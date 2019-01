Play Segunda: La última de la primera y quizás del Reus (10/01/2019)

Voz 2 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com leí con Óscar Egido hablamos de secunda con un equipo de Primera Play Segunda Play Segunda

Voz 1643 00:29 hola qué tal ya estamos aquí bienvenidos al capítulo ciento ochenta de Play Segunda y bienvenidos a la jornada veintiuno de la Liga en dos tres que es la última de la primera vuelta normalmente miramos a los futbolistas como ricos privilegiados que viven del deporte con grandes sueldos pero no siempre es

Voz 3 00:43 sí existe otro fútbol

Voz 1643 00:46 en otros jugadores y otros trabajadores como eso

Voz 3 00:49 de los clanes ocupamos todos los jueves en este proceso

Voz 1643 00:51 hola desde Segunda A regional existen jugadores que no son millonarios y que sin embargo viven del fútbol y que a veces como todos les cuesta llegar a fin de mes más si no lo está tal como ha sido el caso del Reus los juegos del Reus han dado una lección de profesionalidad durante los últimos tres meses jugando sin cobrar y sin caer al descenso hasta diciembre y este fin de semana los futbolistas del Reus los que aún quedan en plantilla han dado encima una lección de honor otra lección de fútbol los dos D con ficha profesional y los convocados del filial golearon en La Rosaleda después de una semana en la que no sabían siquiera si iban a viajar a Málaga jugaron pelearon ganaron seguirán peleando por cobrar por vivir de fútbol por pagar sus facturas por jugar ya sea en el Reus o en otro sitio porque tampoco se puede echar nada en cara a los que se han ido a los que se van a ir

Voz 4 01:39 porque son futbolistas pero sobre todo son trabajadores

Voz 1643 01:42 de Curran para vivir como hacemos todos

Voz 4 01:45 más y otro menos pero con humildad

Voz 1643 01:47 penalidad ícono un par de narices desde a estos micrófonos Mi enhorabuena al Reus ya verás como ya veremos cómo acaba esto tiene pinta de que va a acabar mal pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis hablabas de segunda con un equipo de Primera con Pablo González a los mandos arranca la segunda Yoigo en el equipo completo de todo el programa a mi derecha Alejandro Rodríguez subdirector muy buena feliz año que está a dar feliz feliz Navidad a Felipe Reyes infeliz en vano Sarrià hola muy buenas

Voz 1709 02:23 bueno vas a analizar el lo que tenemos en el

Voz 1643 02:26 último programa de la primera vuelta así que a partir de la semana empezamos a votar quiénes son los mejores de esta primera mitad del campeonato

Voz 5 02:34 así lo primero que vamos a hacer esta semana deja analizar lo que no ha dado la pasada jornada con Joseba veré con Sergio Sánchez la victoria del Reus en La Rosaleda y la ausencia de la victoria de los de arriba ya que los siete primeros de los primeros sólo ganó Osasuna que están playoff hablaremos de los partidos más destacados del fin de semana porque de los cuatro primeros algunos tienen visitas complicadas del Granada en Cádiz el Albacete recibe al Sporting el Deportivo juega en Mallorca y el Málaga en Zaragoza y no nos olvidamos de la situación del Reus que cada vez es más complicada esta semana la historia es la de Luciano agónicas central de la M día que se fue a Camerún para celebrar la Navidad le robaron la cartera y el permiso de residencia no ha podido viajar de vuelta ya ha perdido diez de entrenamientos y un partido terminaremos con las Javi PIL de Héctor Ruiz los ganadores de la Liga de Play Segunda en Vigo Inger ICO noticias de todos los equipos y todos los partidos del décimo la jornada arranca este viernes a las nueve de la noche con un auténtico partidazo el que disputan Cádiz Granada para las cuatro de la tarde del sábado Albacete Sporting a las seis de la tarde dos partidos Las Palmas Osasuna y Reus Numancia para las ocho y media otros dos encuentros Real Oviedo Club Deportivo Tenerife Real Club Deportivo Mallorca Deportivo de la Coruña ya para el domingo doce de la mañana en Córdoba juegan en el Córdoba contra el Rayo Majadahonda a las cuatro de la tarde Alcorcón Almería a las diez de la tarde dos partidos Lugo Extremadura a la vos a Málaga cierra la jornada a las ocho de la tarde en el Martínez Valero el duelo en Tel el Chelsea del Nàstic a falta de una jornada para terminar la primera vuelta el Granada es líder con treinta y nueve puntos Le acompaña en puestos de ascenso directo el Albacete con uno menos con treinta y ocho

Voz 0688 04:07 eso el play off para Deportivo de la Coruña tercer

Voz 5 04:09 cero Málaga cuarto ambos con treinta y seis puntos Osasuna quinto con treinta y cinco y Alcorcón sexto con treinta y cuatro por abajo en descenso el colista el Nàstic con dieciséis también en descenso el Córdoba con diecisiete Reus y Extremadura con veinte de

Voz 1643 04:22 llegamos al ecuador de la Liga dos cero así una la jornada veintiuno en la segunda división una jornada que analizamos desde ya aquí en preso pues esta semana vamos a abrir Play Segunda con en el protagonista de la semana yo diría incluso que de las últimas semanas un hombre que ha cambiado Elche que yo creo que también ha cambiado lo de sufrir por disfrutar portero del Elche muy buenas hola muy buenas qué tal lo primero días en Elche

Voz 6 05:06 pues bien bien es muy bien por todo el mundo me han recibido muy bien el club bueno te haces una idea de de que es un club histórico y que tiene una dimensión grande pero cuando llegas pues todavía lo que es más no la verdad muy bien muy contento estos primeros días

Voz 1643 05:23 para tilo de año nuevo vida nueva sido tal cual

Voz 6 05:28 tal cual tal cual me nosotros mismos y el el XXVIII pues recibimos esta noticia como vale pues se viene cambia no que ustedes nos tomamos unos días para para pensar la decisión y al final decidí que lo mejor deportivamente yp personalmente cosa era era coger esta oferta Elche

