Volt, la alternativa europeísta a la extrema derecha

Voz 0313 00:00 bueno pues en este panorama lo decía hace un momentito David La Ventana hay hay gente que ha decidido nadar un poco contra corriente si cambiar esa tendencia porque es una tendencia evidentes que está ahí escribiendo quieren cambiar o la quieren contrarrestar esto que voy a decir pruebas del comienzo de un chiste pero no lo es érase una vez un día un italiano un alemán y una francesa porque es así un italiano un alemán y una francesa se dieron cuenta dieron cuenta que ningún partido europeo estaba pidiendo más integración en lugar de menos todo eran rebajas todo eran recortes un poco más un poco menos pero nadie apostaba por superar en todo decidieron crear un partido para dar voz a los que creían en Europa y lo llamaron Vox la llamaron Vox que puso mala suerte un tiempo después les alertan cuidado cuidado que ese nombre tiene dueño en España bueno pues aquel Vox antagónico al de aquí acabó llamándose se llama Bolt ya hemos invitado a su presidente en España para que no explique de qué va una semana buenas tardes hola de bienvenido en La Ventana Chema Larrea tiene treinta y cinco años estudió Ingeniería Informática y en dos mil siete hizo un erasmus en en Milán que por cierto hace diez años en Italia arte lo pregunto hoy a toro pasado se olfatear da todo lo que ha venido después

Voz 1 01:14 había algo hay un caldito de cultivo bueno era

Voz 0313 01:17 la de Berlusconi de que no estaba mal pero se olfatear a todo esto que ha venido después

Voz 2 01:22 bueno Italia siempre ha sido un país que que ha tenido pues un montón de de gobierno y cambios de Gobierno y siempre ha sido políticamente mi cumple

Voz 3 01:30 claro ya desde la desde la época de los de los romanos ya en la antigua Roma igualdad pues no es algo nuevo

Voz 2 01:38 sí que aunque se parece mucho a España en muchos componentes en el que pues eso somos mediterráneos aceite de oliva adivino sí que hay un dos diferencias muy importantes respecto a España yo lo considero que en España somos en general menos racistas que los que los italianos italianos si cae un poquito más de racismo y luego también el tema de la homofobia respecto al es que te voy demás aquí somos bastante más respetuosos que en Italia antes es algo que siempre ha habido pues como un poquito más también un poquito más de machismo ahí en Italia por regla general

Voz 0313 02:08 oye a ver yo he tratado de contar con cien con cuatro pinceladas bloques Bolt cómo nace porque surge en España ahora Bolt por ejemplo cuántos integrantes tiene como si financia Ice dados a conocer un poquito anda

Voz 2 02:21 bueno has explicado muy bien como como nacimos Bono una serie de personas que yo ni siquiera conocía vieron que Europa era aún un continente que se estaba quedando sin contenido que no estaba liderando y que estaba perdiendo un poco la fuerza que bueno estamos viviendo a lo largo de toda Europa toda esta crisis la socialdemocracia como has dicho tú antes de esta crisis de la izquierda que está perdiendo pues una serie valores que no está defendiendo a los más débiles pues empezamos empezaban a verlo empezó a hacer un boca oreja a lo largo pues eso pues redes sociales gente joven gente Cacho Erasmus pues así es como yo me enteré me enteré por por Facebook de que estaba surgiendo este partido serio mal eslóganes vota Erasmus no

