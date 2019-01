Pistas blancas (10/01/19)

Voz 0089 00:00 aquí comienza pistas Blancas

Voz 2 00:07 el programa de la nieve en la Cadena Ser

Voz 0089 00:10 con Alfonso Ojea

Voz 3 00:15 no tuve que pensarlo Nadal alto

Voz 4 00:42 qué tal buenos días amigos bienvenidos aún impactados estamos por el fallecimiento de esos tres alpinistas españoles en las montañas de Perú en esos nevados traicioneros y que como escuchamos antes de ayer en el larguero

Voz 0089 00:57 bueno pues tampoco ha sido un accidente evidentemente ninguno se puede evitar pero éste tenía todos los ingredientes para ser un accidente mortal como así ha sido los tres en este caso los cuatro con el guía iban unidos al ensambla en cuanto hubo uno de ellos cayó por culpa de la nieve estaba sufriendo en ese momento la cumbre una terrible tormenta eléctrica en cuanto uno cayó arrastró a los demás durante cerca de treinta segundos dando vueltas en definitiva tres montañeros españoles que han fallecido y que como decimos estamos aún impactados presente

Voz 5 01:31 terrible accidente en las montañas José Luis Rodrigo en Radio Huesca como siempre muy buenos días un saludo a todos Miguel Ángel Garrosa desde Radio Bilbao buenos días o la abuelos Si verdes días verdes

Voz 0089 01:43 días Antonio Lecuona desde Jaca algo más de nieve tenéis ahí pero tampoco mucha cómo estás Antonio

Voz 6 01:48 bueno buenos días tenemos más frío que el guías anteriores porque la Semana Santa yo tenemos calor calor inversión térmica ahora ya tenemos frío con lo cual pues ya se puede fabricar en condiciones más aceptadas nido artificial producida de hecho este viernes y la estación de Candanchú con la mire producida que ha tenido la parte baja pues bueno pues van la la va a abrir ya a partir de la jornada de este viernes con lo cual estrenar estas Candanchú Formigal Panticosa que lleva desde hace un tiempo bueno para al menos para este fin de semana se espera que estén todas de alpina funcionamiento todas las zonas abiertas

Voz 0089 02:21 bueno vamos a verlo pero parece ser que sí que esta situación tan y como adelantábamos la semana pasada está cambiando donde en no ha cambiado pero tienen esa altitud hiciese frío necesario para producir nieve ha sido en Sierra Nevada hasta allí nos vamos allí está Mercedes Delgado Mercedes cómo estás me imagino que con temperaturas senadoras

Voz 0769 02:40 hola pues la verdad que sí que tenemos unas temperaturas bajísimas hicimos cambia de un poquito pero a mejor porque esa nieve no ha permitido abrir zonas que no teníamos a principio de Navidad como pueden ser las pista negra de la zona de La Loma de Dilar o incluso la pista Maribel que llega hasta Pradollano así que hemos pasado de principio de Navidad con sesenta y ocho kilómetro a terminar con setenta y cinco

Voz 0089 03:02 bueno hay con un llenazo total igual que le ha pasado a las esta tienes que tienen nieve como Baqueira como ha sido también el caso de Cerler como ha sido el caso Boí Taüll habéis tenido lleno total en estas fiestas eh

Voz 0769 03:10 sí la verdad que ha sido una temporada magnífica de Navidad hemos tenido una afluencia de visitantes esquiadores de en torno a ciento noventa mil personas en concreto ciento noventa y dos mil y ha sido la mejor temporada de de que registramos desde hace veintiséis años y en cuanto a ocupación pues también una ocupación muy elevada con un pico de del fin de año con un noventa por ciento pero se ha mantenido muy bien durante toda estas dos semanas hay pues hemos terminado con un setenta por ciento de ocupación de media

Voz 0089 03:38 el frío tan necesario para la producción de nieve tan tan necesario el cambio este meteorológico que va a tener lugar en las próximas jornadas para para para poder tener nevadas porque estamos más bien pela vistos por lo menos en la Cordillera Cantábrica verdad Miguel Ángel seguimos como en Madrid como el Sistema Central

Voz 1554 03:54 todo verde si todo verde bueno ha nevado un poco en las últimas horas tenemos hoy aquí cotas bastante

