Resumen de la tele (11/01/2019): Sin calefacción en la televisión de Murcia

Voz 4

01:09

pues no bueno la verdad es que con mi opinión muchas veces al día entonces soy un poco además tengo mala memoria sigue el comodoro cambiar y no me acuerdo pero no no lo que lo que sí que creo es que me metí en esta aventura de crear una productora una startup porque me obsesiona la innovación todo lo digital porque el pasa porque no ir porque me gusta a la quieres la pasta palabras no lo que te has ido