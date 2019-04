Paralizado el desahucio de Rosi sin presencia de la Policía Nacional

otro desahucio aplazado Rossi su marido y una hija del matrimonio que es mayor de edad van a poder quedarse un mes más en su casa del número once de la calle

pues en la capital un edificio que se ha convertido en un símbolo de la lucha de los activistas antidesahucios Rossi es hermana vecina de Pepi que ya ha conseguido evitar también en varias ocasiones el desalojo hoy le ha tocado a Rossi es ella la que se ha librado después de que la comisión judicial se haya marchado porque no se daban las garantías suficientes para la seguridad hoy ni siquiera ha acudido la Policía Nacional Elena Jiménez Rossi está contenta pero solo un poco porque

Voz 2

00:38

bueno me quedo en mi casa que no sabía dónde iba a ir pero algo un poco tiempo porque me dice medio seguía el quince de febrero es la nueva fecha hoy ella daba las gracias con Omega