"Hay que aceptar los límites que tiene cada uno y saber avanzar con ellos"

Voz 1363 00:05 los libros son terapéuticos ayudan a reducir el estrés aumenta nuestra inteligencia emocional y a veces hasta nos permiten encontrar respuestas a preguntas vitales está claro que un libro puede cambiar la vida o ayudarte a vivir la tuya que no es poco eh a quién le ya quién lo escribe en los próximos minutos en los muchos libros nos fijamos en el género literario de la medicina gráfica son cómics son libros ilustrados que por su contenido ayudan a comprender enfermedades como el cáncer el Alzheimer o la depresión la autora que hoy nos acompaña acaba de publicar duermo mucho es un libro ilustrado publicado por frágil Movement donde recuperó su experiencia en un centro psiquiátrico María mano en ellas buenas noches buena

Voz 1363 00:50 por atendernos oye aquí crear este relato te ayudó creo que a entender mejor qué es lo que te estaba pasando

Voz 1539 00:56 sí sí te iba mente fue fue muy buena forma de poder poner en perspectiva todo lo que me había pasado

Voz 1363 01:04 María tiene un diagnóstico de depresión de trastorno de personalidad y ansiedad en dos mil dieciséis con veinte años tienes que ser ingresada en un psiquiátrico donde pasas un mes cómo se produce el ingreso hoy porque qué es lo que ocurre

Voz 1539 01:17 bueno había llevado en una a una situación muy muy extrema pues mi madre me llevó a urgencias pues pues recomendación de mi psicóloga así desde allí me dijeron bueno creemos que tendría que entrar en el en la unidad psiquiátrica pero no te preocupes como mucho Estarás tres días ahí seguro que serás la que mejores ahí dentro

Voz 1363 01:46 María creo que tú eres au siempre ha sido una mujer muy auto exigente una hija de su tiempo no que llega a todo que saca notas fenomenales que estudiaba que trabajaba llega un momento en el que te pega un golpe de estrés y no podía más

Voz 1539 02:02 la novia realmente nadie excepto yo misma por dentro diciendo me es que como aquel menos lo es ésa era era una voz es decir no me tienes que superar te tienes que superar las entidades que supera Bertelli llegó un punto que estudiar esa algunas notas más altas sino que tenía que ser autosuficientes entonces tenía que además trabajar para poder pagarme no el alquiler y todo eso decir yo también tengo mis limitaciones no en una jornada normal pero eso ya era una jornada tras digamos

Voz 1363 02:41 pero como buen artista aprovechas está dificultado este momento de cambio porque el proceso creativo del libro es paralelo tu ingreso empiezas a dibujar y escribir cuando te pones por primera vez el pijama azul de la unidad de psiquiatría del Hospital del Mar de Barcelona

Voz 1363 02:58 cómo fue su primer momento ese momento en el que coges un lápiz y qué decides

Voz 1539 03:05 ese momento vivía con que era mi compañero de piso y también compañero en ilustración lo que estaba cursando en ese momento que aquí pues vino a visitarme no me trajo pues su libreta una de sus libretas y un lápiz me dijo que dibuje sí yo en ese momento bueno está bastante enfadada estoy pensé nada para demostrar que estoy muy mal pero voy a me pasó en un día a dibujar esos mi entorno el las vistas las habitaciones las vistas eran fantásticas porque era el Hospital del Mar entonces tenía unas ventajas enormes que era jugar al mal obviamente

Voz 1363 03:52 qué paradójico no María estar viendo algo tan hermoso y por dentro estar perdida no tan colapsada hay tan Petacchi como dices tú

Voz 1539 04:02 eso sí sí sí sí bueno pero bueno algo algo bueno había miro lo que sí estuvo genial empecé a dibujar no los los compañeros que poco a poco me permitió conociendo no me acuerdo el compañero que era Dios te lo hacía saber cada vez que te veía porque así les daba la mano o la yo soy los que empezó a ver que no había dibujado

Voz 1539 04:34 todo todo lo mejor no es de compañeros que al final me aportaron hacen en esa en ese ingreso porque bueno lo que hago en el libro es un poco criticado un poco lo que es el psiquiátrico en Si el el trato que recibió un poco de los especialistas en mi casa los que no digo que todos los casos hayan puedan ser iguales pero por otra parte me llevé pues muchísimo de mis compañeros

Voz 1363 05:04 porque tú echas en falta el que fuera un trato algo más humano

Voz 1539 05:08 sí sí creo que está todo muy automatizado que sería un poco lo que es el trato humano y al final se cae un poco lo que viene a ser el paternalismo al final caes en en evitar decir cosas en tiras pensando que pues no lo va a entender por qué está loco ir pues se acaba perdiendo en realidad el trato humano que en realidad es si tú las cosas como una persona normal yo creo que obviamente lo otro lo va a entender hice llegar más fácilmente a los objetivos