Voz 0313 03:01 no no lo digo en serio no sería más grande verdad

Voz 2 03:03 bueno en cuanto a eso una de nuestras muchos como yo hemos tenido la suerte de vivir en este mundo pues en esta Europa sin fronteras porque bueno es objetivo no sólo una Europa sin fronteras entonces tenemos una visión idealista El Mundo hoy un poco más allá y queremos mundo Sin Fronteras pero para lograr ese mundo Sin Fronteras que es lo que podemos hacer realidad hoy hoy lo que podemos Si hace realidad es una Europa sin fronteras todo lo que está viendo ahora de levantar más muros de levantar más fronteras es que nos nos conmueve el corazón y es que no no reveló contra todo eso y eso nos lleva pues a a levantar nuestra voz ya unirnos en contra de estos de estos movimientos nacionalistas populistas que están resurgiendo en toda Europa que pensábamos que todo después de la Segunda Guerra Mundial después del surgimiento de Europa la Comunidad Económica Europea todo lo que ha habido pues que no iban a volver como muchos que pues que os hemos estudiado hemos leído hemos vivido estamos viendo que está que está volviendo está resurgiendo no nos queda más que pues bueno pues en enfrentarnos estamos a ellos contraponer estas ideas a las suyas dar soluciones no soluciones sencillas que es lo que hace no no el populismo y lo que está haciendo es decir pues bueno pues problema incluso hacer muchas veces como bien ha dicho un chivo expiatorio para como de solución a los problemas que creo que eso no realmente no va a solucionar y entonces nosotros hemos estudiado y bueno hemos hecho ya un programa para lo que es la Unión Europea para los las está siguientes cenizo

Voz 0313 04:24 vais a presentar en todos los países entornos que pueda

Voz 2 04:27 los bueno nosotros lo que nos diferencia de otros partidos nosotros somos un partido paneuropeo en decir que somos el mismo partido con la misma organización es el mismo nombre los mismos estatutos el mismo programa en toda Europa en vez de crear un partido diferentes que se unen en coalición como se ha hecho hasta ahora pues hemos dado un poco la vuelta a la tortilla y hacer las cosas de forma diferente

Voz 0313 04:48 cuántos bolsa hay en España que en España somos

Voz 2 04:51 poco más de setecientos vamos camino de los mil No somos más de setecientos yo

Voz 0313 04:54 Nancy AIS como puede de momento no final

Voz 2 04:57 damos por crowdfunding sobre todo a pues a nivel europeo More More recaudado con medio millón de euros en total con eso que es lo que hemos hecho pues comprar banderas banderas de la Unión Europea porque es un poco que es la bandera que nos une a todos pues constató también este enfrentamiento que a Julio que se vive en España de enfrentamiento de una bandera de otra bandera pues nosotros estamos en contra de este tipo de enfrentamientos y que creemos que hay que debatir que hay que hablar que hay que sentarse a hablar y que la bandera que nos une a todos es la van de la Unión Europea y que tenemos que hacer una mejor Unión Europea dentro de esa mejor Unión Europea pues que hemos hecho también con este dinero pues hemos empezado a crear partidos con el mismo nombre pues bien a diferentes países de los treinta países donde estamos pues ya en doce países hemos creado lo que es el partido en España estamos en proceso estamos esperando a ver el Ministerio pues toda la burocracia que lleva que llevamos llevamos ya casi seis meses desde la desde que en pedimos

Voz 0313 05:45 llegará a tiempo para poder presentarlos en mayo

Voz 3 05:48 sí sí sí seguro si no tenemos una una persona que bueno el cimiento otro chico que se llama Miguel que está yendo cada dos días al Ministerio ahí preguntando ya no un poco pesado le tienen porque aquí también el de Bolt pues lo preguntando y demás para detenerlo cuanto antes empezará a recoger las firmas porque bueno como como bueno me lo más comentado antes pues cuanto se necesitan el jueves quince mil mil firmas en España quince mil

Voz 1603 06:16 oye pero sí uno rebeldes vosotros vais contracorriente hay un momento en el que lo que se lleva es las señas de identidad en nacionalismo recordar quiénes son tus ancestros Uribor que tienes este color tu tribu vosotros vais paneuropeo con el mismo programa la bandera está hecha largos

Voz 2 06:35 bueno si así de eso de Bolt Revólver pues esa revolución que queremos para hacer también electrificar Europa pues hay que ir contra corriente no muchas veces la gente o otros partidos intentan acomodarse porque lo que ve en las encuestas lo que dice la gente lo que da más votos y una cosa que yo de nuestros principios nosotros no vamos a defender una idea porque además votos vamos a defender una idea porque realmente creemos en ella y queremos que es lo que es justo y ahí vamos a dar la batalla esperamos con esto pues convencer al mayor número de votantes para poder llevar a situaciones que es como se hacen en democracia las cosas ya instituciones nuestras ideas podían a ese cambio a Europa

