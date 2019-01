En qué te tienes que fijar para hacer una buena versión de una canción

Voz 1 00:00 la patria una marca rojo y azul blanco ya incentiva el vino la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular tu problema

Voz 4 00:42 ya se ha levantado una ola a la derecha y la derecha se ha quitado la máscara ese primer elemento ha sido precisamente Andalucía y que no quiere a ver a ver a ver eso se equivocará absolutamente

Voz 5 00:56 a ver cuánto lo entiende es cabeza de alcornoque el detenido se va entendiendo Toni Martínez buenas tardes hola especialista secundar

Voz 6 01:07 yo El Mundo Today

Voz 5 01:09 anoche todo a Marina García Lucía Taboada Iñaki de la Torre José Antonio Páramo a sabéis qué hacemos en La Ventana dentro de una horita lo sabéis pues os lo cuento y quién

Voz 0313 01:20 sepan también los oyentes que no se han enterado hoy a partir de las seis hablamos de cómo se vive a los cincuenta no en los cincuenta y dos cincuenta

Voz 5 01:28 mire once añitos con ellos

Voz 0313 01:31 al dar por qué porque un escritor francés ha soltado eso de que yo prefiero hablar mujeres de veinticinco años porque eras de cincuenta son viejas

Voz 5 01:39 bueno bueno ha dicho con ese con ese tono uno que se llama y apellido llaman mamá Boix entonces lo que haremos está Susana

Voz 6 01:51 perdona la vida de Marta

Voz 5 01:54 hoy digamos desastres habla Portillo

Voz 0313 01:59 las seis y nueve cero dos catorce sesenta sesenta personas de cincuenta años si quieren contarnos su historia su vivencia su experiencia como están bien mal regular pues esos nueve cero dos catorce sesenta sesenta heridos

Voz 0230 02:12 no sé si te has quedado con ganas de cuatro

Voz 5 02:14 no no bueno oye

Voz 0230 02:21 esto a los cincuenta cada día nos proponemos comenzar con algo que sucede en el extranjero que bueno por varias razones en primer lugar porque él extranjeros muy grande si es extranjero enorme no también porque a veces puede ser una pista sobre hacia dónde nos dirigimos las cosas raras no están pasando son España escuchamos esta noticia que daba esta mañana Aimar Bretos

Voz 1981 02:40 hoy precisamente Tram viaja a la frontera para defender

Voz 7 02:43 en sitúa su muro el hijo del presidente

Voz 1981 02:46 han dicho en las últimas horas saben porque la gente disfruta yendo alzó porque los muros funcionan han generado mucho escándalo estas palabras que compraran implícitamente a los inmigrantes con animales

Voz 0230 02:55 es un poco polémico sí que es no comparar a los mexicanos con los animales del parque zoológico esto pasa en Estados Unidos cuánto tardaremos en verlo aquí

Voz 5 03:04 había tanta gente sí sí

Voz 0230 03:06 sigue apareciendo siguen apareciendo informaciones sobre espionaje del comisario Villarejo aparecen esas informaciones y hoy El Confidencial este medio de comunicación ha creado un buscador para que cada español sepa si ha sido espiado por Villarejo Si no te ha espiado tuvo en el teléfono islote ha espiado sale una carita verde sonriente que dice tu teléfono no ha sido espiado por Villarejo restó plantea una duda una carita verde sonrientes el final adecuado porque habrá gente que les sepa mal a mí claro como que a mí no me ha espiado a ver si soy un don nadie

Voz 7 03:45 e inteligencia la cultura la filosofía la de Uría saber está a la educación

Voz 0230 03:50 una buena noticia hay una mala la buena hemos detectado ondas que llegan desde tropecé cientos mil años luz de la galaxia tomar por saco la mala noticia es que no se cree que sean señales de vida sino de un agujero negro como todo si escucháis con atención no tareas que a Pepa Bueno y Aimar les sabe mal que no haya vida

Voz 8 04:10 es un telescopio de Canadá detectado unas misteriosas señales de radio que llegan desde una galaxia a mil quinientos millones de años luz de la Tierra

Voz 1981 04:19 lo publica la revista Nature y aunque lo primero que pensamos abrir esto es que hay vida en el espacio con la principal hipótesis de los investigadores es que esas señales provienen de una estrella de neutrones con un campo magnético muy fuerte

Voz 0230 04:31 no lo va ella era un campo magnético y Toni Garrido a continuación acaba estoy Toni Garrido nos conduce a una reflexión sobre la posterior

Voz 9 04:38 da por qué hablado Tommy del nieto del pintor

Voz 0230 04:42 con Antoni Tàpies que está enfermo no Anthony Tapia sino el nieto

Voz 10 04:45 cómo se presentó como habló de su abuelo tú

Voz 0230 04:48 interesante porque Antoni Tàpies en la Wikipedia en el primer párrafo aparece así descrito Antonio Tapias Puig Marqués de Tapias fue un pintor escultor y teórico del arte español uno de los principales exponentes a nivel mundial del informalismo está considerado como uno de los más destacados artistas españoles del siglo XX la obra del artista catalán goza de un centro de estudio y conservación en la Fundación Antoni tapias de Barcelona ahora vamos a escuchar este fragmento que ha puesto Toni Toni Garrido esta mañana del programa en el que aparece el nieto del pintor hablando de su abuelo