Voz 1643 05:47 todo muy rápido porque es que no tardó en nada ante en el equipo

Voz 6 05:52 bueno está también porque nosotros cuando yo creo que los jugadores que teníamos la posibilidad de quedar libres cuando ya vemos que es una posibilidad real que queda nada pues piezas a moverte Yi bueno dentro de la categoría yo llevó en las últimas tres temporadas jugando prácticamente todos los partidos y bueno entiendo que que era uno me contó que no es fácil encontrar equipo en enero porque al final sobretodo en mi posición por las porterías muchos ya están cubiertas o no buscan reforzarse esa posición aquí bueno en este caso pues tengo la suerte de que tuve varias opciones Si nada al final no tardamos mucho en decidir cosa que también es algo que yo quería no porque tampoco quería estar parado mucho tiempo

Voz 1643 06:33 dice que la portería estaba encogida generó complicado pero lo ha demostrado ya en Segunda y que tiene Elche para que es elegido porque como tú dices sabia

Voz 6 06:43 bueno yo como él he dicho en todas las entrevistas un sitio genial donde creo que puedo crecer como jugador además bueno creo que todo el final de la ciudad del club de la plantilla de El Vestuario entonces bueno un poco se suman cuando todo decidí que que era la mejor opción en estos seis meses aquí con opción a a quedarme más tiempo posible dar determinadas circunstancias

Voz 1643 07:11 no es que ha sido más duro dejar Reus tomar esa decisión o los últimos meses al reo

Voz 7 07:19 yo creo que es un poco todo no porque además bueno dejar Reus viajar

Voz 6 07:23 los porque deja regresos consecuencias situación entonces bueno no los últimos meses han sido duros por suerte en en el vestuario pues no estaba unido Si el día a día ha sido muy duro pero pero a la vez es que estás con con amigos no porque eran amigos en el vestuario hay bueno el hecho de tener que dejar a esa toda esta gente después espantosa estamos a un grupo al que siento mío no entonces bueno ha sido un poco todo un poco todo

Voz 1643 07:49 debe ser jodido eso de no cobrar seguir siendo un profesional como la sido al Reus

Voz 6 07:55 sí sí pero ya no sólo por no cobrar al final el tema económico es un cierto punto era más importante para nosotros el el vivir con con engaños con vinos de fechas límite que no cumplía el día a día pues pues muchos otros problemas que han ido surgiendo que se entrenar artificial que sí muchas cosas no entonces es un poco todo el día a día pues hacía insoportable como hemos dicho entonces las denuncias venían más para intentar que el club vendiera de una vez a quién fuera porque entre retiene lo suficiente para poder inscribir porque el hecho de puede inscribir pues en igualdad con otros equipos porque podía uno dos tres partido Togo todos no pero claro al final creo que la plantilla este año pues no estaba estaba hecha para la permanencia pero creo que no está

Voz 8 08:42 ya trabajo y y bueno

Voz 6 08:45 eh Pascal al fin de semana sufrir sabiendo que estás en desigualdad de condiciones no

Voz 1643 08:49 yo creo que es lógico la decisión que han tomado otros compañeros pero tema es que alguien te pueda echar en cara que que a lo mejor a en un momento complicado

Voz 7 08:56 no no que va que va porque

Voz 6 08:59 los quisimos denunciar los diez Si bueno sabes unas los cuatro sin ficha por los veinte quisimos meter las denuncias del procedimiento abreviado el procedimiento contemplado plazas digamos ir nos quedábamos fuera de los cánones años ya vamos club porque estábamos más protegidos atrás

Voz 8 09:16 es de de bueno porque el Inter hecho laboral hay

Voz 6 09:20 entonces bueno como pagar nuestros once primeros el vestuario pues no como vale pues ahora teme también que vosotros la denuncia porque ahora no sólo sea un parque que sea una venta definitiva resultó ser un parche porque pusimos nosotros la denuncia pagaran no nosotros pusimos las denuncias pensando que nos iban a pagar los otros porque no tenía mucho sentido irnos de vacaciones de Navidad unos habiendo cobrado quince días antes siete decir cobrar no pero bueno miran al final no nos pagaban estamos libres ya hay que buscarlas

Voz 1643 09:50 la vida de nuestros vamos ahora a ser rivales y siguen en la competición a la segunda vuelta a los del reo pero supongo que el domingo te alegraría si mucho cuando viste la victoria que consiguieron en La Rosaleda de Málaga

Voz 6 10:02 espectacular hablar nada más terminar el partido el descanso a ver si os pero no al final partió en el grupo que tenemos todos no pasa nada porque hay que felicitar pues que el equipo demostró una vez más la profesionalidad acá demostrar todas las jornadas igual no es para estar orgulloso a la verdad

Voz 9 10:23 y a este

Voz 1643 10:25 este fin de semana y crees que puedes debutar ha saldado con Pacheta te ha dicho algo

Voz 7 10:31 no no no bueno he hablado con él pero no sobre si voy a jugar o no

Voz 6 10:35 nada esto es una decisión que va tomar él igual que todos los compañeros

Voz 8 10:39 pues es él quién quién decide si juegas solo no yo no he llegado creo que bien llevaba unos días sin entrenar pero pero bueno llevado bien

Voz 6 10:47 con muchas ganas con mucha motivación y bueno yo voy a aportar todo lo que sea para intentar jugar ahí sino pues nada buena aportar lo que se también desde el banquillo desde las son

Voz 10 10:57 eh

Voz 1643 10:58 en un gran partido jugar contra el colista contra el Nástic que viene de ganar ganando el Elche le hace un favor al Elche la ese favor al Reus todos contentos

Voz 6 11:08 sí sí parece que que estuviera pero éste no ha

Voz 11 11:10 suele llegar porque yo que juego

Voz 6 11:13 aquí es porque era el Nàstic ganamos es un paso importante para nosotros dejamos muy muy lejos Si bueno sino también al rival máximo rival que he tenido yo nuestros últimos cinco años no pues mira un extremos de mutilación

