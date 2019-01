Flash Deportes SER de las 14:30 (10/01/2019)

Voz 0419

Ibai Gómez vuelve al Athletic ha firmado hasta el treinta de junio de dos mil veintidós y sin cláusula de rescisión el delantero bilbaíno salió de Lezama en julio de dos mil dieciséis para jugar en Mendizorroza después de haber sido pieza clave con Abelardo afronta el reto de volver a casa Ibai sólo conocerá dos clubes en su etapa profesional el Athletic hiel Alaris y esta noche se completa la ronda de octavos de la Copa del Rey en sus partidos de ida con tres encuentros el primero desde las siete y media en San Mamés Athletic Club Sevilla desde las ocho y media en el Villamarín Betis Real Sociedad y a las nueve y media Levante Barça Valverde se dejan medio once titular en Barcelona no viajan Messi Luis Suárez Piqué Rakitic y Jordi Alba además hoy arranca el Mundial de balonmano con el Alemania Corea mañana debutará España ante Bahrein en baloncesto el Barça completó anoche la jornada diecisiete de la Euroliga con Victoria Milán ochenta y cinco noventa Hoy se inician las dieciocho con el Real Madrid Olympiacos desde las nueve en la segunda jornada del Top dieciséis de la Eurocup Victorias de Andorra Valencia Victoria de UCA Murcia en la décima de la Champions FIBA es todo por el momento