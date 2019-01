El Larguero (10/01/2019): Entrevistas con Sangalli, Mayoral y Juan de Dios Román

Voz 1375 00:00 buenas noches acaba de terminar ese Levante dos Fútbol Club Barcelona uno marcaba a Cavaco en el minuto cuatro y Borja Mayoral en el dieciocho mal Fútbol Club Barcelona con un equipo donde había muchos suplentes pero también algunos de los se espera que tengan que tirar de este Barça entre otros los dos jugadores más caros de la historia del Barça DVD Coutinho que hoy han dejado que desear sobretodo Coutinho pues éste Barça de Valverde con como digo una defensa totalmente plagada de suplentes

Voz 1670 01:05 ha dejado el partido

Voz 1375 01:07 pues con ese dos uno y con todo por decidir ser el partido de vuelta la semana que viene el segundo entrenador del Barça Jon Aspiazu ha dicho en en gol que Philippe Coutinho no está en estos momentos al nivel de la pasada campaña Iker en velé le ha pasado por encima eso es lo que ha dicho el segundo entrenador del Barça sea un mensaje muy directo tirón de orejas muy directo al jugador del Barça Coutinho que luego ha marcado de penalti pero que antes se lleva este rejonazo el segundo entrenador

Voz 1804 01:38 el nivel que estuvo el año pasado de de Melilla pasaba un poquito por por encima pero es un jugador al que consideramos esto va a ser muy importante para nosotros a lo que resta de temporada seguro simplemente que vaya cogiendo al nivel que enarbolar va a dar muchas cosas

Voz 1375 01:52 lo venimos diciendo toda la temporada ya no es que lo digamos nosotros e indie ni los aficionados que también en piensan exactamente igual es que lo dicen en el propio club mensaje público tirón de orejas público para un niño al que le ha pasado por delante de Belén

Voz 1670 02:05 está en el estadio Ciudad de Valencia e José Ignacio Tornadijo que está narrando el partido en el Carrusel con Dani Garrido hola torna muy buenas hola Manu buenas noches pues el penalti maquilla un poco el mal partido del

Voz 1145 02:16 Barça eh bueno va a pagar el Barcelona ochocientos mil euros por qué Denis Suárez juega otros diez partidos más ya al salir hoy eh

Voz 1 02:25 tener que pagar si no le salió barato porque el único que ha dejado sale bien

Voz 1145 02:29 a torea a tiro de piedra y le puede haber resuelto muchos problemas nuevos

Voz 2 02:32 el dos cero

Voz 1145 02:34 que un dos uno que a tiro de uno cero ahora mismo el Barcelona estaría en cuartos de final el Barça estado fatal ha hecho un partido horrible es verdad que ha dejado toda la artillería pesada a Messi a Suárez a Piqué a Jordi Alba a Rakitic en Barcelona pero aun así y pese a la presencia de de dos canteranos de en la defensa del debut de Murillo el Barça es que ha salido dormido y el

Voz 1 02:52 el Levante ha visto la posibilidad de de

Voz 1145 02:55 hacer daño y ha estado muy certero primero con el gol de Cavaco después con ese tanto de Mayoral con una presión tremenda en el medio campo haciendo las cosas muy bien el Barça ha despertado como dices solamente en los últimos minutos por dos motivos por el cansancio Levante por la salida Denis Suárez que ha tomado el protagonismo ha provocado un penalti que deja ese dos uno pues ahora mismo mucho mejor para un Barcelona que desde luego lo mejor que se llevarse de aquí

Voz 1375 03:18 el resolución ninguna duda con ese gol de Gutiña de penalti

Voz 1670 03:21 es uno les deja con muy buen resultado para la vuelta todavía no ha comparecido Valverde en la sala de prensa o si Adriá Albets hola hola

Voz 1375 03:28 por qué tal muy buenas no todavía no ha comparecido el entrenador del va

Voz 1145 03:31 esa tampoco el del Levante en zona mixta de momento Manu esperando protagonistas aquí en el set de Valencia

Voz 1670 03:38 pues nada enseguida estaremos con ellos y también con

Voz 1375 03:40 José Manuel Alemán para ver qué dicen los jugadores y los entró

Voz 1670 03:43 a ver protagonistas de este dos uno está por ahí alemán hola José Manuel muy buenas hola muy buena mano contenta la hinchada del Levante no a pesar de el gol de Coutinho al final que no deja igual ese dos cero que el dos uno como decía torna pero buen partido de los locales

Voz 0264 03:55 muy contenta porque evidentemente no quería Paco López que su equipo pasase desapercibido por la Copa le quería plantar cara al Barça ha sacado un equipo con nueve jugadores no habituales respecto a los que jugaron en el pasado viernes ante el Girona como siempre con un sistema tres cinco dos con atrevimiento con valentía siendo un equipo descarado y siendo protagonista con incluso por momentos con balón por delante

Voz 3 04:16 de ese Fútbol Club Barcelona han fallado avisó hay alguna muy clara ha tenido una Morales otra de Borja exactamente con moral

Voz 0264 04:22 con con Jason a cambio siempre buscando

Voz 3 04:25 con la ofensiva del tratar incluso de marcar un tercero

Voz 0264 04:27 que si no resolver la eliminatoria que si se lo pusieran muy cuesta arriba al Barça pero bueno ese gol marcado por Philippe Coutinho deja las cosas

Voz 3 04:34 bueno no mal para el Levante porque evidentemente todavía

Voz 0264 04:36 hay que pelear durante noventa minutos pero lógicamente ya no va a ser tan tan fácil ni por supuesto tan tan tan asequible la posibilidad de que el Barça realmente en el Camp no acabe sufriendo durante noventa minutos en una eliminatoria que al Levante Durán