Voz 1643 11:27 que para Tiesto casi un derbi personalmente

Voz 6 11:29 sí sí sí por supuesto por supuesto y los siempre vamos eso sí

Voz 1643 11:33 la temporada pasada de Édgar los oyentes de Play Segunda te eligieron como el mejor portero de la primera vuelta ojalá en esta segunda vuelta de esta temporada quizá los Pere segunda te elijan tome como mejor portero de la Liga dos tres muchas gracias y mucha suerte y se habla con tus ex compañeros del reo mucho ánimo para todos El Vestuario

Voz 7 11:53 haré muchísimas gracias un abrazo y

Voz 1643 12:09 el Reus ha sido el protagonista de la penúltima jornada de la Feria la vuelta a los tarraconenses ganaron al Málaga a pesar de estar inmersos en una crisis económica que está arrasando al club lo joder la verdad es que dieron una lección de profesionalidad de fútbol para ganar en La Rosaleda en un partido que estuvo incluso a punto de no disputarse mi Málaga

Voz 1709 12:28 partivo aprovecharon el empate entre

Voz 1643 12:31 dos primeros Granada Albacete en el partido que se jugó el viernes los de Nacho González empataron en el derbi gallego ante el Lugo tampoco ganaron Alcorcón y Cádiz y esos fallos sí los aprovechó Osasuna que es el único que ganó de los siete primeros y que se queda ahora mismo a tres puntos del ascenso directo en los alfareros lo del Alcorcón salieron goleados de Extremadura llevan ya cinco partidos en galán y un solo punto de los últimos quince en juego y los gaditanos perdona en Pamplona ante Osasuna son los navarros que ocupan ahora su puesto en la SER de playoff se acerca a la zona arriba Almería tras ganar a otro de los aspirantes que es el Mallorca y el resultado pudo ser mayor si no llega a ser porque Manolo Reina separó dos de los tres penaltis que hubo en el partido también recortes en el pliego gracias a su victoria en sí Soria mientras que el Numancia se acerca al descenso coge aire al Zaragoza pero su victoria en Gijón segundo triunfo consecutivo desde la llegada de Víctor Fernández al banquillo y es además la primera derrota del Sporting en El Molinón en esta temporada también respira el Tenerife después de ganar al Elche en el que fue el primer cuarto en el primer partido de la jornada del año y por abajo el Rayo Majadahonda sumó un punto ante Las Palmas que les sirve para salir del descenso y dejar a los canarios en tierra de nadie por detrás ve la luz el Nàstic tras ganar al Córdoba que es un rival directo así viera la jornada veintiuno de la Liga en dos pero sí como cada semana analizamos esa jornada en Play Segunda con nuestro técnico de de cabecera Joseba Etxeberria buenas tardes hola buenas tardes está también el tío que más sabe de segunda de toda España que es nuestro compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez o Sergio muy buenas hola hola qué tal muy buenas en lo primero es Joseba venimos de escuchar a Edgar Badía ahora portero de leche hasta hace una semana el portero de del Reus no sé si ha pasado es parecido a lo que les ha pasado a los jugadores de del Reus no pasado como jugador y como entrenador pero debe ser difícil que estrenaron una situación así de estar sin cobrar y sin embargo seguir siendo un gran profesional

Voz 0796 14:31 hombre claro que afortunadamente nunca hemos vivido una situación muy bueno me imagino que tiene que ser muy difícil porque bueno Encinas al pues se estaba no se es un poco algo que hubo que bueno me lo que no ha cobrado ese dinero digamos que que cuentas ni Ibon gente me parece admirable no lo que me que están aquí mi Reus porque tengo ya en situaciones digamos cómodas ya es difícil la competición pues imagínate con todos en la cabeza no están dando la cara jornada tras jornada Hay y bueno la verdad es que he dicho antes me parece algo admirable noi es un ejemplo pues pues para la competición y bueno yo estoy pues que que todo esto que tenga un desenlace bueno no

Voz 1621 15:26 que además Joseba había un tuit tuyo en las redes sociales Barroso ha alabando el la proeza de la gesta que habían hecho jugar al Reus

Voz 0796 15:34 si es al final como te he dicho antes se pues estar tanto tiempo por no hay que olvidarse que ya de pretemporada pues que se creía que la así que deciden pues no estaba bien no oí bueno que no pudieron escribir a varios jugadores y siguieron peleando oí al final después de hace ya muchos meses con eso pues cabeza en el día a día con incertidumbre que me qué es lo que pasa

Voz 1393 16:04 anima a nivel profesional a nivel personal

Voz 0796 16:07 están dando el callo oí mirarnos que debe aplaudir no está pues está esta profesión haría que tiene mi bueno yo creo que que los aficionados del Reus y los en general pues no queda otra que que que aplaudir no hasta rozar Titín

Voz 1621 16:25 es que tiene mucho mérito lo que ha hecho el Reus Sergio y además nos dieron una lección no sólo de profesionalidad

Voz 1643 16:31 sino también de fútbol ganando en un campo muy difícil como La Rosaleda

Voz 1393 16:34 sí ganando además por cero tres yo firmo debajo de todo lo que he dicho van parece que bueno que es algo tremendo lo tienen conseguido lección de profesionalidad lección de solidaridad y a mí me recuerda un poco con bueno sensaciones Si objetivos diferentes en cuanto a lo que estaban llamados a pelear pero bueno me recordó un poco a lo que pasó con el Rayo Sandoval si recordáis que en el partido frente al Huesca yo estaba en ese encuentro con María Teresa Rivero diciendo en el en el palco que el equipo no había salido a ganar que es la que se da Michel hablando mucho el capitán entonces del Rayo hablando con Sandoval y ese equipo termina subiendo a Primera División no al final son los equipos de fútbol son grupos humanos no eso hace que protege muchas veces dentro de tanto problema pues lo mejor la solidaridad el compañerismo y sirva para conseguir objetivos que situó a analizar fríamente de forma al razonada como se encuentran en la situación de cada uno de ellos es prácticamente imposible que se consiga porque es que el Reus está a sólo un punto ahora mismo de los puestos de salvación ha ganado cinco partidos y la situación es más que comprometida así que de esto ahora lograrlos si para bueno pues ponerlos de ejemplo de superación y otra muestra muestras que nos da el fútbol que muchas veces nos quejamos de las cosas pero también hay cosas bonitas como estas que hay que destacar

