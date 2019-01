Voz 2 00:00 actuar

Voz 3 00:19 se puede echar ahí tres buenas noches hola ya te estaba extrañado está cambiando toda la tarde no me digas así como tiene la cara B

Voz 0194 00:29 estamos contentos de que Netflix quitó o quita los subtítulos de la película de Cuarón de Roma ya podemos estar suave sí porque además esta noche cuando la cantidad de películas de

Voz 1880 00:38 desde lo buenas riquísima escritas en el español de México de argentino de Cuba y la verdad es que me late la idea de platica español

Voz 0194 00:45 bueno pues hoy en la cara B hablamos de la lengua que usan quinientos cincuenta millones de hispanohablantes en todo el mundo

Voz 1880 00:51 es una cosa chistoso porque vamos a escoger desde ahorita la que usamos nosotros vale los cincuenta millones que vivimos aquí en España que no somos ni siquiera una décima parte del total hasta ahora yo creo que eso lo ha entendido perfectamente no yo creo que sí vamos con el español de España

Voz 1880 01:15 esto es un extracto de la película de Roma que se puede ver en Netflix en la plataforma y también en las copias que se exhiben en los cines españoles en de Flix tienes la posibilidad de elegir verlo con subtítulos o no en las salas de cine lo que pasa es que los subtítulos en español aparecen por defecto la película esté rodada en una mezcla de español y mixta Deco que el mix Cecoes normal que lo sustituyan porque que lo subtitula en porque no

Voz 0194 01:36 en general no le gustó nada no la decisión de Netflix de incluirlo subtítulos no

Voz 1880 01:40 no dijo que esta decisión era parroquial ignorante y ofensiva para los propios españoles que común español no iba a entender el español y además eh también él dijo que disfruta mucho del color y la textura de otros acentos decía es como si Almodóvar necesitará

Voz 0194 01:55 ayer subtitulado hablamos del español Sara por español por lengua española

Voz 1880 01:59 vemos el español es la lengua común de España Eden muchas naciones de América habla de también como propia en otras partes del mundo los que hablan los que hablamos este idioma somos los hispanohablantes y al final años son todas palabras todas palabras en español igual nos podemos encontrar con este problema no con el que se encuentran León Benavente que no entendamos los significados de las palabras es más habido espectadores de la película que han agradecido los subtítulos los subtítulos no sé cómo decirlo del español al español de todas formas lo de Netflix no es para tanto por lo menos eso es lo que dice el periodista Álex Grijelmo que además ha coordinado un libro sobre la lengua española que sale la semana que viene y que se titula más de quinientos cincuenta millones podemos leer este libro sin traducción

Voz 5 02:54 no era tan importante en el caso de Netflix porque era una opción uno podía elegir los subtítulos en español de España en español y latinoamericano que no sé muy bien lo que es

Voz 6 03:05 yo no poner ningún

Voz 5 03:08 su título osea que me dio

Voz 6 03:10 no no no no lo veo tan importante Anil

Voz 5 03:13 lo que sí me parece el más molesto quizá es que en la proyección en salas serían los subtítulos de principio a Fini eso puede resultar molesto para gente que no los necesita no incluirían les puede resultar útil para gente que hay que ha dicho te tenido algunos testimonios pues a mí me vino muy bien no entonces no no no es tan importante no

Voz 1880 03:34 tanta dificultad tenemos los hispanos

Voz 0194 03:35 el antes para entendernos pues mira hice Grijelmo

Voz 1880 03:38 llevamos toda la vida relacionarnos sin necesidad de traductores pero es verdad que sí que hay como cuatro tipos de palabras que intervienen en nuestras relaciones no las relaciones entre los distintos países vamos a escuchar los tres primeros

Voz 5 03:51 por un lado están las que forman parte del Espanyol general mesa casa día no hay ninguna dificultad con ella con ellas y son más del noventa por ciento en las palabras que utilizamos no en todos los hispanohablantes luego están las que no reconocemos como parte de nuestro léxico habitual pero que entendemos perfectamente tenemos un conocimiento pasivo de ellas por ejemplo planificar sí un mexicano no dice tenemos que practicar bueno nosotros diríamos tenemos que charlar tenemos que hablar tenemos que conversar lo que tenemos que practicar lo entendemos perfectamente no y luego dentro de ese grupo están las palabras que nos ofrecen cromosomas que nosotros comprendemos si miramos dentro de ellas hallamos una genética identificamos a alguien nos dice no vaya usted al aeropuerto por esa avenida encontrará un tran con ella ya entendemos que ese está recibiendo a un atasco no os argentinos dice que por ahí hay una difícil Hendaya entendemos que se está prefirió