Voz 1375 04:47 sí casi ochenta se les ponía francamente bien pues ha estado a punto de costarle caro al Barça este partido de ida habrá con el dos uno parecido un marcador repite bastante bien encarrilado ahora estoy ahí con alemán con Tornadijo y con Adriá Albets para escuchar protagonistas y enseguida en el sanedrín con Jordi Martí con Marcos López y con Ram con pesa yo creo que equipos como el darse como el Madrid es que tienen que ir a por todas las competiciones entiendo que el Atlético de Bilbao dosifica hay diga hoy pues mira tal y como estamos en la Liga voy a pensar que igual hay que economizar esfuerzos para echarlo todo en la Liga y la Copa pues mira igual no estamos para demasiadas aventuras sólo demasiadas alegrías pero el Barça las ha tiene ir a por todo aquí en la Vuelta va a jugar Messi hoy ha habido descanso pero no creo que Valverde quiera tirar así como así la Copa del Rey el Barça tiene que ir a por todo ese ganar Liga Champions y Copa pues no creo que nadie diga lo contrario que quieren este año priorizar la Champions porque ya lo dijo Messi a principio de temporada puso el listón muy alto diciendo a todos quiero la hormona hay quiero la Champions por supuesto pero eso no quiere decir para que tienes la Copa pues hoy no han tirado de milagro la jugada Dennis Juárez jugadón el penalti y el gol de Cutillas qué les mete ahí en la eliminatoria enseguida como digo en el Sanedrín ha sido uno de los tres partidos de esta noche los otros dos Betis cero Real Sociedad cero el

Voz 1670 06:02 la imagen más unitario impartido en el que no ha habido goles y ahora lo comentamos también la vuelta de Shanghai

Voz 1375 06:06 a los terrenos de juegos acordáis después de el ictus leve que sufrió el treinta y uno de octubre hoy ha vuelto a jugar ha hecho casi todo el partido completo ochenta y cuatro minutos muy detallado de la afición del Betis cuando ha salido el campo lo ha retirado su entrenador alguacil ya ovación del Villamarín Lucas han Gary que volvía hoy a jugar por cierto que la América de México

Voz 1670 06:27 va a contar eh Ronconi yo

Voz 1375 06:30 eh anunciado que llega a un acuerdo con el Betis para que sea traspasado al equipo español un futbolista de dieciocho años Diego Laínez mexicano que vendrá para ser presentado por el Betis y el otro partido además de el Betis cero Real Sociedad cero ha sido el Athletic Club de Bilbao uno Sevilla tres muy mal el equipo vasco hoy se adelantaba el Sevilla con gol de Nolito después empataba San José en el cuarenta y nueve pero otra vez el Athletic dejando muchos fallos atrás unos unos fallos en defensa imperdonables lo aprovechaba el Sevilla está en un buen momento y con dos tíos que balón que tiene balón que enchufa Andrés Silva en el cincuenta y tres even llegó en el setenta y siete que está de dulce también han dejado un uno tres muy bien encarrilado para el Sevilla por cierto se ven las caras ahora en el fin de semana en Liga Sevilla dedicado a Bilbao y la semana que viene a la vuelta de Copa sabía tres partidos en apenas diez días entre estos dos equipos por cierto se ha hecho Fira también el fichaje de Ibai Gómez contábamos anoche en El Larguero a cambio de tres millones y medio de euros era la historia de un fichaje anunciado firma hasta dos mil veintidós como está haciendo últimamente en el Athletic sin cláusula el único club en España en el fútbol español que está actuando así con los jugadores ya sabes que fuera de España no hay cláusulas en ninguna liga en Alemania en la premio te tienes que poner de acuerdo con el club que lo quiera vender en España no se ponen una cláusula pues el Atlético de Bilbao las últimas reclamaciones que está haciendo todos ellos sin cláusula mira que han dejado millones unos cuantos futbolistas en el Athletic con las sobras que les han puesto pero en los últimos meses el que renueva o fichan sin clausula con Ibai Gómez han hecho exactamente igual hoy tenemos debate como todos los jueves

Voz 2 08:10 y la pregunta es la que acaba Dani Garrido al final de

Voz 1375 08:14 de Carrusel ya podéis estar llamando en el nueve cero dos catorce sesenta sesenta porque en esa guerra Solari Isco sobre la que hoy también ha opinado Sergio Ramos luego les vamos a escuchar de la que habla todo el mundo en el Real Madrid después del buen partido de ayer ante el Leganés en Copa hoy todo el mundo si hablando de esa guerra que parece irreconciliable entre Solari e Isco para Solari is como está bien y no va a jugar y mientras no demuestre lo contrario y se olvide de otros asuntos pues no va a jugar algo ha debido pasar que Solari no lo perdona y Isco tampoco está teniendo oportunidades para demostrar si está bien o mal ayer otros minutos eh no tiene buena pinta evidentemente en él la guerra sol arisco con quién estás nueve cero dos catorce sesenta sesenta quién crees que tiene la razón con quién vas en esa guerra Solari Isco nueve cero dos catorce sesenta sesenta enseguida

Voz 1670 09:03 debatimos contigo y con Gallego con Romero con Jordi Martí con Marcos López como cada jueves en el debate de El Larguero en Valencia luego estaremos por allí también además de ese Levante Barça hoy día caliente para los de Marcelino ha hablado Mateo Alemán el director general

Voz 1375 09:18 no ha querido mojarse mucho sobre el futuro de Marcelino más allá de este fin de semana y eso ya es una pista decir que a partir de el fin de semana ya veremos lo que ocurre ya es decir bastante eso sí ha confirmado han buscando una salida Abad su allí que es lo que ayer pidió Marcelino después del partido contra el Sporting ha hablado también José Mourinho

Voz 1670 09:41 le han preguntado en el correo de mañana

Voz 1375 09:43 diario portugués por una posible vuelta al Real Madrid

Voz 1670 09:46 y él ha dicho los clubes intentan contratar o contratan a algo que ya conocen y hablado de