Voz 11 05:28 qué tal si el pequeño pues yo lo que vivía pues he tenido siempre había arcos correr no está al hombre con su movidas no dura en el gran pasa de la capacidad de un arte una extracto mirando aquí la entretenido verle siempre estaba ahí en su mundo en su pelota no lo sé

Voz 12 05:50 cómo quedaría la Wikipedia con estos datos

Voz 9 05:57 Antoni Tàpies estaba siempre con sus movidas era entretenido tiraba pintura yacía mil cosas con un arte muy abstracto

Voz 5 06:05 siempre he estado su pelota y era guay posteridad

Voz 0230 06:11 claro es una preocupación para todos el futuro presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla fijaros y contento habla de sí mismo hemos firmado el compromiso de investir a mí como presidente de la Junta Andalucía

Voz 5 06:20 a veces sin vestirme a mí que soy un poco raro

Voz 0230 06:24 hoy es un poco redundante no sé qué dirá

Voz 5 06:26 ellas se lo mandamos por si acaso el gran Isaías sin vestirme a mí podría ser una sobredosis de ego ya que no va a ser investir a otro

Voz 0230 06:45 hemos decidido investir Matí pero estaba contento Juanma Moreno Bonilla no es para menos eso se refleja en su insta como nos cuenta Marina García

Voz 0911 06:56 la foto oficial que ronda por todas las redes además de la de la firma eso del futuro presidente andaluz encarando su a punto de estrenar cargo mira al frente cara de satisfechos sonrisa de entre seductora y lo he conseguido cejas perfectas pelo aún más perfecto traje de pana con chaqueta corbata azul corporativo en la mano unas tarjetas estilo programas de sobremesa con luego el PP is nada preparado para presentarle digo presidir Andalucía

Voz 0230 07:21 presidir Andalucía presentar tres y Andalucía con sin los votos de Vox con sin Vox o sin con Vox se ha creado un nuevo concepto el sin con o sin el que abre un mundo de posibilidades para el fraude alimentario el café con sin azúcar va son pides un café consigue azúcar quiere decir que le pones azúcar sin que te vial al camarero camarero a mí que me importa cómo se pero así es la política un acuerdo con sin Vox enseguida lo vemos

Voz 13 07:49 hola

Voz 3 07:52 sí

Voz 5 07:54 ver Iñaki que tú cantas bien canta twiterías por favor si Teri

Voz 14 07:59 pero quería vivir

Voz 15 08:01 ella queda bien había sí partido heridos como una recomendación irónica a cargo de MJ

Voz 16 08:11 diosa hay aviso de nevadas no olvidéis coger el coche con toda vuestra familia recorre toda la Península

Voz 17 08:17 la franja cuando tienes que recurrió al fútbol para salvar a un país es que ya estás perdiendo la esperanza es lo que le pasa a Yiyo devoto

Voz 16 08:23 de lo único que puede salvar este país es que España gane un Mundial con el gol de un negro homosexual capitán de la selección

Voz 17 08:30 luego hay profesionales que deberían guardar las formas ya que pueden herir sensibilidades el Twitter de Pelícano manchó

Voz 12 08:37 en serio hacía muchos años que no me reía tanto no vuelvo más este urólogo

Voz 15 08:43 a Antonio

Voz 17 08:47 vamos con la juventud que están en su mundo en lo constata en este tuit Belén

Voz 5 08:52 profesor el examen será fácil si avisa atendido en clase clase quiénes este hombre

Voz 17 08:59 ya acabamos yo creo que estamos utilizando anglicismos que enmascaran la realidad por ejemplo este que nos cuenta María de la O mayor

Voz 16 09:04 lo llamaron Branch porque bajarse una botella de vino desayunando no suena

Voz 15 09:08 va demasiado bien

Voz 18 09:14 tú

Voz 5 09:15 ahora las noticias del Mundo Today

Voz 1981 09:19 el Tribunal Supremo reconoce que está a tres lazos amarillos más de liberar a los Jordi dos jueces han cerrado el recuento de lazos esta misma mañana ya han adelantado que no hay suficientes la Generalitat ha exigido que los lazos grandes cuenten por dos un padre de familia no puede evitar sentirse desplazado al ver a la termo mix ayudando con los deberes a su hijo

Voz 0573 09:44 pero tanto estado paranoico pero el hombre está convencido de que el robot de cocina quiere quitarle a su familia el colmo ha sido encontrarse en la cama con su mujer

Voz 1981 09:52 estoy imputan a Dani Mateo personarse los mocos en Antonio Banderas

Voz 5 09:58 el cómico coincidió con el intérprete en una gala allí estornudo en su traje ahora se le acusa de ultraje al banderas de España última hora Arman cuéntanos el médico acierte a Georgie Dann

