cuando era pequeñita quería ser actriz

Voz 5 11:22 sí ahora estoy actuando un montón

Voz 2 11:25 esto me me pongo un poco en un papel no

Voz 0152 11:28 me cuesta me cuesta relacionarme pero

Voz 2 11:30 envío que bueno más vas adquiriendo

Voz 0152 11:33 no habilidades que tal vez me faltaban no al principio los primeros clubs de lectura lo pasaba muy mal y cada vez menos las entrevistas igual no me dejo llevar me dejó llevar a ver sé que será un tiempo limitado no que voy a ir acompañando los los tres libros como una mamá un poquito no les voy de la mano hay para arriba hasta que ya vayan solitos

Voz 1363 11:52 sabemos que lo ha pasado muy bien escribiendo pero por qué escribe Eva Baltasar cuál es su motivación

Voz 0152 11:57 porque me gusta porque lo gozo si lo sufriera no lo haría yo llegue el momento

Voz 2 12:02 mi vida en que en que pensé

Voz 0152 12:05 ambas es muy cortita la vida no hay Kiki voy a hacer con ese tiempo limitado que me ha sido dado y que no sé cuánto me será quitado iPS pues realmente lo que quiero hacer es leer escribir porque lo gozo porque me llena porque me da paz y estar con mis hijas por lo mismo es lo que hago básicamente

Voz 3 12:22 sí

Voz 1363 12:23 permafrost inicia el primero de tres libros de protagonistas femeninos como los nos ha contado me pregunto si tenía esto

Voz 0152 12:28 Tura para el segundo si tiene tramos segundo si es un es un libro que está terminando se lo esté cuando describir es decir titula Mamut y es una mujer que aparece en un entorno más rural no en permafrost hay poco paisajes la novela sin mucho paisaje sí que el paisaje

Voz 3 12:45 sí es determinante en el avance de la novela

Voz 1363 12:49 Eva Baltasar gracias por acercarnos este permafrost él

Voz 5 12:53 no menos literario del año no sé cómo les suena fantástico me sigue sorprendiendo me tiene que dar mucho gustito no cuando una escribe algo

Voz 1363 13:02 tan tan íntimo tan valiente y tan arriesgado en muchos sentidos de repente se convierte en un en un fenómeno emocional

Voz 0152 13:10 reconfortante