Voz 1375 09:52 otros casos en los que se han producido vueltas a los clubes por ejemplo las ella también al al Chelsea bueno a esto la policía de Las Vegas según el el The Wall Street Journal habría pedido una muestra de ADN a Cristiano Ronaldo en relación al caso de violación de Catherine Mayorga lo publicó repito en The Wall Street Journal el portugués habría aceptado entregar la muestra para demostrar su inocencia hervido una información del diario en Estados Unidos según la cual la policía de Las Vegas pediría una muestra de ADN a Cristiano Ronaldo ahora cual accedería voluntariamente sin ningún problema el jugador portugués de la Juventus además hoy se ha entregado los Premios Nacionales del Deporte entre los premiados Rafa Nadal Juan Mata John Rambo y el más especial el que será entregado a Juan de Dios Román el alma mater del balonmano español que ha recibido el galardón Paco Fernández Ochoa por su trayectoria los setenta y seis años y en el día en el que para sorpresa de muchos y con todos los micrófonos preguntándole

Voz 1670 10:49 dando la enhorabuena por el premio ha reconocido que

Voz 1375 10:51 tiene un cáncer que está en tratamiento de cáncer de pulmón e luego hablaremos con Juan de Dios Román a un día de que debuten

Voz 1670 10:58 España en el Mundial de Balonmano arrancado hoy Mundial de balonmano en Alemania Dinamo

Voz 1375 11:02 Arca ha debutado hoy los anfitriones ganando a Corea y mañana debutamos nosotros así que luego hablamos un ratito de Balonmano por supuesto con Juan de Dios Román en la Euroliga de Basque decimoséptima jornada fase de grupos el Real Madrid ha ganado nueve cuatro siete ocho Olympiacos en el rally Dakar en coches Nani Roma tercero en motos el mejor españoles Oriol Mena duodécimo estamos en plena tapara pues maratón maratón eh son sólo Díaz ya lo sabéis este año la del rally Dakar para terminar esta portada El Larguero en tenis James Ward será el rival de Rafa Nadal en la primera ronda del Open de Australia arranca la noche del domingo el lunes eh por el sorteo que se ha celebrado hoy se mediría a Federer en una hipotética semifinal Djokovic en una hipotética final Federer en semis Djokovic en la final ojalá esté ahí gran para nada once y cuarenta y uno está a punto de comparecer de Valverde en la sala de prensa también Paco López arranca el larguero están por ella también Jordi Marcos Si Ramon Besa en el día del Levante dos Barça uno

Voz 4 12:04 el mundo está lleno de músicos los hay que tocan en la calle en un sótano en un concurso de talentos o en un estadio pero sólo uno de cantaba esa canción antes de dormir hay muchos sus pero sólo dio rock folk y rock sólo uno único conduce el tuyo por doscientos noventa y ocho euros al mes con mi renting oferta fue un renting consulta condiciones en Volkswagen punto es falso ha

Voz 2 12:28 en seguida el análisis en el larguero después de Levante dos Barça uno que decíamos Tornadijo ganando el partido en Carrusel en esta maratón te vas ahora para hoy sí que te vas para Valladolid o te vas a la valentía ahora si hubiesen valenciano no no no porque Bruce para casa y el domingo Barcelona Aibar sí que ya el sábado ya se me lo permitís vedad

Voz 5 12:49 sí

Voz 2 12:50 maratón de maratón de éramos vimos un mes cargaditos así que nada nada el el sábado escucharemos haya

Voz 1375 12:55 Morata tranquilamente diseño venta a ver qué pasa en Mestalla Valencia Valladolid a ver qué pasa con este partido humano garrotazos con mucho en juego para Marcelino y con mucho en juego para el Valladolid después de una derrota contra contra el Rayo no nos podemos dormir pues nada viaje torna no abrazo placer chao cardado eh ha comparecido alguien en la sala de prensa alemán

Voz 6 13:13 todavía no todavía no apareció con alguien y Ernesto Valverde Ny

Voz 0264 13:16 Paco López esa retrasando la comparecencia de ambos técnicos aquí en la sala de prensa del estadio de eso

Voz 1375 13:21 ya estamos ahí contigo y también con el micrófono de vez en cuanto

Voz 1670 13:23 van a salir jugadores Jordi Martí muy buenas muy buenas Manu como estamos hombre

Voz 0985 13:28 pues hombre recuperando un poco el aliento porque al final se han salvado los muebles gracias a que Dennis ha salido al rescate pero poco más de positivo te puedo contar

Voz 7 13:36 sí es que si ponemos a salvar a alguien que lo decíais antes pues el portero eh y poco más

Voz 0985 13:42 sí muy poquito porque en contraposición a Dennis Dennis que ha sido la cara del partido porque la sabido dar claridad al ataque del Barcelona en la Cruz aparece eh Coutinho

Voz 3 13:53 oye este es un tema que supongo que ahora hablaremos porque

Voz 0985 13:55 cumple un año de su aterrizaje Yeste jugador no da un paso al frente para ser la alternativa en partidos como los de hoy en los que está llamado especialmente reivindicarse con la ausencia de

Voz 1785 14:06 sí que mal que mal Coutinho Kemal Coutinho espera

Voz 1375 14:08 mucho más de un futbolista como él no sólo por el precio que se pagó que es evidente que también influye mucho pero es que el Coutinho de Liverpool no sé dónde se quedó eh no no no no sí sí sí acomodados se ha visto que no se adapta al estilo de juego del Barça no sé exactamente qué le pasa pero es que no es ni la sombra del Coutinho esperaba Jordi no además

Voz 0985 14:27 no sorprende que hoy no sabía exactamente qué plan ejecutar le pedíamos en Carrusel bueno pues hace el enganche hace de enlace eh une la defensa y el ataque estén participación ten presencia no seas tan intermitente pero no se ve prácticamente nada incluso a veces da la sensación

Voz 8 14:46 de que el partido se le hace largo

Voz 0985 14:48 esta es la sensación que da un Coutinho que ha visto como tú destacaba su a principio como de envíele pase por encima INI siquiera en un partido de Copa a un partido de Copa está convocado para que se agarre ese partido para digamos reivindicarse y buscar su espacio en el Fútbol Club Barcelona tampoco consigue y ojo porque esta es una pieza importante para Valverde iba a todo lo posible para recuperarle porque la temporada lo gordo viene ya Illa contribuyó

