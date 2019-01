Adela Cortina: "La esperanza es una virtud ética que se cultiva con trabajo"

Voz 1995 00:00 en la Cadena SER un puro

Voz 1995 00:05 con Toni Garrido seguro seguro que ya alguien el día diez de enero ya habrá pensado yo de dos mil diecinueve esperaba más es que el fondo esperamos mucho de los cambios de años hemos propósitos nos imaginamos más delgados más en forma más tolerantes más felices siempre tenemos expectativas por más cambios de año que llevamos qué es lo que va a correr esas expectativas Event sistemáticamente frustradas será que nos ponemos el listón demasiado alto cómo afectan nuestras expectativas a la realidad de Janet hábil traza nos perjudica nuestros ideales en fin son son muchas las preguntas y necesitamos trasladarse las Adela Cortina porque en el fondo lo que hace es ayudarnos a pensar Adela muy buenos días muy buenas de hoy venimos claro pues no sé no sé si demasiadas preguntas o expectativas seguro que era les recuerdo que Adela Cortina filósofa es una de nuestras sabias es catedrática de Ética en la Universidad de Valencia es directora de la Fundación para la ética en los negocios y las organizaciones innecesaria vamos que que cada pocas semanas los aclare las ideas por cierto el año Adela con dos nuevos premios el Premio de Derechos Humanos de la fundación de la Abogacía Española y el premio Taburiente que concede en Tenerife la Fundación Diario de Avisos el dos mil dieciocho asedio bien haber queda en el dos mil diecinueve efectivamente es no

Voz 0010 01:33 dieciocho salió muy bien haber sido dos mil diecinueve se mantiene

Voz 1995 01:38 cuáles son tus propios a alguien que tiene doce doce veces Honoris Causa entonces universidades españolas y extranjeras en mantiene aún las expectativas

Voz 0010 01:48 bueno yo creo que las expectativas es algo que no me entusiasma porque siempre da una sensación de pasividad que esperas que pasen cosas buenas que hagan otros au que traiga el destino que traiga la fortuna creo que hacerse muchas expectativas no acaba de ser demasiado bueno me parece más interesante tener proyectos Si tener propósitos porque eso siempre es algo como más activo no hacerse un proyecto pero bueno pensar que las cosas tienen que mejorar que tenemos que poner de nuestra parte me interesan más los propósitos a los proyectos que las expectativas que bueno luego se ven frustradas pero tampoco se podía hacer mucho más porque vienen de fuera no las respuestas

Voz 1995 02:32 claro esas completamente cierto y hacemos bien plantearnos esos propósitos cada vez que cambia el año

Voz 0010 02:36 pues yo creo que hacemos muy bueno por una parte es verdad que es una tontería el pensar que el treinta y uno de diciembre es distinto del uno de enero eso es cierto que no es así pero bueno somos animales simbólicos y me parece que nos hace ilusión estrenar en una carpeta nueva estrenar una agenda nueva y pensar que en dos mil diecinueve está en blanco y que vamos a ir rellenando lo y que vamos a ser los protagonistas en ese es digo yo leí una vez una encuesta que me pareció muy interesante en la que se trataba de demostrar aquello de si los seres humanos somos libres au estamos determinados con el destino ir bueno la encuesta consistía en ver las gentes que habían hecho propósitos y que son los habían escrito en una libreta sí cumplían más au conseguían más aquellos que sólo habían escrito que aquellas personas que no habían escrito nada resultó ser que los que sí que sólo habían escrito lo habían proyectado se lo habían propuesto conseller más cosas con lo cual se llegó a la afirmación me parece un poco exagerada pero bueno somos libres porque podemos organizarnos la vida bueno esta es una cosa pequeñita pero a mi me parece que sí que es importante la hacer propósitos porque las cosas no es también queremos mejorarlas detallar en qué querríamos mejorarlas proponernos lo me parece que es espléndido para todos

Voz 1995 03:52 pero a mí me gusta en el la el hecho de escribir el propósito darle forma desde Gutenberg sabemos que sino tiene una palabra algo no existe entonces el hecho de trasladarlo la realidad ayuda aclara el pensamiento trasladarlo a la escritura ayuda que se convierta en realidad seco

Voz 0010 04:09 totalmente y además me parece que es importante porque entonces se adquiere un cierto compromiso que eso tiene que ver con el ser humano no el comprometerse con el futuro ya lo decía Nietzsche no que los seres humanos somos los capaces de de futuro el animal que puede prometer claro nos podemos proponer cosas para el futuro si Nos lo escribimos sin lo decimos bueno puede parecer un poco agobiante pero yo creo que no lo es yo creo que entonces hacemos un poco de reflexión sobre que de lo que hay no nos gusta que querríamos cambiar si hay un cierto compromiso pues resulta que la libertad nos hace yo creo que la libertad es el bien más preciado no como dicen los anarquistas la libertad en los lleva a tratar de llevarlo adelante por eso el proyecto el propósito a mi me gusta

