Joan Didion. Personaje, periodista y literata

Voz 1363 00:07 el primer cuaderno me lo regaló mi madre veía animo a que me sentara a poner mis pensamientos en papel no tenían idea de cómo hacerlo pero recuerdo que cuando empecé sólo supe que quería continuar así de esta manera comenzó a escribir Joan Didion escritora periodista dos disciplinas que ponemos en valor siempre con Antonio Rubio buenas noches buena noche Matarí tenista de América quién es y cuál es el valor de su trabajo porque Didion aún vive

Voz 2 00:40 guión aún vi ve cumplió ochenta y tres años en diciembre si mal no recuerdo nación el treinta y cuatro XXXV ahora las cifras me vuelan un poco pero si vive y además en el dos mil trece el presidente Obama le concedió la Medalla de las Bellas Artes y de la humanidad en la Casa Blanca cosa que no habían hecho hasta ahora ninguno de los anteriores presidente Joan dirección cuando hablamos de Tom Wolfe cuando hablamos de que hay talas idea más rápidamente lo ubicamos pero no ubicamos a Joan Didion

Voz 1363 01:15 así que tú la ubica en el nuevo periodismo norteamericano

Voz 2 01:18 sí y además yo creo que es muy importante sobretodo reivindicar la de alguna manera porque cuando hablamos nuevo pero hay modo americano norteamericano fundamentalmente con todos los demás es decir siempre hablamos de hombres nunca hablamos de mujer ella indudablemente este puede ser de alguna forma la representación de y hay un elemento que es muy importante en uno de sus últimos libros cuando recupera esos momentos que parece siente la mujer que es cuando se queda viuda cuando se muere su hija eso indudablemente narrado visto desde el aspecto de la mujer y de la madre es muy importante cosa que bueno que los hombres no llegamos a tener ese

Voz 1363 02:04 punto hoy permíteme Antonio que aporte desde una mujer periodista si duelo desde una mirada periodística

Voz 2 02:13 que hay momento determinado que incluso es más llamativo su hija Quintana estaba en el hospital en urgencia ya estaba con su marido con John Anthony Dunne estaban esperando que pasaba con su hija y sin embargo el que primero muere de forma repentina es su marido es sólo al cabo de los cinco años lo traslada a un libro posteriormente el lo traslada a una obra teatral con lo cual tenemos a la periodista ensayista a la literatura a la guionista y por último la obra de teatro que no

Voz 1363 02:54 recuerdo como actitud que el libro es el año del pensamiento mágico que no hemos dicho el título desde luego recomendable muy recomendable de yo ya a Joan Didion hace un año por cierto Netflix Le dedicó un documental tú dices que es un documental muy largo pero es

Voz 2 03:11 muy bueno pero yo creo bajo mi estructura periodística quizás lo encuentro ante la que yo me fío cien por cien Un pelo largo que es una hora y veinte o algo así yo creo que las historias se puede encontrar en menos tiempo con una profundidad lo hizo además el sobrino de Joan Didion que era el sobrino director de su marido de Anthony Dunne

Voz 1363 03:37 creo que hay quiénes la sitúan también junto al realismo mágico

Voz 2 03:40 de Márquez por ejemplo sí porque además es una cuestión Joan Didion no son lo hizo esa nueva narrativa que de alguna forma representaron esos grandes autores sino que ella fundamentalmente fue una reportera de investigación balón lugares palpaba tocaba visitaba un excelente trabajo en un libro llamado Salvador sobre la guerra civil de El Salvador donde realmente ella denuncia cada una de las cuestiones y sobre todo denuncia la política exterior norteamericana la intervención que tenía tanto en Latinoamérica como Ignasi denuncia también algunos reportajes el tema de Vietnam de ahí en teoría posiblemente que nunca recibiera el premio de las bellas artes y de la humanidad por parte de lo que era la presidencia de Estados Unidos porque fue una crítica con la política sobre todo Nixon Reagan y otras