Voz 3 15:13 desde de Coutinho tiene que ser importante

Voz 0985 15:16 para que nos pase al Barça cosas como las temporadas anteriores

Voz 1375 15:19 pregunta Marcos ya Ramón y también así que Rodríguez y le pregunta

Voz 1670 15:22 te por el penalti si creéis que soy de penalti uno

Voz 1375 15:24 por la alineación de Valverde en este partido de Copa pero precisamente Valverde en sala de prensa alemán

Voz 0264 15:28 empieza en este de la primera respuesta

Voz 0588 15:31 no comiendo hemos dominado el juego sobre todo vasca nos hemos puesto con el marcador adverso muy pronto estábamos insistiendo demasiado en el en lo que a ellos les convenía que era meter el juego hay vertical que lo apretaban muchísimo y el finales donde ellos son fuertes no robaban muy encima con el subidón que tenían del del gol de los dos goles tan pronto pues a cierta dificultad para jugar cuando salvamos a primera línea llegábamos al área muy claro hemos tenido hay ocasiones como para haber aparecido distancias por lo menos el primer tiempo pero bueno ellos han convertido nosotros no hemos hecho hay y después pues lo más aún a pesar de que estábamos mucho más espesos porque no tenía el partido y lo hemos conseguido al final pero la idea del juego es parecida no lo que pasa es que no hemos estado muy fino sobre todo el tiempo

Voz 1375 16:22 buenas noches Michel Alfredo Martínez reconoce Valverde que no han estado muy finos en la primera parte sobretodo No he estado finos dice Valverde después de dos uno siguiente pregunta para el técnico del Barça

Voz 0588 16:32 minuto cuatro Levante puso algo nerviosos a los jóvenes jugadores no lo sé desde luego eh en Lola de confeccionar el el once pensado ir a lo mejor que podíamos hacer teniendo cuenta que tenemos un partido de vuelta al mismo tiempo también nos sirve para valorar a los jugadores y momentos complicados no momentos además en partido de Primera División esa es ya sé que es un riesgo pero bueno hay que asumirlo muchas veces en cuanto a Murillo

Voz 9 17:07 ha hecho un buen partido

Voz 0588 17:08 estoy contento conel porque tienes central con experiencia hay que se ve que sabe estar en el campo y afrontar ese tipo de partido chavales pues bueno es una prueba difícil pero

Voz 1375 17:20 así reconoce que asume un riesgo poniendo la alineación que apostó hoy en defensas remedo Schumi Murillo que ha debutado el colombiano Miranda dice que reconoce que es un riesgo pero que hay que asumirlo alguna vez si te pregunta para Valverde a ver si le pregunta por Coutinho después de lo que ha dicho el segundo entrenador del Barça dándole ese palo Álvarez

Voz 3 17:39 en el comiso impartidos

Voz 1896 17:42 hasta esa es la pregunta muerta quienes inseguridad que fuga del PD esto nos llega que sus agentes no sé si directamente es gentes del propio jugador te he dicho que no está muy contento con su situación que no ve claro por ejemplo que el otro día salir en el minuto ochenta esas

Voz 0588 18:08 era una pregunta Borturno resopla bueno pues no vamos a ver eh bueno

Voz 0239 18:15 mira el

Voz 0588 18:17 cuando no estaba jugando bien veré todo el mundo pregunta por velé el que le por aquí para ya está tranquilo está contento no sé que cambiar el cambio sale antes y después pimpampum ahora juegan siempre está jugando que es lo mismo lo que le interesa pues bueno lo que tiene que hacerlo ese es trabajar para a intentar revertir la situación hoy era un partido jugado en velé otros jugadores me lo que tienen que intentar es ser titulares siempre luchar por su posición en una posicionó en otra nada más is hicimos no está contento porque quería hacer es decir luchar por revertir su situación eh pero vamos son jugadores ahora mismo que juegan y si no siempre casi siempre porque iban entrando tal no dio mucha importancia son la cocina es un grandísimo jugador que nos ha dado mucho que nos da mucho y que nos dará mucho esa es la pero vamos si le cambies el gustillo a Belén lo mismo que decía antes cuando ocurría lo cuando él jugaba entonces es una pregunta repetitiva cambiando los nombres pues nada

Voz 1375 19:28 está contento debe revertir la situación dice Valverde sobre el asunto de Coutinho está por ahí sí que Rodríguez al así que muy buenas

Voz 1906 19:35 tal mano muy buena Nos están ya por ahí Marcos López y

Voz 1375 19:37 a Ramón Besa creo que sí hola Marcos muy buenas qué tal cómo estamos muy Ramón también hola Ramón

Voz 1785 19:42 hola buenas noches que titula mañana siempre estáis ahí con la crónica

Voz 1375 19:45 mañana en el periódico Marcos de penalti gracias José Ramón Besa

Voz 1785 19:50 Dennis rescata al peor Barça en la en esa

Voz 1375 19:52 hola de del penalti enseguida por lo que ha dicho Valverde y el segundo entrenador sobre Coutinho por el partido en general pero esta Árbitro Iturralde González hola y tú muy buena

Voz 0514 20:02 estaremos buenas noches al año como siempre

Voz 1375 20:04 eh penalti una penalti

Voz 0514 20:07 sí hombre sí claro no tiene bueno

Voz 2 20:09 es penalti que tiene ganada la posición

Voz 0514 20:12 qué que intenta quitarle el balón por detrás y le derriba va era es que no tampoco tenía mucho trabajo

Voz 1906 20:19 no

Voz 1375 20:19 no no hoy está ha estado bien notando notando ha hecho falta el barniz nada no no no no no ahí está ahí está el bar para jugando

Voz 0514 20:27 a ver si entre todos nos ponemos un poco de acuerdo porque parece ser escuchas y las declaraciones de los entrenadores y los jugadores y cada vez más dicen que no lo entienden es curioso y no es un entrenador es uno dos tres cuatro cinco y los jugadores yo creo que hay que reconducir el tema I hicieron entiendan

