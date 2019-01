SER CONSUMIDOR: LA INDIGANCIÓN DE LOS AFECTADOS POR LAS OPERACIONES DE LA VISTA

Voz 1 00:00 sí consumido con Jesús Soria

Voz 0927 00:09 después de los turrones los atracones el marisco el cordero no sé cuánto más con lo que conlleva que Rato echando balones fuera sobre enjuagues en Bankia con miles de afectados los bulos de siempre las dietas estafas de todos los años

Voz 1 00:23 nuevas cláusulas abusivas en compañías aéreas

Voz 0927 00:26 etiquetados engañosos más juicios pendientes con la banca comerciales de telefonía o eléctricas tramposos miramos un poco el retrovisor y miramos ahora el frente lo que había lo que hay y lo que viene me temo que más de lo mismo como para que vengan algunos a decirnos qué debemos dar pasos atrás en nuestros derechos por ejemplo los consumidores lo que faltaba aunque lo van a intentar ya sabes ni un paso atrás empezamos

Voz 2 00:52 sí

Voz 3 00:57 sí

Voz 2 00:58 no

Voz 4 01:02 no

Voz 5 01:09 rápido farsa enmiendas más

Voz 6 01:18 ya

Voz 5 01:22 voy a los ladrones me hasta

Voz 0927 01:36 ligón y lo digo porque el otro día por ejemplo en el décimo aniversario de a su fin por cierto enhorabuena con expertos en banca en seguros en vivienda una cosa quedó muy clara nos han engañado nos engañan y nos siguen engañando porque la crisis no ha mejorado para nada nuestra situación todo sigue igual ni hay voluntad de cambiar las cosas los lobbies se encargan de ello ni por supuesto la política permite que se regule de verdad se controle hice sanciona por ejemplo pero bueno bienvenidos ya comenzamos como la semana pasada un programa más o menos normal ya ya sin los especiales de Reyes y como siempre un placer acompañarles que nos acompañan nos metemos en faena que tenemos muchas cosas que contarles en la producción Sonia Faura a los mandos técnicos Juan Carlos Ingelmo

Voz 8 02:24 la última locura se imaginen hacer morcillas con sangre humana hablaremos con su inventor

Voz 9 02:30 bueno a ver yo dos contactos con cocineros

Voz 8 02:35 perder los kilos navideños ahora conoceremos las dietas de moda de este año en ninguna es buena incluso un timo

Voz 1234 02:43 pues como no podía ser de otra forma en dos mil diecinueve las dietas adelgazantes milagrosas vuelven a estar en el candelero y lo hacen con propuestas disparatadas y vetustas cómoda ver tus propios orines infusiones de stocks o tomar agua el Kalina

Voz 8 02:54 hablaremos con las víctimas de ciertas operaciones de la vista están desesperados

Voz 1431 02:59 es hacer que hecho en mi vida además un sentimiento de culpabilidad que no eres culpa

Voz 10 03:04 hasta conoceremos a los jóvenes que han inventado un papel que una vez usado se entierra salen en plantas

Voz 1431 03:10 pues pueden salir tomates zanahoria en ya Pino

Voz 10 03:16 tras una app para controlar las calorías de lo que consume

Voz 3 03:19 viral para deportistas al ideal para ideal para cualquier persona que quiera llevar el control de su dieta aire su alimentación diaria

Voz 10 03:30 y como siempre las denuncias y consultas de los dientes

Voz 11 03:34 he dado que se trata de una caldera atmosférica que ya tiene unos cuantos años que no recomienda la colocación

Voz 12 03:39 León de un detector de monóxido de de carbono finalmente el precio con IVA es de noventa vienen loros con ochenta y cuatro céntimos eh

Voz 0927 03:49 bueno gracias Julio López luego te seguimos escuchando ir por supuesto también a este oyente con su problema con nuestro asesor jurídico y como siempre el final con el humor de El Mundo Today

Voz 1981 04:00 abrir una cadena de gimnasios presidir la Academia de la Lengua Inglesa llevar a la ruina a las grandes tabacaleras principales propósitos de los españoles para dos mil diez

Voz 8 04:11 en SER Consumidor nos gusta mostrarnos como con algunos colectivos médicos sospechosos usted cree que se cobran contraprestaciones cuando se dicen muchas de estas cosas

Voz 1431 04:24 no es

Voz 8 04:25 buscamos a gente con ideas totalmente diferentes

Voz 0927 04:28 parece fatal dos céntimos cinco céntimos por una bolsa de plástico

Voz 8 04:31 eso sí siempre procuramos evitarle sustos

Voz 1431 04:34 sí lo víctima de alguna operación irregular lo primero es dar cuenta inmediata la compañía para bloquear siempre

Voz 8 04:41 buscamos en las cosquillas a nuestros invitados Gaviño solamente unos doce euros pero notas es decir si anuales mensuales o casi cinco minutos a no lo sabe pero ustedes creen que no los quieren un lujo para mí ser consumidor los domingos de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con Jesús Soria y a cualquier hora en Cadena Ser punto com bien nuestro podcast Cadena SER

Voz 0927 05:08 bueno empieza el año como empezamos con los problemas de siempre no siguen bombardeando por ejemplo con noticias bulos y excentricidades que me parecen que poco tienen que ver por ejemplo con los veranos aunque se venda como tal lo último hemos morcilla de sangre humana sí sí morcilla con tu propia sangre saber más Raúl es Queen muy buenos días a ver queremos que nos cuente esto que ha salido en los últimos días en toda la prensa creador de la morcilla con sangre humana esto en serio o no

Voz 9 05:41 totalmente

Voz 0927 05:42 no es del no no es del Día de los Inocentes santos inocentes tal José haces morcillas con sangre humana con

Voz 9 05:51 misma sangre del consumido

Voz 0927 05:52 y cómo cómo funciona esto cuéntanos así

Voz 9 05:56 qué quieres que te cuente la práctica claro

Voz 0927 05:58 que que éste tiene para hacer para comer está mordía que tiene que ir a un sitio a extraer de sangre y con eso Hafez la morcilla

Voz 9 06:05 no a ver en primer lugar todas las cosas han darse aprobar quieran probarse a sí lo que tienen que hacer es contactar conmigo a través de mi página web de acuerdo que estrechó DW tu y tu morcilla punto com vaya ahí me mandan un Mail ir bueno yo les explico un poco como al proceso nosotros y todo esto lo hacemos a través de una enfermera y un cocinero entonces la enfermedad extrae una cantidad de sangre y luego se pasó toda cocina sabes