Voz 1995 04:54 estos días el hablamos por ejemplo de Vox no voy a hablar de política pero el fondo hablamos de gente que apoya una organización con ideas vamos en fin por frustración son sus propias frustraciones las que les llevan a a tomar caminos que a los demás les llevan un poco la la atención hay que manejar bien las estaciones de cada uno

Voz 0010 05:17 pues hay que manejar muy bien las frustraciones de cada uno y esto en política ocurre continuamente que bueno determinados políticos obviamente aprovechan las expectativas de las gentes y aprovechan para llevarlas a su camino y a mí lo que me parece es que nunca hay que tomar una una dirección política basándose en la nostalgia del pasado no creo que es fundamental proyectar el futuro y construir el futuro porque en la historia humana afortunadamente hemos ido progresando también moralmente ir volver al pasado no es cambiar sino haber retroceder me parece muy importante no dejarse engañar por ese tipo de partidos que tratan de satisfacer las frustraciones de la gente sino tratar de proyectar un futuro hacia el bien común al bien de todos con un propósito bien claro no hay no dejarse engañar creo que la clave de una democracia sigue siendo una ciudadanía Lucía los representantes pueden hacer sus propuestas deben hacerlas lleven a hacer muchas porque es lo que les corresponde también las hace envían sesgadas a sus auxilió otros pero creo que una ciudadanía Lucía es clave para darse cuenta de quién no se estaba como decías antes vendiendo una moto y quién no se está proponiendo una sociedad realmente mejor no

Voz 1995 06:44 claro pero en eso les recuerdo que Adela es filósofa sabemos que elegir una palabra que es elegir un mundo claro el discurso de estos tiempos es muy certero en cuanto al uso de las palabras a a deformar la realidad a las palabras vamos a escuchar unos cortes Georgia por ejemplo cuando se niega la existencia de un determinado tipo de violencia de género vamos a seguir defendiendo que la violencia no tiene género que ese discurso contaminado evidentemente severa llega hasta el contorsionismo vamos a escuchar ayer con Ángels Barceló a Teodoro García Egea haciendo contorsiones para no hablar de violencia de género

Voz 2 07:24 reconoce el Partido Popular que hay un problema de violencia machista en este en este país

Voz 3 07:28 pues mire yo reconozco que en muchas ocasiones hay problemas de violencia y luego dentro de esto pues se podemos calificar las distintos tipos de violencia no pero para mí los agresores un agresores y la víctima son víctimas de recientemente You género o o condición

Voz 1995 07:48 debería ser entonces ya ven ustedes que están ahí podamos retando entre vocabulario va retando para no debería ser un propósito en común utilizar bien las palabras

Voz 0010 07:58 eso por supuesto efectivamente creo que está claro que bueno la violencia siempre es violencia qué duda cabe pero está clarísimo que hay una violencia machista una violencia de género que es especifica que es especialmente peligrosa y además la mayor cantidad de de crímenes domésticos hacen contra las mujeres eso está clarísimo y entonces eso necesita una palabra específica es necesita un tratamiento específico y en ese sentido no se puede retroceder porque eso sí que retroceder no no hay que reconocerlo clarísimamente y tratarlo específicamente porque es una de esas lacras de la humanidad con las que hay que acabar pero ya

Voz 1995 08:40 pero por porque entonces un mensaje de esperanza es menos eficaz que un mensaje de de mía

Voz 0010 08:46 pues porque los seres humanos nos movemos mucho por el miedo creo que esa es la clave que sexta que bueno que en los últimos tiempos está manejando pero se ha hecho siempre decían algunos sociólogos yo creo que muy bien informados que hablaba inglés el de aquellos valores sin materialistas que en algún momento iban entusiasmado a las juventudes y a las gentes pero que en los últimos tiempos volvíamos a esos mensajes materialistas de la seguridad en miedo creo que tienen razón creo que el miedo está siendo una palanca bueno además a nivel mundial no podemos mirar lo que ha pasado en Brasil lo que está pasando en España y en Francia hayan cantidad de lugares en los que se están cerrando filas en un populismo nacionalista increíble precisamente por el miedo a los que vienen de fuera el miedo a los que nos pueda entrar el miedo es muy mal consejero porque además es muy manipulable hay cantidad de gente que pueden estar transmitiendo mensajes de que hay peligros que vienen los de El otro lado del del Estrecho los que vienen unos pueden entrar y entonces las gentes por miedo pueden hacer determinadas opciones el miedo