Voz 1375 20:49 está dando habrá otra comparecencia rueda de prensa de Velasco Carballo hoy sus ritos para explicar cómo valorar pero habrá que estamos quizás el momento más crítico de la temporada

Voz 0514 20:58 sí sí a casi todo el mundo

Voz 3 21:02 lo que está ya todo cuando

Voz 0514 21:04 en el Madrid al Barça por el Medi no son más al Madrid que al Barcelona Madrid tenía mucho más mediáticamente lo que pasa es que estos errores va a seguir existiendo toda la vida

Voz 1375 21:15 mira antes de decirle adiós quiero que escuches esto le han preguntado a a Setién y luego iremos al Betis Real Sociedad la voluntad por el tema del bar de la semana lo que pasa con la Real Sociedad el arbitraje y ahora Betty Real Madrid te preocupa Setién no te preocupa miró lo que ha hecho el técnico del Betis

Voz 10 21:31 es verdad que hoy el árbitro yo creo que que no sea equivocado propósito evidentemente pero no entiendo de verdad hay cosas que no me entra en la cabeza de que no lo veo no no sé lo que ha visto me encantaría que me lo explicara porque no entiendo no es de verdad no relacionan y los nombres con las canas fíjate así que hasta que no los el el campo no sé que nos va a arbitrar ni me fijo en eso

Voz 1375 22:03 me imagino que se refiere a una jugada en la que

Voz 2 22:05 no sé si era roja Zaldua Corta

Voz 1375 22:08 no con la mano una cien peligrosa

Voz 0514 22:10 sí yo he dicho que la imagen de televisión no nos deja ver todo lo que hay hacia la derecha Si no hay nadie sino a ningún jugador es rojo porque el jugador está metiendo hacia el área no es esta saliendo Se está metiendo y la corta con la mano

Voz 1375 22:26 bueno y luego ha habido otra polémica te digo uno Sevilla tres el gol de Aduriz no

Voz 0514 22:31 la polémica fuera juego es pero lo que pasa es que se tarda porque es muy al principio de la jugada

Voz 3 22:36 en el primer centro según el centro

Voz 0514 22:38 el fuera de juego la la la que se la coge con el pecho y ahí está el fuera de juego que pasa que dura un minuto y pico más la jugada y por eso se tarda fórmula de juego

Voz 1375 22:47 la claro hoy se anuló por cierto jugada en la que no valió el gol que además se lesionó Aduriz luego lo contaremos pues un abrazo y tu descansa un abrazo hasta luego árbitro un siete minutos faltan para llegar a las doce estamos con Jordi con Ramón con Marcos con sí que en el Barça Levante dos Barça uno en Valencia en la Copa del Rey dos seis El Sanedrín el año pasado prepara este colegio

Voz 11 23:11 el anterior aprender chino

Voz 4 23:13 mira estoy pruebas existe un propósito

Voz 1375 23:16 es más fácil estrena Borussia en León

Voz 12 23:19 una ahora más equipado con llantas de aleación pantalla táctil a color y mucho más por sólo catorce mil trescientos euros es el momento de aprovechar este momento

Voz 14 23:32 la guía en Larguero península gran arroz

Voz 5 23:35 a El Larguero en facebook punto com barra El Larguero suscribe P al canal de Youtube

Voz 0985 23:43 iniciativas responsables de consumo que es la de Paul Mccartney que en mil novecientos noventa y nueve lanzó MIT Free básicamente lo que pretendes que un día a la semana el lunes vamos carne

Voz 2 23:57 descartado mira cómo se llama Mc Armin McCartney McCartney que me hace sentir el chiste se abre el telón

Voz 1375 24:04 no me acuerdo una buena paella sobre todo todo más carmín al lado de la rebaja

Voz 2 24:11 a cuenta de que tuviese el conductor de Hoy por hoy que tú no puedes hacer estas cosas

Voz 5 24:16 en Hoy por hoy con Pepa Bueno Eaton Garrido siguen los también en Hoy punto es cadenas

Voz 11 24:25 hola me llamo Ricardo sede además en Benalmádena eso y mi problema es que habiendo nacido en Belén da Mena Benalmádena eso no sé pronunciar bien el no

Voz 0264 24:35 prevenir me va más la gente sabor la mucho de mí pero en el Carrusel deportivo he encontrado esos amigos que en vela manden al menos eso nunca había tenido gracias Carrusel por hacerme sentir respetados y sobre todo gracias a su director

Voz 15 24:52 por Dani rápido no

Voz 0264 24:58 no lo vivido corrido al Deportivo a todos los jefes de semanas

Voz 9 25:02 a usted el Deportivo Dani Garrido

Voz 5 25:11 como

Voz 9 25:13 y cuando quieras ya disponible un nuevo programa de Contigo Dentro con Celia Blanco

Voz 16 25:19 no queremos que la vida el sexo se mucho más

Voz 5 25:23 con el Gorenje entra en Cadena Ser punto com por nuestra carga tengo Cadena SER

Voz 13 25:32 sí

Voz 17 25:39 Camus deserciones despertar té cada mañana iba Olvera cortarte cada

Voz 8 25:44 Diana de que

Voz 17 25:47 te ha tocado el cuponazo de la ONCE volver a cortarte cada mañana de que ha tocado el cuponazo de bajón por Vera

Voz 9 25:59 a cada viernes un premio de nueve millones de euros o quince millones con el cuponazo XXL existe en el mundo una sensación igual

Voz 4 26:07 el mundo está lleno de músicos los hay que tocan en la calle en un sótano en un concurso de talentos o en un estadio pero sólo uno de cantaba esa canción antes de dormir hay muchos sus pero sólo ondeó rock folk y rock sólo uno único conduce el tuyo por doscientos noventa y ocho euros al mes con mi renting oferta fue sin consulta condiciones en Volkswagen punto es

