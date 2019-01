¿En la guerra Solari-Isco con quien vas?

Voz 1375 00:00 tan ya por ahí Antonio Romero la Antonio

Voz 1802 00:02 no sé si opinaron votar ya pues lo que quieras tienes tiempo para las dos cosas no

Voz 0239 00:07 da un recital

Voz 1802 00:09 dar está por ahí Jesús Gallego yo que sé que de Antoni votamos hola Gaye ha sido un recital pero con alguna falsedad seguramente ahora sí que ha habido más de una estamos ahí que le hoy a Marcos de nuevo no no que no que voté Antoni ya está Jordi Martí impecable hola Jordi muy buenas

Voz 1 00:27 pues es una pausa de

Voz 1375 00:29 nada de diez segundos y que tiene tiras pues nada está previa a los oyentes pero así llegamos al turrón en esta guerra Isco Solari con quién vas Romero Gallego Jordi marcó bueno yo yo sólo digo una cosa

Voz 0239 00:42 a ver cuánto tiempo piensa la gente que Solari va a ser entrenador del Real Madrid yo yo creo que con suerte con suerte va a llegar a final de esta temporada Isco lleva ya un montón de temporadas en el Real Madrid le renovaron el pasado mes de diciembre ha sido si no me equivoco tres o cuatro veces campeón de Europa pero en las dos últimas titular indiscutible para mí en la última el mejor futbolista de la plantilla y en esa plantilla estaba por ejemplo Luka Modric estaba por ejemplo Cristiano Ronaldo entre otros y creo que el mejor futbolista de la pasada edición de la Liga de Campeones en el Real Madrid para mí el más decisivo en la última en el último tramo fue Isco y repito Solari que desde que llegó al banquillo no ha tenido ni un ápice de intención de recuperar ni física ni mentalmente a Isco para hacerle claro por lo menos un futbolista aprovechable en el Real Madrid pero ni un solo ápice de de intención desde el primer día que llegó al banquillo del Real Madrid le debió negar el saludo después de la presentación se ha pasado algo tuvo que ser después de la presentación de Solari como montador del Real Madrid porque no le he dado ni la más mínima oportunidad la pregunta que dejó en el aire para todos los madridistas es a quién de dar la razón a un entrenador que seguramente llegue hasta junio con problemas un futbolista que ha participado en cuatro de las últimas Copa de Europa del club

Voz 0985 02:01 a mí me gustaría conocer el parecer de Florentino la pregunta es si es bueno bueno bueno al cuidado cuidado veremos sino debate se atrevería Solari a ningunear a Isco si no tuviera el apoyo de Florentino pregunta una pregunta

Voz 0700 02:18 no recuerdo Jordi cuando renovó el año pasado por última de Cisco quién era el presidente del Real Madrid bueno yo te echo largura con disco tiene la oportunidad de jugar

Voz 0239 02:25 en el fútbol y le ponen en el campo el presidente del Real Madrid que estoy contigo no le tiene entre sus niños bonitos no tiene más remedio que renovarlo que subiera la ficha porque Isco es muy bueno es pues una cosa Isco tiene una cosa mía no tienen el noventa y cinco por ciento de los futbolistas del mundo que es un talento descomunal

Voz 0985 02:44 ya me ha respondido ya me ha respondido Florentino no aceptaría nunca que un subordinado suyo en este caso Solari se pegar disparos en el pie bueno dices tú que has hablado con Florentino no bueno oye me parece que es una evidencia que al ninguneo de Isco poco o mucho tiene que tener el beneplácito de Florentino para nada para nada bueno pues entonces yo te mis tengo mis dudas de que la planta noble la T4 que decís vosotros vea con malos ojos Icon rechazo tan formidable el ninguneo de Isco sin que intervenga bueno prendía representación que preguntan Jesús una pregunta le apoya la afición de la afición no sabemos nada no sabe no

Voz 1802 03:20 se sabe no me hace casi sabes lo han poster Carrusel ayer fueron cuarenta y cinco que evidentemente no hay lleno en el Bernabéu

