Tengo 50, ¿y?

Voz 0313 00:00 la cantante canadiense Céline Dion hablan esta canción de de una foto de una fecha de una imagen de la niñez que parece que fue ayer dice pero dice también que no se queja porque cuando se vive tan bonito tan fuerte olvidamos que el tiempo pasa Celine Dion cumplió hace muy poquito cincuenta años los mismos que el escritor francés Jean muy se llevan sólo un día de hecho no este escritor ayer hizo unas declaraciones en las que afirma con no poca grosería que las mujer de cincuenta años son demasiado viejas para él que sus cuerpos no son comparables con las chicas de veinticinco y que prefiere estas ultimas bueno más allá de la edad es obvio que poco tienen que ver es el indio ni Illán Moha pero bueno les podemos relacionar a partir de una reflexión por la actitud tan diferente con la que enfocan esta etapa concreta de la vida lo de llegar lo de cumplir cincuenta años y hemos pensado que esa tarde podríamos completar el retrato pues con la ayuda de los oyentes de La Ventana a través del nueve cero dos catorce es sesenta sesenta qué es qué significa como se vive con cincuenta años

Voz 2 01:05 eh

Voz 1 01:11 desde Ribadeo María José buenas tardes

Voz 3 01:14 hola buenos días José bienvenida qué tal gracias muy bien te tengo que preguntarle da por el tema que nos ocupa bueno pues no me importa nada decir es más orgulloso más de dos años cincuenta y dos

Voz 0313 01:29 qué te ha parecido cómo cómo te enteraste dado el escritor

Voz 0545 01:32 bueno pues le he a través de las redes sociales lo vi ayer me parece ridículo la verdad yo casi que ni lo comenté porque bueno los viví lo leí Ibiza bueno otro tanto más al saco no porque a veces que se dicen cosas que no tienen mucho sentido yo estoy señor la verdad bueno no quería no quiero tampoco entraré en Granada diez cero pero no sabe lo que se pierde

Voz 0313 01:56 yo quiero que nos cuente Ascó yo quiero que nos cuente cómo tú los cincuenta

Voz 0545 02:00 pues yo lo ojos a ver no quiero ser exagerada pero realidad los mimos como una chica de treinta años es es cierto tengo tiroteos pero estoy pensando en nada sobre los días todo lo contrario creo que es una actitud ante la vida yo soy una persona joven incluso mi madre por setenta y pico que hace planes mirar yo creo que las cosas yo tengo una hija de veintisiete salimos muy juntas por quiere salir conmigo se lo pasa mejor con nosotros que con gente de tu edad pese a que eso ya quiere decir que algo hay que ha cambiado la sociedad sobre todo en mujeres de esa edad que somos jóvenes usamos jóvenes todavía les queda por delante yo aprendo todos los días quiero aprender algo eso me llamaron ayer Monti ayer para trabajar pese a todo esto que se dice muchas veces son comentarios irrita y once se quedó en los años de los tiempos de de abuela nada Berto en foros de mi caso no es real pues yo no me en el medio rural donde el tema de las mujeres se lo hubiera más complejo no porque entre el trabajo de casa los hijos el marido el gana o la cultura estaban mucho más acabadas por decirlo de alguna forma pero todo eso no es cierto ya no es cierto de alimentación el deporte la música la alegría la información todo esto a uno le a ser el Vito

Voz 0313 03:21 has dicho una palabra clave que es la alegría María José muchísimas gracias desde Ribadeo saltamos a Madrid a través del nueve cero dos catorce sesenta sesenta Idoia buenas tardes hola

Voz 3 03:30 hola buenas tardes qué tal estamos en el futuro si bien el club de los cinco sí

Voz 4 03:35 sí yo bueno yo tengo cincuenta y uno

Voz 3 03:37 sí

Voz 4 03:38 bueno pero estupendo total los que ha yo soy una persona súper activa