Voz 8 26:29 el Larguero con Manu Carreño

Voz 5 26:37 dice el diario The Gardian que

Voz 2 26:40 el abogado de Cristiano Ronaldo ha confirmado que la policía de Las Vegas le ha pedido prueba de ADN

Voz 1375 26:46 la información de The Gardian sobre ese asunto que escoltaba de The Wall Street yo el abogado y habrá que esperar a ver qué ocurre con ese tema

Voz 1670 26:56 pero también otra que lleva el diario El Mundo mañana en portada

Voz 1375 27:00 dice Neymar llama cinco veces al Barcelona rogando no volver el padre del jugador ha asegurado el presidente ir directivos azulgranas que está arrepentido y que el PSOE no tiene proyecto el próximo treinta y uno de enero se celebra la vista por las demandas entre el club y el brasileño por la prima de renovación que firmó antes de dejar el bueno información del mundo mañana Neymar llama cinco veces al Fútbol Club Barcelona rogando volver ir

Voz 7 27:22 The Gardian pues Jordi a Ramón Marcos sí sí que no

Voz 1375 27:30 os ha gustado la alineación de Valverde os ha aparecido que era arriesgar demasiado como lo ha dicho y ha reconocido en la propia sala de prensa es entendible que haga esto en la Copa

Voz 18 27:38 a mi me parece que es entendible primero que dé descanso a las estrellas es entendible que apueste por los jóvenes sin estamos pidiendo durante cinco meses que apueste por los jóvenes porque luego encajen dos goles en diecisiete minutos no responsabilidad del entrenador es responsabilidad de los jugadores Hydra actitudes el Barcelona que ha salido al campo ya ha sido superado por el Levante y me parece que las decisiones que toma a Valverde en la preparación del partido son buenas luego eh el Levante insisto en veinte minutos lo puede haber metido tres goles al Barça y eso es eso es responsabilidad de los jugadores ya había jugadores más allá de los jóvenes más allá de Schumi más allá de la niña más allá de Miranda había jugadores con mucho peso ahí como el caso Busquets Arturo Vidal el propio Coutinho de Meles más joven más pero hay hay jugadores para tomar la responsabilidad de partido por el Barça empieza el partido el minuto diecisiete porqué es que es intolerable para un equipo no sirve la excusa no la Champions no un equipo como este que tiene una plantilla como esta creo si no me equivoco valía más de trescientos millones la delantera del Barcelona hoy

Voz 1375 28:38 claro es que lo de Messi que haya puesto el listón diciendo este año

Voz 3 28:41 ver si va muy bien claro pero eso no es corta

Voz 1375 28:44 el me pide paso Adrià Alves coprotagonista habría bonito son Morillo por por el debut obviamente por podría molesto por el resultado es que somos el Barcelona que tenemos otro partido y una vuelta para para hacerlo entiendes que hoy los decepcionado mejoramos ese sonido de Palencia Adrián Vegara

Voz 2 29:02 ahora todos sabemos que el Barcelona siempre gana

Voz 1375 29:04 sabemos que tenemos tiempo los partidos hoy no es un resultado positivo pero hay que verle el lado positivo a gol de Felipe que novedad como usuaria

Voz 20 29:13 Valverde ha sustituido a dos chavales del de defensa compañeros tuyos a Schumi a Miranda

Voz 1906 29:18 crees que has ido demasiado duro con ellos señalando

Voz 0239 29:21 no yo creo que no se te Mariano no me incumbe

Voz 1375 29:23 a mí yo creo que analizar la situación el míster es siempre nosotros estamos acatando las días de Eli para nosotros el el favor es trabajar y hacerlo bien

Voz 16 29:34 cómo te sentiste en ese debuta al lado de de Schumi jugador de de la casa como

Voz 1375 29:40 pido nervios al principio un poquito a lo mejor y encajar tan rápidos el primer gol que recibimos muy rápido sabemos que te cambia un poco la cara al partido

Voz 21 29:48 este mismo jugador que obviamente son aprendizajes que eh

Voz 1375 29:51 es la primera es que jugamos si al honor

Voz 21 29:53 lo que pasa un poco de factura pero bueno luego

Voz 1375 29:56 tranquilidad en los demás compañeros a Giovanna

Voz 0588 29:59 cada jugador se pueda confiar

Voz 1375 30:01 cómo ha cogido ha reducido tu un poco el debate que ha habido sobre si era necesario o no tu tu fichajes sobre esa debía tirar más de la cantera en vez de buscar alguien fuera sin jugar profesional que que dispongo de llame obviamente si te llaman del Barcelona venida

Voz 22 30:17 a lo mejor a a ganar Avda

Voz 1375 30:20 a trabajar y bueno de esas palabras de

Voz 2 30:23 a Murillo que debutaba hoy en el Barça el central colombiano aquí

Voz 1375 30:26 ha puesto bien Valverde en la sala de prensa

Voz 2 30:28 se decía Marcos que lo entiende pero que es verdad que

Voz 1375 30:31 luego los jugadores tienen que dar un paso un paso más al frente

Voz 18 30:34 no hablo de los jóvenes se habló de jugadores consagrados es decir lo fácil es ponen el foco en la en la en La Masía lo fácil es es es poner el foco creo que hay un mensaje que dejó Valverde que acabamos de escuchar ahora mismo en El Larguero que es este chicos tienen que jugar partidos de Primera División en o sea que es muy importante la la diferencia entre Segunda B Primera muy grande tiene que jugar y los tienes que de estar mira el caso de Denis Suárez de ha tenido diez minutos y los ha sabido aprovechar de maravilla en otros jugadores insisto no me no me centro en en Miranda han hecho bien me centro en por ejemplo mal con no lo ha aprovechado centró en Cotillo que no lo ha aprovechado

Voz 1906 31:11 al final si tú con para este partido le vale

Voz 1375 31:13 para mucho a Valverde sigue a su conclusión

Voz 1906 31:17 yo creo que sí que sí que va a Lady de hecho si tú comparas la alineación del Barça de hoy con el partido de ida de octavos del año pasado sí que es más atrevida pero tampoco mucho más es bastante más parecida de lo que la memoria nos puede hacer recordar porque ahí también