Voz 17 10:11 que su cuerpo no puede aguantar más barbacoa además le matara al parecer desde que cerró el chiringuito el cantante se alimente de verdad

Voz 1981 10:20 has dicho vamos ahora con algunos titulares breves crean huchas con forma de brócoli para niños veranos

Voz 0573 10:27 Netflix te dirá que está viendo tu ex con su nuevo novio

Voz 1981 10:31 un cliente tímido prefiere que le echen café ardiendo de Starbucks directamente en la mano antes que decir cómo se llama

Voz 0573 10:39 los aviones que lleven entre el pasaje deberán pegar la etiqueta Bebé a bordo en él

Voz 7 10:43 se Lahya

Voz 1981 10:45 Vigo empieza a construir una central nuclear para encender el alumbrado navideño del año

Voz 0573 10:49 en general la Iglesia recuerda los ricos que bautizar un barco no sirve si después no hacen la comunión

Voz 5 10:58 en fin ya ya

Voz 19 11:10 hecho Siverio

Voz 12 11:15 vale

Voz 0230 11:22 oye sin transición comenzamos con un comentario sobre el ministro de Fomento José Luis

Voz 21 11:28 el propio debate Francino qué te he oído

Voz 0230 11:36 no es en general la Ábalos una persona llamada a levantar un auditorio digamos no es el José Luis Moreno de la política pero se va observando día a día en su a hablar un progresivo venirse abajo hacer declaraciones a la prensa como quién

Voz 22 11:51 da el pésame finalmente se cerró este acuerdo Gossip BT

Voz 0230 11:57 me sabrá mal el acuerdo pero no no no no no no debe venirse abajo de esta manera hace unos días todavía estaban poco animoso dentro de lo que nos sería la alegría de la huerta seguimos con inquietud el futuro de Andalucía

Voz 22 12:12 decía me daba un poco más arriba

Voz 0230 12:14 poco a la bomba pero bueno los actores nuevos los de Vox que vienen prometiendo verdad y firmeza Se acabaron las gangas hace dos días decía esto su secretario general Ortega Smith

Voz 23 12:25 nosotros lo que vamos a solicitarle al Partido Popular y a Ciudadanos si tienen a bien sentarse a negociar que todavía está por ver les vamos a pedir que se sustituya esta ley por una ley realmente eficaz donde todos los recursos se dediquen a la lucha contra todo tipo de violencia respetando los principios constitucionales de la igualdad ante la ley de la presunción de inocencia si eso lo aceptan tendrán nuestro voto si lo que pretenden es conculcar el Estado de Derecho si lo que pretenden es seguir aplicando las políticas de la izquierda

Voz 24 12:55 por tanto que no cuenten con nosotros claro

Voz 0230 12:58 en un mensaje bastante claro si vamos a pedir que se cambie o que se derogue esta ley si lo hacen tendrán nuestro voto sino no ayer por la noche dijo esto otro

Voz 24 13:07 vamos a seguir peleando lo evitó es verdad que no hemos logrado ya le hubiera gustado que el Partido Popular aceptara nuestra propuesta de sustituir la actual ley integral de violencia de género por una ley mucho más amplia Monuc

Voz 0230 13:19 poco de digo Diego Xevi aquí me lo dice sino cambia no le votamos al día siguiente Nos hubiera gustado según Albert Rivera si no llevo ocho de Rivera que lo has de Vox el han tenido que en bailar así lo dice con su lenguaje coloquial lote no aquí se avecinan duelo de torrentes escuchamos a Rivera en Telecinco pero bueno

Voz 4 13:40 yo sé que no paso atrás así que han tenido que rectificar es han tenido que Mainar ya lo sé

Voz 0230 13:46 será han tenido que Mainar es verdad que Rivera aplica esta lenguaje directo te a todos los partidos

Voz 4 13:52 bueno el Partido Popular ha perdido la camisa en las urnas

Voz 0230 13:57 Albert Rivera describe el nuevo Gobierno de Andalucía es el primer

Voz 4 14:01 el Gobierno de Ciudadanos es el primer gobierno décimos

Voz 0230 14:03 danos en el extranjero que como decíamos antes es muy grande no lo ven exactamente así esta mañana nuestra corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 25 14:10 en Andalucía la extrema derecha logra un acuerdo de

Voz 7 14:13 en significado señala la BBC

Voz 26 14:15 nuestra corresponsal en Francia Carmen Vela Chicago destaca que en España la derecha obtiene el apoyo indispensable de la extrema derecha de Vox para gobernar en Andalucía que es la región más poblada

Voz 0230 14:27 ni la BBC ni pagó no no no se han dado cuenta de que es un gobierno de ciudadanos Pepa Bueno ha entrevistado a Juan Marín el futuro vicepresidente de ciudadanos que mientras hablaba Pepa iba diciendo de fondo bueno bueno

Voz 8 14:39 no lo entiende de Macron en en Francia que ha dicho no entendemos como en Andalucía nuestros hipotéticos socios ciudadanos sea apoyan no gobiernan se apoyan en la extrema derecha en la extrema derecha para gobernar

