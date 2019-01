Comienza la fiebre del oro

en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

hallaba uno del salvaje Oeste la historia del californiano James Marshall para que en aquel veinticuatro de enero de mil ochocientos cuarenta y ocho amaneció atravesado regentaba el hombre un aserradero la bomba hidráulica que tenía instalada en el río no tiraba bien el agua no llegaba hasta la carpintería bajó a la orilla intentar arreglarla y allí de reojo vio unos Bree Yibril que salían de entre las piedras del fondo entró en el agua metió la mano agarró un puñado de arena y cuando vio lo que había sacado los ojos lo hicieron chiringuitos acababa de encontrar la primera pepita de oro de California el días enderezó de golpe y así a lo tonto arrancó una frenética carrera por el vil metal la fiebre del oro

no Sáenz de este da

Voz 1626

01:26

James Marshall agarró sus que pitas de oro a la chita callando se las llevó autentificar lejos de donde vivía para que nadie supiera dónde las había encontrado si corría la voz tendría que repartir el filón pero un secreto así no se podía guardar mucho tiempo y la noticia acabó apareciendo meses después en el New York Herald estalló la locura llegaban familias enteras por tierra y por mar carretas repletas de cachivaches con gentes que lo abandonaban todo a cambio de encontrar oro en la prometedora California la primera oleada arrastrada por la fiebre del oro llegó a lo largo de mil ochocientos cuarenta y ocho fueron los que más villano los primeros de cañones de la zona llegó otro enjambre al año siguiente despreciados por los pioneros conocidos como los del cuarenta y nueve quizás les suene el nombre porque hay un equipo de fútbol americano que se llama así los hinchas los del cuarenta y nueve Se refiere aquellos buscadores de oro no quieran haber conocido el San Francisco de aquellos años era un hecho sin ley embarrado unos días polvoriento otros repleto de barracones y con buscadores de oro hacinados que dormían con un ojo abierto y el revólver apuntó porque el vil metal trajo otras consecuencias llegaron ladrones mendigos prostitutas personajes que se ponían hasta las trancas de Whisky barato y te pegaban un tiro por preguntar la hora trescientas mil criaturas invadieron California en una carrera delirante por conseguir oro en una fiebre que se extendió por culpa de una maldita bomba hidráulica que se estropeó aquel veinticuatro de enero