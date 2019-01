Pablo Laso: "Está mal que lo diga pero no tenía ninguna duda de que Doncic iba a jugar muy bien en la NBA"

Voz 1 00:00 en el metro en el gimnasio trabajando Play Basket cuando como tú quién

Voz 0699 00:05 las esto iba a Suecia no suena mucho en Play Basket pero bueno e en honor al que nos visita yo creo que está guay cumplimos quinientos programas in diez años lo voy a decir mucho hoy pero es que es así y hay un hombre que hace de hilo conductor a poder explicar la década del baloncesto que para él es casi la década prodigiosa en dos mil once llegó al banquillo del Real Madrid desde entonces ha sido un no parar de éxitos ha entrado en la historia ya del Madrid por número de partidos y títulos ya todo el mundo sabe lo que es el estilo Laso que para mí es un baloncesto divertido que gana títulos que es como seres Ferran Adrià y encima poner mucha comida los platos Pablo Laso muy buenas tardes

Voz 3 00:52 pues tenemos buenas tardes bueno ciudades por el bueno con el aniversario gracias a ti por estar en el cumple de de Play Basket eh

Voz 1665 01:00 muchas gracias nos haces nosotros Pablo hemos cambiado

Voz 0699 01:02 yo bastante en diez años cuánto le ha cambiado la vida a usted en ese tiempo

Voz 4 01:08 bueno real no mucho

Voz 5 01:10 o sea sinceramente pienso que obviamente pues te cambia cuando llegas el primer año quieras al Real Madrid después de entrenar en otros sitios tuvieras al Real Madrid coplas bueno

Voz 1665 01:26 ahí te cambia pero luego el día a día realmente me ha cambiado me ha cambiado poco yo sigo haciéndola más o menos las mismas cosas simplemente a mis hijos mayores con algo menos de pelo pero bueno lo que nos vemos todos no creo que me haya cambiado tanto la vida intento que que no me cambie tengo la suerte de que disfruto del trabajo que tengo

Voz 5 01:44 lo que estoy en un gran club

Voz 1665 01:46 pero todas esas cosas no tienen por qué pues porque cambiarme que realmente por eso te digo que no creo que haya cambiado tanto

Voz 0699 01:52 a rebobinar dos Se puede decir que incluso para Pablo Laso es increíble para usted mismo lo que ha logrado

Voz 1665 01:59 bueno no sé si la palabra increíble que cuando bueno un nuevo trabajo un nuevo proyecto yo creo que lo que tienes es ambición por supuesto ganas que sean también realista y ver lo que puedes conseguir yo cuando llegué al Real Madrid buenos tenía la sensación de que era un equipo que tenía muchísimo potencial que podría crecer mucho cariño cosas digamos esto que debíamos cambiar y queríamos mejorar y yo creo que teniendo el apoyo de mucha gente en todo el club para que poco a poco pudiéramos crecer como equipo los jugadores que han crecido hemos visto pasar por este Real Madrid en el tiempo que llevo pues grandes jugadores que es ahora en la NBA hemos ganado títulos no sé es increíble pero sí es verdad que que bueno que el equipo creo que la trayectoria en este tiempo que lleva en el en el equipo ha sido así pero bueno

Voz 0699 02:50 ni uno mismo es consciente de que está haciendo historia en un club como le pasa Pablo

Voz 1665 02:54 no no yo por lo menos no lo pienso así yo

Voz 5 02:58 era ser soy muy del día a día

Voz 1665 03:02 hoy estoy en Madrid viajando a Canarias para jugar mañana la Euroliga no me paro mucho a pensar en en aspectos de digamos de largo recorrido soy muy de día a día me gusta mi trabajo hoy a las diez de la mañana estaba ya en el en Valdebebas preparando el entrenamiento sabemos que tenemos semanas complicadas muchos partidos muchos viajes y realmente no me paro mucho pensar en en el en el largo recorrido pues como digo medio de broma alguna vez si le preguntas a mi familia pero tampoco se creía que hubiéramos estado tanto en el mismo equipo no

Voz 0699 03:39 pues le voy a hacer pensar un poco yo de cuando cierra los ojos y recuerdan el momento más Molowny de su etapa en el Real Madrid que les sale a Pablo Laso con tanto que que ha vivido ahí

