Sergio del Molino: "Dos generaciones después he sido el primero en encontrarle el gusto al sofá"

Voz 1148 00:00 uno muy apropiado para la radio por su fácil pronunciación que es Piaf

Voz 1812 00:09 pues sí a una propia ha dicho muy fácil de memorizar luego nos cuentas en quién es justo está si se si él lo perfecto perfecto este piano nace en Madrid preguntamos siempre a los gatopardo qué relación tienen con el faro que es el título de este programa con el mar cuál sería tu relación

Voz 1148 00:33 con el mar y con los faros me viene muy pequeño porque yo que nací en Madrid desde muy pequeñito pasé la infancia en un pueblo de un pueblo de Valencia en un pueblo mediterráneo con mucho mar que no tenía faros pero sí muchas torres de vigilancia que estaban acechando la costa para los piratas aunque no era muy marinero porque hora portuario pero sí que es verdad que que que esa presencia del mar esa presencia de una torre asomada al mar siempre ha estado muy presente en mi infancia no ha sido una un paisaje al que que es muy querido para mí ya que vuelvo constantemente yo a mí los faros son uno de los look de los lugares que que más me evocan que más me más me motivan y más me gustan y además últimamente un veraneo hemos mucho en Galicia Galicia está sembrada de faros eso es una maravilla

Voz 1812 01:20 qué simbología dirías tú que tiene un faro

Voz 1148 01:24 es la la pequeña lucecitas en esas tinieblas no esa esa simbología yo que representará la luz frente a la barbarie no la el puntito de esperanza en gente que que que generalmente está perdida como estamos todos en la vida estamos un poco perdidos y creo que no es aferrados a puntitos de luz que hay un poco Nos van siguiendo de guía para no estrellarse contra las rocas y creo que esa esa metáfora del marinero metido en una cáscara hay ir fijando su vida entera ese punto de luz lejano creo que es una metáfora muy apropiada de la vida de todos y cada uno de nosotros

Voz 1812 02:00 sabes que esta noche el programa va sobre el sofá como esa pieza fundamental no voy a decir en una casa sino en una vida que relación tienes tú con los sofás

Voz 1148 02:11 mucha más con el deporte es muchísima más con el deporte yo tengo así una relación digamos íntima allí larga con con los sofás tanto en posición horizontal como sentado y creo que le debo muchas horas de felicidad hay Le debo también muchos dolores de España la yo creo que a horas pasadas en el sofá quizá demasiadas que está excesivas yo creo que soy una tengo he desarrollado cierta adicción a los al sofá de mi casa ir he tenido varios evidentemente a la vida siempre Hinault ha costado encontrar un sofá con el que yo me encuentre de verdad gusto o no que el sofá y creo que en algún sitio escrito en algún sitio escrito y es algo que enfadó un poco a mi madre cuando lo escribí que la historia de mi familia que es una familia Pobre que ha ido pues como muchas otras en en España evolucionando generación a generación tras generación ha sido una conquista de de encontrar el sofá encontrar un sofá cómodo encontrar un asiento cómodo Mi abuelo no tenía sofá en su casa tenía unas sillas que eran incomodísimas y Mi madre ya tuvo sofás en su casa evidentemente pero en unos sofás en los que yo nunca me terminada encontrar porque yo creo que no habíamos aprendido el confort no éramos demasiado pobres no teníamos esa esa teoría conforman la teníamos desarrollada creo que he sido yo dos generaciones después el que ha encontrado por fin el sofá belga contra el el el gusto a la pereza y el gusto a sentarte sin sin la culpabilidad de ese porque creo que los que venimos de la de familia pobre siempre nos sentimos culpables conocemos el vago yo creo que por fin eliminado yo esa cosa de de de que hago el vago como si hubiera sido rico toda mi vida

Voz 1812 03:53 si has utilizado varias veces lo de familia pobre en esta en estos minutitos que vamos de conversación como define es una familia pobre en tu caso una en los setenta nace es una ciudad tan grande como Madrid una gran capital porque dices queréis una familia pobre

Voz 1148 04:11 veníamos de una familia ya yo creo que ya mi Mis padres ya no lo eran tanto ya eran trabajadores entera estaba dentro de la media de la media pero sí que es verdad que una de una familia mi mi abuelo trabajó en en unos grandes almacenes toda su vida con un sólido muy muy justito muy ajustado y en una casa muy modesta muy muy pequeño esta yo creo que estaban evidentemente no era una cosa chabolista no una cosa de coral las ni de ni de neón de neorrealismo italiano Uni de Ladrón de bicicletas ni mucho menos pero sí que es verdad que siempre era una familia pues que nunca ha sabido ningún lujo que siempre vivió muy justa que siempre los lujos eran eran eran mínimos mínimas concesiones al al bienestar creo que vengo de una familia de que se ha trabajado mucho que que que los los placeres es está muy mal visto así siempre se ha visto común con mucha austeridad incluso hoy que creo que los podemos permitir cierta holgura pues yo me cuesta mucho convencer a mi madre que coge un taxi por ejemplo para allá coger un taxi es una cosa de un dispendio totalmente innecesario tiene que pasar algo muy gordo muy grave no tiene que morirse alguien para ir al al bueno igual alguien está justificado coger el taxi sino no sino ese tipo de esa esa moral yo creo que la pobreza se define más por una moral y una actitud ante la vida que por una estatus socioeconómico tú puedes estar muy acomodado tener mentalidad de pobre tienen esa mentalidad austera es decir bueno de de de de que no se puede derrochar no se puede exhibir no se puede ir a un restaurante a malgastar ese tipo de cosas y eso creo que mi familia se lleva muy a rajatabla