Voz 0927 06:37 esto suena muy raro no

Voz 9 06:39 bueno esta idea me vino a mí de niño

Voz 0927 06:44 el horario ya que me qué ventajas tiene

Voz 9 06:48 qué ventajas por ejemplo podría decirse puede tener un aporte de hierro pero es mínimo osada digamos que ese aporte Hierro te lo da con los de te recuperas de la extracción de los cuarenta litros

Voz 0927 06:58 pero en realidad aporte pues quiero decir para para qué sirve sirve para algo que sea que no sea y y en lo que hacemos cuando consumimos una morcilla normal que conocemos todos de arroz de ella

Voz 9 07:13 a ver a ver de esta práctica en Kabul para dar opción no una alternativa a la gente que Ana

Voz 0927 07:22 lo gana pero es que

Voz 13 07:24 Jano es no comer nada animal no p bueno nosotros en nosotros que somos

Voz 9 07:29 sí a ver yo soy consciente de que somos animales pero es Vega mismo que la gente que ese informe sobre el organismo el organismo no se fundamentaba en eso sabes organismos fundamental no abusar de los animales pero animales cómo entendemos animales que nos han servido y nos sitúen a lo largo de toda la vida acuerdo ya sé que somos un animal pero aquí el daño infringido pero haces tú que digamos que el daño es simple pinchazo misma bueno

Voz 0927 07:58 oye me está funcionando bien o no

Voz 9 08:02 es entonces no tengo distante tengo lista si tengo pasa por pues España deja para recorrer España

Voz 0927 08:09 tienes que ir recorriendo con la enfermera Icon el cocinero justo

Voz 9 08:13 bueno a ver de todo contacto con enfermedad de cocineros y para qué

Voz 0927 08:18 vale vale oye ya dinos para terminar cómo está el kilo porque claro para que no todo sale muy caro no esto de momento grato ah gratis no vale vale si esto

Voz 9 08:32 no yo lo voy mostrando por las casas de las personas que de verdad de corazón

Voz 14 08:36 no quieren probar esta experiencia digamos que esto no es ningún reto monolingüe risotada entre amigo ni nada por el estilo se tiene que salir

Voz 0927 08:46 muy de perfecto Raúl es Queen y creador de la morcilla con sangre humana veremos a ver el recorrido que tiene esto Raúl muchas gracias hasta la próxima venga

Voz 15 08:58 el eh eh eh

Voz 16 09:04 estás harto de que te tomen el pelo y no lo dudé SER Consumidor con Jesús Soria busca nos en Facebook

Voz 0927 09:11 cosas inventa verdad bueno Juan Carlos Ingelmo ha puesto malo pero sólo de escucharlo vez si no le sujeta el estudio lo que hará Juan Carlos es un hombre bueno bueno hay otras cosas que son de verdad

Voz 1172 09:24 a serias eh hay miles de personas afectadas por las operaciones de vista de cirugía refractaria iba para corregir ciertos problemas de la visión ahora su vida es un auténtico infierno ya saben falta de información ocultación de Riesgos ninguna solución

Voz 1 09:43 la denuncia Sergio Rodríguez muy buenos días

Voz 0927 09:47 hola buenos días tú eres uno de los afectados no

Voz 14 09:50 sí sí eso eso yo

Voz 0927 09:52 bueno Itu además eres eres

Voz 1172 09:55 de componente del grupo los mira no mira

Voz 14 09:59 nos miran nos miran se va vale vale

Voz 17 10:03 no

Voz 0927 10:06 esta canción de escuchamos es precisamente sobre este tema no

Voz 18 10:11 pues sí la verdad que al final

Voz 14 10:13 la circunstancia de la vida sean buenas o malas no te llega la espiral cosas no pero bueno exponer un poquito lo que te pasa es que qué haces no estaba es una forma de bueno porque esto

Voz 0927 10:29 te escuchamos

Voz 19 10:36 eh

Voz 20 10:40 mi cuerpo

Voz 1 10:44 hace cuanto tiempo

Voz 0927 10:49 y los resultados para que tú verás

Voz 14 10:51 pues yo me operé pues para bueno pues para quitarme al azar y en mi caso en lugar de la clásica operación de la Ser pues al final el nombre de cirugía de Lopera de lentillas inaugura de es que es bueno es meter en unas lentillas dentro de los ojos lo resume

Voz 0927 11:11 Estados

Voz 14 11:12 pues resulta lo no pues no han sido muy buenos según ha pasado el tiempo pues he ido viendo pero por las noches es muy complicado conducir en sitios cerrados y que bueno además hace poco me diagnosticaron una un principio de catarata en uno nube los ojos no que es uno de los es uno de las cosas que te pueden pasar y que no te avisan cuando te vas a operar

Voz 0927 11:34 porque contigo Sergio además se agrava el problema tú te dedicas entre otras cosas a la Music claro las las luces potentes y tal creo que no es precisamente a lo mejor para ti no

Voz 14 11:44 sí claro sí porque además bueno tengo un poco de foto fobia entonces claro estar ahí arriba en el escenario con las luces aquí con el ambiente oscuro pues digamos que al final está metido ahí dentro de dentro de Tino el de humanización que igual que cerrar los ojos porque bueno

Voz 13 12:03 bueno bueno fíjate lo que te gusta no te dan

Voz 0927 12:06 solución a verla

Voz 14 12:09 la solución actúa ante esta operación tenía venden como hay mi caso oculares como que es la única operación tres activa reversible no igual que te la ponente las quitan entonces claro tú a con esa seguridad no no me no de Napoli la la córnea simplemente Madrid no ganan la lentillas y luego sea un puedes pero cuando surgen problemas tú bueno pues piensas en que el que sería mejor quitársela volver a a lo de antes a ellas dicen que bueno que es complicado que pueden subir a problema porque tienen que volver a abrir hacer otra decisión más grande entonces claro que casi mejor que te quedes así porque nuestra está mal entonces claro estás como metido en una cárcel joder es que no puedo ni ni volver atrás a pesar de que iban lo dijeron sí de verdad la gente

Voz 0927 13:06 bueno pues esta es la canción mientras bailo componente de nos mira Sergio Rodríguez te deseamos mucha suerte dentro de lo que cabe sentimos que esté sufriendo esto porque nos dicen que hasta te cambia el carácter no

Voz 14 13:20 sí claro no tenían poco no sentido el humor no siempre se pues al final y de confianza

Voz 0927 13:30 bueno Sergio Rodríguez que muchísimas gracias vale venga gracias suerte Alejandro López Vilas hola muy buenos días o lo buenos días presidente de Sacyr que la Asociación Española de Afectados por intervenciones de cirugía refractaria estábamos escuchando el testimonio de Sergio rota