Voz 0089 03:59 te vas a ese nevado muy poquito porque es

Voz 1554 04:02 esa de aire frío bastante seca bueno aquí en el Cantábrico en la zona más más oriental hacia Asturias Cantabria bueno pues Iker coge algo más de de humedad ha nevado hablamos de nada cinco seis centímetros pero muy insuficiente para para abrir pero menos es nada y son las primeras que vemos en mucho tiempo las primeras precipitaciones se porque llevábamos aquí cuatro semanas cerca de tres semanas se veía sin ningún tipo de de precipitación con inversiones térmicas tremendas no pues aquí en en el Sistema Central desde luego nada de nada para los próximos diez días nada de nada muchísimo frío ya desde este jueves y por supuesto un frío que nos va a acompañar en toda la península hasta el próximo sábado

Voz 0089 04:43 pero como no hay sistemas tampoco de producción de nieve porque no se permite debido a que es un parque nacional en todo caso no ha abierto ni una jornada en Navacerrada ni Valdesquí pero lo decía lo estaba comentando Antonio Lecuona Antonio parece ser que la situación cambia porque abre por fin una de las grandes estaciones históricas de la península como es Candanchú no estamos todos un poquito cojos porque si en el otro lado en el valle del Gállego pues ahí estaban abiertas las estaban abiertas es decir estaba operando Formigal estaban operando también Cerler pero no teníamos nada nada en el valle del Aragón

Voz 6 05:18 no teníamos nada de dicho hora y con el de nieve que se ha producido a través de las del año artificial pues a lo mejor un poquito estaciones como Astún tiene más superficie esquiable que semanas anteriores Formigal también tiene más incluso la espesor Formigal antes era de veinte cincuenta hace treinta sesenta Astún antes era de cinco veinte ahora es de diez cuarenta ha ido mejorando algún detalle lo mejor pues que hasta estado escuchando no sé si lo sabrán

Voz 0089 05:43 no produce es de esas un año exacto cuéntanos lo que nosotros esto se debe a los oyentes lo hemos hablado off the record y me parece un dato Antonio que hay que sacar hay que sacarle brillo y ponerlo en la importancia que tiene cuentan algo

Voz 6 05:55 sí vamos a a partir de menos dos grados los cañones se ponen en funcionamiento pero menos dos grados producen muy poquita a partir de menos cuatro cuando ya empiezan a producir un poco de nieve cuando producen realmente al cien por cien nieve a partir de menos nueve menos diez grados cuanto producen

Voz 0267 06:11 un cañón en las temperaturas de menos

Voz 6 06:13 Nos produce catorce metros cúbicos anime por hora

Voz 0089 06:17 por metro cúbico metros cúbicos de nieve

Voz 6 06:19 ahora pero para eso tenemos que tener menos las nueve menos diez grados en Caños de los de nueva generación de los Caños que tienen ahora las estaciones cuando hay menos cuatro grados también se produce pero producen menos producen a cuatro se cúbicos por hora es decir que si hace frío como se espera que en los próximos días sobre todo por la noche pues va a producir bastante nieve de hecho insisto Cándana su pueda abrir un poquito con su día a lo largo volverán a Obama cenó ya la puesto en torno a doce metros cúbicos de nieve aproximadamente y luego pues con lo que ha sido la inmigración porque están en Candanchú suprimir valiéndose nacido en la parte de abajo poner mi vació en la parte de abajo si hace frío pues tenemos la parte de abajo la zona que sólo en lo que va a venir a lo largo de los próximos días a partir de este viernes pero ese detalle catorce metros eh cúbicos con hora cuando la temperatura sino entorno a menos diez Ramos

Voz 0089 07:07 Nos quedamos con ese dato que es un dato evidentemente científico de la técnica de la nieve cultivado de la nieve producida bueno todos mirando al cielo verdad Antonio también José Luis Miguel Ángel meses mirando al cielo como lo mira también Luis terreno que es el alcalde de Villanueva que es presidente de la Asociación Turística del valle del Aragón donde está situado entre otros ha dicho Astún y evidentemente Candanchú ha sido también entrenador de esquí saque no solamente sabe de plenos municipales sino también de todo este negocio Luis te REM muy bien muy buenos días bienvenido

Voz 0267 07:39 qué tal cómo estáis bueno me imagino que lo decía todo

Voz 0089 07:41 cuando al cielo parece ser no contaba Antonio Lecuona la situación va a cambiar pero qué triste no para los amantes del esquí muy bien en el en el tema turístico porque hace buen tiempo y los pueblos se siguen llenando de gente que va a visitarlos pero que que mal inicio de temporada y que mal la temporada también la de Navidades no