Voz 0545 03:44 es un montón de deporte te gusta saliera

Voz 4 03:46 correr con los cincuenta me corría un maratón que bueno tú ya sabes lo que es la emoción que te da todo esto no creo que sea una persona David Cal curiosa Alegre que además yo físicamente estoy delgada en me encuentro fenomenal es operativa creo que que esto de bueno yo cuando tenía veinte años es que pensaba que con digamos a los cincuenta y ahora es un abuelo para total que iba ya con bastón higa rota no y yo ahora me dieron el espejo y digo pero pero cómo es posible que tengo cincuenta y yo me veo pues eso que yo por dentro me creo que tengo veintiocho sea perpetuar este el ideal de que la mujer tiene que ser joven y de que lo único que vale es lo joven y que la mujer joven es la que es guapa o la que no es que cada edad tiene lo suyo no creo que hay que seguir disfrutando de la vida entonces pues bueno yo eso es eso es lo que veo cuando he leído esta mañana lo de este escritor me que luego vamos que es que no lo puedo entender habría que ver cómo está el TAS pero

Voz 3 04:49 sí ha habido ya

Voz 0313 04:51 precisamente escribe Luz Sánchez Mellado en la contraportada del diario El País una columna muy muy recomendable yo recomiendo mucho que se titula cincuentón cincuentones donde pone a este señor lo pone de vuelta y media o la luz buenas tardes cómo estás

Voz 1362 05:05 me pongo ante el espejo si me gusta

Voz 0313 05:08 me gusta me gusta mucho lo de la frase final de Notre tocaríamos y con un puntero láser

Voz 1362 05:11 sí bueno esa es una es una versión digital de norte tocaría ni con un palo que por cierto es de también responsabilidad de nuestra como una amiga y compañera Maite Nieto que sí sí estaba escuchando que también anda por esta quinta una mujer bellísima Sima ultísima que ante ciertos ser requiebros de este tipo de de francés no de de de encuentro entones que demandan a a mujeres veinte y treinta años menores que Ellos lo cual está muy bien porque cada uno tiene sus gustos pero digamos despreciando al resto dice pues yo a estos señores no los tocaría ni con un palo pues Johnny con un puntero láser

Voz 0313 05:51 oye luz dices una cosa en el en el artículo que es una reflexión muy interesante y lo dices además me parece Intur que en un tono bastante cabreado o cabreada en este caso que este tipo de comentarios a las mujeres en general todavía

Voz 1362 06:05 os afectan sí o no no sólo

Voz 0313 06:07 irritan China dices a ver si va a ser verdad sabes

Voz 1362 06:10 sí porque yo creo que esa es la novedad que un señor muy culto incluso incluso a pesar de ser culto no sobre todo por ser cool

Voz 5 06:19 estoy hablando de algunas luminarias no solamente francesa sino también haylas efectivamente

Voz 1362 06:23 estoy hablando de de del escritor horas de Sánchez Dragó estoy hablando de de otras presuntas luminarias intelectuales bueno pues parece que eh hacen es apología de la juventud femenina como como la única sexualmente apetecible lo cual me parece estupendo cada uno tiene sus gustos no pero eso no es noticia que un señor mayor corre entre comillas diga que le gusta a las jóvenes y en el caso de Moi además especifica que asiáticas osea jóvenes y exóticas lo cual me parece estupendo pero pero lo lo lo inédito os ha o lo nuevo o lo o lo cabreante no es eso porque esto ya ya no lo sabemos las mujeres de los lo sabemos eh lo lo lo que todavía nos irrita y lo que a mí me me preocupa Iago yo hablo por mí misma es que nos afecta nos afecta porque nos hace nos hace plantearnos si realmente eso es así si realmente a partir de un determinado umbral pueden ser los cuentan los cuarenta y cinco estamos hablando además de una edad muy muy particular de la mujer estamos hablando de la menopausia estamos hablando del tabú de de del fin de nuestra época reproductiva de de de ese supone el fin de de nuestras expectativas sexuales en el mercado eh tanto en el mercado se en el mercado de la carne de la carne y el mercado de segunda mano porque porque hablábamos antes de la alegría yo hablábamos antes de de las ganas de vivir yo sostengo que hay varios pavos en la vida hay varias adolescencia así los cincuenta puede ser una nueva adolescencia para muchos hombres para muchas mujeres no entonces para para muchos hombres y mujeres que que entre comillas pues volvemos digamos a a estar en el mercado sentimental una vez entre tras una ruptura y demás eh que te hagan este tipo de de aseveraciones con las que con las que tú ya creces IVAs IVAs Zvi conviviendo durante el tiempo pues si realmente dices pues igual es verdad igual ya no sirvo igual ya no estoy presentable igual ya no soy sexualmente atractiva igual ya no soy tan sexy como antes no parece que estamos frivolizado pero no muchas lo interioriza y hablo con conocimiento de causa no solamente personal sino por mujeres amigas y conocidas brillantísima eh guapísimas eh inteligentísimo que nos lo planteamos ir a lo mejor lo que he hecho con esto es salir de ese armario nuestro que decimos No somos estupendas estamos estupendas claro que lo estamos pero en el fondo de nuestro corazón por las noches