Voz 0230 14:54 va va va sobre estas reticencias del presidente francés a un pacto con la ultraderecha en Andalucía respondía así Juan Marí

Voz 4 15:01 es que eso no es cierto que explicárselo a enfermos me acuerdo cuando vea el documento de noventa medidas se dará cuenta de que eso no es así no y más todavía responde al de Rivera pues estoy totalmente de acuerdo por eso no hay Gobierno Nicolás izquierda extrema derecha Niccolo medio pensionistas Nicole populista ni con los separatistas es decir nada ciudadanos gobierna

Voz 0230 15:20 Ortega Schmitt de Vox el partido que con sin apoya al Gobierno de Andalucía dice que ellos hacen propuestas normales

Voz 24 15:27 que la propuesta de voz son de sentido común no son propuestas que se puedan enmarcar por sí solas ni derecha ni izquierda ni arriba y abajo es decir son propuestas de sitio como

Voz 0230 15:37 sí de derechas y de izquierdas ven españoles los de derechas de arriba abajo Rivera cree que el Gobierno andaluz es un éxito

Voz 4 15:44 un Gobierno donde no hay populistas no hay un consejero ni de Podemos ni debo

Voz 0230 15:49 según Rivera está gobernando el centro

Voz 4 15:51 que a los extremos no les gusta que el centro gobierne pero vamos a gobernar

Voz 0230 15:55 esto del centro según se mire porque hace unos días en Onda Cero Pablo Casado decía que el centro era el PP porque tenía a Vox a su derecha y a Ciudadanos a su izquierda el Partido Popular ha demostrado que es el único partido de cambio

Voz 26 16:08 el grado de España porque es capaz de llegar a acuerdos a nuestro izquierda yo nuestra derecha

Voz 0230 16:13 ves fíjate cada cual pone el centro donde le parece una conclusión que saca Albert Rivera esto que vamos a escuchar en realidad se puede aplicar a todos los partidos políticos

Voz 4 16:21 que no está dispuesto a dialogar a llegar a acuerdos y a comer de vez en cuando este país va a ser ingobernable

Voz 0230 16:28 en realidad la expresión es tragarse un sapo eh no comérselo porque tragarse un sapo es asumir un mal trago no se trata de un acto gastronómico y no hay no hay un sentarse a la mesa no hay una servilleta no hay cubertería no hay cocina eh tragarse el sapo no comerse el sapo ni sentarse ante el sapo como un acto lúdico

Voz 1 16:54 la lo que dice Rivera

Voz 0230 16:56 empezó a comer por sapo es que la política ahora con la fragmentación que hay exige aceptar cosas con las que no estás de acuerdo tragarse sapos es verdad que con los políticos que pasa suelen ser indulgentes para los sapos propios mientras que los sapos ajenos los consideran inadmisibles este es el sapo son una cruel yo pensaba el soporte y esto se ve que sapos ranas no no no no son como Vox y Ciudadanos porque si no no se afectan miro ahora un sapo largo

Voz 27 17:36 lo fabricó un sapo con con pulmones bueno estos días veremos muchas cosas raras esto de con sin Vox

Voz 0230 17:43 es de lo más raro que se ha visto nunca pero antes que El Mundo Today ha dado una noticia sobre que le novio de tu ex cómo era la es

Voz 28 17:56 ya con una bueno dilo tú

Voz 5 17:58 lo he dicho bien Netflix te dirá lo que está

Voz 0230 18:01 viendo tu ex consume bueno y bueno descubre que la nueva pareja de su ex utiliza su cuenta

Voz 15 18:07 os voy a contar

Voz 5 18:10 es un usuario de la plataforma recta public

Voz 29 18:12 dado la conversación surrealista que ha tenido en esta conversación se puede leer cómo alguien escribe para preguntarle si ha pagado Netflix el hombre no conoce a quién le manda el mensaje y pide explicaciones ella es su ex con la que hace años que no habla resulta que después de dejar la relación ya había guardado el usuario con la contraseña de Netflix en la televisión de su actual pareja lleva todo este tiempo disfrutando de las de películas de la plataforma en la conversación se puede ver cómo el hombre se indigna porque lleven tanto tiempo aprovechándose de sus usuarios imponer ni un duro pero ella también está enfadada porque estaban viendo una serie no podían seguir viendo

Voz 5 18:46 a él se niega a pagar Ilyas bien

Voz 29 18:49 este de que va a cambiar la contraseña para que no pueda volver utiliza

Voz 5 18:52 Carlo y ella le llama rata barata porque le debería dar lo mismo debería dar lo mismo

Voz 29 18:57 la que lleva más de dos años utilizándolo y él va a seguir pagando lo mismo

Voz 15 19:02 no me gusta eh

Voz 5 19:09 bueno bueno venga especialista secundaria

Voz 17 19:12 pues hoy jueves viene se incorpora a La Ventana una vez más su nuestro compañero ex compañero de del Colegio Josete no sé si de José de que el siempre es el biógrafo es el que estas grafías de gente en la radio que es verdad que son biografía llenas de rigor y de trabajo es que trabajó cinco minutos más obesas no están si te minutos hizo unos días de vacaciones si eso me han comentado eso me encontraba muy muy muy rigurosa sí sí que digan que les cuenta José