Voz 7 07:58 sí sí la verdad es que ha sido un inicio

Voz 8 08:01 bastante malo no sobre todo las estaciones de esquí del Valle pues aguanta poco pudor que reside de turismo por otras infraestructuras turísticas pero bueno la verdad es que es un no muy descafeinado todavía la verdad es que no no vemos esa sensación de invierno no

Voz 0089 08:15 a que no he

Voz 8 08:17 son de cachondeo porque hoy por fin que ha movido cierzo cantado vientos norte y parece que está fijando casi estamos todos contentos de poder sacar la bufanda gorro no porque hasta ahora eran poco algo que no parecía

Voz 0089 08:30 porque además el impacto Lewis y tú lo sabes el ex alcalde de Villanueva aparte el presidente de la Asociación Turística hay un impacto directo en el empleo no digo que vuelva a repetirlo o el buen tiempo está favoreciendo la llegada de turistas a las a la a los negocios a las calles de de los pueblos de de evidentemente del Pirineo pero hay un impacto directo también entre los ciudadanos en muchas localidades que viven de Astún y viven de Candanchú no

Voz 8 08:54 sí sí efectivamente aquí en el valle pues los pueblos ante lo que es la comarca a a mil seiscientos puestos de trabajo las estaciones de esquí

Voz 0267 09:02 sí muchos de ellos buena parte de ellos

Voz 8 09:05 han empezado porque la verdad es que ha hecho un esfuerzo impresionante por ponerla en marcha parte ahí están trabajando pero bueno hay muchos los trabajadores que todavía unos años para las taquillas una temporada lleno de es corta Lozano promesas Le quitamos un mes pues obviamente es una faena ni el de laboral no le resultado de la estación de de esquís no a todas las profesiones que se tiene que cooperar profesores de esquí Aramón en una familia del mundo es que desde luego lo está notando mucho está inició pero bueno que llega el frío que tenemos una gran capacidad sobre todas las trunque lo está demostrando en este fin de semana así que volvemos a a esa norma es un poco ya es buena pero vamos ya a funcionar no padecían está costando arrancar

Voz 0089 09:54 escucha el alcalde de Villanueva compañero pues lo que queráis es Antonio Lecuona desde Jaca

Voz 6 09:59 sí bueno algún detalle que no ha montado una vez que el presidente de la guerra por ejemplo estos días el hecho de que no hubiera abierto las estaciones en el baño éramos simplemente decía Luis entorno a cuatrocientos puestos de trabajo menos sabía no

Voz 8 10:10 sí es el cálculo que tenemos que es una fracción un poco que tiene la la estación de Candanchú cerrara que parece que el invierno no pueden empezar hasta que no una Candanchú no porque es un clásico de esquí España no ir un puesto de trabajo que genera tanto directamente porque son las escuelas de esquí son los refuerzos de las plantillas de los establecimientos de Candanchú es una influencia tremenda no y la verdad es que pues hombre amoral los que esté muy alta pero en fin estamos todavía en el invierno aunque el Mundial no Lago que que extraños haga casi casi hasta mayo íbamos a ver si somos capaces de todo degenera ese optimismo de la la temporada

Voz 1554 10:52 José Luis Miguel no yo quería saber qué pasa con es muy diferentes y las estaciones son públicas o privadas pero las contrataciones como Se realizan de inicio a fin de temporada o en función de de la nieve de él o de trabajo que hay

Voz 8 11:07 bueno aquí hay variedad de grande me refiero sobre todo la profesores y demás no la gente

Voz 1554 11:12 baja allá en en las propias estaciones no tanto abajo

Voz 0267 11:15 sí a nivel de profesiones de profesores incorporan

Voz 8 11:18 cuando hay nieve que decir no las estaciones Juanjo son fijos discontinuos y aprovechan estas semanas pues para coger a lo mejor vacaciones fue anticipado por decirlo así pero bueno luego hay muchos autónomos también que funcionan cuando empiezan a trabajar entonces pues naciones es visto como un poco a poco a la carta no conforme al limpiar que esta situación es es complicada para todos