Voz 4 09:59 pues muy mal consejero y es muy manipulable y hay que ir con cuidado

Voz 2 10:04 el momento utilizó pero todos lo has no no sólo Vox es una vocabulario que cada uno quiere definir problema aquí no hay un proyecto en común ni siquiera es el mismo vocabulario para todos no es eso pero yo creo que es muy interesante lo que ha dicho que el miedo y la esperanza lo expectativas es el yin yang del ser humano yo creo que la esperanza es algo que el ser humano casi nunca pierde eso que no el France es decir más grande que la fe es la esperanza en el ser humano que la esperanza realmente son muy pocos pero así se pierde todo no

Voz 0010 10:39 claro lo que pasa es que la esperanza que a mí me interesa mucho más que las expectativas porque creo que no es lo mismo la expectativa lo estás abierto a cualquier cosa yo creo que la esperanza que efectivamente es una virtud dentro del terreno ético y la esperanza es algo que se cultiva con trabajo no es una cosa tonta de decir es que puede venir algo bueno la esperanza es lo último que se pierde no no no la esperanza se trabaja la esperanza se cultiva cuando alguien espera bueno trata de ver qué es lo que hay malo trata de cambiarlo y tiene la esperanza de poder conseguirlo pero la esperanza viene de la libertad de poner todo el famoso a Dios rogando y con el mazo dando no ser usted estás esperando que pasen cosas buenas pero no puede ser

Voz 4 11:23 ha sido inútil tiene que ser algo bien trabajado y con el esfuerzo del día a día

Voz 1995 11:29 Adela la realidad pienso en en ese propósito común de país en el fondo lo que tenemos es un proyecto común de esta ciudad de país de continente pero pienso por ejemplo en lo nuestro no España es uno de los destinos turísticos más importantes del momento pienso en el excelente sistema público de salud por más que hayan querido deteriorar lo oí en fin son los profesionales abnegados tanto en la sanidad como la educación los que lo sostienen pienso los bajos índices de delincuencia a pesar de las terribles noticias que una y otra vez no es atiza la conciencia pienso en los valores de solidaridad y tolerancia que hemos disfrutado entre comillas durante durante la crisis porque el auto está Thelma como un país no nos lleva a un territorio entrecomillas más saludable

Voz 0010 12:17 pues porque yo creo que los españoles tenemos una tendencia a lo largo de toda la historia de estimar los a nosotros mismos me parece

Voz 5 12:26 de tratar de un momento Adela como que sí si no no no yo estoy de acuerdo dice el español

Voz 0010 12:40 sí es que claro siempre estamos mirando el lado negativo y pensando que todos los demás son muchísimo mejores bueno es muy bonito esa visión que tenemos tan positiva del resto de la humanidad pero España tiene una cantidad de elementos fantásticos maravillosos y además conseguidos con el esfuerzo de mucha gente que hay que agradecérselo agradecerles que lo hayan hecho estamos en un punto en que no estamos peor que otros ni muchísimo menos la cuestión es aprovecharlo precisamente tratar de ver como se hace siempre las debilidades y las fortalezas y tratar de suplir esas debilidades que evidentemente habrá distintos grupos quedarán interpretaciones distintas de las debilidades y las fortalezas los diagnósticos van a ser distintos yo soy que saberlo porque estamos en una sociedad plural no vamos a tener el mismo relato ese es el tema necesitamos un relato pero no tenemos el mismo relato porque hay distintos diagnósticos entonces a mi me parece que lo fundamental sería que encontráramos cuáles son esos elementos mínimos comunes que tenemos que defender todas en este momento cuáles son las prioridades que es lo que no se puede quedar atrás qué es aquello que nadie puede negar tenemos un montón una gran cantidad de elementos que son prioritarios para empezar el trabajo el empleo que es una situación verdaderamente dramática el trato de los inmigrantes y los refugiados eso lo tenemos que resolver con hospitalidad claramente por supuesto ponerlos al día en tecnologías de la información porque Europa se está quedando por detrás de China y de Estados Unidos y eso es dramático y España tiene que ponerse también tenemos tanto trabajo por delante tanto tan bueno ya que es una lástima que estemos hablando de si son galgos o podencos

Voz 1995 14:26 pues eso que como bien decía James Joyce nos lleva al pensamiento de que ya que no podemos cambiar de país vamos a cambiar de tema es siempre un placer poder escucharte Adela Cortina catedrática de Ética que me parece que debe ser el título más bonito que pueda existir en la categoría

Voz 6 14:47 enseñanza catedrática de Ética

Voz 1995 14:49 en la Universidad de Valencia muchísimas gracias está muy pronto gracias a va detrás ha ido a la esperanza perdida

