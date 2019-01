Luca Sangalli: "La eliminatoria se solucionará delante de nuestra afición, que es muy importante"

Voz 0458 00:00 pues la mejor noticia hay a sido protagonista y además con ovación incluída en el Villamarín hola Luca buenas noches hola buenas noches cómo estás en forma

Voz 1 00:07 pues muy bien y hemos visto ocho vamos como un toro ha salido ahí bueno se intenta ochenta y cuatro minutos

Voz 0458 00:13 has jugado como te ha sentido después de casi dos meses no

Voz 2 00:16 muy bien la verdad eh después de tanto tiempo fuera al final pues la falta de de competición es complicada pero bueno en este tiempo recuperación he entrenado duro para cuando el entrenador pues me diese la oportunidad había sido así ese titular yo podía aguantar ochenta y cuatro minutos bastante bastante gente y eso para mí es muy importante y a seguir mirando hacia delante da por bueno el cero cero bueno el partido ha sido yo creo que bastante igualado que ha habido ocasiones para los dos lados Si bueno es es solucionar la ley una historia en en nuestra casa delante nuestra afición cuando se es algo muy importante por lo que bueno e creemos que es un resultado bueno sobre todo porque de cara al partido de vuelta con nuestra afición pues eh vamos a darlo todo para conseguirlo

Voz 0458 01:02 historia oye qué bonito la ovación de del Villamarín no

Voz 2 01:05 sí la verdad es que es bastante emocionalmente no que yo me lo esperaba eso no no no la verdad es que no unas bien que no que no es lo que quiero es que es de otro equipo pues que que tiene pues es muy importante no para mí es un reconocimiento también por parte ellos y estoy muy agradecido por ello

Voz 0458 01:21 Nos tras estoy en Anoeta o a no te has te has sorprendido un poco no cuando te ibas si si si hasta bien oye pero muestras de cariño de todo el mundo desde aquel ictus leve del treinta y uno de octubre que cuantas muestras de cariño en todas partes no todos los sitios

Voz 2 01:35 sí sí más Man desde el club ha hecho llegar pues eh mensajes de de ánimo y apoyo de desde desde muchos sitios no en muchos otros clubes Si hijo yo me he sentido muy halagado no para mí pues es muy importante el todas las muestras de apoyo que he recibido y estoy también muy contento por ello y bueno eso me da fuerzas

Voz 3 01:55 ahora para haber vuelto oí para seguir continuando con

Voz 0458 01:59 con mi progresión buena semana eh después de sobretodo hoy por tu debut por la ovación por este empate en partido de Copa venir de ganar en el Bernabéu no es fácil

Voz 2 02:06 sí es bueno el comienzo de este año ha sido bastante bueno con con esa gran victoria el otro día hay empate fuera de casa esperamos pues en los partidos que que no es bien ahora que son bastantes pues es ir con esta buena racha empezar el el lunes con la en Anoeta hay y continuar con

Voz 0458 02:24 con esta dinámica oye te voy a dejar pero te voy a preguntar por lo del famoso eh jugado del Bernabéu vaya lío está el Madrid de promedio un poco más de lío no

Voz 2 02:32 sí bueno he el bar al final eh

Voz 3 02:36 esta para para te convence no

Voz 2 02:40 a mí si al final lo que nos explicaron nosotros los los árbitros en en la Reunión inicia la temporada es que el el árbitro va a tener el mayor la mayor importancia en misiones que que al final pues sólo va a actuar en en acciones pues claras de de fallo y bueno yo creo que está siendo así si siempre haber polémica por por una por una cosa o la otra pero bueno al final el bar está para para solucionar pues ocasiones clarísimas ahora

Voz 0458 03:12 somos la de Rulli Vinicius no fue penalti si encima va a entrar en esas políticas se encuentra el barco para entrar Tour bueno y dijo que no le dijo que no que tocaba balón claramente así que imagino que apoyará a Rulli bueno por supuesto Nos falta faltaría más oye por cierto el día que sufrió el ictus tenía un examen no en la en la universidad no estaba estudiando un examen no

Voz 2 03:37 sí bueno está en medio de un examen demuestra el episodio vivido luego volví

Voz 3 03:44 pero no no no no estaba acabando

Voz 0458 03:47 le salió bien a qué fenómeno que fenómeno eres pues nada Isabel viste llegó a preguntar porque he visto un un encontronazo con él que no tuvo nada que ver según dijeron todos pero te llegó a preguntar en los momentos Avis qué tal estaba solo

Voz 2 03:57 no sí como me dijo mi hijo que por parte del del médico del Atlético Madrid pues habían preguntado si te algo que ver así que al final no tuvo nada que ver con eso aunque fue eso es una conciencia temporal nada