Voz 1812 05:47 ha sido muy muy significativo cuando has dicho he sido el primero en mi familia que le ha cogido el gusto a la pereza sin que se sienta culpable uno

Voz 1148 05:58 hice hecho de lo que me siendo culpables de no echar más horas me defino como una persona muy vaga con una vocación muy perezosa pero que no encuentra el momento de de ejercerla trabajo demasiado yo sí me gustaría siempre es el propósito que me hago es trabajar menos en fin abrir menos frentes dedicarme a decir bueno próximo libro me lo voy a tomar con mucha más calma en fin pero pero al final no lo hago al final siempre vivo en la urgencia in no disfruto del sofá como quisiera de verdad que me a mí me gustaría yo no recuerdo cuándo ha sido la última vez que me he pesado todo un día tirado en el sofá IU no porque no no porque me parezca mal sino porque no encuentro no encuentro el momento y me gustaría alcanzar la madurez y la serenidad zen de poder hacerlo es decir Bono no contexto mails no hago nada igual no no no no Alejo toda la responsabilidad de mí lo hago pero no encuentro el momento

Voz 1812 06:53 algún oyente del Faro habrá reconocido en este Pierre a Sergio del Molino sino enseguida en cuanto hablemos de tus libros ya irán atando cabos pero porque ha elegido este pseudónimo en este personaje literario

Voz 1148 07:10 es uno de los protagonistas de de guerra y paz de Tolstoi es uno de mis personajes literarios favoritos porque representa la indecisión que es algo que a mí me gusta mucho es un personaje que que pertenece a varios mundos que quiere ser una cosa pero luego resulta que es otra quién ser liberal pero es noble está siempre como a caballo en varios mundos no se siente cómodo en ninguno está siempre quejoso nunca se atreve a tomar decisiones y creo que representa mucho un eterno literario pero algo con una una forma de estar en el mundo con la que yo me siento muy desgraciadamente muy identificado

Voz 1 07:47 sí sí

Voz 2 07:49 eh

Voz 3 07:58 no

Voz 1812 08:09 vamos a hacer un repaso en este ratito de conversación de tu trayectoria íbamos a empezar por uno que te vincula a la adolescencia la mirada de los peces en el que tú haces un homenaje a tu profesor de Filosofía cómo es tu relación con con tu profesor Antonio

Voz 1148 08:26 muy muy extraña en términos de que yo creo que yo no conozco ajeno a otra gente que haya tenido la relación que ha tenido con con su profesor que que he tenido yo pero era muy normal para él sabra había muchos alumnos como yo que tuvimos relación a lo largo de los años hasta hasta edades muy adultas no era era el profesor Antonio Bayona era el profesor de Filosofía en el en los años Instituto Iron tipo pues muy especial un tipo mirar tenía una discapacidad muy grande le faltaba una pierna estaba muy enfermo pero a la vez es mala una vitalidad desbordante y era un tipo totalmente excéntrico que traía que traía por la calle de la amargura al al resto del claustro pero a sus alumnos pues estaban estamos encantados con él porque era una juerga no era una juerga Hyundai y un desafío constante la autoridad que era lo que nos intentaba inculcar su influencia es verdaderamente decisiva para mi vocación literaria yo creo que es que probablemente si no se hubiera cruzado Antoria la mayor a mi vida yo no hubiera tomado la decisión de ser escritor dedicarme o no o no hubiera imaginado que podía dedicarme a escribir y eso es algo que que no encuentro en otra me parece rarísimo no y que no no no encuentra términos de comparación con otra gente esa esa relación profesor alumno