Voz 0089 11:40 José Mercedes que si José Luis Rodrigo Huesca dinos

Voz 1554 11:44 sí

Voz 9 11:44 escucha las declaraciones en las que ponía un poco de tranquilidad sobre si va a nevar o no va a nevar el otro día en el programa también el meteorólogo aquí en la Cadena Ser Llanos dijo que hablar de que no va a nevar que es muy arriesgado pero claro como hay una conciencia social ya sabes tú que todo el mundo dice ya iba menos que antes vete a los datos y no es así porque la temporada pasada yo tengo contabilizadas con con Villacampa de Formigal setenta y una nevadas la temporada dos mil dieciocho mil diecinueve qué es lo que más ha nevado en el Pirineo en los últimos veinticinco años suponía un poquito eso de de tranquilidad en este mensaje de Si nevado no nieva

Voz 0267 12:23 sí efectivamente porque enseguida que no nieva pues oímos voces que dicen que qué es esto de la nieve que bueno que hay que ir pensando en otras soluciones que

Voz 8 12:34 yo va nevar

Voz 0267 12:36 que no hay que invertir en la estación de esquí porque es un negocio que

Voz 8 12:40 que va a mantener ponen nieve pero vamos caló como bien dices la temporada pasada fue la que más nevó de los últimos veinticinco años que ha empezado mal pero no que decir que no vayan el tiempo está extraño y muy cambiante y muy de este extremo pues es evidente pero de ahí a decir que no va a nevar es una es una locura sobre todo cuando en una zona como la nuestra el motor es la nieve y hay que seguir apostando por el invirtiendo en la nieve no cambia la situación porque bueno obviamente su un poquito la cota de nieve pues bueno habrá que trabajar sistema oficial mejorar pasaran las últimas generaciones que te permiten producir nieve incluso la temperatura Un poco más alta bueno pues hay que obviamente que evolucionar pero de ahí a decir que no me parece

Voz 0089 13:19 te parece excesivo exceso bueno y queremos evidentemente con queríamos compartir este programa con vosotros con toda la gente aficionada al esquí en Aragón concretamente con este valle que es el del río Aragón que dónde están estas dos impresionantes estaciones que son Astún son Candanchú y claros signos antojaba se lo decíamos el otro día Antonio Lecuona que raro era una apertura de temporada en España sin Candanchú en marcha esa zapatilla lo que queremos es ver la cubierta de de nieve tantas veces mencionada Luis no y luego tantas veces de extendida y luego tampoco es tan difícil es técnica pero que que tiene que queremos verla llena de nieve volverá lanzarnos por esa zona de maravillosa de Candanchú en las próximas semanas Luis el alcalde de Villanueva presidente de la Asociación Turística del valle del Aragón gracias por tus consideraciones Portu razones y a seguir mirando al cielo a ver si esto cambia que parece ser que sí

Voz 10 14:13 bueno pero que ya estamos ya estamos no nos estamos no estar con veinte kilómetros de pistas y con eso conlleva Nadal picando Xavier pues hizo empezamos

Voz 0089 14:21 yo soy yo nosotros empezamos hace un mes haya nieve no ya a nivel pistas Blancas siempre hay nieve en España nos gustaría que estuviera en todos los lugares donde tiene que haberla pero no es todavía el momento aunque parece que eso cambia un fuerte abrazo alcalde gracias por estar con nosotros

Voz 11 14:35 adiós hasta luego

Voz 4 14:41 vinos dinos Antonio cuenta no con detalle darla reserva que tenemos planeado dijo que tenemos este gran yo te lo que

Voz 0267 14:48 tenemos unos cinco años yo creo que teníamos el año pasado ahora tenemos a fecha treinta de diciembre entorno a catorce hectómetros cúbicos de nieve en reserva de montaña el promedio los últimos cinco años era de cincuenta y cuatro pero lo que había el año pasado ciento cincuenta y siete es decir ahora hasta el diez por ciento de lo que había el año pasado y el treinta de diciembre el año pasado fue increíble increíble fue increíble

Voz 9 15:12 ya he Alfonso que se vayan a pone deberes para el próximo programa yo te voy a decir dime Antonio próximo programa no tienes que decir de todos los hectómetros cúbicos de producción de nieve cuánto cuesta que producir esa nieve cuánto dinero cuesta porque tienen un luz situado claro que me comentó puesta de amortización de las máquinas de luz porque claro la dice fabricar nieve como dicen los franceses de cultivo eh que eso vale mucho dinero entonces hay que saber también cuánta producción cañón pero cuánto cuesta fabricar un metro cúbico de nieve

Voz 0089 15:47 buenos datos curioso le ponemos ese debe esos deberes Antonio Lecuona que por cierto tiene mucho se como responsable de contenidos de la que es hasta el momento la emisora más escuchada en el Pirineo de Aragón que es Radio Jaca Antonio que sabemos que te tienes que marchar que un fuerte