Voz 0313 07:14 he estado leyendo alguna información sobre el surgimiento de Bolt antes de esta entrevista y un dato que me llama mucho la atención y que creo que que que perfila muy bien cuál es el retrato robot de la gente que estáis en este proyecto es que siete u ocho de cada diez jamás habían estado en el activismo político sea que debuta AIS con esto bueno yo persona

Voz 3 07:33 Clemente no porque ya había siempre me ha gustado

Voz 2 07:36 política desde desde mono desde la época antes de Erasmus de la Universidad pues leer de meterme manifestaciones colaborar con ONG y demás siempre me ha gustado bueno soy un poco culo inquieto a mí personalmente no pero sí que he tenido un poquito de actividad

Voz 0313 07:50 bueno estar en partidos de mucha gente que no había están

Voz 2 07:53 no no el el pues eso ocho de cada diez el ochenta por ciento nunca ha estado y luego también somos un partido que bueno diferente al resto porque bueno como un veinte por ciento son Euro residentes es decir italianos alemanes franceses que esté en España o bien otros países están afiliados aquí en Madrid pues tenemos holandeses tenemos tenemos italianos tenemos alemanes en Barcelona igual y demás que ven que ningún partido nacional les representa pero cuando le nuestras ideas viene nuestro programa y demás hizo oye es que esto es lo que defiendo yo

Voz 1603 08:21 y cómo se apunta a la gente que tienes una página en Facebook

Voz 1 08:24 con una tenemos una página web que estén es si Bolt Europa punto o

Voz 3 08:29 RG y hay hay una inscribirse John V con hubo con un gol de Europa así ball de voltios y ahí se pueden apuntar in compañero les llama les explica cómo estamos organizados como se pueden registrar y demás

Voz 0827 08:45 que clarificar por poner un ejemplo que a nuestros oyentes les pueda permitir visualizar lo que sois en una situación como la de Andalucía si Bolt hubiera sido el segundo partido más votado y hubiera tenido ocasión de hacer una coalición como la que ha salido adelante en Andalucía sólo para acabar con treinta y seis años de gobierno de de un partido que ya empezaba a ser también digamos es excesivo lo habría hecho habría aceptado esos votos de Vox

Voz 2 09:15 es una situación en la que estás planteando que ahora mismo no es real porque bueno nosotros sólo nos presentamos a las elecciones europeas pero sí que nosotros hemos nacido como un partido antinacionalista con lo cual por nuestros principios lo que es Partido Nacionalista sea nacionalista español o nacionalista regional de cualquier tipo pues me es que van contra nuestros principios y lo más seguro es que no lo hubiéramos aceptado también nosotros lo que estamos intentando de cambiar en cuanto a política es ser lo más democrático posible entonces todas las todo nuestro programa todas las ideas que vamos defendiendo y demás pues lo votamos tiene todas los afiliados es decir que yo porque ser el presidente no se hace lo que yo digo

Voz 0827 09:55 tú crees que Europa y España también se debe en blindar es decir las democracias en blindar ante la irrupción de partidos que pueden acabar siendo totalitarios la Constitución española por ejemplo no impide que un partido consiga una mayoría suficiente como para reformar la constitución que es perfectamente razonable pasar de una democracia a otro sistema ya no digo dictadura pero aun sistema quizás más autoritario tú crees que Europa que los países de la Unión Europea deben blindarse ante esto

Voz 2 10:23 sí totalmente hay una cosa que se llama ser la la democracia tiene que ser militante la democracia tiene que defenderse los enemigos de la democracia es como aquello de que ser tolerante no hay que dejar aquel intolerante de ataque cuando dentro de la tolerancia indies intolerante que decirle oye tú eres intuía durante lo mismo ocurre con la democracia hay partidos y hay grupos que son anti demócratas incluso estamos viendo en Europa el partido de Orban que que ahora el liberal sea que incluso mono en aquí en el caso de que había sacado de Vox vox a mí lo que una escuelas quemaran más me llamó la atención hoy una palabra de Santiago Abascal que el objetivo de Vox como partido era la de construcción europea a ese es su objetivo como partido unos objetivos básicos entonces claro eso es justamente en lo contrario contra lo que hemos demolido lo contrario que hemos metido gol entonces y sigue creemos que la democracia tiene que defender si tiene que tener mecanismos para poderse defender de aquellos que van en contra de ella

