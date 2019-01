Cómo está el caso Icardi

Voz 1 00:00 no es por presumir pero no

Voz 0699 00:07 como nosotros porque tenemos al mejor periodista deportivo en Italia que es Alberto Cerruti al compañero de tal lo y tenemos a los compañeros de Radio Continental en Argentina manejan el fútbol como nadie pasa Cardiel argentino juega en el Inter de Milán pasa que dicen ya de por medio está el Real Madrid qué pasa que no podemos ir Argentina Italia para que no fuente no Argentina compañero de Radio Continental Santiago ruso muy buenas tardes

Voz 3 00:31 qué tal muy buenas tardes para para nosotros aquí en la en la Cadena SER desde hace muchas semanas está hablando se quita respecto de la renovación o no de contrato demagógica ardid con el Inter club en el cual capitán pero también sabrá mucho de oficial de su mujer de Wass nada que además es su representante de mucha gente de la pareja pero desde hace varias semanas ya el colega Italia podrá dar cuenta de ello se habla de la de interinos que suena hacemos cesiones que hasta el momento no llegado cuartos desde la Argentina lo sitúan cada vez más lejos Aicardo de Texas

Voz 4 01:04 Silva y más cerca de o

Voz 3 01:07 Stamford Bridge esos dos desde nuestro país parecen ser los destinos más probables para Mauri Garde

Voz 0699 01:12 así que está claro lo que se dicen Argentina se les sitúa cerca del Bernabéu o de Stamford Bridge hay Cardin Iker ahora mismo sin renovar es decir sin el toque en el contrato tiene una cláusula de salida fijada que esto no muy normal en el fútbol que no sea español de ciento diez millones de euros en Italia compañero de achatarrar a favor Alberto Cerruti muy buenas tardes

Voz 5 01:35 muy buenas tardes si confirma lo que la esclavas la he confirmo es que hay una ruptura entre rica Ricardi el Inter porque el Inter ha multado con cien mil euros porque han llegado hasta cansado a los entrenamientos después supiera que en Argentina insumos que que su representante de ha dicho que tiene dos ofertas de clubes blanqueo de España no quiere no quiere renovar con el Inter en esos días en Italia en Milán ciudad hablan solamente del caso ICAC di porque la verdad es que en este momento tiene la camiseta del Inter pero tiene el colgar son en otro sitio

Voz 0699 02:19 vale una pasta Hardy sería una de las operaciones grandes del mercado invernal pero no os creáis eso de que el Real Madrid no se está moviendo y que lo va a dejar todo así nos lo queréis si se pone a tiro y analizan la operación Illes factible Cardin vendría al estadio Santiago Bernabéu de momento Cardin no quiere renovar con el Inter de momento el Inter lo sabe y le ha multado con cien mil euros por llegar tarde así que todos están poniendo una situación un poquito rara con Gardien el Inter y hay varios clubes europeos y sobretodo el Real Madrid en el fútbol español que no diré que lo vaya a fichar pero que están muy atentos de lo que pueda suceder en el futuro y nosotros lo iremos contando desde Madrid desde Argentina Italia Santiago ruso Alberto Cerruti muchísimas gracias por estar en SER Deportivos

Voz 5 03:06 un abrazo estaba contó el caso Ricardi visto