Voz 1665 03:50 bueno yo muchísimos días seguro no es si cierras los ojos te pones a pensar en el año dos Copas de Europa una Copa Intercontinental pero yo siempre digo que hay un un día especial que es el primer título Mi primer título como entrenador que fue la Copa del Rey que ganamos en en Barcelona no solo personalmente en cine por lo que significó por supuesto al club pero también a los chicos a los jugadores al al al proyecto y que no ha sido bueno mucha confianza para luego seguir creciendo no sino hubiéramos ganado un título pues igual de todo mal pues no lo sé o todo lo mejor tampoco lo sé pero bueno sí que tengo un especial recuerdo de aquel fin de semana en Barcelona era que el primer título con gente que luego crecido mucho oí ya hemos conseguido una una sensación de que el equipo es siempre no reconocido y reconocible y esto es lo que probablemente cuando cierra los ojos más contento estoy Barça a jugar fuera y te hablan del equipo de todo el mundo que hablar bien del equipo y esto es algo que probablemente más que un día concreto me enorgullece más

Voz 0699 04:59 enlaza eso me siguiente pregunta yo decía al principio que todo el mundo sabe cuál es el estilo Laso pero si usted pudiera definir en un minuto el baloncesto que Le gusta cuál sería el estilo Laso real desde centro

Voz 1665 05:10 bueno yo creo que eso sí un entrenador que Le gusta tiene equipos jueguen con mucha intensidad tanto defensiva como ofensiva me gusta que el equipo tenga capacidad de de creación de juego no suelen jugar a un equipo que un entrenador que quiera que su equipo y comía separe rápido en defensa que juegue rápido en ataque que tome buenas decisiones que no especule hemos que si tenemos un tiro porque lo tiremos y en ese sentido pero he tenido la suerte de tener grandes jugadores buscando siempre que pudiera entre comillas adaptarse a eso yo sé que en el tiempo los hablado mucho que si los pívots conmigo no creciera activo conmigo sí que tiene que ver todo esto yo me mantengo un poco al margen porque lo que creo es que al final lo importante es el equipo y eso es algo que siempre pongo por delante de cualquier jugador una entrada

Voz 0699 06:03 cuando están a un club grande que ha ganado muchas cosas además de saber dirigir ya hacerlo bien tiene que saber motivar cómo consigue Pablo Alonso transmitir el hambre por seguir ganando a una plantilla Pablo que lo ha ganado todo

Voz 1665 06:14 sí bueno yo creo que yo siempre hablo mucho de que la motivación primeros personal yo no creo en las motivaciones de grupo porque si ya no creo en Pablo Laso entrar en el vestuario porque Pablo les digamos que este partido hay que ir a muerte era yo por supuesto eso es parte de mi trabajo pero yo siempre digo que la motivación personal está por encima porque eso es lo que va a hacer que el jugador tenga ese hambre por crecer por ser mejor jugador y por ir cuando tienes mejores jugadores alusiones mejor equipo no entonces en ese aspecto de motivación personal cuál me incluyo tiene que estar ahí a partir de ahí el del equipo bueno pues yo soy a veces crítico en las en las victorias en todo lo contrario y soy entre comillas amable en las derrotas todo hay que ir valorando siempre en la idea de lo que queremos es ser mejores y aspirar a lo máximo y esto es algo que yo se lo trasmite mucho no lo transmiten un día concreto no voy un día digo hoy es el día en el que tengo que quedarme entonces con perdón Carmen todo no yo creo que esto es un trabajo que cada temporada que empiezan en agosto en septiembre en que tienes que ir haciendo crecer al grupo y saber las personalidades que tiene vinos tienen unas motivaciones más personales otros menos pero tienes que todos intentar llevarlas en el mismo camino para que para que al final sólo ya dentro del del equipo no y en ese aspecto pero he tenido la suerte de tener grandes profesionales mucha gente alrededor mío que me ayuda tanto a mi cuerpo técnico como los fisios médicos en todo el mundo empuja para que para que ese trabajo salga adelante

Voz 0699 07:53 vale la parte personal quiero decir de dónde saca Pablo Laso su motivación después de haberlo ganado todo con el Madrid

Voz 1665 08:01 bueno a ver yo mi manera de ser es bastante sencilla yo siempre cuento una historia entre comillas relación que ganamos con el con el GBC ascendimos en Cáceres y volviendo de Cáceres a San Sebastián

Voz 4 08:16 estaba con un ayudante mio

Voz 1665 08:19 escribiendo el equipo que teníamos que hacer el año que viene para la se come acabábamos de ascendencia donde estamos en el autobús uno de ellos me dijo hombre y yo creo que esto podemos esperar a mañana no bueno sí obrero obviamente podíamos esperar a mañana haya pasado también no iba a pasar nada pero