Voz 6 08:35 a Irene en el en el trance de volver a a más

Voz 1362 08:39 no obstante sexy sí que nos lo planteamos seguimos siendo sexys entonces que un señor nos lo Nos Nos no nos desprecie de esta forma pues no es nuevo

Voz 0313 08:48 déjame que se preguntemos a Nieves de Guadalajara haberse opinan lo mismo que tu Nieves buenas tardes

Voz 3 08:52 hola buenas tardes qué tal Nieves cómo estamos

Voz 4 08:55 pues muy bien escuchando con muchísima atención me gusta el tema además que habéis sacado hoy en bueno pues eso retomando

Voz 0313 09:06 estás de acuerdo con eso que dice Luz de que de que está bien que a este hombre hay que mandarle al carajo y quitan los en fin este es muy yo lo de la grosería y tal pero que en el fondo hay hay una cosa que que que que chirría

Voz 4 09:17 a ver yo mandaría al carajo a este señor ya muchos señores como él en punto número uno Segunda no estoy muy de acuerdo en tanto en que a mí no me afecta yo tengo cincuenta y tres tengo marido de cuarenta y fíjate me siento no no voy a decir que según la misma porque es obvio que nadie lo está yo sé lo que no quiero realmente a ir me siento estupenda me siento atractiva me quiero que él no me siento nada

Voz 3 09:49 es muy importante Nieves me quiero claro es que eso es que eso lo resume todo yo creo

Voz 4 09:54 ciertos a yo no me siento tan alarmada porque tiene una cincuenta cincuenta y tres tengo yo es hago de todo Sanmina alarma notar en todo el que el que el el físico o no sino como que no pecado laborales siempre preparada mujeres preparadas con os como estamos las de cincuenta años que ya no nos admitan que ya estamos en una el mercado laboral pero bueno no sé si es que es el asunto que que pretendemos

Voz 1362 10:25 dónde va todo eso es un pack os ahí no sale no saben afecta a las mujeres también afecta a los hombres y además poco la premisa del programa es ese esa etapa no como como la mediana edad que que también es un poco optimista por nuestra parte porque no vamos a vivir cien años

Voz 0313 10:38 bueno lo que dijo lo que dijo Antonio Banderas en aquel magnífico discurso de los de los premios Goya no que que que explicaba cómo cómo encaraba la segunda mitad de su vida que empezaban entonces

Voz 3 10:49 oye curso memorable pero claro el pago que

Voz 1362 10:52 lo que hablaba antes no ser el pago

Voz 4 10:55 ay por qué porque no podemos estar atractivas de ellas es que estamos estupendas ahora que un señor decir a O2 obtienen O'Neal que le guste Malasia XXV ir al carajo perdonando

Voz 3 11:11 perdona pero es que es verdad

Voz 4 11:13 las os a mí no me a mí no me pone un chico de veinticinco uno de treinta porque no me parecería como pero también no estoy de acuerdo que hay mujeres que Siles les apetece Banegas te dan clases la universidad inglesa le encantan los los los hombres de treinta ahí e hizo de mi edad pero tampoco lo condeno here pero no por Dios tengo cincuenta años y puedo hacer muchísimas cosas todavía dejarme ir te además

Voz 3 11:42 bueno es que yo tengo los hijos independizado

Voz 4 11:44 los que ya son mayores

Voz 0313 11:47 oye déjame saludar a un hombre que nos llama Francisco desde Barcelona al nueve cero dos catorce sesenta sesenta Francisco buenas tardes

Voz 3 11:53 hola buenas tardes hola qué tal amigo cómo estás estás en la tele en el club de los cincuenta todavía no no no me quedo a bueno bueno pero ya anunciaban fin ya ya ya porque no estás estás ahí