Voz 1812 09:44 Julio que necesita este a escribir ese libro realmente

Voz 1148 09:50 se adelantó ese libro este libro es un libro que yo tendría que haber escrito dentro de veinte años es un libro más propio de un escritor más viejo eh cuarenta y yo creo que debería escribir con sesenta pero lo lo escribí y tan pronto lanza una mirada a la adolescencia tan temprana porque porque Antonio ha suicidado porque Antonio en el año dos mil dieciséis me llama un día muy me llama para decirme con una asepsia muy muy disonante muy rara que que ha decidido finalizar su vida está al borde de la dependencia su situación y de salud ha empeorado sensiblemente ha tenido varios ictus ha tenido algunas operaciones esta esta fastidiados está fastidiado pero no está mal San no está postrado en una cama no pero como él ve que va a llegar ese momento en el que no va a poder salir de una cama o no va a poder salir de casa antes de que suceda eso decía suicidarse el tinglado enorme y a mí eso me provoca un shock que me lleva a escribir yo todo todo lo que me sucede en la vida que me desorienta y me descoloca siempre acaba volcado en páginas subsanó no ser reaccionar de otra forma lloroso una reacción pieza muy primaria hay muy muy idiota pero yo no ser reaccionar de otra forma con lo cual este libro se escribe prácticamente solo como una reacción a ese desconcierto que me provoca la la decisión de de Antonio de morir porque empieza escribirlo ante de que el muera empiezo ya a emborronar páginas de hecho él antes de morir le un puñado de páginas de unas poquitas a leer porque para mí es importante que las lea no in surge así como surgen muchos de los libros de forma totalmente imprevista y sin planificar

Voz 1812 11:54 Sergio mucha gente te descubrió con la hora violeta este libro que escribí este también con una experiencia muy vinculada a una pérdida definitiva que es la pérdida de tu hijo Pablo cuando era muy pequeño también tiene ese ese pulso describir lo que te está pasando por esa relación que existe con las circunstancias osea cuando uno escribe esta compartiendo lo no sólo con la gente cercana sino también con la gente a quién no conoce

Voz 1148 12:19 sí con el mundo la literatura es un acto de comunicación por la forma que yo encontré cuando mi hijo Pablo muere de una leucemia en el en el año dos mil once la forma que que que tengo de pues de enfrentarnos es enfrentarme au de vivirlo de de de de estar en el mundo mientras sucede todo ves soy yo y eso que se suele llamar genéricamente el duelo eh pues mi formas es escribir no no sé hacer otra cosa cuando tenemos un hijo un bebé es una criatura frágil y Sima que te da la sensación de que estaba romper en cualquier momento de que se va va incluso sabes que que que teatro sigan con con que puede abrir la muerte súbita que tienes que tener mucho cuidado yo era especialmente carretas en ese sentido yo a mis amigos a mis dos hijos tengo otro hijo también de pequeño hacia una cosa que que eso no lo decía nadie porque me un poco siniestra que era le ponía el dedo en la nariz para ver si respiraban digo para para sí están todavía vivos y miraba a ver si respiraban sino estaban dormidos estaban a gusto me me preocupa mucho porque creo que estas tienes una responsabilidad que te desborda por completo con una criatura tan frágil y piensas en ese momento piensas ahora se muere yo me muero con él yo no no no seu no soy capaz de enfrentar nuestro dolor cuando Nos dijeron el diagnóstico una lozanía de las de las duras el primer pensamiento que tuve fugaz yo no voy a poder con esto no que acabó todo yo no puedo no soy capaz de enfrentarme no no voy a tener fuerzas Hinault aquí aquí pongo punto final yo no sé qué va a pasar en el siguiente minuto pero ya ha llegado al límite no no ser capaz de construirlo sin embargo lo que descubre es más que que se te rompan tópico se te rompen tópicos sobre tu propia fortaleza

Voz 1812 14:08 tú piensas que lo eres capaz de enfrentarse

Voz 1148 14:10 al horror no sólo eres capaz sino que que que lo haces con mucha fortaleza hay un montón de gente que no que que enfrió pensaría que esa situación no puede con ella si podemos podemos tenemos una fortaleza humana impresionante después claro que podemos ser felices pero de muchas formas y creo que además la la la vida luego es muy larga y eso no quiere decir que te duela menos eso no quiere decir que olvides eso no quiero decir que a rumbas todo lo que te ha pasado a un a un lugar donde nunca vuelves a visitarlo está contigo te acompaña siempre va a estar ahí incluso una carga una una carrera con la que tienes que llevar como el que le falta un brazo o el que sufre una discapacidad yo digo que sufre una discapacidad emocional que me impide hacer muchas cosas pero pudo vivir con ella

Voz 5 15:21 estamos ya a punto de

Voz 1812 15:24 despedirnos pero querría mencionar lugares fuera de sitio que es el libro que ha ganado que ganó el Premio Espasa dos mil dieciocho menos que encontramos en lugares fuera de sitio

Voz 1148 15:34 es un libro de viajes un libro raro porque tiene de mitad de viaje mirar ensayo de reflexión sobre lo que es el país y la identidad lo que es España a partir del concepto de frontera de lugares que bien conocidos por todos pero muy poco visitados como Ceuta Melilla Gibraltar Andorra por ejemplo Olivenza que están en Badajoz lugares que están marcados por por su situación geográfica territorios frontera que los llamo yo ya han creado unas micro sociedades que yo creo que pueden que yo las interpreto como laboratorios de convivencia y en ese paseo aunque es un paseo reales son pasos que yo visitando cada sitio y contando historias y hablando con gente de una forma muy periodística creo que aprendemos muchas cosas intento aprender algo de qué diablos es este trozo de tierra de de Europa en el que estamos viviendo que tampoco podemos vivir en este nivel de histeria constantemente tenemos que aflojar Iker alguna forma aflojar es pasear y reconocer la periferia