Voz 1172 13:50 la madre mía eh cuánta gente así afectada eh

Voz 22 13:55 pues por desgracia como ejemplo más de ciento eso ya más de mil personas que han contado con nosotros no desde dos mil quince por estas operaciones

Voz 0927 14:04 cuando pasa en qué tipo de operaciones para que la gente se haga una idea

Voz 22 14:08 pues es una pregunta que habría que realizan los propios cirujanos refractarios porque es una incógnita no es decir te puede pasar en aquellas personas que superan de opio Press vicio sea entre oculares IS impredecible no porque es decir Ellos se puedan asegurar que hicieron perfectamente la operación en esa afirmación pues está el problema no es decir que pueden operar te bien virtud presentar problemas no porque son cirugías en las cuales se está digamos cortando ir actuando sobre un ojo que es la una parte muy sensible de cuerpo humano intenso resultados pues son bastante predecibles no hay problemas graves como el caso de Sergio y otros compañeros que pueden producir pues una incapacidad personal laboral etcétera

Voz 0927 14:52 sin duda mira vamos a escuchar porque Sonia Faura ha hablado con algunos de los afectados algunas personas que están teniendo muy serios problemas con este tipo de operaciones y seguimos hablando

Voz 1431 15:02 cuando tengo una luz buena natural estoy en la calle todo el día veo bien pero en cuanto si yo he cerrado con luz blanca sobre todo o es por la noche cuando estoy fuera pues ya veo todo como distorsionado como doble no yo no puedo ya conducir por la tarde ya en cuanto oscurece ya no depende de gente para que te lleve a los sitios como se me ocurrió hacer es lo que diga además un sentimiento de culpabilidad que no eres culpa pero lo tienen es algo que tú haces voluntariamente y al final dice jolín por por una tontería de no querer llevar las gafas la la vida de todo el mundo por algo que era era necesario realmente tengo cuatro cinco secuelas graves

Voz 1346 15:49 en palabras de por vida por lo menos ahora no hay ninguna ninguna solución y nada lo los médicos pues se desentienden yo si pudiera volver a dos mil seis que fue cuando tuve la primera operación volvería sin dudarlo ni un segundo yo me operé por comodidad para los deportes no no por otra razón no estética ni por dinero ni era como ir a himno I no me arrepiento de nada más en la vida que haberme opera

Voz 23 16:18 traído al que me pero pero va a la Seguridad Social también a quién me revisara Hay sí han dicho efectivamente que se han pasado con la corrección del ojo derecho esa descompensación pues es la que a mí me hace ver mal aunque

Voz 1431 16:32 me dicen que tengo que veo bien rearme

Voz 23 16:34 que no veo bien mucho dolor de cabeza con muchos problemas de concentración yo trabajo en la oficina no consigo concentrarme no conseguía ves me he tenido que poner gafas otra vez entonces es un poco frustrante no porque yo me pasa no llevar Afar en poder de hacer vida normal verán los osarios no veía a los en las luces por la noche no veo nada no puedo ver televisión no puedo realmente hacer una vida normal

Voz 0927 17:01 Alejandro tú eres también uno de los afectados vaya testimonios eh

Voz 22 17:05 sí sea por desgracia decía son muy habituales pero no deja de de ponerse la piel de gallina cuando

Voz 13 17:12 es mucho estos testimonios no tienes treinta años no operarse

Voz 22 17:15 yo tengo treinta años pues en dos mil catorce con veintiséis años

Voz 13 17:18 madre mía estás como porque he leído decir que

Voz 0927 17:22 los resultados contigo han sido terroríficos bueno como todo lo que estamos escuchando

Voz 22 17:26 dice sí pues la verdad es que justo cosa pues tengo dolor crónico ocular qué es lo neuropático que muchos igual con reconocen por ejemplo en operaciones de no de de muelas o cuando va caso una muela pues que empieza a tener dolores por esa zona de la cara no en mi caso esto o en el ojo y es como que Mazón constante como tener agujas clavadas Casi veinticuatro las al día y eso pues es muy frustrante ilimitadamente no nivel psicológico físico y la verdad es que cambió mi vida pero total de forma drástica ahí para peor no

Voz 0927 17:58 Alejandro que está fallando aquí fallan las operaciones fallan los médicos no si nos informa de los riesgos cuando a lo mejor sois pacientes que podéis tener riesgos más o menos importantes habéis llegado a pedir que se paralicen este tipo de intervenciones hasta que se aclare realmente cuál es la situación real de los riesgos que tienen no

Voz 22 18:17 si nosotros pedimos que se paralizase en estas cirugías y que sea un estudio en profundidad no sólo es una cuestión de ética de España no en otros países por ejemplo me EEUU quina propuestas cirugías la cirugía más osada pues pido hoy que se paralicen no desde la esfera mismo encargado de de ellos no entonces nosotros creemos Si venimos

Voz 1431 18:38 porque el problema son las técnicas si no que no

Voz 22 18:40 son ya más allá de cirujano ciertas clínicas pues el problema es la técnica que eso como decía es impredecible y puede generar problemas que estamos escuchando a corto plazo incluso gente que está bien al largo plazo presentar problemas graves no esto pues por ejemplo ellos en las Congreso tecnológicos dedicado esta sector porque es una parte de la tecnología no sindical cirugía reactiven una terminología es muy crítico o está en contra pero bueno quién se dedica a ello pues reconoce a puerta cerrada que va a haber por ejemplo una epidemia de trasplantes de con a largo plazo que las lentes es muchas van a tener que ser extirpado pese a largo plazo etcétera no es decir culpa de estas lentes bueno por ejemplo también reconocen pues un interés mercantil muy grande no cuando uno de los oftalmólogos pues tienen como frase básicamente en la de que la cirugía restrictiva que son operaciones es urgente o Lopera estuvo Lopera en frente no esto entre risas uno de los hombres más importantes total urgía y entonces tenemos viene a decir que cuando estamos hablando con supuestos médicos en realidad impera digamos temas comercial no

Voz 0927 19:44 bueno nosotros hemos intentado hablar con la Sociedad Española de cirugía ocular implantó refractaria que nos han dicho que no hemos intentado hablar con la Sociedad Española de Oftalmología que también nos han puesto todas las pegas del mundo unos han remitido

Voz 1172 19:55 para ver si han Nos atendían o no para no sé cuántas semanas

Voz 0927 20:00 a vosotros como se están atendiendo porque yo no sé si en este caso hay algún seguro o algo que cubra los malos resultados de operaciones