Voz 1363 05:42 en duermo mucho María utiliza un solo lápiz negro del mismo color posteriormente va introduciendo en el libro detalles en azul por qué estos dos colores

Voz 1539 05:51 pues bueno porque básicamente los colores corporativos de hospital eran el azul y el blanco bueno dado que lo más es azul Hernando muy importantes allí de hecho cuando salía ahí todo en mi vida tenía que ser azul blanco me fui a Ikea a comprar todo azul blanco quite todas las cosas de mi habitación perforando otro color en fin se me fue un poco ya hacia Pablo

Voz 1363 06:18 pero por qué porque te daba tranquilidad porque te sentías

Voz 1539 06:24 bueno pensé que encajaban bien estos colores a poder a ambientar un poco más no al lector en en ese lugar sí bueno también porque blanco y negro eran poco aburrido lo que pasa es que claro yo tenía que economizar un poco porque

Voz 1539 06:43 había intentado utilizar más colores pero cada vez que yo quería sacar punta tenía que ir a a enfermería que era un lugar así cerrado era el Ayuntamiento de de psiquiátrico se entonces tenías que ir a tocar la puerta de pedir favores me puede sacar punta porque claro los Facundo estaban cerrados porque pues las cosas afiladas y todo eso pues tienen que está supervisada

Voz 1490 07:11 porque pueden servir para autolesionarse no para de sonar otra persona

Voz 1363 07:17 que no era fácil utilizar el mismo la y creo que los efectos secundarios de la medicación tampoco ayudan mucho a escribir no especialmente a dibujar por el tema de

Voz 1539 07:26 qué decir bueno claro con el litio es decir que era un problema con el que me valores ya yo en mente que estuve tomando litio que era empecé a tomarlo ahí que era un problema porque me daba unos temblores muy grandes que me tenía que coger la mano derecha con la mano izquierda porque temblaba tanto que usa el pulso era es un burro en fin es muy difícil

Voz 1363 07:51 muy difícil dibujar muy generoso también el el tema porque al final estás poniendo todo lo que lo que estás viviendo lo estás poniendo en papel con todas estas dificultades por cierto que el litio te lo quitaron luego al salir este sí

Voz 1539 08:03 sí sí sí bueno a salir de Sally que ya me pusieron a la doctora Rivero que es una crack que es la que tengo ahora que la ir a decirlo es decir en una experiencia lo que critico es sistema de de psiquiátrico como tal los especialistas y psicólogos psiquiatras que realmente pues tratas persona que se preocupan y que están ahí pues al pie del cañón como mi doctora puesta pues esa fue la que vio historial o vamos a ver por qué otra tomando líquido pues lo cambió hoy estamos siempre intentando reducir la medicación mirar a ver qué cosa me va mejor

Voz 1363 08:50 cree que el sistema psiquiátrico no a los especialistas y en el libro cuentas que en el hospital conoces el sentido de la amistad del compromiso de la empatía creo que Emma fue muy importante para Haití de hecho sigue siendo una buena amiga no y os conocisteis dentro

Voz 1539 09:04 sí sí sí fue fantástico cuando llegó ella de hecho yo estaba así como escéptica la veía desde dentro porque llevo como muy muy arreglada muy bien vestida muy maquillada hay seguía unos cuantos días así de hecho soy yo hacía estas Tina yo decía no va a durar mucho no va a durar mucho ya verás

Voz 1490 09:22 pero qué va que va contagió su entusiasmo no lejos de dejarse llevar por él

Voz 1539 09:28 exacto sí sí

Voz 1363 09:33 diecisiete cuando saliste finaliza este tus estudios de ilustración y éste fue tu proyecto final animada por tu madre lo auto editan

Voz 1539 09:41 Se vende todo es decir fue un éxito desde que

Voz 1363 09:43 desde que desde que antes incluso de que de que plus publicadas no

Voz 1539 09:48 sí hay que decirlo que la que la que la autoedición que hice fue así pequeñita aunque a a la que vendido un volumen yo ya dije yo