Voz 0313 12:04 esta tú como usted como ves todo esto que estábamos comentando a ver qué te tienes tienes algún cosquilleo especial por cierto antes de entrar en esta década

Voz 7 12:13 no no no precisamente por eso llamaba para identificar un poco lo de la barrera de las edades decir es el devenir de de tienes que cumplir los cincuenta y es siempre guarismos sólo yo tengo compañero de trabajo que siempre incide en lo mismo que la juventud está en la cabeza no está en el cuerpo

Voz 1362 12:32 sin embargo bueno por supuesto estoy de acuerdo con con con el tema de que de que la vida es un continuo y demás pero es verdad que este hombre con toda su grosería y con toda su desfachatez ha puesto encima de la mesa una cosa que muchos hombres o algunos hombres

Voz 6 12:48 sí sí que sí que piensan no sea el la la viaja

Voz 1362 12:52 la broma de que prefiero dos de veinticinco a una de cincuenta esto esto es así osea también podemos y ponerle a parir o ponerle a caldo pero en el fondo está verbalizando algo que muchos hombres piensan lo cual no no es ni bueno ni malo a mí lo que me ofende especialmente de sus declaraciones eso de que se se se encuentra incapaz de amar a una mujer de cincuenta años por demasiado vieja ya no sé si está mal traducido del francés no sé si es Hemed de OCE a hacer el amor no sé si es Se refiere sexualmente o mental

Voz 0313 13:24 yo entiendo que es Exxon mentalmente gilipollas del todo y además del dióxido puede encontrar mañana en con una señora de cincuenta o cincuenta y siete sesenta y dos años y quedarse prendado y entonces a ver qué hace que sea en fin es que es es es es absurdo por eso digo pero tanto

Voz 1362 13:38 pues seamos puristas el señor vamos que esto solamente ocurre un señor

Voz 8 13:42 ha llegado a ver

Voz 1362 13:45 es una un bueno pues una pulsión de de de de muchos hombres no

Voz 0313 13:50 Francisco déjame que te pregunte una cosa tú cuando cumpliste los cuarenta que la famosa crisis y tal viviste os sentiste algo especial lo pasaste

Voz 7 13:58 no no para nada al contrario me da aprendí a tocar la guitarra pasados los cuarenta algo que deseaba desde muy joven y de hecho ahora tengo ninguna un grupo de una un grupo de de de por un grupo de indie

Voz 9 14:11 o sea que que quiere decir que no

Voz 7 14:14 sí que evidentemente no te impacta pero que está ahí porque te están bombardeando continúa si eso con las es decir con la cifra redonda pero no especialmente

Voz 0313 14:24 pues es todo dice Francisco tu tu tu sabría explicar luz os habrías concretar en qué momento alguien decidió que habláramos de veinteañeros treintañeros bien cuarentones hostia porqué Coco que y quién decide ese salto porque cuarentón no cuarentones cincuentones cincuentones hombre me en fin suena suena peor suena peor que suena peor que Enter treintañeros descriptivo Hi5 entona es

Voz 5 14:49 cómo estáis

Voz 0313 14:52 aquí quién de por qué no hablamos de cuarenta llenos de cincuenta

Voz 1362 14:54 cero pues yo creo que tiene que ver con las fronteras que que es verdad que no que no son físicas no hay una hay una barrera que tengas que saltar para para pasar de una época de una década otra pero yo creo que sí que e los cuarenta ante ese significaban un poco la mediana edad que ahora hemos desplazado hacia los cincuentas por esperanza de vida o el estilo de vida por todo por por por todo entonces yo creo que ese salto de los treinta que todavía se es joven a los cuarenta que ya no se es yo creo que ese acento agudo alguien propuso para darnos con el rejón de de la tilde a los que que cumplimos esa edad yo creo que ahora esa esa crisis famosa de los cuarenta sí sí si si te fijas ya no se habla de crisis de los cuarenta Se habla de la crisis de los cincuenta se ha desplazado todo diez años pero bueno las plantas que se se se desplace más Ike que las fronteras solamente pasen a ser de para los