Voz 13 20:08 las cirugías empató lo extractiva

Voz 22 20:10 evidentemente tiene tiene intereses comerciales pero las español tecnología pues también de hecho en Madrid abrieron un expediente a quince químicas

Voz 1431 20:18 sí empleos engañosa

Voz 22 20:20 el presidente de la tecnología trabajo en grupo quiero que la veo estridente posan diosa también al secretario general también al sobrero etcétera no entonces bueno no será casualidad

Voz 3 20:32 ya vamos a confiar nuestra salud

Voz 22 20:35 en quién es llevan años muchos años haciendo públicas engañosas hasta que nosotros lo hemos denunciado

Voz 0927 20:41 muy bien pues Alejandro López Vilas vamos a seguir hablando de este tema presidente de Sacyr Asociación Española de Afectados por intervenciones de cirugía refractaria que tengáis suerte suerte dentro de lo que cabe

Voz 22 20:52 vale pues queremos asustar a la gente

Voz 0927 20:55 que opera mucho pero bueno sí si por lo menos dar esa información de que hay unos riesgos de los que por lo que estamos

Voz 1172 21:00 los viendo no Se da siempre la información a los a las personas a los a los pacientes eh

Voz 22 21:07 sí así es no todo lo que queremos que la gente bueno gente afectada que no esté escuchando pues contacte con nosotros

Voz 14 21:12 para poder buscar algún tipo de solución

Voz 22 21:15 de protesta y la gente que no está dispuesto en operarse pues también tener información de primera mano

Voz 0927 21:21 Gracia

Voz 13 21:22 vale pues nada muchas gracias a ustedes César Villa muy buenos días

Voz 0927 21:26 doctorado en óptica Optometría exhibición catedrático en la Universidad Europea de Madrid portavoz ahora del Consejo General de ópticos Optometría y la verdad es que es un Chandon los casos de las personas afectadas por estas operaciones que un día decidieron operarse para quitarse las gafas pone los pelos de punta

Voz 1346 21:47 no no cabe duda de que

Voz 1431 21:50 no

Voz 1346 21:51 realmente un error presionar mucho no de cualquier forma el obviamente son el complicaciones afortunadamente corresponden al mínimo

Voz 23 22:04 porque son unos ingresos

Voz 1346 22:06 ellas al que le ha tocado efectivamente un problema

Voz 0927 22:10 pero son operaciones de riesgo o qué está pasando quiero decir o es que estas personas han tenido la mala suerte de caer en las manos no apropiadas en gente que no controla bien las las nuevas tecnologías con las que hacen estas operaciones que que está pasando por qué se dan estos casos

Voz 1346 22:28 bueno vamos a ver en primer lugar se trata de un tipo de de de Cirugía cuando daba de cirugía no hay incluirlo inherente a un acto quirúrgico es decir en muchas ocasiones estas complicaciones ocurre ya porque la técnica no es que no sería adecuado no esté ligado a científicamente es no que muy probablemente no has seguido bien seleccionado el candidato

Voz 0927 22:56 eso quiere decir que hay profesionales que se están equivocando porque la operación que han hecho en un momento determinado Un paciente no se debería haber realizado

Voz 1346 23:03 efectivamente dentro y producción también existen profesionales no hacen las cosas como deberían ser embargo el porcentaje mayoritario que son adecuados pero existen personas que quizá por motivos económicos otros motivos de científicos más o menos ha avanzado que puede actuar de esta forma incorrecta de poder

Voz 0927 23:27 usted sabe que muchas veces lo que se está denunciando es que hay una información deficiente al consumidor que muchas veces no se avisan de los de los riesgos hay expedientes abiertos a distintas clínicas o como hizo un estudio donde se demostraba que la información es bastante deficiente la información que se ofrece al usuario esto no no es corregirle por partes

Voz 1172 23:48 de este sector en operación que es tan delicada porque usted sabe que esto la vista es muy delicada

Voz 23 23:55 es más graves y del que un paciente con una cumplió son de este tipo manifiesto que no ha sido advertido de una forma correcta de los riesgos que asumía aquí en el tema de las atractivas el problema en ocasiones se complica porque son en pacientes con una curiosa visual generalmente tuve contacto

Voz 1431 24:17 lo normal y entonces eso es Darwin

Voz 23 24:20 paso atrás en su calidad de visión esto es muy difícil de de atender irregularmente dar un periodo de reflexión al paciente antes de dar era lo que ir para pasar a la cirugía en eso en esa

Voz 1431 24:34 sospecho que estamos todos de acuerdo

Voz 23 24:36 se podría ayudar a realmente evitar estas estas complicaciones

Voz 0927 24:44 B cuando pasa esto hay marcha atrás es decir puede haber una nueva operación que solucione el problema

Voz 23 24:51 hombre hay de todo dentro de las complicaciones podemos graduar las hay complicaciones muy ligeras que puede el paciente es sometido a una intervención o alguna otra actuación

Voz 14 25:03 médica hubo tu métrica resume

Voz 23 25:06 ese es el problema sin embargo hay complicaciones muy serias donde hoy en día es difícil dejarlo como antes de la de la operación por ejemplo en algunos casos de un ojo seco muy severo donde muy probablemente hoy en día no no se tenga en sí los medios para eliminar totalmente pero hay ahí podíamos graduar la desde complicaciones leves medias si efectivamente las leves y medios

Voz 22 25:37 pueden de alguna

Voz 23 25:39 es que queden con secuelas ya en principio de por vida hasta que haya nuevos avances médicos científicos que permitan que atacarlos claro

Voz 0927 25:49 perfecto César Villa doctorado en óptica Optometría visión agradece mucho que haya estado en SER Consumidor muchas gracias muchas cosas son no teatro

Voz 8 26:00 dado que han tomado el pelón no clanes reclama utiliza tus derechos SER Consumidor

Voz 24 26:11 eh con Jesús Soria y y y

Voz 25 26:31 de ETA o no

Voz 0927 26:42 la verdad que es indignante que a estas personas no se les informe de los riesgos pero es más indignante todavía que se desentiende de ellos que no se les respete por supuesto se les trate pues como sale está tratando a muchos de estas personas se sin cuidar lo más mínimo de lo que supone para personas que antes de entrar en un quirófano veían con serio con algunos problemas pero que ahora a la salida tienen serios problemas de visión en algunos casos mucho más que problemas de visión bueno y ahí o más temas que queremos tratar con ustedes y que tienen también que ver con la salud a la vuelta de las fiesta lo de siempre no proponemos cambiar de hábitos comer mejor quitarnos esos kilitos a veces haciendo auténticas barbaridades pues mucho cuidado hablamos con uno de nuestros dietistas nutricionistas de cabecera Juan Revenga