Voz 16 19:41 ah bueno añade

Voz 15 19:46 mira listo

Voz 17 19:49 lo que si quiere según comunicador y eso es tu carencia que llega Torres es la es tu objetivo desmenuzar la vida de Iñaki

Voz 30 20:00 a la verdad

Voz 15 20:04 aquí no es no no consentida no la hay la vida no

Voz 16 20:11 Iñaki de la Torre nació en Madrid en mil novecientos setenta y dos en plena posguerra Roy de alguna porque en la que sea Vietnam poca gente lo sabe poca gente lo sabe pero Iñaki tuvo un hermano gemelo aunque los separaron al nacer triunfó profesionalmente obtuvo el respeto de la crítica especializada ganan mucho dinero y es muy activo sexualmente y el otro es Edward Norton

Voz 31 20:35 a ver qué bonito fuertes cambios de música en brazos y desde bien pequeño le interesó la música a los dos años ya sabía tocar La Bamba La Bamba La Bamba

Voz 16 20:46 eso sí con una raqueta de tenis a los seis años montó su primer grupo musical Un grupo tribute to The Beatles en donde Iñaki hacía de Yoko Ono rampas todavía no sabía tocar ningún instrumento

Voz 5 21:01 fue a los doce años cuando sus padres les regalaron

Voz 16 21:04 su primera guitarra de verdad como premio por haber perdido la virginidad de pasar a son así y doce años venido a partir de ahí fue un gran estudioso de de los acordes y de la música en general de hecho fue él quién descubrió letras sito así antes de que él dijera que el retraso era una técnica rítmico musical la Iglesia lo consideraba herejía quemaban a todos los artistas que hacía letras sito en sus canciones sí claro porque en dos mil catorce creo Iñaki se convirtió de flamante director de la revista Rolling Stone

Voz 15 21:39 a la vez

Voz 16 21:43 aquí siempre tuvo un gusto musical muy exquisito aunque hay voces que aseguran que fue el propio Iñaki él que introdujo clandestinamente el reggaeton en Europa Él lo niega pero hay vídeos de los noventa en lo que ya está perreando Jack venda

Voz 15 22:01 bueno lamentablemente lo de la revista Rolling Stone duró poco como su melena por cierto otro pero continúa en la Ventana intentando enseñar un poco de música Francino lo cual no es fácil dado que Carlas tiene de madera además de las rodillas los oídos

Voz 16 22:19 dije asegura Iñaki que debe tomar un ansiolítico cada jueves ante el viajar la sección para sobrellevar la frustración por favor mía para acabar decir que Iñaki tiene una banda con lo que hace con la que hacen versiones muy bueno yo recomiendo que vaya a haberlo escuchar solo ahora un trocito de su último con

Voz 1 22:35 tiene un poquito más pero qué clase

Voz 15 22:49 bueno fuerte aplauso para gracias Mónica verdad

Voz 5 22:58 otro dato te Aretha esta sección en La Ventana con Carles Francino

Voz 2 23:07 el campeón

Voz 5 24:13 a ver si esto es así Animalario este Susana Ruiz en Todo por la radio pues mira hablando de colitas vamos a hablar de Colita sapos pero verdad el gas no del campo bueno ha sido escena no te rías mucho más tú un mal sufrido pero bueno guardaba

Voz 15 24:41 adiós

Voz 12 24:45 animalitos que que tienen una buena Colita verdad sabes

Voz 35 24:53 no es el del Barça un enhorabuena Colita su pájaro era para dice dice primero paraísos

Voz 36 25:06 pero yo no no no no no

Voz 28 25:09 avestruz

Voz 36 25:10 pues nuestro bueno

Voz 37 25:13 no no no no no lo vais a la taxonomía y no lo vais a blindar es son colibrí es es correcto de las dos maneras

Voz 28 25:28 no es colibrí acepta las dos los dos afanes bueno sabéis que esta sabes tienen unos picos muy peculiar es que son largos finos curvado dos porque están diseñados para deslizarse dentro de la campanas de las flores recogerá el néctar y exprimir cada gota paralímpica esta es la función de es el pico

Voz 5 25:48 pero la Universidad de California acaba de

Voz 28 25:50 descubrir que algunos colibrí se dan otro uso a sus picos los machos de algunas zonas tropicales de América del Sur han desarrollado picos rectos porque son mejores para ojos apuñalar ideas plumazo a otros colibrí es para defenderla todo esto estoy correctos son buenos no sólo para tirar de las plumas y al otro sino también para luchar en plan esgrima Tití has acciones que con un pico curvo típico de estas especies podrían obligar a Renault la evolución de los Picos inusuales en colibrí es tropicales es fruto de pues eso del paso del tiempo y es el resultado de una mayor competencia entre machos que han priorizado pero la lucha a la alimentación en algunas áreas tres o cuatro subespecies de colibrí es compiten entre sí por un hábitat pero estos trópicos pueden ser hasta quince con lo que hay una competencia que para qué a cambio para poder ser más competitivos en la lucha estos machos han tenido que adaptar su alimentación ya que el pico recto no entra en las flores habituales que es tan para ello en el pico curvo osea que mayas llega a ser parejas no machos y hembras de la misma especies se alimentan de flores distintas cuando deberían estarse alimentando de domingo pinchar Oliva los nuestros