Voz 4 08:35 reconozco que yo soy un poco friki del baloncesto cuando

Voz 1665 08:39 no estoy viendo partidos estoy pensando leo un artículo de economía o de política y pienso en el baloncesto Ny bueno esa motivación la tengo siempre pienso que que el baloncesto te da siempre nuevas oportunidades para lo bueno las quitan lo malo pero que siempre va a haber una un adelante cada día cada entrenamiento cada partido y esto es algo que yo yo mantengo yo ayer menos de una derrota así declaró esta mañana vengo a entrenar pensando en ganar mañana esto es así no no puedo pensar en cuando todo está bien no todo está mal no de obligaciones que intentaba cada día ser mejor y es algo que me tengo dentro dentro dentro mío de los que estos que era muy creo no es algo que intentó mantener y que intento transmitir a la gente que trabaja conmigo cada día yo lo entiendo bien porque a mí me pasa lo mismo

Voz 0699 09:22 me pasé Pablo Laso pero con la radio con el balón aunque aunque el basket también cerca pero bueno es es la la segunda Pedra de de mi vida porque este año es un cartón de partidos una vez más hay más dobles jornadas en Euroliga esto acaba en un Mundial recuerde cundía Luis Aragonés hablaba de la gran sentada del fútbol habría que hacer la gran sentada del baloncesto

Voz 1665 09:44 uu fase tiempo ya

Voz 0699 09:46 ya vamos tarde no

Voz 1665 09:48 vamos tarde no sé yo he tenido jugadores niños que en a jugar cien partidos por temporada cien partidos merezca jugar un partido cada tres días cada tres días y me cuando entrena cuando descansan porque había gente sostienen se ha con la selección se ha ligas se ha quejarse a Copa son todos importantes en el Real Madrid por supuesto creemos un profesional puede jugar cien partidos al año jugarlo siempre al mismo nivel pues hombre yo lo fácil lo común cualquier bueno para eso les pagan vale pero no es así de la misma manera que tú también intención tendrás tus días mejores en la radio

Voz 0699 10:31 tanto miran

Voz 1665 10:33 normal es yo creo que esto es algo que de que de cara al futuro y ponen viendo el para mí del baloncesto no de ese jugador que juega cien partidos por el bien del baloncesto es algo que que deberíamos deberíamos aunar Vera te pongo un ejemplo de ochenta los plebeyos porque luego te preso cuatro meses de vacaciones se pueden descansar donde pueden trabajar yo no lo sé si en Europa se sería posible no son modelos iguales desde luego pero es algo que está sentada en la que tú hablabas yo sinceramente pienso que ya vamos tarde

Voz 0699 11:07 algo habrá que hacer desde luego en eso estamos un acuerdo los dos tengo que pregunta por un par de nombres propios antes de que el avión que se que tiene cierta prisa qué siente al ver a Doncic triunfar en la NBA un orgullo un ya lo sabía yo o me sorprende que vaya todo tan Rafinha

Voz 1665 11:23 y bueno te come un poco de las tres que has hecho tú te diría muchas más primero un orgullo no un orgullo para mí un orgullo para todo el todos los madridistas el hecho de haber tenido un jugador que vino aquí con trece años le hemos visto crecer queremos visto ir al colegio que le hemos visto entrenar que Le hemos visto ganar todo en el Real Madrid en todas las categorías

Voz 6 11:43 sí eso no

Voz 1665 11:46 Julia además como él pues muestra un madridismo no ha habido un corte ayer o antes de ayer de una de una niña con la capital el Madrid pues les regaló las zapatillas bueno es un detalle un chico al que todos queremos mucho valoramos mucho él ya lo sabía bueno pues está mal que lo diga yo no tenía ninguna duda de que de que nunca iba a jugar muy bien muy bien porque es un gran jugador inteligente sabe adaptarse muy bien a cualquier situación yo no la tenía aunque suene un poco más Nostradamus pero es así lo tercero un poco pronto pues si es verdad pero es que también creo que ha caído en una en una situación en una franquicia ni que a él le va me va muy bien yo me alegro de que a todos los jugadores que nos han dado tanto en el les vaya bien el caso Endika seguro porque bueno pues como te digo lo hemos visto crecer aquí de personas en el

Voz 0699 12:38 sabes cumpliendo diez años hoy se nos ha ocurrido preguntar a la gente en Play Basket que jugador nacional marcarán los próximos diez años del baloncesto español ya salía una manga Aruba ha la gente os hemos puesto cuánto hemos puesto Aruba hemos puesto zen hemos puesto Alice found ya hemos puesto Mar García de cuatro que eso no ha ocurrido así rápido y a la gente ha elegido manga Aruba si le pregunta Pablo Laso yo no yo no yo no voy