Voz 0077 04:49 toda un carril bici y la sabemos relacionar con atracar TRAM que era tranco trancazo esa analogía reducimos muy fácilmente su significado luego tenemos que esto sí que es un poco más conflictivo las palabras que significan algo distinto en un país en otro por ejemplo si alguien no se exige en Venezuela que hagamos algo en realidad no es estar rogando encarecidamente no hay hay un peligro de Denia

Voz 5 05:14 internos mal

Voz 7 05:16 al menos con el cuarto grupo de palabras que estas sí que son las más difíciles y finalmente

Voz 0077 05:21 las palabras tienen desconocemos por completo donde no tenemos ninguna referencia que nos quiere decir un mexicano cuando se refiere a su Achim Klee pues no tenemos ni idea porque ya no podemos mirar dentro de esa palabra no la relacionadas con nada y ahí es donde pueden surgir más conflictos pero son un porcentaje mínimo todos los estudios dicen que no más allá del dos del tres por ciento del léxico puede incurrir en esta

Voz 1880 05:46 la esponja habrá preguntó que es una Chichén incluye claras y me ha dicho que es un ayudante es que yo creo años que lo divertido es justo eso no descubrir todas esas palabras el colectivo el taco la apoyara mira por ejemplo todas las palabras que nos trae Orishas en este tema

Voz 7 06:00 malo cubano ponche en café no los mareados Angus flaco pro

Voz 8 06:15 Larra

Voz 0194 06:16 de la Real Academia de la Lengua Española pertenece a una asociación que suma todos los países de habla hispana a las veintitrés es a sale la Asociación de Academias de la Lengua Española su secretario general es Francisco Javier Pérez muy buenas noches

Voz 9 06:31 buenas noches usted en su programa

Voz 0194 06:33 muchísimas gracias por atendernos satisfecho con esa decisión de eliminar los subtítulos de la película de Cuarón de Roma

Voz 9 06:40 bueno yo pienso que sí porque bueno estamos claros que no tiene ningún sentido en doblar de español español lo o subtitular de españoles españoles verdad independientemente de que de que pueda ver bueno a contrapié eso de comprensión de alguna palabra como natural es otro pie somos bien hay que entenderlo como riqueza de nuestra lengua por su diversidad sería un sin sentido pensaba que una lengua que hablan quinientos setenta millones de personas viven en cuatro continentes y en veintitantas nociones todos la habla muy exactamente igual sería una arenga de un aburrimiento y terrible verdad de quiero decir es es eso desde no como que usted es muy bien han en el segmento anterior perfectamente caracterizado bueno quiero decir imaginable de esta que que español que ha ido creciendo durante tanto tiempo ahí ir de la mano de tanta tantos hablantes magnífico que que bueno que construimos menguada con Crack un sida Icon preciosa diversidad

Voz 0194 07:48 antes hacia la pregunta Alex Grijelmo aquí en estábamos escuchando existe el español latinoamericano no sería español a secas

Voz 9 07:56 sí a mí digamos es esas ponen ya van perdiendo sentido se habló durante muchísimo tiempo y todavía lo hacemos desde el punto de vista académico teórico hablar español de América y español de España pero en realidad eso no tiene sentido porque si pensamos que no más de un quince dieciséis por ciento y eso siendo generoso y constituye el léxico que nos diferencia ya a cualquier hispanohablante de cualquier otra variedad del español bueno vemos que es poquísimo es de mando que nos acerca más lo común que lo que no distingue entonces claro hablar de español en latinoamericano o hispanoamericano frente al español de España o de cualquier otra parte pues no no no estoy de acuerdo y creo que son denominación mil como digo ventaja que científicamente para poder estudiar un campo intensificó la lengua pero pero no tiene concreción en la realidad hablamos español unos y otros nos todos entendemos todo que que que es la maravilla pues la lengua uno no puede poner un pie en Bolivia o hoy viniendo de España huyendo de de Méjico o Santiago de Chile y al minuto al segundo en un primer momento esto que alguien nos habla podemos perfectamente encenderlo y y eso creo que que muy pocas porque cuando tienen verdad