Voz 35 27:04 tú Luis era una rata

Voz 15 27:18 Aranca no en los la cabeza

Voz 17 27:29 picó el siguiente bueno está aquí nuestro chef Francisco Hornillos porque va a hacer maridaje perfecto cocina yo ola de frío verdad

Voz 12 27:37 si es así es porque tenemos ahora mismo en España Un fría el cual yo me atrevería permitiendo la atrevimiento a calificar de invernal incluso

Voz 15 27:47 yo no creo que esté fuera de lugar porque has dicho nada nada

Voz 12 27:52 hoy es muy fácil echar para todo el mundo para que a través de la cocina pasar mejor ese frío el cual permitir el atrevimiento me atrevería calificar de pelo

Voz 17 28:01 a pelón sí que ha sufrido pero pero bueno cosa que truquitos pues torpe con la ayuda de la cocina podemos soportar este frío

Voz 12 28:07 la cual me atrevería yo a calificar hija

Voz 17 28:10 el tema no

Voz 12 28:13 vocabulario no pueden hacer con un Trotski consejo culinario con estas fechas atención apunta el cachorro cervical debido al frío a mucha gente en contra todo una verdad a la espalda dieciocho muchas veces ataca directamente a nuestras cervical exposición mi consejo es cocinar un buen cacho a los que ha alargado

Voz 17 28:34 de una pieza de Galicia

Voz 12 28:37 tocar como un collarín alrededor del cuello

Voz 15 28:40 Nuestro Santa sacarlo de la SER

Voz 12 28:42 en cara cuello y Chechenia

Voz 38 28:48 play

Voz 17 28:50 este estado jugando a cachorro y además va girando poquito el cuello yo creo que estoy pueden ser evocados

Voz 12 28:55 por supuesto por supuesto Armando para ver si de esta forma tenemos ya vamos huy huy verdad

Voz 17 29:01 muy a la par que leamos

Voz 12 29:04 venga vamos con otra parte del cuerpo a través de la de la cual no puede entrar también bastantes sensación de frío sol las manos exministro

Voz 17 29:13 sobre todo en manos impuestas e personas horrible que la manos frías que sí que sí

Voz 12 29:18 bueno mi consejo es cuando hagamos un caldo te pilla invernal recorrido total con hueso dejamos a comer ahí los primeros donde minutos además de todo lo que he dicho metamos las manos el Calderón las más las maletas en el Calderón directamente esta forma nuestras manos van entre en calor claro y además lo vamos a dar un no hay que lavarse las manos los no que que haya otra sueña a sendos atracos egos eso va a aportar sabor al caldo si queremos aún más sabor dejaros de pastillas gracias a meter también los pies las claves sobre la potenciaran sobre la potencia el sabor a ese caldo que incluso nos va a recordar a sopa de cebolla francesa retirada crédito producto producto

Voz 17 29:59 todo esto sí

Voz 15 30:02 gusto pero sí correcto

Voz 17 30:05 todo huy de mercado no me gusto tienes algún otro consejo ya para acabar

Voz 12 30:08 los días más integra una para acabar si es que todo aquel que pueda venga a la radio porque aquí ponemos la calefacción a cincuenta seis

Voz 15 30:15 a dos minutos

Voz 12 30:23 yo he visto con mis propios ojos cómo se cocinan huevos de gallina de no que no son gays

Voz 15 30:27 sí sí

Voz 17 30:30 bueno pues muchísimas gracias por el consejo que bueno pues cocina hay ola de frío quienes tuvieron una fase final para que

Voz 15 30:37 no no no no no lo supervisa muchas gracias

Voz 5 30:54 hola buenas tardes buenas tardes es cuestión Internet estos días pues mira ahí venga hablaron de vecinos

Voz 39 31:05 a mi vecino

Voz 1 31:09 los de arriba

Voz 5 31:13 muy muy serio y muy esta vez la típica escena de telefilme mediodía en la que una decena llama a la puerta de otra con una tarta de manzana recién horneado para darle la bienvenida al barrio bueno pues ésta de pedirle a llevarle cosas al bueno pues lo hemos ido perdiendo con el tiempo de hecho ahora mismo algunas escapan de sus vecinos dándole un poco fuerte al botón del ascensor para crear de nuevo comunidad espíritu de barrio nací hace poco la plataforma tiene es tal que por ahora sólo funciona Madrid y Barcelona es una red social tú entras te notas y funciona eso

Voz 28 31:45 los barrios Sonia Alonso su fundadora

Voz 5 31:47 dado que los usuarios no sólo la están utilizando para pedir al claro