Voz 1785 31:33 jugó José Arnaiz titular apostó por

Voz 1906 31:35 un once con muchos suplentes muchísimos y muy yo creo que hay que ser exigentes con algunos benevolentes con otros con Coutinho hay que ser muy exigentes el fichaje más caro de la Corea del Barça tiene que tirar del carro y creo que Valverde en rueda de prensa del mensaje se lo lanza su ayudante antes del partido intuyo que sólo lanza Valverde después de la tarde el partido pero yo no tengo tan claro que los chavales los haya señalado yo creo que los protege porque es que si te dicen que el Barça Si te dicen que el Barça puede encajar tres o cuatro goles te lo crees los encaja con ellos dos están muertos

Voz 1375 32:12 mira lo que ha dicho Jon Aspiazu que le he puesto justo en la puerta del Larguero pero policial a uno nuevo lo habéis escuchado el segundo entrenador de Valverde antes de empezar el partido va a Coutinho estilo entrar en el equipo pero dice esto en la previa del encuentro el segundo entrenador la verdad

Voz 1804 32:26 sólo el año pasado de de Melilla pasaba un poquito por por encima pero es un jugador al que consiguiéramos titular que va a ser muy importante para nosotros lo que resta de temporada seguro simplemente que vaya cogiendo un nivel que no a dar muchas cosas

Voz 1375 32:39 es un tirón de orejas público pero importante Ramón sí lo que pasa es que hoy en velé ha jugado como común

Voz 2 32:45 de esto le ha quedado bien para

Voz 1785 32:48 defender lo que pasa con Coutinho pero hoy ha demostrado exactamente que él ya tiene estatus de titular y que la copa le hubiera gustado quedarse en Barcelona eso por una parte es yo creo que Coutinho tienen problemas psicológicos un jugador muy tímido jugador que no tiene expresividad en el campo más allá del gol y creo que ahora estafar afectado lo tiene confianza hay recuperarlo va a ser difícil de todas formas siempre ha sido un jugó un cuerpo muy extraño porque ellas y eficaz te fijas ahora en el en el Liverpool cómo está jugando pues el Liverpool juega mejor sin Coutinho

Voz 1670 33:19 la de alguna manera no es que digo que que fuera el tapón de la bañera o que de alguna forma han hundido pero apilado unan

Voz 1785 33:28 que y el Barça con Coutinho le cuesta coger coger la mecánica porque yo creo que éste le fichó erróneamente es una opinión muy particular como sustituto de Iniesta no es el sustituto de Iniesta no los ha hoy mismo ha querido hacer de Messi asumirla jerarquía

Voz 1375 33:42 bueno sí quiero decir aquí estoy yo y me ofrezco

Voz 1785 33:44 no ha tirado línea de pase hasta horroroso lo único que le ha redimido es tirar el penalti porque claro se podía haber escondido y ahora de las hombres muy fácil bueno sí pero tú imagínate ahora porque Aitor ha estado a punto de detener penaltis hubiera fallecido en faltado que lo que lo fallara es el único rasgo que ha tenido pero yo creo que si hay caso hay caso Coutinho en el sentido de que va a ser difícil encajar tal como está el equipo a Coutinho en el equipo titular y luego también para mi equipo deja a otras certezas como una estoy seguro que Valverde después de lo de hoy va a pedir al director deportivo que ficheros lateral

Voz 1375 34:19 ya lo estaban buscando a pero si lo que quieras pero

Voz 1785 34:21 hoy es la demostración de para entrar mañana esta hoy no no podía es decir que sí que no hoy ha puesto a Miranda chaval no tiene ninguna culpa pero ha venido a demostrar que por lesión no ha tenido que poner a Roberto a Sergi Roberto la izquierda o por lo tanto la petición de Valverde va a ser igual que Murillo ha llevado a Murillo y lo ha puesto al lado de Schumi para demostrar que necesitaba Murillo chaval el verde a su manera va haciendo las cosas que los demás no le hacen ahí para mí

Voz 1906 34:46 pero repito porque es que ahora el debate del lateral izquierdo

Voz 1785 34:49 está Se hace más público pero que él

Voz 1906 34:51 Barça y eso lo hemos explicado en la SER busca un lateral izquierdo

Voz 2 34:56 en el mercado desde hace

Voz 1785 34:58 sí sí pero no encuentran otras cosas y que las encuentran otras se encuentran porque Valverde lo reivindica a mí me parece muy bien que el Barça diga lo que diga pero justamente Valverde ir sólo se de buena fe ante insistió en un central un lateral izquierdo y ha llevado a Murillo yo hoy agua o Murillo al lado de Schumi ya demostró que murió es un jugador que el parroquia necesita Valverde yo no digo para el Barça Valverde y una manera de jugar y entender el juego que quiere jugadores fiables

Voz 1375 35:22 que jugado en Primera División hoy la rueda de prensa ha vuelto

Voz 1785 35:25 decir esto chavales necesitan partidos de Primera División entonces tú puedes estar de acuerdo o no que Valverde un entrenador para un club que no es el Barça que necesita jugadores de la cantera hay tal pero la alineación de hoy los cambios de hoy el mensaje de hoy es lo que quiere Valverde luego el club está al director deportivo que sea por encima del entrenador para tomar las decisiones que quieran pero para mí hoy Valverde ha expresado exactamente lo que quiere y porque lo quiere

Voz 1375 35:47 por eso que ahora es que se habla del futuro de Valverde se le mandan mensajes de las desactiva pero Valverde no dice ni palabra porque quiere ver primero unas cuantas cosas antes de tomar la decisión de si sigue bueno sí claro verdad que me pasa lo va a Jordi Alba

Voz 2 35:58 sí bueno un problema y otro mensaje

Voz 1785 36:01 primer mensaje decía lo de Coutinho segundo mensaje de lateral izquierdo tercer mensaje no hay nueve a mí me parece muy bien que el club y el entrenador hayan decidido pero bueno