Voz 0194 09:30 pues yo le agradezco muchísimo que no haya atendido a Francisco Javier Pérez muchísimas gracias

Voz 9 09:35 ha sido un placer ni nada de encantado de que ustedes tengan un espacio para entonces

Voz 0194 09:41 muchísimas gracias hasta luego mi muy brevemente Berna entendiste

Voz 10 09:46 los subtítulos no no no y además en países del artista yo justo lo había leído visto la película en Netflix la noche anterior me había sí sí sí la verdad es que te digan que enfadar ese no Har pues ese no Hunt francamente por cierto es una película fantástica

Voz 0194 10:06 a estas estará esta Navidad siete hubo un caso parecido en la peste no la gente decía que no lo entendían la serie en la sería la peste

Voz 0860 10:13 hay gente que incluso pidió subtítulo decía que no entendía me parecía que había problemas de sonido pero lo lógico había gente que se negaba no ha sacerdote esfuerzo aceptar que una película que estaba ambientada en Sevilla pues los protagonista hablara conversamos como se habla en Sevilla no hubo que hubo que Empire yo su título pero el español tal como lo conocemos sin sus variedades y asiento sería una lengua muchísimo más pobre dio anotado que alguna volea sea si el español enriquecido con otra lengua como diríamos vinagre Isquierda albóndigas canoa o tomate que todas son palabras de origen no castellano no entró

Voz 0194 10:52 el necesita esto es son títulos Miguel Ángel cuando hablan

Voz 11 10:56 no no no fibrocemento problema a mí me parece que quisieran una escandalera tremenda con una base es muy escasa pero en fin son cosas que son cosa

Voz 0194 11:07 pero bueno me para el debate me parece el debate me parece interesado gira yo soy un fanático de esa serie que yo hubiera tenido que necesita

Voz 12 11:15 en traducción o un subtítulo para escuchar Chavo del ocho o el Chaplin colorao

Voz 0860 11:20 no fui muy feliz escuchando el Chapo los hechos

Voz 12 11:23 a poner en Colorado

Voz 3 11:30 mira por ejemplo aquí estamos escuchando a Bach

Voz 1880 11:32 vi pero esto es algo que viene de hace muchísimo tiempo mil novecientos treinta y ocho es cuando Disney sacó la primera película en español que fue Blancanieves y los siete enanos que se dobló íntegramente en Argentina y es como la escuchábamos aquí luego en el cuarenta y dos la Metro Goldwyn Mayer empezó a doblar también los dibujos animados si os acordáis Tommy Jerry también con actores mexicanos que se hacía para todos los hispanohablantes tanto en España como como

Voz 0194 11:53 a este doblaje eran dibujos animados pero España no se ha dado el caso de ninguna otra película como Roma que sabía si titulado al español de España

Voz 1880 12:00 sí ha habido un caso que ese otra película mexicana La perdición de los hombres de Ripstein que ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián y a los cines sí que se llevó subtitulada pero bueno es bonito escuchar estos distintos acentos no por ejemplo acordaos de Cecilia Rotten Martín Hache

Voz 13 12:15 tenía cojones en lugar de trabajar rogaría no no me digan que es inmoral para Mister chorro no es donde editó el asunto que no te peguen que te en casa

Voz 1880 12:23 chorro que no TP es que no afanaron manosear o vamos con otra con la mexicana Amores perros es capaz

Voz 0194 12:33 la verdad es que aprendemos mucho de insultos como dejo películas de las que aprendemos también canciones

Voz 3 12:46 ah

Voz 1880 12:57 a ver si somos capaces han dicho son Café Tacuba Pachuca ocho los dos chifla y mala chafa sacan los champús rifan Ibai la antivirus la verdad es que esa vamos pues nos vamos a ir dándonos cuenta de lo rica que es nuestra lengua de la suerte que tenemos de la también de cantarla porque además muchos otros los más grandes han utilizado el español para cantar