Voz 1490 10:03 yo ya cubierto gastos

Voz 1539 10:07 pero si me tuvieron que insistir mucho no en varias personas me dijeron no es que me sentía muy identificado al al escucharnos pues mi presentación del proyecto final porque habían pasado pues por algo similar ir yo pues no no acababa de entender cómo podían sentirse identificados sin embargo pues es una cosa más común de lo que de lo que creemos en lo que es el pasado pues por un problema de salud mental y realmente pasar por un por un psiquiátrico en pasamos de lo que realmente nos creemos sí lo que obviamente pues no se calla porque pues porque vivimos bajón estimó muy grande lo cual el cual pues unos nos hace parecer monstruos a nosotros loco antes que personas por eso pues preferimos muchas veces callarnos lo antes que decir nada claro es por eso yo preferir durante mucho tiempo pues eso no publicarlo Él pensaba esto no le va a interesar a nadie ninguna editorial va querer publicar nada esto pero al final resultó que sí

Voz 1363 11:18 María has dicho nosotros los locos quién no esté loco Cover

Voz 1539 11:25 sí con muy relativo muy reacia a quien no tiene peligro no debe pasar por un problema de salud mental de su vida

Voz 1363 11:31 sin duda que la verdad es que nadie son muy cuidadas

Voz 1363 11:35 sí exactamente déjame que me fije en una ilustración muy luminoso Nacho Umbert que simboliza las cartas con dibujos y recortes que te mandaba tu abuela desde tu Ibiza natal

Voz 1539 11:47 sí si mi abuela me envió una carta es que estaba estaba está está como una cabra mi abuela me sigue enviando cartas muy locas hizo en esa ocasión me envió una carta sin introducción nada eso lo acostumbras el muchas veces ir y bueno simplemente me explicó durante dos páginas no lo mucho que le gusta las higueras de cómo era de

Voz 1363 12:17 son las Las Chumberas estas que vemos siempre no cerca de cerca el Mediterráneo verdad me encantan también sí

Voz 1490 12:24 sí sí sí sí digo páginas explicármelo mucho que les gustan y luego luego supera ya está cansado sí que me encantó y me

Voz 1539 12:40 hay mucho la verdad que fue fantástico

Voz 1363 12:44 la abuela es un artista como la nieta creo que hasta te planteas otro libro a partir de de las cartas con con dibujos y recortes de la abuela no

Voz 1539 12:51 sí sí óseas bueno la verdad es que ha sido muy mucha inspiración de hecho

Voz 1539 12:58 le dije mira espera que te voy a contestar porque también así me consta con con enviarme recortes de las revistas de de fotos de gatos y me escribe como si fuera los gatos ella indio digo escena que contexto como porque yo que accionó fotos de antiguas no hay tengo unas cuantas de monta el tema que te conteste como yo fuera una de las monjas pero la cosa es que me quiso informar excavado pues más en todo el tema de

Voz 1490 13:27 la vertiente femenina del catolicismo dicho estás preparando un nuevo proyecto que va a circular en torno a temática verdad sí sí sí intento hacer un santoral feminista

Voz 1363 13:40 que no está relacionado con la salud mental pero seguro que de alguna manera lo va a tocar

Voz 1539 13:44 sí sí hay una santa que es la una de la salud mental

Voz 1363 13:51 todo detenta delegación sin duda con la salud María te acaban de reconocer un cuarenta y cinco por ciento de discapacidad me pregunto de qué manera condiciona tu vida al día los es ilustradora como te relaciones con el estrés con las empresas que no están preparadas para tener un trabajador una trabajadora de un perfil diferente no al al al común por decirlo de alguna manera rápida

Voz 1539 14:15 bueno a ver las empresas tienen que tener una plantilla o no de de personas con discapacidad y eso pues supuestamente los la las beneficia sin embargo no después resulta que al final esos trabajo no dejan de ese igual de digamos de mi ver como siempre pero el segundo en ese ese carné de de decir yo poco acertado es más bien es decir bueno hay que hay que aceptar no lo límites que tiene cada uno Isabel pues a avanzar con ellos y también la súper bien los cuentos el metro que es una fantasía sí está muy bien hay que saber pues pues vamos a ver está muy bien es que es eso a ver si es limitaciones lo reconoce pues bueno lo que sea el Estado no golpe gracias gracias sabes dice bueno al menos es algo que que que que me me poder reconocer dice bueno un poco de de respeto no es como para para que hubiese comparezcan digan qué pena Amira pobrecita no no no hombre no no es eso yo puedo hacer mis cosas que no puedo hacer alguna no significa que no pueda ser otra pero pero bueno que se tenga en cuenta

Voz 1363 15:50 yo por ejemplo no no sé dibujar es decir las capacidades de cada persona son muy diferentes María mano en Illes enhorabuena pues que duermo mucho es precioso que te ha aportado mucho y que nos está aportando mucho también a los demás que tengas mucha suerte y nada seguimos seguimos tu carrera y tus futuros proyectos