Voz 26 27:36 alimentación y nutrición sin letra pequeña

Voz 0927 27:42 Juan Revenga muy buenos días

Voz 13 27:44 qué tal todas empezar el año con kilitos

Voz 0927 27:46 tranquilitos los delitos con los mismos

Voz 27 27:49 pero menos no porque hemos

Voz 1234 27:51 aprovechado para salir con la bici lo que no puedo salir cuando tengo menos vacaciones así que bueno o menos

Voz 0927 27:58 hemos cogido unos kilitos en normal haciendo vida normal sin exceso oriental más o menos lo acabaremos perdiendo en no mucho tiempo no haciendo ejercicio

Voz 1234 28:05 sí eso es lo vamos a hacer no vamos a afrontar ninguna estrategia que vayamos o que no veamos que el que la vayamos a prolongar durante toda nuestra vida que no vamos a hacer nada durante dos semanas Dani durante un mes Ny no vamos a hacer vida normal siguen unas recomendaciones habituales generales normales sobre la incorporación de productos vegetales frescos el mantener un adecuado nivel de actividad física de todas esas cuestiones es lo que hay que hacer de todos de Klaus está entre las más sí once entre las entre las más conocidas y cañones desde año desde hace unos años a esta parte de hecho la Asociación Británica de dietética la figura entre las top five de las cinco las cinco dietas más peligrosas habitar en este año dos mil diecinueve

Voz 0927 28:46 de esas dietas queríamos hablar contigo porque has escrito el otro día en náuticas precisamente hablando de estas dietas si te parece pasamos a hablar de esas dietas primera la dieta del grupo sanguíneo

Voz 1234 28:58 bueno pues esto es una de las más viejas de todas de hecho trasciende de una de una creación que en los años cincuenta pues un señor un médico un tal norteamericano señor Adamo bueno pues la puso encima de la palestra hay dijo que en función de tu grupo sanguíneo A B A B ó cero bueno pues que tenías que comer una determinada forma esto sea revisado por la literatura científica por el derecho el revés no el encuentra absolutamente primero ninguna validez científica ni tampoco además funciona eso sí dicen en los estudios científicos si se siguen los los las pautas dietéticas que se recomiendan ya sea comiendo ha según segundo grupo sanguíneo A o B o A B ó cero vas a mejorar iba a mejorar porque ninguno de ellos incluyen por ejemplo los donuts la Coca Cola y cosas por el estilo más claro claro a ocupar

Voz 13 29:47 bueno la segunda dieta beber tus propios orines

Voz 1234 29:53 está también tiene su hija he hecho teníamos Un un mensajero

Voz 13 29:57 no

Voz 1234 29:58 es es así María Alfaro en los años noventa en la botica de la abuela de alguna forma la ya lo dialogo promocionaba y bueno pues hacen descansar en esa esta pauta esta dieta llámalo como quieras una serie de beneficios sobre la salud pues que no tiene ni pies ni cabeza así que además pueden ser peligrosos porque la orina puede ser foco de contaminación

Voz 13 30:19 bueno opción osea que no no lo recomiendas dieta grupo sanguíneo no dieta Vedder tus orines tampoco lo hagan ustedes eh aparte de ser asquerosos que no van a conseguir nada eh aparte bueno lo único no ir al baño creo que también es una

Voz 0927 30:33 ventaja

Voz 1234 30:34 si no se cocinan pues no pasa nada no bueno

Voz 1172 30:38 test de tóxicos y cantes y cafés adelgazantes es toque

Voz 1234 30:42 bueno pues eso es lo de siempre no lo que podemos encontrar en todas las estrategias de todos bien sea a través de infusiones que es lo que se está promocionando a través de los cafés adelgazantes sin azúcar y con mantequilla que se promocionaba en también hace ya unos años también el Reino Unido y a mí me genera una duda esto es si podríamos hacer un doble combo si las infusiones estas de las hiciéramos con nuestros orines a lo mejor se conseguir alguna eficacia

Voz 0927 31:05 a tu propia sangre hacia Boston

Voz 13 31:09 perceptivo vivo guapo e para perder kilos y pasa cosas no pero o por lo menos hombre original si es eh

Voz 1234 31:18 hombre original original tampoco te creas porque esto también es bastante bastante dijo cada una estas propuestas tampoco es que sea precisamente novedosa y lo que quiero que es dejar clarísimo es que existen es decir que parece que no vamos a no no veo que no que no que no no no no no no no hay gente que está proponiendo este tipo de de soluciones

Voz 0927 31:36 lo que quiero que vea que hemos vuelto de la del año el comienzo el año así un poquito simpáticos y eso es Puerto Manolo que tú estás cosas a cachondeo pero con muchos de los oyentes lo tomen a cachondeo que no se lo tomen en serio oye lo sobre citas adelgazantes que lo de siempre lo que habéis criticado siempre y que es lo mismo no pero ahí están no

Voz 1234 31:56 exactamente que parece que hay una firma detrás en el en el Reino Unido de una tal Gabriela Picoc que bueno que tiene una línea de de este tipo de productos pero como cualquier otra que podamos encontrar tristemente en algunas farmacias promocional lo esa pérdida de peso expresa a través de complementar los suplementos alimenticios de los que si mal no recuerdas ya estuvimos hablando con el caso Arco Pharma bueno pues es algo muy parecidos exactamente sobre citas con los mismos ingredientes que es el típico Linate cromo que si la Fazio la mina cosas que suena muy rimbombantes muy científicas pero que no tienen una evidencia científica detrás que avalen que ayuda en la pérdida de peso

Voz 0927 32:31 ah vale aquí también en algunos médicos también por una línea es verdad curiosamente hay cosas raras detrás verdad bueno no tan raras raras y la Gual Kalina

Voz 1234 32:45 era algo a Gual Kalina vuelve a ser otro tema que que ya lo hemos abordado creo que alguna vez o que por lo menos ha estado encima de la palestra desde hace bastante tiempo y vuelve a ser pues otra tontería que bajo un aura científica nos hace creer que debiendo ese tipo de agua a ojo que actualmente se están vendiendo una serie de dispositivos que conectados a nuestra red de de de agua corriente pues van a transformar ese agua vulgar e insana en agua Kalina y a través de ella pues a acceder a una serie de beneficios pues francamente increíbles es peligrosísimo de hecho si nosotros modificados una centésima una décima una centésima del PH de nuestra sangre de nuestra navidad interno pues nos pondremos en grave peligro de muerte