Voz 1643 17:50 yo ya lo dije la semana pasada y me reitero creo que están dejando que el Reus acabe la primera vuelta para no tener que regalar tres puntos a ninguno de los equipos que estar bien la dos tres sino que todos han jugado contra el Reus y a partir de ahí veremos la próxima semana si el Reus sí que jugando en la competición o no la que decidir la Liga veremos temen que dice la hace el tropiezo del Málaga ante el Reus es uno de los muchos fallos o errores que hubo por la parte de arriba porque sólo ganó Osasuna de los siete primeros se mete en la zona de play off año nuevo Joseba la igualdad de siempre Jonas alguno de los equipos punteros se les atragantó un poquito el turrón parón navideño

Voz 0796 18:31 bueno eso te cuenta que al final la igualdad es máxima no no hay tanta no hay tanta diferencia digamos futbolística entre los arriba y los de abajo y no y al final jornada tras jornada siempre hay el resultado es que a priori pues y bueno parece parecían de claves pero que no no es así no nosotros desde indica pues la igualdad que hay bueno ninguna arribado pues el temas que se sabe ha sido así Osasuna bueno yo es que dice principio y lo decíamos no es verdad que el inicio no fue bueno pero Osasuna tiene implantación encima tiene fondo de armario en casa siempre ha estado fuerte y bueno fuera de casa y se empieza a arañar puntos que ha ido escalando posiciones Si bueno yo creo que que es uno de los candidatos por lo menos hasta el empleo

Voz 1643 19:23 ha llega un momento clave de la temporada muy bien posicionado al comienzo prácticamente de la segunda vuelta los pinchazos de los primeros Sergio lo aprovechó Osasuna pero no sólo los navarros también en Almería Ibai Oviedo

Voz 1393 19:37 sí es que fíjate Óscar lo igualado que está esta temporada que más igualada que nunca ahora mismo no tenemos al Granada treinta y nueve puntos

Voz 0796 19:43 ah sí

Voz 1393 19:44 siete del primer equipo que se queda fuera de los puestos de playoff es la distancia mínima es que D

Voz 6 19:50 poco Málaga están a tres puntos

Voz 1393 19:53 ximo de el primer clasificado y hay equipos que hablamos muchas veces nos da la sensación es que estamos hablando de que de los puestos de abajo como el Almería pues lo tiene ahí lo tiene a seis puntos del play off el Oviedo está los mismos puntos de playoff a7 que es el descenso está todo tan sumamente igualado que es encadenar un par de Vitoria es conseguir un par de buenos resultados aprovechar que sabes que los de arriba también van a fallar y además ahora llega la II a la segunda vuelta en la que los de abajo siempre aprietan bastante más las distancias son mínimas no ningún equipo que esté seguro que vaya a estar en esos puestos de arriba por lo menos vaya mantener una ventaja como pudo ser el Huesca la pasada campaña que fijaos que luego tuvo una racha de siete partidos sin ganar sí le sirvió la ventaja que tiene acumulada para mantenerse ahí arriba sin embargo esta temporada yo creo que si tienes una de esas rachas te vas te vas fuera no ahora mismo ya ha pasado un poco al Alcorcón no que no consigue no ha conseguido en las últimas jornadas sacar buenos resultados ya ha pasado a caer hasta el sexto puesto que es una muy buena plaza para el objetivo que tiene el Asprocon pero bueno estábamos hablando de que estaba peleando por los puestos incluso de ser líder de la competición está todo indiferencia está en mínimas que envuelven en el próximo partido y otra vez estará en la pelea por subir todavía más candidatos para mí ha hablado esta mañana he estado haciendo una entrevista tome una Gal

Voz 8 21:13 me decía que en esta temporada puede haber hasta

Voz 1393 21:16 quince candidatos a conseguir el ascenso a Primera División eso es que no tiraba sí es que es una auténtica barbaridad hasta quince candidatos que luego se se hará una criba veremos qué es lo que pasa al final veremos cómo cambian las cosas con los fichajes en el mercado en invierno con equipos como el Tenerife que se están moviendo bastante están haciendo incorporaciones que ha ganado de jugadores que que tienen bueno pues una prohibición que pueden aportar bastante a ver cómo cambian las cosas pero es que mucho candidato a estar arriba y eso también va a hacer que hay algunos que están llamados a estar arriba pues que como por ejemplo está pasando ahora mismo Las Palmas que sean de con cuidado para no meterse en un lío

Voz 1643 21:51 ya está semana Joseba está todo tan igualado hoy como dices tú futbolísticamente tampoco las diferencias que yo me ha costado elegir tres partidos yo elegido cuatro partidos de la jornada a ver si coincidimos en alguno lo cual no te vas a perder tu

Voz 0796 22:05 hombre yo creo que para mí el partido de esta jornada se el sábado amaba por bueno al margen de la entidad de de los mismos equipos y bueno ahora pues con la llegada de Víctor y parece que el Zaragoza cocido aire Gemma dos de dos mil Málaga es verdad que si arriba pero parece que qué genes

Voz 8 22:27 alguna alguna duda ahí bueno

Voz 0796 22:30 hay partidos buenos pero pero bueno si tengo que elegir uno me quedaría con esto

Voz 1643 22:34 pues a Zaragoza Málaga es uno de los cuatro partidos que yo he elegido seguro que ese uno de los otros tres Sergio es uno de los que bastó este fin de semana