Voz 0268 31:51 sí pero pero está utilizando como dices tú no sólo para pedir sal sino para ir a para ir de cañas para ir al cine al teatro la gente está juntando porque ellos no amantes del cine gente para juegos de mesa Cruz de lectura luego se están creando grupos equipos de fútbol gente que está quedando en Barcelona pueden hacer John en la playa grupos de mujeres de más de cincuenta y cinco para aprender idiomas de están juntando bastante gente gente con animales gente con niños

Voz 5 32:21 vamos de todo el tienes que tiene éxito si también funciona para lo básico lo típico que te pones a montar un mueble de Ikea y además de pericia te falta un destornillador

Voz 0268 32:30 básicas yo diría que son la típica que es el taladro y la escalera y luego también pues la gente cuando se va de vacaciones saber si alguien puede cuidarles alegato he visto menos pero lo del gato el la escalera un montón

Voz 5 32:45 también ha generado por ahora historias bastante bonitas

Voz 0268 32:48 que hubo una vecina que antes de las fiestas escribió una publicación donde dijo que si alguien iba a pasar la Nochebuena asolan que que el invitaba a su casa y eso me ha parecido pues la verdad que muy bonito

Voz 5 33:00 la idea no es nueva en Alemania hay una red social desde el año dos mil quince que funciona muy bien en el país lo que hizo fue traerse exportar la idea a España por ahora está teniendo muy buena acogida hay bastantes anotados más de tres mil esperan a lo largo del año llevarla a más ciudades españolas

Voz 0230 33:15 sí oye yo acabo de entrar a quien ya en mi barrio acabo de ver yo no estoy registrado lo acabo de ver que muy pronto notas

Voz 5 33:21 pues nosotros teníamos

Voz 0230 33:29 mira

Voz 5 33:33 hola buenas tardes aquí me vamos hombre vamos a terminar el melón que habría bueno dinero los cincuenta no hace falta que mira antes de Navidades abrió el melón de anime

Voz 7 33:46 eh pero Perón se me quedó en el aire hablar de los ferrys que son los pobres los pobres dentro del anime cualquier serie de animación japonesa he ahí como un cien otro sector que se generó en los años ochenta viene de un autor que se llamaba Steve Galactic hacía unas ilustraciones antropomorfos de animales de lo puedes eran poquito bueno ha perdido

Voz 5 34:12 te lo enseño

Voz 7 34:14 este gran ilustraciones antropomorfismo de animales osea los ferrys lo que hacen es sentirse identificado con un animal lo convierten en su für Tsonga o sea es decir ellos esos mismos ellos mismos no primero esto muy artístico porque ellos mismos se dibujan como serían Si su animal espiritual fuese un perro en su forma de perro y persona esto es una comunidad va un poco residual en Internet tiene mucho Hewitt por por lo que es en sí porque esta gente está loca está enferma pero me parece muy curioso a la hora de estudiarlo esta gente pues organiza mítines está el los los Fourniret son gente de que afín al ferry que quedan y se enseña sus für suites Pursuit son de segunda nivel ya les pueda diseñar su persona que su parte animal ilustrada se ellos mismos se cosen un traje como si fuera usted Sol igual pero pero tú eliges un perro ido disfrazado de perro nunca pierden esa identidad bautizan asimismo como el perro o amistoso sí sí

Voz 5 35:20 no hay hacen hace su que me me gustaba no lo entiendo porque parecen raros

Voz 7 35:26 pero es que investiga un poco de dónde viene todo el origen de los animales antropomorfos viene la prima la primera vez que se representa en la cultura moderna es en el año mil novecientos treinta en una película de Se llama The Tale of the Fox el zorro que es una película entera sobre gente pues se viste bueno no no eso son antropomorfismos de ahí como una función muy a teatral todo implicar un poquito esto de lo porque ahora me parece interesante y otra cosa es que se quedó también el aire que en el anime hay hay ciertas personalidades tipo que siempre se cumplen todos los anime entonces vamos a vamos a ello está el asunto desde las Under es la típica niña sobre todo es relacionada con mujeres también hay hombres pero las mujeres la típica que es muy agresiva que le pega hostias al novio tan cuando sí no soy tal pero luego tiene buen corazón en su interior bueno luego está la de no no no

Voz 5 36:19 vamos a ver es muy Japón

Voz 7 36:22 es es decir hay andenes ya Anders serían éstas que son muy tímida

Voz 24 36:28 el que no habla mucho pero luego gente

Voz 7 36:31 qué esconden un demonio dentro de ellas Sáez

Voz 5 36:33 es todo lo contrario de lo contrario

Voz 7 36:37 luego está por ejemplo hay la bandera de Ander es como la típica y calladito que no habla sino habla nadie que está ahí en estos son las típicas de Interior exterior por ejemplo eh Heidi vamos a hacer ejemplo con Heidi sería una una debe porque a ver es muy tierna pero yo creo que esconde algo

Voz 5 37:00 sí sí

Voz 7 37:04 Conde algo por ejemplo un suní sería Pedro pero sería un porque es más más activa más pero luego tiene buen mozo y una dice una Lander sería aclara ahí claro Tata claro pues mira ahí tenéis las las tres unánime clásico