Voz 4 16:03 hasta la próxima semana hablamos suerte que hasta luego bueno y nos vamos de un extremo de no haber tenido o no tener todavía a día de hoy suficiente nieve en las estaciones españolas a otro donde las nevadas

Voz 0089 16:31 los últimos días en la última semana han sido terrible nos estamos refiriendo a centro de Europa y concretamente a los Alpes principalmente los Alpes bueno una parte de los Alpes austriacos otra parte también de los Alpes Juliano es que son los Alpes de Eslovenia y quién mejor nos lo puede contar es un gran amigo de este programa es Enrique Ribas director de la revista Knicks revista especializada en el free-ride definitiva en el esquí sobre nieves profundas Quique Rivas bienvenido de nuevo a pistas Blancas

Voz 0267 16:59 hola Alfonso muchas gracias y feliz año a todo a todo el mundo

Voz 0089 17:03 oye te que aquí estamos tú que conoces muy bien en muchos de los glaciares y muchas de las instalaciones alpinas de todo el Tirol tanto el italiano como el aún tenía con las nevadas han sido terribles tenemos aquí datos por ejemplo el otro día en salvar el pasado fin de semana Salvat se interna en en Salzburgo unos doce mil turistas quedaron durante horas bloqueados por la nevada estamos hablando de ciento cuarenta y cinco centímetros de nieve en menos de doce horas así ha sido las precipitaciones que está pasando tú lo conoces pero tiene una explicación que lo hemos hablado off the record no fuera de micrófono y hay una explicación meteorológica tú que conoces muy bien esa zona cuéntanos Riquer sí

Voz 0267 17:39 pues bueno pues y efectivamente se están produciendo unas nevadas muy importantes digamos que en todo Centro Europa y que llegan hasta el sur de Europa él no nos olvidemos que está nevando incluso en Atenas y en Grecia están teniendo grandes nevadas todos los Balcanes como bien has dicho de en Alpe es lo que se ha producido además ha sido una circunstancia que ha agravado más las cosas porque claro aparte de las grandes intensísima nevadas justamente estamos en una época en que todo el mundo en va viene de las estaciones a esquiar o regresa del esquí con lo cual se ha producido muchos problemas

Voz 0089 18:16 movilidad algo

Voz 0267 18:19 igual que en Alemania ha habido problemas de de pues con Anni B que ha habido un exceso de nieve bueno y es una ola de frío lo que está teniendo Centro Europa digamos de esta ola de frío pues extiende y desde desde los Alpes centrales es decir oeste bajo los Alpes franceses también han recibido bastante nieve en determinados momentos pero no tanta está ola de frío se extiende sobre todo lo que es Suiza por supuesto Austria llega hasta el mar Negro eso en sentido en sentido horizontal este oeste y en sentido norte sur pues empieza ahí en las repúblicas del Báltico ha llegado hasta Grecia o incluso si me apuran hasta hasta atravesado el Mediterráneo hoy ha llegado la ola de frío no en forma de nieve pero sí en forma de temperaturas muy bajas pues por ejemplo a las montañas de la Península es ahí donde hace dio poder quince bajo cero y diez bajo cero varios días

Voz 0089 19:17 ahora tremendo tú que conoces esa zona Quique me imagino que se te pondrán los dientes muy largos esperando que amaine el temporal poder esquiar es ese polvo no

Voz 0267 19:26 hombre pues es que la verdad es que sería muy o vez él la las cosas están están fastidiada se porque si es verdad que el riesgo de avalanchas este gravísimo Los Alpes y de hecho muchas de las víctimas que ha habido ha sido como consecuencia de

Voz 0089 19:40 nueve No todos esquiando eh no todos estos

Voz 0267 19:42 pues los que llevamos hasta ahora sí sí sí bueno es decir que al menos la mitad de ellos ocho son en Grecia en tres de ellos de una misma familia no sé exactamente por lo por lo que yo he podido leer un coche que se cae a un cauce de un río y bueno una circunstancia y luego una persona un un emigra ante por por porque sé muy bien porque es el incendia una chabola o algo así es decir que bueno pero evidentemente son causas de de de de la ola de frío sí si es provocado por la ladera

Voz 0089 20:14 de todas de todas las estaciones que has estado hemos comentado tu ahora mismo Si tuvieras que elegir una en a cuál dirías al más al Tirol austriaco más a zona Suiza a donde te marcharía