Voz 13 33:26 así el si dentro de lo primero queremos será

Voz 1234 33:29 fallecer sea marcharnos mira la la mejor forma que tenemos de nosotros de Alcalá iniciar nuestra sangre es híper ventilar nosotros ponemos a respirar muy rápido muy frecuentemente y rápidamente veremos que en poco tiempo no estamos mareando no pues esa sensación de mareo es precisamente debido a un mecanismo de control para hacernos llegado el caso perder el conocimiento ralentizar nuestra respiración para que el pH vuelva a ser el el el que tiene que hacer que están tornas siete treinta y cinco vecinos vamos a siete cuarenta ya te digo que estamos muy cerca de de de un riesgo importante fallecimientos

Voz 0927 34:05 bueno hablas de memez entre las me meses pero creo que todas estas dietas es eso me meses absolutas que que que nada como seguir una buena dieta a hacer un poquito ejercicios a comer con naturalidad lo que decías verduras cosa de ese tipo no no muchas grasas grasas controladas no sé que más cosas ahí desde luego los productos que siempre vosotros decís bebidas azucaradas alcohol todo ese tipo cosa que eso es lo que nos lleva a coger muchos kilos no quitándonos todo eso Hinault todas estas cosas que manos cuestan mucho dinero no Juan

Voz 1234 34:35 sí así es y por eso en la recomendación que se puede humanizar de todo esto que estás comentando en más mercado y menos supermercado Jaime es decir vamos al centrarlo todo en no hacer malas selecciones no tanto y nacer maravillosas selecciones vamos a dejar de comprar malos productos hacer malas elecciones malas opciones alimentarias y vamos a centrarnos en aquellos productos que podemos encontrar a pie de mercado o hacer la compra en el supermercado como si estuviéramos en un mercado es decir en los lineales de producto fresco que hacían carnes pescados verduras hortalizas frutas etcétera

Voz 0927 35:05 sabios consejos como siempre de Juan Revenga por cierto tenemos una cosa pendiente para otro día que es para hablar de los frutos secos eh

Voz 1234 35:12 muy interesante porque hay mucha controversia con respecto al tema sí vale pues venga te llamamos a otro día Juan fuerte fuerte abrazo gracias hasta la parada del abrazo adiós Clara

Voz 28 35:22 SER Consumidor está en la red para que con tus derechos síguenos en Internet estamos en Facebook tres uves dobles punto facebook punto com barra Ser Consumidor en Twitter arroba SER Consumidor

Voz 8 35:37 y como siempre en Cadena Ser punto com que pena ser escucha con nosotros la vida

Voz 0927 35:44 tres son las redes comentarios en la red piel

Voz 29 35:47 lugar decir que mucha gente nos ha felicitado por los programas especiales

Voz 30 35:50 del día de Nochevieja ir el día de Reyes

Voz 0927 35:53 muy bien muchas gracias uno de ellos por ejemplo el Legend

Voz 29 35:55 el Solitario decía maravilloso programa de lo mejor juguete estables coches drones muy completo para volver a oír a otras horas más normales

Voz 0927 36:03 pues bueno

Voz 29 36:04 ya bueno decimos con noticias que hemos publicado en nuestras redes y en nuestra web el comercio cierra su peor Navidad Angeles Street gana decía será que todavía no hemos salido de la crisis otra noticia decía se acabará prohibiendo el foie Manuel Pérez respondía espero que sí Bosco Martínez a ver si es verdad

Voz 8 36:24 la red desde el consumo también algunas de las cosas que hemos oido fan

Voz 0927 36:30 dice por ejemplo el ochenta y seis por ciento de los consumidores detectó descuentos falsos en las últimas rebajas OCU tarjetas Revólver in cuidado con ellas CECU la factura eléctrica de dos mil dieciocho en España la máscara de la última década en la encuesta de hoy de estos días que planteamos

Voz 29 36:47 nuevos planteamos al hilo precisamente de las dietas haces algún tipo de dieta después de la Navidad en primer lugar dieta por mi cuenta segundo bajo control médico de Internet o amigos o dieta milagro

Voz 31 37:00 qué bien mundo ha

Voz 8 37:04 cruel

Voz 31 37:07 director de la aplicación

Voz 29 37:09 a meter cuéntanos es una aplicación para saber la cantidad de calorías proteínas vitaminas que tiene un producto se pueden encontrar todos los productos posibles no es así

Voz 3 37:19 efectivamente solían ser encontramos todos los productos de la dieta mediterránea ahora mismo tenemos más de mil doscientos tenemos pensado incorporar más Podemos con ella ver aparte de las calorías como has dicho pues todos los nutrientes que tiene del olvido hidratos de carbono las proteínas las grasas y además lo que nosotros llamamos luego ligó elementos que son las vitaminas minerales de distinto tipo alimento según su peso muy fácilmente a través de imágenes en la pantalla de la aplicación

Voz 29 37:54 es una aplicación gratuita ideal para deportistas para todos aquellos que se preocupan por lo que comen

Voz 3 38:01 tiene una parte gratis pero por otra parte que sin que fuera que sepa o porque se ha llevado muchísimo tiempo de desarrollo Jesse ideal para deportistas ideal para obesos ideal para personas con diabetes e ideal para cualquier persona que quiera llevar el control de su dieta ahí de su alimentación diaria en poder a la gente en la nutrición porque imposible sabérselo nutrientes de cada alimento es que son imágenes y moviendo el dedo por la pantalla perfectamente puedo saber que pesa el alimento que tienes delante que nutrientes tiene que evita mismos como hemos dicho antes que calorías tiene parte tiene también un diario de de nutrición de paraíso metiendo los alimentos más comunes que comemos nuestra dieta es más nosotros mismos misma fórmula que publicadas digitalmente esa Iberia es uno de nuestros colaboradores han hecho que dependiendo del perfil de cada usuario de la aplicación el peso lata Ayala era el seso te ajusta las calorías que debe comer saludablemente cada día de como más diciendo tú viario aplicación después gráfico muy sencillo que va diciendo si te pasas o no te pasas de los distintos nutrientes para ir ajustando la dieta o nutrición diaria de cada persona ajustado a su perfil

Voz 29 39:13 por ejemplo un racimo de uvas

Voz 1172 39:16 depende del racimo y cada

Voz 13 39:18 pero tiene una cantidad diferente

Voz 29 39:21 de uvas o no lo que hacemos

Voz 3 39:23 simplemente con fotografías como una base fotográfica enorme vamos con el dedo ajustando porque claro cada uno tiene que veces se grúa otra Die entre asimila estimamos que podemos estimar la certeza en un setenta y cinco de un cien por cien de lo que estás comiendo de lo que tienen en el plato delante justo a esos días gastos cuáles son los que estoy comiendo inédito lo que realmente tiene de calorías y lo que tiene de nutrientes

