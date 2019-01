Juan de Dios Román: "Mi objetivo era evitar dar preocupaciones a gente que me quiere"

Voz 1 00:00 hablamos de balonmano mañana

Voz 2 00:02 comienza el Mundial ya tenemos en Múnich a nuestro enviado especial Diego González creo que con buena temperatura no sé si están tomando el sol hoy pero creo que por las noches bastante fresquito en Múnich estadio

Voz 0497 00:15 González hola Diego muy buenas hola qué tal cómo era el día y la noche te digo que es Gelida estamos a menos siete grados ahora mismo no es frío veo a mi caso eso también es verdad que he tenido una quita pues bueno del diez al diecisiete de enero empieza este Mundial de balonmano mañana arranca en el grupo B esta España no es el grupo está encuadrado ahí en Munich si efectivamente arranca mañana contra Bahrein a las ocho de la tarde y luego el esperan por este orden Islandia Japón Macedonia hacia en esta primera fase se pasa a la siguiente fase si eres uno de los tres primeros equipos y además pasas con los puntos de aquellos equipos que te acompañen no precisamente a esa segunda fase de tu grupo es decir que los rivales van a ser Macedonia Croacia aunque te la puede liar cualquiera hay excesos partido van a ser claves para luego intentar no llegar a las semifinales el camino va a ser complicado porque teóricamente para llegas a semifinales tendrá que luego vérselas en la segunda fase además con Francia con Alemania ya veremos y con Rusia o con o con Serbia saque fíjate el camino que tiene España para las semifinales bueno mañana debutamos a las ocho y media

Voz 2 01:13 en Munich contra Bahrein hoy ha empezado el

Voz 0497 01:16 de este Mundial de Alemania y Dinamarca con Alemania treinta Corea diecinueve tenemos muchas esperanzas puestas en los nuestros a las ordenes como

Voz 2 01:23 lo de de Jordi Ribera pero además del Mundial de balonmano hoy ha sido noticia por ese premio Francisco Fernández Ochoa que ha recibido en la Comunidad de Madrid dentro de los Premios Nacionales del Deporte un grande del balonmano Juan de Dios Román al que le debemos tanto y tanto sobre todo el balonmano está por ahí en sintonía del Larguero Juan de Dios Román buenas noches

Voz 3 01:45 qué tal buenas como está usted hombre bien bien del todo lo que cabe

Voz 2 01:50 dentro de lo que cabe nervioso nervioso

Voz 3 01:53 por porque me siento ahora mismo como si fuera una época en la cual yo era el entrenador de la selección mañana Ismael cantera

Voz 2 02:02 era el primer partido

Voz 3 02:04 y por si alguien no se acuerda que

Voz 2 02:06 seguro que no pero por si alguien se lo recordamos fue seleccionador sino corrígeme entre el ochenta y cinco y el ochenta y ocho y luego entre el noventa y cinco y el dos mil tiene el récord de partidos dirigidos con doscientos veintiún encuentros tenemos buen equipo para hacer algo importante no

Voz 3 02:23 sí ahí ahí ahí no yo creo que es de los equipos más más colectivamente hablando de los más completo que yo recuerdo de Etoo en todos los aspectos del juego lo que pasa es que en balonmano nunca se sabe si eso es suficiente por razones derivadas de aquel tipo de carencia que nos acompaña también desea hace daño que es la carencia de el lanzamiento a distancia en este momento al balonmano español dinamiza un con un concepto de juego envidiado por todos muy localizado en función de nuestras características antropométrico muy acentuado en la velocidad en el juego táctico pero un canto disminuido en la capacidad lanzamiento a distancia IS ese factor es lo que muchas veces hemos echado en falta cuando para evitar un resultado apretado al final pues con un mejor lanzamiento distancia hubiéramos ido mejor pero dicho esto no esto lo que sí es cierto es que el equipo está en una condición excelente para seguir su camino

Voz 2 03:30 sí señor su camino no es otro que

Voz 3 03:33 que bueno pues repetir si es posible éxitos au sino mantenerse como siempre entre los cuatro primeros

Voz 2 03:41 te veo forma eh haciendo análisis hay de balonmano como siempre has hecho oí ese gusanillo ese gusanillo que no se pierde nunca eh