Voz 1393 22:43 claro que sí porque es un partidazo yo también estoy de acuerdo que ahora mismo el Zaragoza bueno pues además ha conseguido ganar los partidos remontando no empezando perdiendo por debajo en el marcador tanto en La Romareda frente al Extremadura como en el país pido frente al Sporting y al final consiguió imponerse por dos tantos a uno y la ilusión renovada también en La Romareda de que ésta puede ser pues fíjate muy pronto pero que puede ser la oportunidad incluso el último oportunidad de pelear por algo más que por estar ahí en Segunda División porque esto te cambian dos días entre jornada no el pensar que ojo que bajamos a Segunda B a ver sino reengancharse a la pelea pero el play off yo creo que el Zaragoza lo va a hacer como última oportunidad lo que puede significar el impulso anímico de ganarle en un equipo como el Málaga que además va a llegar picado tienen el cero tres contra el Reus si eso va a convertir en todavía un rival más peligroso pero es cierto que sobre todo fuera de casa los de Muñiz pues les está costando yo creo que son dos equipos con mucha entidad con objetivos que al principio de temporada bueno pues económicamente no pero en cuanto institucionalmente podían ser parecidos vamos a ver vamos a ver que lo que él ha decido yo creo que es un partido quedando claro ahora era hasta Viena iba a tener un aspecto fantástico me encuentro

Voz 1643 23:53 los es lo bueno de está todo tan igualado en el Zaragoza lleva dos victorias consecutivas y que se sumó a otras dos por ahí arriba ahí estoy seguro que la próxima semana segunda podemos hacer un análisis exhaustivo de ese Zaragoza Málaga que no se va a perder ni Joseba Etxeberria ni Sergio Sánchez Joseba Serge muchas gracias y hasta el próximo jueves no vamos a conocer ahora las novedades de alguno de los partidos más atractivos de la jornada y como yo he dicho tiene que elegir cuatro partidos porque vamos a hablar de cuatro equipos que pueden acabar líderes no sólo la jornada sino acabar líderes la primera vuelta del campeonato todo va a depender de los resultados que se den este fin de semana treinta y nueve puntos tiene el Granada treinta y ocho en Albacete treinta y seis Deportivo hoy Málaga los cuatro que encabezan la tabla que están Prats Clemente en un puño el líder que es el Granada tiene derbi andaluz por segunda semana consecutiva abre la jornada lo va a hacer este viernes a las nueve de la noche visita al Cádiz en el Carranza Granada Luis Mora muy buenas hola qué tal Óscar muy buena llega al Granada de no ganar como ninguno de los de arriba de ser acusado Roderick Ríos además de el culto racistas a vela con comunicado posterior con fichajes nuevo para la defensa ha sido una semana para no aburrirse Luigi además a un posible rival por el acceso directo incluso

Voz 0344 25:04 sí la verdad es que es la primera vuelta aquí en Granada con un montón de alicientes después de es el tercer viernes consecutivo después de aquel empate ante el Albacete que había generado un poco de polémica un poco bastante con el tema de vela y esa acusación de insulto racista por parte de Rodri Ríos que el jugador y evidentemente niega me parece que se ha calmado un poquito la cosa pues se en lo deportivo una semana muy movida el Granada ha presentado en este caso el primer fichaje a Bernardo Cruz oficialmente desde ayer jugador del Granada Club de Fútbol llega procedente del Club Deportivo Lugo y ayer además hizo oficial una ampliación de contrato de Germán Sánchez uno de los pilares fundamentales de este líder de la Segunda división firma hasta dos mil veintiuno La

Voz 1643 25:47 próxima semana aparte de seguramente incorporaron

Voz 0344 25:49 jugador más hará lo propio con Víctor Díaz para seguir apuntalando los principales futbolistas que hacen a este Granada Club de Fútbol de Diego Martínez el líder va a visitar una cancha muy complicada ha puesto todas las alarmas en funcionamiento Diego Martínez que recupera para el partido de de mañana anoche a su pichichi a Antonio Puertas que se perdió el partido el primero de dos mil diecinueve por acumulación de amonestaciones regresa el almeriense entendemos que no va a mover el once y que Antonio Puertas aun a pesar de regresaba esa lista de dieciocho convocados va empezar en el banquillo porque va a repetir la misma alineación Tito

Voz 1643 26:22 hablar Diego Martínez puertas Elvi Benger pero aún le aguanta en la segunda parte visita al Cádiz del Cadí que hizo una racha de siete partidos consecutivos con siete victorias ya ha dicho Cervera que quiere volver a esa racha y que lo importante es robar se refiere el resultado sino a robar llevarlo al contrario para poder salir en velocidad a la contra como le gusta al Cádiz en muchas gracias y hasta la primera mala suerte

Voz 0344 26:45 bueno chicos gracias si el primero juegan el

Voz 1643 26:48 el partido el segundo lo tiene que hacer en el siguiente partido de la jornada ya si es que viene de empatar con el Albacete recibe al Sporting el sábado a las cuatro de la tarde en el segundo partido de la jornada XXI lo dicho al revés el Albacete que viene de empatar en Granada recibe al Sporting en las cuando partido de la jornada Albacete Sevilla muy buenas hola qué tal muy buenos compañeros como en Granada también ha sido una semana movida en Albacete con resaca de ese partido el pasado viernes no acusaciones de vela a Rodri con el paso de acuerdos con máscara de un equipo que lleva once jornadas sin perder por lo que he visto en Albacete no están de acuerdo con algunos arbitrajes

Voz 1762 27:25 es últimos sí porque las bases se queja sobre todo de muchas veces