Voz 32 39:51 estamos pero hay una página web que se llama zumitos punto info donde hay más información sobre la toda la aplicación y pueden ver algunos vídeos que son muy ilustrativo y textos para nosotros

Voz 33 40:03 el ingenio Salgado muchas gracias por haber

Voz 1 40:06 está

Voz 34 40:09 no

Voz 35 40:20 no hay que ni

Voz 1 40:26 estas y escuchando SER Consumidor

Voz 0927 40:29 Jesús Soria hay iniciativas que nos encanta

Voz 1 40:32 me encanta contarlas aquí

Voz 36 40:36 Nos gusta tu idea

Voz 0927 40:37 la gala precisaba muy buenos días

Voz 13 40:41 dos días portavoz de sido una startup ecológica

Voz 0927 40:43 que no se ha llamado mucho la atención fábrica papel libre de tala de árboles cómo se hace esto

Voz 1431 40:49 pues bien ratones reciclan once Algodor que se produce cuando dos de Croce ropa Algodor se crean las fibras y hacemos el papel que la magia está en que tiene semillas la composición

Voz 13 41:03 es verdad es usado lo pues

Voz 1431 41:05 cantar y así cierras todo el ciclo el consumo

Voz 0927 41:08 qué me dice un papel ecológico que además después lo podemos echar en el campo en cualquier sitio vuelve a salir qué productos por ejemplo que semillas ponéis

Voz 1431 41:17 pues pueden salir tomates zanahoria en el lodo aquí ya pepino súper novedoso no sí sí sí ya llevamos un par de años que el producto y la verdad que sido un éxito

Voz 0927 41:29 ya ya ya oye además sois un grupo de jóvenes que tú tenías muchas inquietudes tenido alguna entrevista que dices necesitaba algo que me removieron hasta las entrañas es esto

Voz 1431 41:40 sí a ver nunca pensaba que con dieciocho años cuando empezamos que yo a dedicar al papel pero yo tenía claro que quería como acercarme a la realeza con productos

Voz 3 41:49 simple yo antes siempre

Voz 1431 41:52 tiene el pueblo y luego cuando voy a Madrid a la gran ciudad pues decías que tenemos que estar alguna cosa fácil tangible que recuerda las personas lo importante que es cuidar la naturaleza entonces bueno después de investigar mucho que productos queríamos hacer porque teníamos muy claro queríamos hacer un producto y luego una aplicación que sólo se va a talar hago tecnológico pues vimos que lo este concepto no se enamoró desde el primer día

Voz 0927 42:12 ya ya ya oye esto implica mucha dificultad a la hora de hacer este papel tan especial

Voz 1431 42:17 pues sí la verdad es que sí porque las semillas pues claros uno casi seres vivos no entonces hay que cuidarlo muchísimo el proceso creo que nosotros lo hacemos de manera artesanal para que no alterar el ritmo de la semilla

Voz 0927 42:28 ya oye y esto esto implica que es mucho más caro el papel

Voz 1431 42:33 bueno no es mucho más caro nosotros hacer un precio bastante competitivo en el mercado con el fin de que sea un producto accesible para todo el mundo la verdad por lo que estamos viendo

Voz 0927 42:44 ya tenéis todo tipo de productos son sólo algunos productos concretos como es la cosa

Voz 1431 42:50 el nosotros tenemos digamos tres líneas de negocio en primer lugar de las comunicar sus valores pueden Medio Ambiente tanto a sus trabajadores como sus clientes por ejemplo hacemos tarjetas de visita a Quito afines para eventos invitaciones también etiquetas de ropa un poco de todo y luego también hacemos muchas bodas invitaciones de porque a quién no le gustaría recordar el día más bonito de su vida con la flor la invitación no

Voz 13 43:16 también también a agradecimiento

Voz 1431 43:18 ya por último para la gente de a pie como

Voz 13 43:22 nosotros queremos buscar un regalo original pero no

Voz 1431 43:24 la vida de cumpleaños pues vendemos tarjetas en tiendas físicas de por España y también en esta tienda online

Voz 13 43:31 bueno y entonces veo que os va bien no sí sí la verdad es que no estamos viéndonos pero oye

Voz 0927 43:36 el consumismo está matando la naturaleza

Voz 1431 43:39 está matando naturaleza en la manera de la que consumimos si salas la cosas que tenemos empezará a consumir de manera mucho más responsable cobrando sólo las cosas que realmente necesitamos eso para empezar y luego también fijarnos mucho en la etiqueta no que que es lo que estamos comprando donde viene qué material se están usando es muy importante que el consumidor empieza a demandar un poco más de de control en ese sentido o productos más sostenibles au de comercio justo para que las grandes empresas que son al final los que están construyendo ahora mismo todo pues también empiezan a cambiar los hábitos

Voz 0927 44:14 bueno pues ya lo ven ustedes una startup ecológica que fabrica papel libre de tala de árboles que además ese papel después se puede poner la tierra vuelven a florecer determinados productos por ejemplo unos unos tomates la verdad es que nos encanta gala Freixa

Voz 13 44:29 Davos de sido muchas gracias por esta iniciativa muchísimas gracias a vosotros os vaya muy bien un beso gracias

Voz 37 44:36 sus derechos son nuestros mandamientos estoy harto había va a acabar con los teléfono votaron dinero para reclamar somos el altavoz de sus quejas

Voz 38 44:44 de Tous denuncias siempre es alargar la bola no te cortes expresar tus sentimientos llamado veinte mil acciones

Voz 5 44:56 en SER Consumidor el espacio de los oyentes porque sin ti no soy nadie

Voz 38 45:06 César Díaz muy buenos días

Voz 0927 45:09 el asesor jurídico de CECU Confederación Española de consumidores usuarios todo bien venga primer caso

Voz 10 45:15 este oyente se siente estafado le han cobrado demasiado por una alarma de monóxido de carbono lo cuenta

Voz 11 45:22 he dado que se trata de una caldera atmosférica que ya tiene unos cuantos años que no recomienda la colocación