Voz 5 37:21 el pico sería el abuelo entonces el el abuelo sería es otro tipo cúter que sería él

Voz 7 37:30 Bada superaba las el tío guay el que recoge a todos los zombis se lo mata él solo

Voz 5 37:35 lo que es ése sería el abuelo de Heidi mira o moraleja es toda una moraleja nada que ver aquí es que

Voz 7 37:44 los papeles de anime de cultura japonesa porque es es infinita aquí es la deje

Voz 5 38:00 de aquí de la Torre ayer te pedimos más sí señor Mandela diferencias de ritmos

Voz 0788 38:04 bueno sobre todo exactamente

Voz 33 38:06 de cómo tienes que fijarse en que tu canción tu versión no tenga una diferencia de ritmo diferencia de arreglos de todo

Voz 0788 38:13 de la original lo sea vamos a aprender a seguir mirando cosas que cuando uno va a hacer una versión tiene que fijarse para que copiar las quien no he puesto esto por gusto y otros que hacen versiones que se llaman los Strands Estruch escribe esta del que aquí bueno estaba contando yo ayer porque quiero que retomemos ahí como hay que tener mucho cuidado en que velocidad exacta está tocando la canción el tipo que la compuso porque no lo hace caprichosamente sino que es para que pilla el mismo grupo

Voz 39 38:43 era era original

Voz 0788 38:57 a quién la va un poquito más rápido no es caprichoso ya digo todo es dentro de esa tónica ya tienes que fijarnos no solamente en el ritmo en el sentido de velocidad sino en los cambios de ritmo o en los golpecitos en los cortes que se hacen en el ritmo porque también tienen sus sutilezas olvida poner la versión original del Sweet home Alabama veréis que como una especie corte ciertos que ellos voy a ir haciendo notar

Voz 41 39:22 ahora no ahora siempre cortase

Voz 0788 39:40 hay que tener mucho cuidado porque el estribillo es una cosa que se diferencia se tiene que diferenciar mucho de la estrofa yo encontré un grupo brasileño que hacer una versión que no estaba nada mal pero se olvidaba solamente el batería hacia un poquito de eso en los demás seguían tocando como si no pasase nada

Voz 41 39:53 sí no se calla nadie veis la guitarra sigue como para que lo veáis bien

Voz 0788 40:13 os lo he puesto repetido veréis como veis los cortes

Voz 41 40:23 Paca

Voz 0788 40:28 ahora pongo otra vez a los brasileños y veréis cómo no hacen eso parece una tontería pero nuevo porque ahí está el matiz del estribillo saque hay que hacerlo bien también hay que fijarse mucho en esos matí

Voz 42 40:51 les vamos ahora a otra cosa que es un como tú tienes que

Voz 0788 40:56 elegir muy bien

Voz 42 40:57 si vas a cantar qué canción vas a cantar si eres hombre o mujer

Voz 0788 41:02 es una canción de Marvin Gaye es el fin a la está poniendo aguda a él le pilla un poco agudo entonces lo tiene que hacer agudo pero si tú se lo das a una mujer en la misma tonalidad Fito

Voz 41 41:24 los como queda ella no pierde el impulso que no está nada no le cuesta está baja de tono

Voz 5 41:41 hola sí

Voz 41 41:44 le no le cuesta esfuerzo por lo cual no gana potencia llamar Gaye sí que le costaba porque tenía Kinshasa arriba del todo pues hay que tener mucho cuidado si no importa Alicia volverá pone a Marvin Gaye yo se lo agradecería porque veréis como lo hacía él más agudo

Voz 0788 42:09 día no ha hecho de Bashar muerto pero luego sí sí a partir de ahora empiezan pasarse claro gana tensión la canción gana tensión porque él se ha visto obligado a hacer agudos cosa que la mujer no le hacía falta

Voz 5 42:33 está detrás nada esa mujer no si es bueno

Voz 0788 42:36 ella en una tonalidad que no le obliga tenía que haber subido la tonalidad cuando cuando se fusiona hacerlo es el dijeron desde mil lo vamos a hacer el sol y entonces habría ganado esa bueno voy a poner ahora una versión de una canción de los Red Hot Chili Peppers que tiene un razonamiento padecido que es si tú no te obliga a tener una tonalidad tan esforzada como tenía el original vas a perder mucha caña veréis por ejemplo el el aro Plane los reproches siempre que el Diop parece que empieza a cabrear se

Voz 3 43:04 quiere que gritar potencia

Voz 0788 43:19 cabrear

Voz 3 43:21 sí

Voz 0788 43:25 bueno pues al abrirla cantante que he traído yo hoy resulta que tiene que hacer estos esfuerzos

Voz 1 43:33 cabreada

Voz 0788 43:40 nos lo que sea mala intención atentado hay dos versiones eso no es maravilloso porque se aprende mucho además haciendo versiones esta Iñaki nada es un grupo que encontrado por ahí ahora te digo el nombre Seaman Small van como van

Voz 1 44:01 aquí