Voz 0239 03:28 es una muestra representativa la afición

Voz 1802 03:30 no salió Isco el Bernabéu se puso boca abajo la mayoría aplaudió bien según

Voz 0985 03:35 tercera pregunta Rábida venga le Apoño el Vestuario

Voz 1802 03:39 pues habrá que si otro que no es

Voz 0985 03:42 Titán perdona del debate Gran Capitán formule esto para que vayas viendo que las primeras todo lo que ayer levantó tú acabó Jesús le apoya vestuario si le preguntamos al capitán Lar al capitán Ramos la respuesta es fría hay poco cariño

Voz 0919 03:54 es que capitán del Madrid en alza en las federaciones todavía

Voz 1802 03:57 todavía hay muchos problemas a lo mejor en el Barça las

Voz 0919 04:00 sí pero aquí todavía no vamos a ver qué Solari actúa con Isco solo porque entrena mal con De esta manera no se lo cree absolutamente nadie que Isco pudiera tener un gesto despectivo con Solari puede ser pero que te sentencian por eso es injusto que Solari está poniendo de titulares a jugadores en peor estado físico que Isco es evidente es injusto sólo voy a decir a Marcelo el diámetro de cintura que tiene ahora mismo

Voz 0985 04:32 perdona cuántos metros les sacó que creo que fue Oyarzábal no sabían la Real cuántos metros destaca que eso eso

Voz 0919 04:38 bueno es que Isco nunca ha tenido la habilidad

Voz 0700 04:41 va a mil por hora es decir él tiene otras

Voz 0919 04:43 habilidades que por cierto le han hecho ser titular en las últimas dos finales de Champions que ganó el Real Madrid titular indie

Voz 0239 04:51 discutible en las semifinales y en la final

Voz 0919 04:54 Ike un jugador que era titular importantísimo en la plantilla se encuentre que llega el entrenador que sube del filial desde el primer día te pone la cruz es que te ponen la cruz porque lo que hizo Solari en Roma con Isco fue señalarle públicamente llevárselo en la convocatoria decir de pronto te queda fuera metiendo en el equipo a gente que sabía que ni la necesitaban iba a tener minutos es decir el enfrentamiento particular que haya tenido Solari con Isco no lo puede llevar al equipo porque está tirando a la basura el potencial futbolístico de este jugador que era titular en el Real Madrid y titular en la selección española todo por un asunto personal no lo está gestionando bien por eso Joe en este en este dilema estoy con Isco

Voz 1802 05:39 no si el madridista gris está cabreado por lo que está haciendo

Voz 1375 05:41 digo bueno tampoco o estaba viéndolo desde que desde la distancia con qué ojos

Voz 1802 05:45 pregunto me pregunto me preguntaba pasando que manifestaciones ahí

Voz 0239 05:51 el madridista está pensando no tengo yo este año una calidad a una plantilla tan sobrada de calidad como para ver que venga un entrenador que no sé cuánto tiempo va a estar en el banquillo probablemente con suerte con mucha suerte hasta junio y está ninguneando a uno de los tres jugadores que más calidad uno de los demás

Voz 1802 06:10 no tiene dudas eh claro que va a tener

Voz 0239 06:12 cuando el Madrid ganó yo vengo al Bernabéu a ver futbolistas con calidad y uno de los tres que más calidad tiene en la plantilla un entrenador prácticamente interino en el Real Madrid lo deja en el banquillo o la grada partido transparente de ciencia el Madrid ganará el Madrid ganará siete cero jugando mal

Voz 0919 06:28 la abiertamente pues diríamos Chato hijo tan qué tal sitio sabes pero es que no es así es que el Madrid está perdiendo hace en la en la Liga con la Real Sociedad pasándolo mal con el colista con el penúltimo intento Isco fueran

Voz 0985 06:42 no por una cuestión personal Solari sacrifican jugar con buen pie

Voz 1802 06:47 pues entonces sí es evidente pero no no era no será la primera vez que ocurre que no no lo digo eso sabemos lo que ha pasado pero bueno

Voz 0985 06:54 tratándose de un jugador que es un pilar para Real Madrid me parece realmente de una responsabilidad que Florentino tolera Benazir abordar no