Voz 0344 27:28 es que la han perjudicado en los últimos partidos aunque

Voz 1762 27:30 el Albacete ha sacado los partidos adelante porque efectivamente lleva once jornadas consecutivas sin conocer la derrota pero ha escocido mucho ya dolido que por ejemplo germano les sacasen el otro día la tarjeta roja cuando Reitman hay acaba la noche en Granada hospitalizado y sobre todo también esa amenaza racista a Yeremi bueno en Albacete no se quiere echar más leña al fuego es tan tranquilo dos Si Rory quiero ir a los tribunales el Albacete está como te digo bastante tranquilo porque aseguran que hubo muchos testigos presenciando lo que paso nada más terminar el partido de Granada pero ahora se quiere pasar página y por cierto Óscar que la locura por el Alba se está expandiendo mucho en la ciudad esta mañana de hecho dos lonas de publicidad se han tenido que retirar debido a la gran demanda que hay para sacar los abonos de la segunda vuelta de la Liga el plazo finaliza mañana Llanos apuntan desde el club que se pueda hablar de cifras de récord hoy por cierto en SER Deportivos Albacete han sido protagonistas de dos hombres claves en el esquema de Ramis como Tomeu Nadal ya Álvaro Tejero que han señalado que la clave de este equipo reside en El Vestuario y son optimistas son muy optimistas porque ven que la gente se está enganchando mucho al equipo y el Albacete efectivamente sigue el sábado derrota al Sporting previamente el Granada no gana en Cádiz el cuadro manchego acabaría el ecuador de la temporada en lo más alto de la tabla

Voz 1643 28:44 mira qué forma tan fácil de ampliar el campo y nada tanto lonas mete más gente el estadio fue ofertas todas las familias la ley de la oferta y la demanda bueno es lo bueno que tiene que el Albacete este allá arriba que empieza la fiebre del alba y todo el mundo y no sólo las a primera si tiene ya sitio cogiendo segunda nadie te lo quita Juanma a las vías ya seguir cuando un abrazo y visitas L en la Albacete al Sporting que es nuestro único representante en la Copa del Rey y lo ha hecho muy bien en el partido de ida le ha ganado dos uno al Valencia de Marcelino que recordemos que en su día también era del Sporting de Gijón en segundos en Albacete tercero es el Deportivo Un de porque visita Mallorca el sábado a las ocho y media tarde Coruña muy buenas hola qué tal Óscar muy buenas el de porque no pudo con un Lugo que tenía nueve jugadores que atraviesa su particular bache de la temporada y encima este fin de semana se reencuentra con un colegiado del que tiene mal recuerdo porque pita I Reich que el expulsó a dos jugadores también a Nacho González pues sí la verdad es que aquel día estuvo sembrado

Voz 0688 29:47 Rachel sin querer barrer para casa pero es que hay que recordar que una de las expulsiones es Pablo Marie en una falta que comete Saúl bueno pues al final la cartulina amarilla Pablo Marí y es expulsado Nacho González lo echa en un momento donde hay una trifulca ir está Nacho González pues intentando sacar a sus jugadores de de encima del árbitro auxiliar Ari poniendo calma o sea que bueno aquel partido desde luego pasó factura a quién le pasó factura bastante por ejemplo fue a Borja Valle que se perdió un mes de competición yeso pues con la falta de ritmo que supone estar un mes parado pues es algo que al berciano le sentó como un auténtico tiro ya ya está I Reich encontrándose de nuevo en el camino del Depor aunque sí quieres encontrar alguna declaración de algún futbolista del Depor hablando de árbitro de este fin de semana pincha en hueso porque yo no sé si ha sido toque de atención generalizado o si han llegado todos a la misma conclusión pero se le ha preguntado a muchísimos de ellos que han pasado por la sala de prensa y nadie ha querido hablar del árbitro es pasado se quieren centrar única de lo futbolístico y por lo tanto pues nada mayor caída van a ver las caras con I Reich que dicho sea de paso el Depor tiene cuentas pendientes pero en Mallorca también acuerdan bastante del colegiado en cuestión así que bueno va a ser un reencuentro de de personajes que tienen cuentas pendientes unos con los otros en lo meramente futbolístico bueno pues el personaje del día desde luego es Carles Gil se ha quedado fuera de la convocatoria titular ante el Lugo este fin de semana ni siquiera va a viajar en una lista de veinte y es que la posición de mediapunta en este Depor es una de esas posiciones en las que todavía no hay dueño el portero todo el mundo tiene claro quién es la línea defensiva los delanteros son tres por dos posiciones y entre ellos suman repartiendo los minutos en el medio del campo están pasando infinidad de jugadores por ahí y únicamente Expósito el chaval de la cantera es el que sea amarrado a ese once titular el resto van rotando y en esta semana pues como te digo Carles Gil ni siquiera va a viajar otro mediapunta Pedro Sánchez va a quedar en casa y el Depor va a viajar rumbo a Mallorca pues intentando romper una racha de tres meses y medio sin ganar fuera de casa y ese dato si lo combinan con Otto es que el Depor es el cuarto mejor equipo como visitante yo creo que habla bien a las claras de cómo está esta segunda división en el cuarto mejor cuando llevas tres meses y medio sin ganar hoy ganar fuera de casa está muy complicado por lo tanto el Depor lo va a intentar ante el Mallorca en un mes que además para los coruñeses va ser de agarra ate porque el nuevo tendrá que recibir al Albacete luego saldrá a disputar una jornada intensa frente al Sporting de Gijón y es que todos los duelos entre asturianos y gallegos tienen bastante intrahistoria iba a comenzar el mes de febrero enfrentándose a Tenerife y al actual líder al Granada o sea que como es puede ser un mes de competición que empieza situar bastante a los de Nacho González

Voz 1643 32:37 así que nada que te vamos a todos los juegos doce fuera muchas cosas me abono venga Reich nombre tan bonito como difícil de pronunciar para un colegiado protagonista en la previa de este Mallorca Deportivo Deportivo esperemos que no sea protagonista después de el partido Icon lo mismo punto es que el Depor está el Málaga que visita La Romareda el domingo a las siete de la tarde para jugar ante el Real Zaragoza en el partido que según han dicho los que saben de esto que son Joseba Etxeberria Sergio Sánchez es el partidazo de la jornada de este fin de semana Málaga Justo Rodriguez muy buenas

