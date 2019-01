Acontece que no es poco | Muere la reina Victoria I

en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626

00:22

hasta hace nada cada vez que tocaba hablar de la reina Victoria primera de Inglaterra era inevitable insistir en que el suyo era el reinado más largo de la historia del Imperio Británico pero ya no su tataranieto Isabel Segunda que más que a reinar se dedica a fulminar récord ha batido también a su abuela que estuvo encajada en el trono sesenta y tres años y medio justo hasta el mismo día de su muerte aquel veintidós de enero de mil novecientos uno pero Victoria primera mantiene aún hoy una marca que nadie podrá arrebatarle es la abuela de Europa a estuve a su dinastía por todo el continente pinchen a cualquier monarca o príncipe europeo incluidos los nuestros en el laboratorio saldrá ADN de la reina Victoria la reina Victoria murió en su residencia de verano de la Isla de Wight pero no pregunten qué hacía hacían su residencia de verano en pleno enero los de Bilbao nacen donde quieren ir los reyes de veraneo cuando les da la real gana tampoco pregunten por ella en Westminster donde están enterrados todos los Reyes no ella se montó mausoleo propio enorme junto al castillo de Windsor ordenó construirlo para su marido el príncipe consorte Alberto que tuvo la mala idea de morirse muy joven y que además de sumir a la reina en una soberana depresión la dejó con nueve hombres jamás se quitó el luto durante los cuarenta años que sobrevivió a su marido alguno billetes hecho pero disimulada este esquivando la moral victoriana que ella misma impuso de hecho cuando la enterraron junto a su marido en su mano izquierda pusieron siguiendo sus instrucciones el retrato y un mechón de pelo de su criado escocés John Brown su prole también le dio muchas alegrías victoria vio crecer a sus nueve hijos a sus cuarenta nietos ya todos los casó con miembros de otras familias reales europeas Alemania Prusia Rumanía España Suecia Rusia en toda Europa había monarcas con sangre británica precisamente tanta parentela real fue un problema a la hora de preparar los funerales de la reina porque hubo que esperar trece días desde el fallecimiento hasta el entierro para que llegar