Voz 1802 07:02 primer moto oye si cuando todos

Voz 2 07:05 estuvieron sanos cuando fue titular Isco

Voz 0239 07:09 el año pasado con Zidane saca hubiera telón cuando

Voz 0700 07:11 de repente el anillo Washington facilidad Pablo Perote luego te los realmente está vivo en las últimas finales de Champions no pero no sé cuando todos estuvieron sanos cuando todos estuvieron sanos en las últimas dos finales de Champions

Voz 0239 07:27 más allá Isco siempre que Bale ha estado lesionado es decir no siempre que Bale no ha tenido que jugar prácticamente por decreto ha sido titular esa es la respuesta desde que llegó al Real Madrid Isco cuando Bale hasta o lesionado Isco titular ahora cuando tienen

Voz 0919 07:43 la verdad es que aunque no es un animal como Cristiano Ronaldo es que os tengáis del equipo tiene que jugar intentar convencer a la gente que esto es una decisión exclusivamente deportiva no cuela es que es imposible es que ayer ayer cuando sale Isco

Voz 3 07:57 no

Voz 0239 07:58 Solari ni se acerca el NYSE hacer

Voz 0919 08:01 cuando salieron los otros dos cambios los chicos van a la banda llega sólo les poner el brazo por encima Illes dice mira aquí ayer Nilo roza ni lo roza también es cierto que es mira una cosa mutua pero tú eres el entrenador tú tú eres el entrenador tienes mucha más responsabilidad que el jugador se comporta de una manera infantil ahí está tu labor tu trabajo tu capacidad de reconducirlo y sacar lo mejor de Solari no lo está haciendo mira sirve para Isco lo mismo visible a cada minuto que tenga en el campo y creo que el contra la Real tuvo algunos minutos no no no no Antonio es verdad es verdad es decir más allá de una decisión personal más allá de que el club o que el presidente no lo considera como la línea de su es decir te tienes que revelar es decir la única fue el respeto para el chaval

Voz 1802 08:52 no Valverde ya lo sé ya lo sé

Voz 0919 08:55 vaya por delante de están jugando el portero de la puerta del tres por delante de disco reto pero cada minuto que él tiene o sea la única fuerza que le queda disco ahora mismo la única fuerza que le queda disco es el balón el campo no le queda otra porque el entrenador no no lo quiere el entrenador lo envió a la grada el entrenador lo desprecia deportivamente hablando por lo tanto cuando tú tienes diez minutos doce minutos quince cincuenta ese es tu momento no tienes otro momento que guiso sólo hay lo puedes cambiar tienes que ser Maradona de no

Voz 4 09:27 el Madrid había pero eso no no no no no

Voz 0919 09:29 la perdiendo cero uno cuando entró Isco sino sino no lo que lo que le en lo que se le pide disco pero pero existe

Voz 0239 09:35 más a la semana anterior Si te vas a la semana anterior el rato que juega contra el Villarreal en la segunda parte es el mejor de Madrid

Voz 0919 09:41 vale pues eso

Voz 0700 09:43 no es el partido que que lo entonces dijo estar sola le valió mira lo dijo en rueda de prensa no le valió lo abruma con Javi

Voz 0919 09:54 el disco no y si no pues que cada día te acaben preguntando por Isco porque la fuerza del fútbol de disco

Voz 0239 10:00 ahora acaba quebrando no citó Marcos que te repito Marcos que que Isco que tendrá su parte de responsabilidad pero como la pregunta es quién es más responsable o de quién es la culpa es evidente que es de Solari Hinault de Isco que tendrá una parte pero para mí mínima en relación en la que tiene un entrenador advenedizo que en junio va a salir del Real Madrid que se está cargando parte del patrimonio del conjunto blanco te repito que en vida

Voz 2 10:22 la Real salió medio de mala gana

Voz 0239 10:26 en la segunda parte fue el mejor del Madrid le pero

Voz 1802 10:28 daron por el partido de disco a Solé en rueda de prensa partidos bueno está por ahí los oyentes agazapados ya con el teléfono deseando opinar los madridistas tampoco le dan con la mosca tras la oreja porque claro que ya lo vimos a Solari les respetamos pero pero claro es el ejemplo que ponían de Barcelona su imaginé es que Valverde pusiera siempre a Coutinho en el banquillo o la grada claro pusiera un chaval de la cantera pues seguro que los astilleros del Barça dirían los fachada pasa