Voz 0267 20:26 digamos con precipitaciones

Voz 0089 20:29 metro y medio en doce horas no

Voz 0267 20:31 hombre lo que ocurre es que hay demasiado y no en muchos sitios doce fue pueden ver yo me quedaría un poco así en un en un término medio yo que sé pues por ejemplo se me ocurre Sol de en Verbier en el sitio donde tengo referencias no porque haya sino porque han estado algunos amigos y las condiciones eran óptimas no entonces digamos ir yo me quedaría un poquito como como en los Alpes intermedios es decir pues a lo mejor pues las estaciones que están entre entre Francia y Suiza como es ver o o cómo son las estrellas de la Vía Láctea esas está muy bien Hinault no está han tenido los problemas tan graves que están teniendo en la zona más oriental de los Alpes

Voz 0089 21:08 Quique Rivas director de la revista Knicks una revista que os recomendamos desde aquí principalmente centrada casi exclusivamente en el esquí en nieves profundas en el free-ride definitiva en paraísos de nieve bueno pues de los que

Voz 0469 21:21 es muy poquito hierro como sabemos muy poquita muy poquita un remonte mecánico

Voz 0089 21:27 insisto una enorme cantidad de superficie

Voz 0469 21:29 que hable un fuerte abrazo Quique

Voz 10 21:31 pues muchísimas gracias a un aparatito a mí para todos los oyentes

Voz 0089 21:35 venga hasta luego hablaremos en la previa hablaremos con él porque sabemos que iniciará singladura por ahí bueno a punto de cerrar si os parece José Luis Rodrigo pues no pues ya hable Candanchú tenemos Astún abierto se incorpora también Javalambre y Valdelinares

Voz 0469 21:50 pues ya tenemos quitando nada ya tenemos quitando las de fondo tenemos ya todo casi todo abierto en el Pirineo oscense

Voz 9 21:58 sí donde están sufriendo en el esquí de fondo y también en el esquí de travesía porque a la vendrán a más adeptos el esquí de travesía y hay que buscar caras nos

Voz 0089 22:08 claro que el fundamentalmente

Voz 9 22:10 dónde está la nieve también Sierra Nevada por supuesto donde ejercía de travesía Si el fondo pues salvo Llanos del Hospital que de forma titánica están aguantando ochos kilómetros pues nada el resto del agua no ha podido vi las estaciones catalanas de fondo también están de forma muy precaria lo mismo que que en Aragón así ya para los de el muñeco de nieve que ya muy o los de hacer de un fin de semana para ver la nieve pues os también lo están teniendo complicado porque a cota mil quinientos no hay nieve

Voz 0089 22:43 está claro a esperar Mercedes ahí sí que no tenía problema eh de momento no no tenemos problemas de semana por delante con ochenta kilómetros nortea

Voz 0769 22:52 hace setenta y cinco kilómetro ochenta y nueve de pista veinte remonte abierto buen tiempo esquí nocturno el sábado por la noche en fin que nosotros la verdad que estamos bien de momento haciendo mucha nieve que ya sabéis que costoso ya no lo de la próxima semana

Voz 0089 23:07 Antonio Antonio no muy

Voz 0769 23:09 la verdad es que que no mantenemos esperando a nevar

Voz 9 23:12 las formas Mercedes me ha dejado impactado con el dato que has dado de estas navidades que dices que son las mejores de la historia de Sierra Nevada con cerca de doscientas mil personas

Voz 0769 23:21 pues sí no todos esquiaba no pero vamos bueno sí hemos tenido ciento cincuenta y cuatro mil esquiadores jornada de esquí y veintidós mil quinientos setenta visitantes de los que suben a Borreguiles utilizan el telecabina muñeco de nieve los que hacen la actividad en la zona del mirlo blanco en fin que si ha estado muy bien ha sido la segunda mejor temporada en datos desde que se registran desde la temporada noventa y cuatro noventa y cinco

Voz 0089 23:47 compañero nos vamos en un echó el tiempo encima esto sí que es un programa contra el cronómetro Mercedes Delgado un besote hablamos la próxima semana hasta la semana que viene José Luis Rodrigo de Radio Huesca gracias por estar con nosotros un día más

Voz 9 24:00 un abrazo Marta Estévez estuvo en la producción

Voz 0089 24:02 Yeray Martínez en la realización técnica nosotros nos marchamos con un cambio de tendencia a ver si se confirma adiós

Voz 3 24:12 pistas Blancas con Alfonso Ojea