Voz 1363 04:34 interesante el libro es Salvador publicado en el año ochenta y dos es es sorprendente bueno no sé si en esa época quizá era algo más habitual no porque en Dion pudo crecer como periodista tras ganar un concurso literario empezó a trabajar para la revista Vogue y luego acabó escribiendo sobre materias tan delicadas como esta no como como la crítica a la guerra civil de El Salvador o la o la política exterior

Voz 2 04:58 hay una serie de comentarios sobre ella que yo creo que reflejan perfectamente su forma de ver su forma de escribir y su forma de hacer periodismo es que es la cronista de aquella época de las grandes historias de las pequeñas historias sea cuando te reconocen que es sabido de alguna forma unir esas dos visiones del tema de la política exterior o el tema de la falta de derechos humanos en determinados sitios como ser capaz de contar desde dentro sus pequeñas cuestiones que son indudablemente grandes cuestiones creo lo que has sabido perfectamente ligar lo uno con la otra Joan Didion yo creo que es un personaje es una periodista es una literatura que hay que reivindicar de alguna forma traer en octubre del dos mil dieciocho Random House se publicó o recuperó una extraordinaria yo diría más bien reportaje que asemeja un poco la dinámica que en su día hablamos de Alfonso Armada de carreteras secundarias en las que ya entran en el sur y el oeste de Estados Unidos ir se tira un mes atravesando la hoy viéndolo contando qué es lo que realmente es la sociedad norteamericana como tal Joan Didion como decíamos vive pero hacen los ocho años que no publica nada nuevo no sabes cómo se encuentra

Voz 1363 06:22 continúa en la vida pública es tal

Voz 2 06:24 el de aquella forma mayormente retirada creo que pesa treinta y seis kilos con lo cual te puedes hacer una idea ella siempre ha sido menuda pero está digamos y delicada por llamarlo de alguna manera yo creo que uno de los últimos actos en los que participó nivel pues Nico fue cuando el presidente Obama le entregó la medalla de las Bellas Artes

Voz 1363 06:48 hablaba Didion lo recordábamos de su primer cuaderno ese que le ayudó a a definirse a situarse y creo que ella guarda una relación algo tortuosa con sus manuscritos no sé hasta qué punto

Voz 2 07:01 eso es el recomendamos a cualquier aspirante a escritor bueno es la regla que es fíjate García Marqués para escribir se ponía un mono de trabajo eh cada uno de los escritores hasta tiene su puntito que tú yo y los demás también lo tenemos ella hacía una cosa realmente interesante Yes cuando se están cava con su manuscrito con la novela con el trabajo estaba haciendo lo metió en una bolsa de plástico y lo metí en la nevera comporta congelaba en el sentido más real y metafórico el manuscrito para dejarlo reposar y luego cuando ya se encontraba bien con ese manuscrito que venía trabajando desde hacía tiempo y demás se lo llevaba a la cama dormía con él con lo cual es una cosa en el que de alguna manera sentimiento del escritor del periodista se veía perfectamente luego un tercer punto si me permites que tome trago de agua

Voz 1363 08:00 sí sí claro por supuesto que hasta ahora no nos viene nada bien

Voz 2 08:04 bueno tampoco quería malo pero bueno incluso tampoco un buen rollo pero dejémoslo ahí no vaya a ser que radioyentes para la próxima madrugada hay una cosa que es muy importante que deba ser todo periodista todo escritor reposar el trabajo es decir darle un tiempo distanciar arte volver editarlo porque muchas veces estamos tan inmerso que no acabamos de ver determinadas cuestiones que nos pasan delante de los ojos son pequeños fallos que no captan por eso es muy importante la figura del editor que tristemente ha desaparecido de los medios de comunicación y sin embargo en las editoriales sigue existiendo que es lo que realmente le da una determinada calidad y un determinado nivel a la sombra pues ella se auto editaba con ese punto de distancia con ese punto de separación para ello lo que solía ser es irse al mar creo que algunas personas no muy lejanas también utiliza el mar como un punto de referencia o un punto de reposo

Voz 1363 09:10 quién decía que el agua salada es la cura todos los males no el sudor las lágrimas y el mar bueno buscaré buscaré la la autora Antonio Rubio periodista estaría toda la madrugada escuchándote hablar de literatura periodística muchísimas gracias a vosotros he insiste