Voz 1375 10:53 algo tan malo es Coutinho tan mal está jugando Coutinho pagaré estará en la grada o en el banquillo todos los fines de semana hay pongan un chaval de la cantera por delante de cutáneo semana tras semana tras semana algo pasaría pues es así está los madridistas aquí está pasando algo pero en esto que está pasando con quién vas con Solari o con Isco pausa y los oyentes

Voz 7 12:03 no

Voz 1802 13:12 el larguero

Voz 2 13:14 con Manu Carreño

Voz 1375 13:18 la una en punto enseguida una menos en Canarias enseguida llega Mara Torres con el Faro

Voz 1802 13:23 hay media así que tiempo para los oyentes

Voz 12 13:26 ya enseguida hablamos con Juan de Dios Román que hoy ha sido

Voz 1375 13:28 en protagonista el que fuera seleccionador nacional de balonmano pero vamos a ver con quién va a la audiencia de la SER en esta guerra Isco Solari hola Jorge buenas noches

Voz 3 13:37 hola buenas noches cómo estás hombre pues bien bien escuchando muy acalorados cabe frío estamos a pero estamos bajo cero siete grados bajo cero de dónde llamas pues de la Sierra Madre de la sierra de Madrid de que parte con de Colmenar

Voz 13 13:55 de Grado bueno el termómetro marca menor dos pero sí siete de temperatura

Voz 1802 14:00 la sensación térmica si voz pero pues habría prescrito en sí si esta noche y mañana va a caer buena

Voz 3 14:06 no con quién va a ser esta guerra Isco Solari Jorge voy a decir esto estoy con el fútbol estoy con Isco claro está

Voz 13 14:14 la ley creo que es la voz de su amo para desear de Saquín pues el el el que cree que sabe de fútbol el que desde hace mucho tiempo creo que necesita un director deportivo en el club sí me gustaría decirle algo directamente a Isco y Francisco Alarcón por favor quédese en Madrid ya ya sé que te han obligado mogollón de veces a dar un golpe en la mesa es ser titular a Comores entrenadores ya está con el equipo

Voz 14 14:49 los cien de suplente ya ha metido dos goles otra

Voz 13 14:51 desde no otra vez no valoran el que conduzcas el balón con la cabeza levantada que de pases en horizontal o en el interior lo que quiero que separa es el Francisco Alarcón es que muchos madridismo que si no gusta al fútbol de verdad no solamente de la camiseta la raza la lucha porque la velocidad no es la velocidad la punta de velocidad atléticas sino la la velocidad del balón dentro del campo entonces empieza a sospechar que el Madrid se Javi Hernández ningún Lane Iniesta hubieran triunfado nunca en la vida entonces hay un tipo de madridismo que hace que ese conversó se conversó de os comen

Voz 1802 15:40 convence

Voz 13 15:42 Pérez de que no casi lo entrena que Özil es un juerguista en los últimos meses de ganarle que después de la final que hizo contra el Atlético de Madrid Di María no vale para el Real Madrid sino que tiene que jugar Gareth Bale entonces como ya me he mamado muchos muchas horas en el en el Bernabéu aplaudiendo haciendo

Voz 3 16:05 corriendo y es verdad despejando con la montera

Voz 13 16:07 mientras que pitaban e insultaban a Michel o

Voz 15 16:12 a cualquier otra

Voz 13 16:14 dos mucho más técnico pues

Voz 3 16:17 yo le hizo por favor que aguante

Voz 13 16:20 desde que aumente y que de verdad que sí

Voz 14 16:26 a poner el Real Madrid necesita

Voz 1802 16:29 a usted voto vale doble bueno no tendrán delicado a Pablo el efecto de palmas porque es que no se puede hacer porque la ciudad cambia ahora no perdón podemos ir a la cama