Voz 8 33:10 hola buenas claro viene de protagonizar

Voz 1643 33:12 el Málaga el gran batacazo de este último fin de semana con esa estrepitosa derrota ante el Reus visitan roba un Real Zaragoza que sin embargo viene con una dinámica completamente distinta dos victorias en los últimos dos partidos desde que está en el banquillo

Voz 8 33:28 llevamos lo que tarde porque lo ocurrido pues sólo Vigo La Rosaleda bueno yo que he visto cosas yo en el recinto lo malaguista pero lo que el otro día un equipo que llegaba quiso auxiliados el prácticamente pone la semana tan mala que ha pasado a los jugadores en días que no sé sospecha que que venían consolas Beatle doce futbolistas profesionales que os cero tres pudieron ser mucho más con el nombre no es puro de la camiseta tampoco por lo tanto se tienen que pone las pilas los hombres de Muñiz siguen ahí la clasificación que están nada cerquita de él que era nada pero bueno un poco complicado porque a poco éticos como la Romareda donde el balar ya ha ganado hace bastantes años pero ya ganado ante un Real Zaragoza que con la llegada visto Farnese pues ya lleva Vitoria iban no si el balada que solamente ha ganado creo recordar que estos partidos fuera

Voz 1393 34:18 tres concretamente al Lugo Almería

Voz 8 34:21 el último contra el Mallorca en Son Moix que fue hace unas cuantas semanas antes de terminar el año tobillos Colotto necesita ganar como sea para luego descolgarse de esas menos que en cuanto a lo deportivo bueno pues años fichaje se trata de un delantero ucraniano no ya lo ha hecho oficial el Málaga procedentes de la Ser turco ha pagado una pequeña cantidad del club turco porque cumple contrato el próximo treinta de junio si eran propiedad cláusulas eso si te si el Málaga sube pues se lo quedaría continúa Erica aquí no sé si para para Zaragoza mas llegar realizará el primer entrevistó conociendo Mollet pasé bastante complicado El que no va a llegar tampoco Javier Ontiveros segunda jornada consecutiva sin que instale ciudad los enterados está cualquier y es posible que pueda tener en el te estaré en esa convocatoria y luego otro chaval te toca y después de cuatro meses el lesionado por una rotura de menisco o esa operación que se lleva uno en septiembre bueno hemos vuelto también el trabajo que Pedro que lo bastante lo demás pues lo mismo veremos a un cambio Muñiz porque no te el con lo vivido y lo y lo visto posar lógico en La Rosaleda

Voz 1643 35:33 pues buena noticia la de Mula operada hace cuatro meses y que ha vuelto a entrenar con el Málaga vas para Zaragoza justo bueno pues dile Enrique que fabrique que viene el frío muchas gracias los jueves un abrazo el rival del Málaga en la última jornada fue el Reus un Reus que sigue siendo noticia semana tras semana no sólo por ganar en La Rosaleda que también sino porque tras esa victoria su entrenador rajó de la AFE de la Asociación de Futbolistas Españoles diciendo que son jugadores primero bueno que habían recibido muchas presiones por parte de la Asociación de joder el primero el atacaron lo jugar del Reus después le disculparon en una semana en la que el club ha sabido además que tiene que pagar el año entero a los cinco jugadores que han rescindido su contrato y que sean marchado cómo está el cuento de nunca acabar de el Reus rió Joel Reche muy buenas

Voz 8 36:24 muy buenas pues parece que encara los últimos días el cuento de no acabar REM como ya dijo Xavi Bartolo en esa ya famosa rueda de prensa donde eh

Voz 7 36:35 o de las presiones casi puestas que se hizo la

Voz 8 36:37 a tres durante toda la semana contra sus jugadores en esa misma rueda de prensa dijo que si no llegado una inyección de dinero

Voz 7 36:44 lo más o menos temprano un término

Voz 8 36:47 más o menos de diez quince días en la historia se podía acabar la historia parece que va por ahí durante la semana que viene en concreto el martes podría ser que tanto la Liga como la fe presentaran una petición de la mano a la Federación Española para que el Reus una vez acabada la primera vuelta este sábado en su último partido contra el Numancia pues pudiera ser expulsado de la competición porque ya no digamos de alguna forma ya no intervendría la competición directamente ya que todos los equipos en las una vuelta descansarán contra el Ros cuando les correspondiera a su partido en el caso de que el club fuera expulsado definitivamente tendremos que ver si la Federación acepta esa petición tendría hasta el viernes viene el viernes dieciocho de pero para decidir si acepta esa petición que se espera que era la Liga Il a ir de la mano a la Federación Española el problema será si se acepta o no se acepta esta petición el tumor que tenemos enfrente el pasado cuatro de enero hace unos hermanitas cuando la liga pidió a la Federación que se aplazará los partidos del Málaga ir el Numancia partidos que como ya sabéis no se han aplazado porque la Federación no encontraba a ninguna ninguna ningún motivo de peso como para que ese no sé jugar esos partidos en el día previsto de momento el partido del sábado también se disputará contra el Numancia el que podría ser el último partido del en el fútbol profesional que tenemos que esperar a a esta semana que viene a ver correr la resolución de la Federación Española de momento como decía lo que sí que sabemos es que este sábado el resto jugar con toros Numancia va a jugar con esas doce fichas del primer equipo disponibles perdón va a jugar con once por qué

Voz 6 38:32 me ligué Linares provocó de unos

Voz 8 38:35 en forma sospechosa la quinta amarilla en el último partido delante por tanto van a tener esos otros jugadores después del cobro de de Jesús Olmo esta semana y que por tanto de momento para siguen perteneciendo al Reus hasta ahí puedo leer el cuento de nunca terminas

Voz 1643 38:53 en cuanto puedo tener final la próxima semana como dices Joel el martes lo dijimos ya en Segunda la semana pasada y lo contaba también en Carrusel Deportivo el domingo pasado de la victoria en Málaga una vez que ha terminado la primera vuelta no se va adulto de ninguna forma porque todos ha jugado contra el Reus en el campo tras jugar profesionales y otro contra menos pero bueno así no hay que regalar tres puntos a ningún rival la segunda vuelta empezaría en igualdad de condiciones y con veintiún equipos en vez de con veintidós Joel seguiremos llamando porque aunque esté o no esté al Reus seguirá Nástic de Tarragona hasta el próximo jueves muchas gracias

