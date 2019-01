La Europa de Robert Menasse

Voz 1

con seguridad la identidad nacional es lo menos importante en la construcción de la Europa democrática así de claro y tajante se manifiesta el escritor austriaco Robert amenace autor de la capital un libro en el que entre otras cosas se habla de su propio país Austria cómo de un accidente de la historia sin mayor relieve que bien podría ser la primera y acaso la única por ahora gran novela sobre la Unión Europea con humor profundidad y amarguras no exenta de esperanza retrata el novelista los entresijos de ese club en el que vivimos inmersos que a la vez en tiempos de reflujo nacionalista y populista estamos tan desconectados como hiciera su compatriota Robert Musil con el imperio austrohúngaro en el hombre sin atributos Mena se muestra sin piedad las miserias de la burocracia de Bruselas ciudad a la que se trasladó para documentarse in situ durante el proceso de escritura pero a diferencia de su antecesor parece querer decirnos que Europa aunque siga necesitada de un relato poderoso y emocionante no es ese cadáver irrecuperable que era el viejo imperio de los Habsburgo sino el único proyecto en el que de verdad Nos aguarda un futuro que pueda merecer la pena los europeos es una lástima que un libro tan sugestivo tan relevante también escrito y contado haya pasado casi inadvertido entre nosotros no estaría demás leerlo antes de unas elecciones europeas en las que den