Voz 0985 16:42 ha censurado a Florentino diciéndole abandona usted al ámbito deportivo pongan director deportivo

Voz 1802 16:47 el voto aunque se ha encontrado te ha gustado por eso

Voz 0985 16:50 no está muy bien razonado voto

Voz 3 16:52 a morir para gallego y Jorge un abrazo y gracias por escucharnos y por llamar a los otros y abrió un abrazo hasta luego hasta luego ya habría

Voz 1802 17:00 tú Colmenar José Antonio hola buenas noches allí no hace tanto el acento yo no hace tanto frío no

Voz 14 17:08 aquí tenemos una temperatura muy bueno unos veintidós grados hemos tenido

Voz 3 17:12 dónde estás si estoy en Lanzarote Purito estaba yo allí en Lanzarote

Voz 1802 17:17 ha pasado el fin de año en Lanzarote sí sí

Voz 14 17:20 seguro seguro que lo pasó muy bien no

Voz 1802 17:22 en ahí por ahí Porto Carmen Playa Honda dónde estás en qué parte Lanzarote

Voz 14 17:26 Mayer localidad que está uno tres cuatro tres kilómetros y algo de de Puerto del Carmen se

Voz 1802 17:33 pues nada a buen sitio algún sitio para vivir no es más si te porque Marcos a veintidós graditos ahí digo eres el Madrid no

Voz 14 17:43 soy del Madrid muy bien y con quién vas en esta guerra

Voz 1802 17:45 el acuerdo puesto por su puesto que sí

Voz 14 17:47 Unesco por supuesto que bonito porque hombre creo creo que este hombre ha demostrado que sabe jugar a la pelota no ahora venido a alguien que ha descubierto la pólvora juega cualquier chico juega antes que Isco como el caso de ayer por ejemplo un partido y de Copa en el que juegan mucho de los no titulares yo espera al minuto no sé creo que minuto setenta o setenta y pico para para poner a Isco y yo creo que el el otro día hacen el más lejos viendo un partido la Real Sociedad B sí me veo que el equipo necesitaba pausas no se veía desde el principio estamos jugando ansioso ansioso sucede ahí

Voz 15 18:43 a lo que iba a lo que iba a pasar

Voz 13 18:45 eh

Voz 14 18:46 en el rato que juega este hombre pues creo que le da un poquitito más de tranquilidad al juego que se necesitaba que se veía que se necesitaba un jugador de esta característica no muy bien

Voz 1802 19:01 pero sin embargo no le vale para nada

Voz 14 19:04 muestre lo que demuestra no le vale para nada con este hombre

Voz 0985 19:07 José Antonio Bernal dejaste de ver el partido contra la Real porque te aburría soberanamente au tenías otro compromiso otra circunstancia

Voz 14 19:13 bueno yo lo dejo de ver ya porque es que me me me me irrita cabe

Voz 0985 19:21 mucha gente está mucha gente está dejando de y mucha gente está dejando de ida del Bernabéu

Voz 1802 19:25 dos cero para Romero iba a Gallego vamos muy bien explica José Antonio oyentes tenemos cuanto aprendemos de nuestros oyentes cada noche abrazó para Lanzarote José Antonio igualmente

Voz 14 19:36 pero bueno muchas gracias por llamarnos y por escúchanos

Voz 1802 19:38 vamos dos cero para repetir para gallego en esta guerra Isco Solari gana dos cero Isco hola Tomás hombre tomó muy bien la mano muy bien y tú

Voz 3 19:48 mira fantástico aquí estamos en Tarragona era un poquito frío pero bueno contamos Juan más jóvenes del calor que temperaturas bajo cero han mira yo te lo puedo decir porque tendría que colgar el teléfono

Voz 1802 20:02 mirando al veinte

Voz 3 20:06 cuatro se grados quedado ahí estamos

Voz 1802 20:09 carrera ciudad esté ausente

Voz 16 20:11 sí Tarragona ciudad en en el barrio

Voz 1802 20:14 el Spelling

Voz 3 20:18 a ver yo tú sabes que soy culé no

Voz 1802 20:20 bueno yo es que lo celebró tomadas porque es que de momento bien llamados bueno Teresa me interesa en esta guerra disco solar y poniendo un culé Tomás com