Voz 8 39:26 un abrazo amigos divina la jornada

Voz 1643 39:29 a la Liga en una jornada que vamos a vivir en Carrusel y que vamos a contar y analizar la próxima semana en segunda con Joseba Etxeberria con Sergio Sánchez y con el resto de compañeros de la Cadena SER

Voz 13 39:51 pues vamos con las Javi PIL

Voz 11 40:01 Sala Penal Madonna atracarle y poca en este año a todos

Voz 1643 40:04 igualmente feliz año está esta semana ha dicho Alert que que no se mete en la en la pecera que saca suele enteras al Tenerife que como ha ganado está contento que no le hace falta

Voz 14 40:15 ah bueno a bueno ahora frenó a empezar el nuevo año pero ya veo que las reformas ha negado

Voz 11 40:21 Puerto por allí

Voz 1643 40:23 me lo Tenerife lleva unos días ahí indispuesto yo no sé alguna Happy PIL no lo que se comió un polvorón revuelto

Voz 11 40:30 me extrañaría de abetos ya un poquito pasado ante el inicio dormir pero no tiene tiempo para llegar en forma a los play off todavía

Voz 1643 40:38 pues estábamos diciendo antes que el Zaragoza pegada arriba se puede Zaragoza al es porque no va a llegar de Tenerife a los pero yo voy con la cabeza que no benigno

Voz 15 40:46 poca hombre de poca fe bueno bueno

Voz 1643 40:49 por tiene esperanza es que le caiga una Happy PIL hoy de Tenerife Belhadj o no la empezamos

Voz 11 40:54 algo algo más caer pero voy a empezar por otro lado voy a empezar por otro lado porque pues te digo que que la primera del dos mil diecinueve viene con el siguiente nombre cerrajería Hernández y Fernández y con estos apellidos más de uno sabrá dónde me dirijo me dirijo al Principado de Asturias en concreto a Oviedo y es que el conjunto de Anquela pues pues capaz de llevarse el partido en una visita complicada siempre en Los Pajaritos asesoría el cuadro Vista pues se impuso por dos ACS lo hizo con apellidos ilustres muy castizos como Hernández

Voz 10 41:24 Quique Hernández el primer tanto en Javier Hernández del mediocampista y hablaba de cerrajería porque dos hombres llamados a priori a ser importantes en la fiabilidad defensiva del conjunto carbayones Bayón por fueron además partícipes

Voz 11 41:37 de dos de los goles que al final acabaron dando el triunfo

Voz 10 41:40 al conjunto asturiano y es que tanto Carlos Hernández como Cristian Fernández anteriormente conocido ahora conocido como el año fueron partícipes directos de esos goles que le dieron el triunfo en los tres puntos al Reino Unido que tiene ya veintisiete que sigue ilusión algo con poder alcanzar esta zona de empleo de las eliminatorias por lo menos no quedarse apeado por el camino y que haya todavía con más de una vuelta por delante de competición esperanza este año se en poder llegar al final con opciones de pelear por el ascenso

Voz 1643 42:10 fíjate hace un par de semanas decíamos que Anquela pueda jugar el puesto en el banquillo del Oviedo lo sacó adelante y ahora incluso ha dicho que el Oviedo mira hacia arriba y que está cerquita de los play off la primera píldora la segunda para dónde cae

Voz 10 42:23 la segunda bajé a mi tierra para cerquita de donde vivo Erice y la rebelión de la Costa Dorada is que dos equipos somos catalanes como el Nástic que el reo pues esta semana ganaron una victoria muy importante contra rival directo del conjunto de la bruja de campanas de Enrique Martín Monreal el cuadro grana el Nàstic de Tarragona uno a cero ante el Córdoba en un partido en el que hubo estrenos destacados como el de Time Warner en el centro del campo del cuadro catalán y una victoria que genera mucho

Voz 11 42:53 al conjunto tarraconense porque

Voz 10 42:55 EPO porque obviamente todavía en situación de la zona de descenso empezar el año con este buen triunfo pues va a generar confianza además con las maniobras que está llevando a cabo en el mercado invernal da la sensación de que puede encontrar otra cara el equipo de Enrique Martín Monreal que es un técnico muy experimentado que sabe lo que supone la liga unos trece que además el por lo menos está acostumbrado a tener que bailar en esos terrenos algo más pantanosos y también victoria en el Reus y una historia que podemos entrecomillar como sorprendente porque hay pocas cosas sorprendentes León dos tres pero desde luego no acude a la lógica el hecho de que es imponga al cuadro de Xavi Bartolo tal y cual era vamos al contexto el conjunto rojinegro en La Rosaleda una victoria con goleada para un equipo que veremos qué sucede con él porqué es una nebulosa entorno a la cruz de sudor deportivo pero desde luego un ejercicio de dignidad profesional de valores deportivos uno de los futbolistas del Reus dentro del terreno de juego en La Rosaleda para imponer sacerdote

Voz 1393 43:55 sí

Voz 1643 43:55 fíjate que yo pensaba que una píldora esa semana la iba a titular con con un título que se me ocurre a mí que tampoco es tan gracioso lo con lo que está trazando al rojo lo digo mejor titulaba suena Reus suscitó

Voz 11 44:06 resucitó una me gustaba eh esos esos a qué pasa Óscar Qué

Voz 1643 44:10 el hecho de que lo que ha pasado de gracia

Voz 11 44:13 me puede dar alguna pista allí si quieres yo te que la robótica para para más de uno eh

Voz 15 44:19 según ella cuscús que hubiera aniquilar

Voz 1643 44:24 bueno vamos a Pablo en la segunda ido para Nàstic y para los dos equipos de Tarragona estamos todo el norte estamos las Turia por Catalunya cuando bajamos