Voz 12 45:27 yo de un detector de monóxido de de carbono finalmente el precio con IVA es de noventa vienen loros con ochenta y cuatro céntimos y que no precisa de instalación comprobamos en Internet que podemos encontrar dicho aparato XXXII y cuarenta euros mi mujer llama al servicio técnico para expresar nuestro disgusto pocos días después nos contestan desde la compañía diciendo que lamentan que que nos habíamos sentido estafados Iker bueno por favor el servicio que ofrecemos sino sólo el importe que la cobertura incluye el asesoramiento técnico por teléfono ante cualquier incidencia que tenga proporcionan una ganancia y la garantía de siete años la proporciona el fabricante del aparato y los demás servicios entendemos que están dentro de lo que cubre el servicio de mantenimiento que abordamos con con la compañía

Voz 0927 46:21 César sobreprecio me imagino que no se puede discutir nada otra cosa es que cobren cuatro veces más no que eh

Voz 0406 46:29 siempre es verdad que como tú bien dices sobreprecios no hay no hay libertad de precios si si no ha habido engaño a la hora de adquirir el aparato no puedo decir nada pero yo quiero resaltar una cosa que es muy interesante y es que como dice el oyente en la grabación Ellos tienen contratado un seguro de asistencia técnica que implica un asesoramiento técnico como tal tal como le ha dicho esta persona no entonces nosotros lo que hacemos cuando vamos a un servicio técnico que no nosotros pues voy a consultamos a ellos esperamos que ellos hagan lo mejor por nosotros mejores opciones lo mejor es preciso mejores cosas porque es un asesoramiento que nosotros pagamos allí es como profesionales de acuerdo ellos saben que nosotros sí que hay un problema en el vamos a contra vamos a llamar a ellos para que no se suelen porque es nuestro servicio que contratamos no servicio de confianza pero esta esta empresa lo que hace es aprovechar personas a las que asesoramiento y entiendo que deberían velar por los mejores derechos iban mejores cosas para los consumidores resulta que aprovechan sabiendo que les van a llamar a cobrarles el doble pues mucho más del doble tengo yo hay Joy entiendo que hay que hay que hay mala fe porque esa paquetes eso ahora para que te ayuden una cuestión técnica que tú desconoce ellos no ellos saben que tú no te vas poner en Internet que buscar precios y servicios contratados yo hay entiendo pues que hay mala fe porque porque les cobran el doble de de asesoramiento

Voz 0927 47:50 bueno un hecho mire lo encuentran por veinte le cobraban mucho más si tienen algún problema consulte nos eh

Voz 13 47:55 eso sí que es un bueno claro

Voz 0927 47:58 claro claro bueno pues nada reclamar nada en esto no

Voz 13 48:03 si no reclamaría

Voz 0406 48:05 estaba nevando Un servicio que que es en teoría no esté en buen asesoramiento y fondo lo que has hecho es aprovecharse de esa situación para cobrando el doble pero bueno habría que ver el contrato que tiene firmado asesoramiento y asistencia técnica

Voz 0927 48:17 perfecto pues alguna asociación de consumidores Junta Arbitral de Consumo para que le orienten Si tiene vías de reclamación uno está apuntando César segundo caso

Voz 10 48:24 el siguiente oyente Orestes que está muy enfadado con Correos envió un paquete a su hija para Navidad Ileana llegado casi veinte días después les escuchamos

Voz 39 48:35 le pusimos un paquete para mi hija que está trabajando en Londres para que le llegara en Navidades y lo pusimos en Correos el día quince de diciembre suponemos que con suficiente tiempo para que llegara himnos dieron una clave para conseguir vimos que bueno pues que el día tras día seguían tránsito hasta que yo decidimos llevarle una de las veces nos dijeron que no sabían que lo que dijera deber a es otra vez les dijeron que ya estaba entregado el Reino Unido a Royal Mail lo cual no es la verdad y al día treinta y uno

Voz 14 48:58 lo conseguimos contactar a través de tres

Voz 39 49:00 ya les con en la propia a sientes de correos y contestaron efectivamente que todavía estaba en tránsito casualmente el día uno de enero recibimos ya han la contestación de Royal Mail de que ya ha sido entregado por correo a Royal mi sí el día que lo recibiré mi hija la cuestión nacional llegando tarde y la verdad es que lo que queríamos es que era que le hubiera llegado una amiga de pero no nos han dado ninguna información de hoy si pasa algo más o coco tenemos que reclamar o que o que queremos derecho en este caso

Voz 10 49:25 claro

Voz 0927 49:26 a pesar no sé si tienen derecho en este Garbo evidente evidentemente es una cosa que mandan para unas fechas concretas que llega quince días después pues la verdad es que tiene el gracia la justita eh

Voz 0406 49:35 claro hay sobre todo es importante ver qué información le da o de correoso ver qué tipo de servicios contrato servicios Prize algo así porque es verdad que en ese retrasos pero si alguien me pregunta esto podrá estar el X dicen que si responsables Biasi no pueden lo que deben hacer es decir mire con buenos asegura que eso pedido llegar llegarán de las hace veinte días au de lo que se sabe entonces en ese sentido pues podría reclamar así chinos chino se ajusta a lo que le dije

Voz 13 50:03 ah vale donde tiene que reclamar

Voz 0406 50:05 pues yo primeramente a lo que tiene que hacer reclaman a Correos y luego por en el Ministerio y en servicio regulación postal o no

Voz 10 50:18 Nos dice mi novio y yo contratamos un crucero y un seguro de viaje el segundo día de cruceros sufría una grave enfermedad que me obligó a estar veintidós días hospitalizada al regreso reclamamos a la agencia y el seguro por los gastos hospitalarios y ninguno se quiere hacer cargo que puedo hacer

Voz 0927 50:37 qué puede hacer aquí el seguro más no claro

Voz 0406 50:39 a la vía principal porque es la que en por lo que porque tenemos la General de Seguros entonces hay que reclamar es reclamar primero acompaña que quede constancia fehaciente de que hemos reclamado siendo Messi los contesta nuevo no nos da la razón tiradas a la Dirección General de Seguros sí pero sí la edición de seguros no le da la razón o le da la razón pero la compañía no quiere pagar ya final en que ha juzgado hay sí que podríamos reclamar a la propia compañía y como responsable subsidiario solidario a la agencia de viajes porque es con quien contratamos y seguramente son producto vinculado que esta persona haya contratado junto con el viaje eh

Voz 0927 51:13 César no tenemos tiempo para más porque hemos tenido una movida aquí con temas de operaciones de la vista que se ha complicado bastante eh sobre todo para ellos César de CECU muchísimas gracias hasta la próxima

Voz 0406 51:25 a vosotros

Voz 26 51:29 sus denuncias con nombres y apellidos no nos casamos con nadie ser consumido

Voz 0927 51:40 han quedado muchas cosas en el tintero pero el tiempo es el tiempo no olvides no olvidéis para las denuncias estamos aquí