Voz 1375 20:31 llevas

Voz 16 20:32 hombre evidentemente ya comente

Voz 3 20:36 en una ocasión igual que el señor Florentino Pérez quiere Kenner a Mourinho no sé por qué pero a Solari de verdad que dejara al banquillo a Isco es una vergüenza para todos los merengues y en este caso yo leí el voto a favor de Isco porque Isco Si no lo quiere el Madrid que se lo quitaron del Málaga porque les hacía daño pues mira no lo que damos nosotros en Barcelona así de claro

Voz 1802 21:05 toma ya vamos lo ficharía

Voz 3 21:07 mañana no no ficharía mañana con el Barça bueno yo no podría FLI

Voz 1802 21:13 eso es decir Señor

Voz 3 21:16 lo que es el del Barça

Voz 16 21:18 pero evidentemente Isco no tiene

Voz 3 21:21 hay que estar en el banquillo no tienes estaría banquillo eso es una vergüenza un jugador que es muy bueno muy rápido mira allí jugó quince minutos y eso quince minutos casi marca los goles no pudo porque justo los mente jugó quince minutos que gracias a la al chico esté tan joven Ibiza que tiene dieciocho años que Ramos no aprecia mucho me alegro mucho por el club hay que darle oportunidades pero evidentemente a Isco no se le puede generan en el banquillo como jugador narco

Voz 1802 21:58 pues eso es la opinión es es

Voz 3 22:00 así como un mes más de un estás gordo

Voz 1802 22:03 bueno si por algo llamó al perro como lo hallamos un abrazo Tommasi gracias por llamar

Voz 3 22:08 venga pues ha salido a hombros y gracias por el programa gracias

Voz 1802 22:12 el voto para y para Gallego de un culé a favor de he dicho de todo menos Amanita hoy Sebastian buenas noches

Voz 3 22:19 hoy Guadalhorce Romero Marcos

Voz 1802 22:22 no que Marcos Marcos que no ha hablado prácticamente el debate porque evidentemente viene gallego y voto vale para para nosotros se dice yo escuché aprendo yo eso lo Marcos que te han obligado pasan a lo encontraba otro más tranquilo hoy la derrota sólo es achacable a York Sebastián de Cádiz buenas noches de que nos ya me estaba haciendo Álvaro Benito de caddie nos llamas no

Voz 3 22:45 sí lo hace muy bueno vamos

Voz 1802 22:47 las hombre

Voz 3 22:48 muchos frío aquí está la gaviota muchos católicos

Voz 1802 22:51 mucho frío en Cádiz también Glos gaviotas eh

Voz 3 22:54 pues está la la exitoso como Fandos es que todo suene más se tambor te acuerdas dan tambor si el del tambor lo tiene claro

Voz 1375 23:10 que suenen que suene darle al tambor hombres lo tienes ahí

Voz 3 23:13 suena el tambor no ha resultado me conozco si ya te veo yo nací ahí a si eres del Barça el caddie pero esto es con Isco no porque te diré

Voz 1802 23:24 pues le gusta

Voz 3 23:27 trabajamos con la marea pues mira esto discutido o sea que lo tienes claro meridianamente solar está está con la amaré está con las manos Adrián Varela

Voz 1802 23:42 claro claro pero si Florentino no quisiera habría renovado también no

Voz 3 23:47 en cuanto al entrenador del Madrid ya pues cuantos sabe a agua ahí lo acabando a los jugadores

Voz 1802 23:55 qué voto para para Gallego pero muy claramente estás con Isco

Voz 3 23:58 sí con Jordi Martí le señor

Voz 1802 24:01 sí es como para el de balonmano no

Voz 0985 24:08 Ellos semejante creo entender gracias por tu apoyo en esto porque estaba la cosa reñida y mirarnos vendrán aquí

Voz 17 24:13 porque no sabéis sabéis cambiando radicalmente de tema para ver si es que Cádiz acaba de ser elegida pues el New York Times como una de las cincuenta y dos ciudades que que iba a haber es este año en el mundo