Voz 1665 13:05 en contra de la

Voz 3 13:07 me parece

Voz 0699 13:09 qué nos podemos encontrar en Aruba para que la gente se puede ilusionar como están ilusionados con él

Voz 6 13:16 bueno a ver mal

Voz 1665 13:20 y lo más si te pones hablar técnicamente del jugador pueden sacarle cosas buenas y cosas malas creo que que creo que esto daría para un exacto

Voz 5 13:33 pero hay una cosa que tiene Ousmane Elba

Voz 1665 13:37 once esto es decir voy a poner un ejemplo con otro jugador mío alguien duda que Felipe Reyes coge el rebote se usan coge ese rebote

Voz 5 13:48 yo soy muy defensor de

Voz 1665 13:50 no estoy estoy dicho al que anda le pasa no a Guzmán le pasan cosas es un chico que está en el campus de repente han pasado doce minutos lleva veinte de valoración yo no sé si ha jugado bien o mal pero me caen canastas le caen rebotes sabe pasar el balón sabe conceptos defensivos con lo cual creo que es un chico que en ese sentido tiene muchas cosas ganara que el queda muchísimo trabajo por delante pero sí es verdad queremos un jugador que que muchas de las cosas que que que que jugador que tú has hecho no te puede marcar una época en el futuro las tiene cerca si con eso hemos contentar a él pues no sería jugador que estábamos hablando pero también creemos que tiene esa capacidad de saber que le queda mucho recorrido mucho trabajo nosotros estamos encantados de tenerle con nosotros

Voz 0699 14:36 quedan dos que será Adela dentro de diez años donde seguimos

Voz 1665 14:41 pues hombre contestaría que nosotros no voy a estar mañana pero mañana voy a estar ahí lo tenemos todos claro si no lo pienso mucho sinceramente no no soy una persona de pensar muy muy hacia adelante se entrenaba entonces me dirían hubieran dicho que iba a entrenar al Real Madrid me levantaba ahora que no me estás viendo lo hubiera levantado las cejas en todos los hombros pensaría pues no sé no lo pienso mucho yo soy una persona que el baloncesto es mi vida lo ha sido siempre desde muy crío así lo que sí te puedo asegurar es que en diez años seguro que seguiré vinculado al baloncesto no sé ni dónde ni con quién ni cómo pero seguro que vinculado sí pero si les doy dos casillas a tachar

Voz 0699 15:29 una entrenador en la NBA otra seleccionador nacional cuál le gustaría dejar tachaban en diez años

Voz 1665 15:35 una de las dos ahí habrá que no has puesto entrenar al Real Madrid

Voz 0699 15:40 es que esa ya está tachada

Voz 1665 15:42 esta fachada bueno pues no lo sé no creo que entrenar a la selección cuyo no porque los mejores jugadores españoles es algo que ya te digo ahora que plantea la NBA pues también orgullo poder entrenar en en una competición que tiene a los mejores jugadores que económicamente bueno pues se mueve a unos niveles muy altos el cual pues yo creo que todos los entrenadores secretos ahí están creando escuela bueno no lo sé me habló bien de las dos te firmaría cualquiera pero no yo te digo no pienso mucho todo tiene sus momentos su situaciones y creo que lo absurdo siempre pensar muy adelante yo creo que para que esas cosas buenas porque las dos ocurran no debes pensar más allá sino simplemente pensar en días

Voz 0699 16:31 bueno pues ese es un orgullo cualquier cosa y es un orgullo para nosotros el haber abierto el programa quinientos con Pablo Laso con el entrenador

Voz 8 16:39 para mí un argumento y también orgulloso de mí que bueno es la enhorabuena porque hoy en día no es fácil va a poder hacer quinientos programas de nada

Voz 1665 16:48 lo estáis consiguiendo oí queréis vuestras

Voz 8 16:50 a la gente que sigue y me alegro mucho y que sigáis no quinientos más muchos más

Voz 3 16:57 que usted lo vea destaca

Voz 0699 17:00 Pablo Laso muchísimas gracias por por estar con nosotros insisto muchas gracias por su tiempo que encima nos hemos alargado muchas gracias al jefe de prensa del Real Madrid que estará allí poniendo caritas

Voz 3 17:09 claro que sí no bonanza hasta luego dos cracks se el entrenador del Real Madrid