Voz 0313 11:19 por cierto aprovechando que estaba aquí Montse Domínguez es la directora de El País Semanal aprovecho para hacer un poquito spoiler en el en el número del próximo domingo yo recomiendo siempre los artículos de Javier Marías porque discute es a partir de eso están de acuerdo menos acuerdo escribe como los ángeles tiene un par de narices para aquí las cosas que piensa esta semana este domingo publica un artículo titulado ayudar al enemigo donde la tesis es lo lo lo pongo así un poco textual estoy leyendo no cabe sino preguntarse porqué en La Sexta podemos Esquerra P de Cat y otros medios y partidos desean fervientemente que Vox crezca sin parar lo que hace es lo que hemos comentado a veces en antena a veces fuera de antena de Si estamos realizando bien nuestro trabajo es decir cien todos estos meses donde Vox ha ido ganando presencia últimamente ya muchísima presencia mediática no hemos hecho un exceso de seguidismo y habla de otros precedentes habla de Trump habla de sonar y de de de personajes políticos que montando un pollo haciendo

Voz 4 12:22 yo en fin estupideces

Voz 0313 12:24 en organizando números y tal luego digamos los medios entre comillas tradicionales ortodoxos les hace mucho caso les da mucha cobertura haga mucho en ellos pero al final les dan a conocer es un artículo muy interesante

Voz 1603 12:36 es lo que plantea es algo que los periodistas llevamos fustigar unos desde hace desde hace tiempo pero no solamente aquí con Vox es que en Estados sí sí eso nuestros colegas norteamericanos ha pasado a nuestros colegas alemanes con Alternativa por Alemania les ha pasado yo recuerdo de la última reunión con los colegas alemanes previa a la elección en las últimas elecciones que nos contaban los compañeros Huff Post como cubrimos alternativo quisieran como si les damos voz no les damos voces que vemos cómo crecen los ignoramos

Voz 0827 13:06 sí

Voz 0313 13:07 o no los si es decir no es complicado no no es otro problema complejo que nos escuchas

Voz 1603 13:12 o sea que a partir partidos políticos que por intereses estratégicos propios les interese alentar digamos al pueblo contrario eso les les polariza ellos sí y atrae pero los periodistas nos encontramos con un debate aún mayor de lo que no hablamos porque creemos que no es que no es bueno no existe por eso va a dejar de existir íbamos a recordar una cosa las nuevos nacionalismos los nacional populismos que dejen al margen de los medios de comunicación tradicionales ellos no necesitan pensarlo comentó a pesar del al contrario es decir utilizan es decir los medios tradicional no vais a escuchar en los medios tradicionales porque nos tienen censurados y claro no hay nada que te espolea más el interés y la curiosidad por qué nadie le qué Francino no entrevista a Abascal es que le da miedo es que no llega ellos se encargan de subrayar ese mensaje no nos quieren en las grandes cadenas no nos quieren en los periódicos

Voz 0313 14:10 por qué decimos la verdad porque no quiere

Voz 1603 14:13 decir que son eso la los medios acomplejados o los es decir todas esas dedicado todo copiadas de la estrategia adecuada que sonaron ha copiado también Ike que les está dando muy buenos resultados pero para los periodistas no es fácil si me permites salvando todas las distancias y espero que se me entienda bien cuántas veces no hemos discutido cuando había un atentado para había que cambiar la programación lo recordáis si no cambiamos la programación porque ETA ha matado entonces están consiguiendo lo que quieren que es esparcir el terror o mantengo lo que yo tenía previsto soy insensible al clima que teníamos todos no

Voz 4 14:55 día horror de de de desasosiego de