Voz 1375 36:10 no perderemos la Busquets los cuartos

Voz 15 36:13 se ve la eliminatoria

Voz 10 36:15 bueno pues abierta después de cómo te dices el gol de Felipe al final yo creo que el equipo lo merece os sobre todo en la segunda parte de la primera sí que es verdad que salimos dormidos que yo lo aprovecharon para para hacer dos goles seguir ponernos contra las cuerdas pero incluso así tuvimos ocasiones en la primera parte para para hacer el gol que para nosotros era muy importante para meterse en la eliminatoria y en la segunda yo creo que seguimos en la misma línea esa en la de tener el control del partido de tener alguna ocasión aunque no muy claras pero sí que es verdad que ellos bajaron la intensidad e tuvieron una ocasión clara de Morales pero en general pues fuimos mejores y yo creo que que el mínimo lo merecíamos

Voz 15 36:55 marcar marcó Coutinho un hombre que hoy ha vuelto a ser titular después de cuatro suplencias que no está teniendo esta temporada el rendimiento esperado cómo lo estás viendo tú

Voz 10 37:05 bueno está claro que todos queremos jugar al al final pues hay una competencia bastante dura sobre todo en el medio campo con con Arturo con Iván conmigo mismo está Carlas estar a está Felipe está Denis bueno hay muchos jugadores para tres posiciones solo ya es difícil entrar y cuando no se sentía minutos pues sí que es verdad pues que cuesta no porque tienes un pollo en menos de confianza en Buenos de ritmo pero bueno nosotros lo consideramos un grandísimo jugador un jugador muy importante que al final seguro que nos va a ayudar mucho durante lo que queda de temporada

Voz 15 37:37 decía el míster ayer en la previa que sois el Barça que quieres ganar la Liga de la Copa una competición que ilusiona que os ha dado mucho pero había quién lo dudaba con los cinco titularísimo que se han quedado en Barcelona cómo lo ves tú qué quiere Barça en esta competición

Voz 10 37:51 como todas las competiciones y vamos a luchar no sí que es verdad que el punto de vista desangelado jugadores el Barcelona muy importante para nosotros es un mes muy duro no en el que se juega Copa Liga Copa Liga y el calendario y los partidos son muy exigentes y a veces pues sí que es verdad que tienes que dar esos descansos en los que hemos venido aquí o los que juegue en la vuelta pues seguro que van a intentar

Voz 1 38:14 a la eliminatoria porque nacional sí que es verdad que que lo que

Voz 10 38:17 éramos todos pero con con una circunstancias pues un poco diferente a lo que sería un partido de Champions son parte importante de Liga

Voz 15 38:24 días antes la eliminatoria abierta desde luego pero como se hubiese partido de vuelta de Busquets

Voz 1670 38:29 hablando en gol donde han dado el el

Voz 1375 38:32 a partir de ahí hablaba del centrocampista del Barcelona estaba

Voz 1670 38:35 hablando de en otro bueno no

Voz 1785 38:37 eso de de de de la I de la dificultad que tiene el Barça con los fichajes ficha gente muy importante mucho dinero para tenerlo en el banquillo como Malcolm como Coutinho luego el problema que hoy se ha visualizado más o menos entiende All lateral izquierdo tercero el problema del nueve sino juega Luis Suárez sí Munir de alguna manera no va a jugar porque el club decir

Voz 2 38:58 pido que o renueva o sino no juega no pudo que le hoy Juan

Voz 1785 39:03 al espacio teóricamente un jugador que da profundidad apenas ha tenido partidos no sé es es muy pronto todavía pero yo creo que también hoy el Barça el mensaje de que estando en el mercado de invierno obliga a que en lugar de tener todo cerrado lo tiene todo abierto sobre todo para esas dos posiciones y que no se vuelva a equivocar como se ha equivocado o parece haberse equivocado con algunos de los fichajes que ha hecho que no dan el rendimiento esperado

Voz 1906 39:25 pero es que si se va Munir también lo explicamos el Barça busca un nueve para el mercado de invierno otra cosa es que pueda llegar o no porque es verdad que aquí va a fichar sin tener un duro o al menos diciendo que no tienes duro sobre Coutinho Eden velé es que volvemos a lo mismo de siempre el problema es que el Barça salió al mercado desesperado y con mucho dinero para sustituir a Neymar se fichó a pagando mucho más de lo que realmente valía se fichó después a Coutinho pagando mucho más de lo que realmente valía además porque el presidente dijo porque este es un fichaje de presidente que era una compromiso de había un compromiso con el jugador y que había un compromiso y bueno pues con vosotros os de la plantilla y no sé con qué más para fichar a este futbolista esos trajo hice dijo primero que era el sustituto de Neymar después Krall de Iniesta ideas pues al final no se sabe de qué

Voz 1670 40:14 Coutinho no carbura el Barça ganaba dos uno pero es Jordi a la vuelta fuera tonterías y Messi en el campo

Voz 0985 40:19 a la Volta hay que poner toda la carne en el asador afortunadamente para Barcelona se han salvado los muebles y ahora los planes que tú podías tener de mantener unas ciertas rotaciones para de hacer descansar las piernas te obliga en el Camp Nou a recurrir a Messi y realmente final este gol posa cambia de este gol del Barcelona el gol

Voz 1670 40:36 buenas noticias pues cambia mucho el panorama pero como tú

Voz 0985 40:39 habrá que poner toda la carne en asador para para remontar la vuelta

Voz 1375 40:42 eh por cierto la jugada del penalti de Denis Suárez Denis Suárez que es verdad que eso es un caso distinto a los Schumi o Miranda o aliñado tal ya es un es un chaval que ya no es tan Chad

Voz 7 40:51 tal Ike Ike al final ni ni se marchan y juega no

Voz 1375 40:56 este sí que es un caso de un jugador que podía ser más aprovechable pero que tampoco es el hablar con el entrenador que sea tampoco se lo acaba de aprovechar nunca iré van pasando los años no es un caso