Voz 0313 15:44 pues iba con una cosa esta mañana cuando hablaba yo una antena con con Toni Garrido anunciábamos que íbamos a hacer esto y por eso pedíamos a los oyentes que nos llamaran que han llamado un montón y hay unos cuantos todavía esperando y cuántas para para entrarían en antena la primera llamada que recibimos en la redacción fue la de echar Onieba Sharon iba a ser un oyente que nos quería contar que hace tres años impulsó una asociación que es una realidad y que se llama cincuenta Pía sí sí se llaman a sí tienen un bloc asesoran montan actividades de forma Ana Belén servicios a personas de ir aire abono idea lo dicen en su web ese ser el altavoz de los mayores de cincuenta y su símbolo sabes que es son ocho hojas de árbol que van del verde al rojo otoñal pasando por diferentes tonos de verde amarillo charol buenas tardes hola

Voz 10 16:28 hola qué tal

Voz 1 16:30 qué tal cómo estaba la metáfora la metáfora de la soja

Voz 0313 16:34 las es fantástica sí sí sí claro

Voz 1 16:36 muy bien sí

Voz 0313 16:38 lo primero cuando una tiene cincuenta años cincuenta hay tanto lo que sea lo primero con lo que decía Francisco vivió reconocerlo no como como un hecho normal sin complicarse la vida no

Voz 10 16:48 pues la verdad es que sí porque simplemente pasar una hoja del calendario porque sigue siendo la misma persona es lo que pasa es que sí que no no salimos indemnes del bombardeo que mencionaba AIS anterior oyente de alguna manera sí te afecta pero nosotros tenemos un hashtag que la vida empieza a los cincuenta y no significa tanto que entremos en la edad del pavo sino que pongamos en valor bueno la expresión esta que ahora se utiliza es todo el bagaje que llevamos que llevamos acumulado todo lo que hemos aprendido la experiencia profesional que tenemos he también el ser consciente de que hemos dejado atrás pues determinadas ocasiones determinadas elecciones vitales que hemos tenido que hacer ir que ha llegado el momento de de retomar las porque bueno es hombre no es no es una de las idílica pues tanto pues por porque si no fuéramos conscientes del declive físico que comienza

Voz 0313 17:58 su pudiéramos arreglar chapa y pintura con una edad fantástica

Voz 10 18:01 es sí por supuesto que exige bueno si no existieran las prejubilaciones solos

Voz 3 18:08 a eso eso eso bueno eso sería mucho mejor es el mundo he ido he leído Charo

Voz 0313 18:13 que anunciarles actividades cinco en tópicas cuáles son

Voz 10 18:18 pues actividades sin cuento picado bueno pues como estamos comenzando el cuatrimestre estamos comenzando el curso pues actividades de encuentro pica son por ejemplo que estamos formando un coro actividades sin cuento pica son por ejemplo que vamos por la he vamos a iniciar la tercera edición de un concurso de pintura para mayores de cincuenta años por ejemplo eh actividades cincuenta tópica son que un cincuentón pico como es David Parra Nos y nos ofreció porque bueno durante un año completo estuvo recopilando poemas relacionados con la experiencia de la madurez lo tenemos colgada en la página pues por ejemplo el recordar porque pensamos que recordaros reconciliarse contigo mismo

Voz 3 19:10 importante es también es importante el reconcilia

Voz 10 19:13 arte con loque no ser tan duro él que llega un momento en que bueno puede ser que el que las que te reconcilian con él lecciones que hiciste con decisiones que tomas

Voz 3 19:25 que forman parte de tu vida yo estaba ahí va sean buenos malos regulares da igual eso eso es lo bonito

Voz 0313 19:32 cuesta mucho me gusta mucho esto ya más el el el concepto de la cincuenta y me parece que es que hablamos de la importancia de las palabras me parece que es extraordinario por cierto tenemos las redes sociales a tope con Marina verdad con con con historias con testimonios con reflexiones con experiencia a un resumen breve citó a venga

Voz 5 19:49 los oyentes nos han estado escribiendo todo el día con la etiqueta cincuenta por ejemplo órganos escribía en Instagram es agarrar con fuerza en la vida hay disfrutar Nancy para mí es una estupenda trabajo viajo llena de momentos María García estuvo emplea está en plena forma el año pasado ha ido Australia que era el sueño toda su vida con cincuenta años dice que se mira al espejo y que las arrugas de las ve como sonrisas

Voz 11 20:13 a ver

Voz 1 20:24 muchísimas gracias un beso e igualmente gracias a vosotros ocuparos de los mayores