Voz 3 03:48 si no me aburro

Voz 2 03:51 jubiladas pues ya te digo ya te ciclos pues nada mañana todos pendientes del Mundial de balonmano hoy de ese primer partido que nos contará Diego González en él

Voz 3 03:58 de todas formas sirio a Diego a midió Diego porque ha permitido hablar de quiénes son los que van a pasar

Voz 4 04:05 la seguridad es que Diego ha tenido una bola de cristal siempre unidad tremenda Marina lo que son ya me lo das

Voz 1 04:17 son unos cuantos años Juan de Dios

Voz 0497 04:18 desde aquel ya europeo en noventa y cuatro en el que conocimos como director técnico de la de la Federación entonces

Voz 2 04:24 sí señor ya somos bueno pues mañana pendientes del primer partido de España del Mundial también Juan de Dios Román pendientes del otro partido ollas ollas confirmado ya se anunciaba a los medios algunos lo sabían otros no lo sabíamos que tienes cáncer IS está siendo ahora mismo tuvo otro gran partido personal no Juan de Dios

Voz 3 04:42 sí mía era en este tema Ahmed al alguien se puede preguntar porqué precisamente he hoy yo he comentado es que esté más de una manera un tanto rápida no pero es un asunto que hemos llevado con absoluta discreción desde hace dos años que se inició el tema sí eh poco a poco ha ido corriendo del asunto en algún momento pues algunos medios pues ya estaban informados hoy que había una una cantidad de medios importantes donde podía ocurrir que hubiera alguna pregunta de alguno de ellos en este sentido se ha referido a adelantarme intención señores esto es lo que hay estoy encantado de recibir este premio y ahora tengo una batallitas por ahí que me tiene ocupado no INAR hay muchas gracias a todos por su atención por decirlo así pero siempre ha sido el objetivo de evitar dar preocupaciones a mucha gente que sé que me quiere para que le vamos a hacer preocuparse yo nos preocupamos eso

Voz 2 05:42 claro digamos que era lo lo has dicho que hace dos años lo diagnosticaron y que los primeros meses fue lo más duro luego ahora como no

Voz 3 05:48 lo más normal según el tratamiento habitual que que existe ya los protocolos contra contra los tumores que no se operan calmo no era operarle bueno pues hay unas sesiones que son las más fuerte pero que en cualquier caso he tenido la suerte de llevarla muy bien hecha no no por una cuestión de fortaleza física como tal sino por el hecho de que no he tenido reacciones negativas importante si dese hace aproximadamente un año estoy en situación de control digamos habitual no de mantenimiento que llama que llaman los expertos en bueno pues esperando que como yo digo al bichito esté tranquilo y que no es bueno

Voz 1 06:32 no de guerra que no de guerra no dará ya no dará guerra con con el grano

Voz 2 06:35 de Dios Román setenta y seis años ha hecho un chaval y que hoy ha recibido el Premio Francisco Fernández Ochoa

Voz 1 06:40 de una vida dedicada al balonmano y como digo al que tanto le debe

Voz 2 06:44 hemos y que tanto dice que no es aficionada a este magnífico deporte pues nada Juan de Dios que nos alegramos de escucharte enhorabuena por este premio que hoy te ha dado y que ese partido sobre todo te ayudemos en la

Voz 1 06:56 modesta forma que podamos para que lo lo es también Isaías hablando mucho tiempo de balonmano el sueco John me ayuda mismas lo sé lo sé por eso por eso sobretodo de qué hablar de balonmano contigo

Voz 2 07:05 un abrazo míster que me oírte irte

Voz 3 07:07 adiós adiós a todo cargo hasta luego buenas noches

Voz 2 07:10 Diego pues nada pendientes mañana de ese de ese debut hoy pendientes de la noticia de Juan de Dios Román mañana pendientes de arrancar con buen pie

Voz 0497 07:16 sí efectivamente con buenas sensaciones hay que empezar este Mundial porque a pesar de que quizá en los puntos de de mañana no valgan luego par final para segunda fase pero hacerlo con victoria ya hacerlo con buena sensaciones es fundamental en un torneo como éste déjame decirte las cosas que son mundial este en el que menos equipos europeos hay practicamente toda la historia en otras ocasiones ha habido más Eslovenia Chequia por ejemplo son equipos que no están y que no está tampoco te amigo Karabatic así que bueno si no es con Francia de La Ser