Voz 1802 24:26 no me dejaran la lista en diez o doce también entraba con cincuenta junto a todo el mundo sabe todo el mundo despachos pero sí Sijorda España tenemos que ir a todos a los cincuenta y dos un abrazo Sebastián y gracias un abrazo adiós

Voz 3 24:42 saludamos con otros dos palos todo y los mejores gracias

Voz 1802 24:46 mejores hoy vosotros para gracias Sebastián cuatro cero del tambor el tambor sé si no es que crea que venía una vacila así que aquí yo lo he dicho que no tocara porque acordado te tienes que guardar porque Última llamada Jesús hola hombre Jesús

Voz 18 25:01 hola buenas noches sin esperanza vamos

Voz 1802 25:03 Nuestro confiarnos Gerrard llama dado cómo lo ves este asunto Ávila Dávila fue así Weiss esto cómo lo ves esto Jesús

Voz 3 25:14 bueno pues si lo veo muy claro pues claro

Voz 18 25:18 sí bastante claro a ver qué es que

Voz 1802 25:21 no lo ves esto

Voz 18 25:22 pues mira yo veo que pues oye de Tolima momento que ha llegado entrenador entrenador pues la mira ojos lo pienso luego no sé qué ha pasado porque vamos a lo que está haciendo con él no es nada agradable para una persona una persona una persona como El club lista de esa categoría costó hay lo que hay lo que ha hecho que ya ha repetido varias veces y todo tiene un momento dejen totalmente aparte no sé cómo llegué aguantar también esa persona escapadas levantar por eso muchas veces se habla y luego se ponen que a los pies de los caballos le ponen muchas veces con que si saco con una jota Gracián y casi tiene morcillas son michelines con que hace gestual publicó yo no sé qué haríamos que haríamos los demás si tuviéramos esa situación

Voz 3 26:18 efectivamente con con look con el show que ha hecho

Voz 18 26:21 es denigrante que te manden a la grada yo no sé lo que ha pasado o no ha pasado para mí es que a este hombre no le gusta a Solari no le no le gustó nunca nunca la temida lavó Hinault no

Voz 3 26:37 bueno para nada pero aunque no creo que haga pero peligros pero creen Jesús que aunque haya pasado algo que es evidente disco debería jugar

Voz 18 26:44 sí yo pienso que que haya pasado alguna cosilla ponerse podía arreglar o hacer alguna cosa pero vamos que que no estéis co cómo estemos la situación que estamos viendo que nuestra Cristiano Ronaldo que están que está como están Chile ha repetido allá donde cómo está el cross como como está Modric como están Marcelo cómo están todos y entonces éste no ha hecho ni más ni menos

Voz 0985 27:05 pero Jesús ha dicho Ramos que al tema está complicado eh cuidado

Voz 18 27:08 bueno hay una cosa que por ejemplo Ramos unas los haciendo habéis hablado ahí es que por ejemplo Ramos el otro día se dio desde buena brazo llorar Ramos es una persona como todos estamos en una empresa tenemos UGC por arriba otros por abajo unos compañeros todo esto de que hacemos ahora decimos que si quería jugar Isco Isère se define totalmente a favor y qué pasa con ejercerá rival que estamos hablando

Voz 1802 27:36 no sé qué pasa

Voz 18 27:39 pues que pues quedar mal queda mal con la cúpula que entonces tú qué pasa tú eres capitán tú tienes que defender o que es un capitán de extender más sacase la empresa a esas ical compañero

Voz 1802 27:51 bueno claro pues gracias por la llamada voto para Isco cinco cero para para que seamos el año con Jesús

Voz 18 28:00 desgracias

Voz 1802 28:02 ha sido abrumadora yo no lo explote no tomamos en cuenta Marcos has participado yo no les felicitó en si hay que felicitar y dándole es el tema de Internet me gusta como está a saber Devil casi siete mil votos son bastantes sesenta y cinco por ciento a favor de

Voz 0919 28:20 eh

Voz 1802 28:21 Isco m treinta y cinco por ciento de los Gemma