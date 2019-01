Borja Mayoral: "Marcar al Barça siempre es especial"

Voz 1670 00:00 vamos diciendo hola Borja muy buenas hola buenas noches te gusta marcarle al Barça e al Caixa es que que mala leche pese a que te hacen los ojos tiritas oro moreno es especial sabe sabio bien eh si lo lo lo decías no luego el gol de Coutinho sabes

Voz 1 00:18 a un poco al final con mal sabor de boca no

Voz 0165 00:22 sí bueno al final eh que te marquen fuera de casa pues para ellos e allí con con uno cero les les vale no eh nos vamos con con esa voz pero pero bueno también contento no contento por el partido que hemos hecho y el esfuerzo no el esfuerzo sobre todo

Voz 1670 00:38 te ha sorprendido a la alineación del Barça con la mezcla de titulares suplentes más casi todo suplente eso lo esperabas

Voz 0165 00:44 bueno lo hemos habla en el vestuario oí y al ver que no traían a a los jugadores que venían jugando habitualmente pues pues sabíamos que iban a jugar más o menos estos Paradis penalti a Denis Suárez no lo he visto no lo he visto estoy muy lejos de la jugada no puedo verlo ahora en caso bueno bueno ahora lo

Voz 1670 01:03 tras eh creo que ha sido tu cuarto gol de lo que Pedro III el tercero satisfecho como te está yendo hasta ahora que no te pones

Voz 0165 01:10 sí hemos generado eh nota os dejo a vosotros quedado con la y no yo estoy trabajando sí que verá que que bueno tampoco estoy jugando continuamente pero pero bueno sede de la competencia que arriba pero pero bueno ha empezado bien el año que que lo importante y los últimos cinco meses al final yo creo que son los que los que más se tiene en cuenta ahí iban hay que hay que apretar apretar muy inseguro que que las cosas salen ya tu Madrid cómo lo ves bueno complicada porque ayer bueno ganaron que que seguro que viene bien y bueno también igual que los jugadores es de valorar los últimos meses también a los equipo no hay el Madrid siempre siempre está ahí siempre responden todos de yo no doy por por muerta a nadie

Voz 1670 02:00 lo llevaron a Mariano y saliste tú para que jugara Mariano y al final ni tú ni Mariano

Voz 0165 02:05 bueno sido era que Mariano ahora está lesionado sí pero un poco sí pero bueno tenía minutos que les podía haber tenido tú si tan bien que te gustaría volver bueno lo he dicho antes no ahora mismo estoy centrado en en este año que es mi año de de cesión aquí en el Levante la habrá que que no pienso más allá no después luego tengo Europeo sub veintiuno que también lo tengo muy muy en cuenta ahí después pues

Voz 1670 02:35 ya se verán bueno con el dos uno que opciones le a a la eliminatoria a tu equipo

Voz 0165 02:40 bueno sí quieres acabase difícil no porque ellos con un gol pues se opone nosotros Moha un poco más difícil vamos a un campo muy complicado no pero van ganando la eliminatoria íbamos a salir allí con