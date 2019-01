Rivera negará a Vox, pero...

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa suenan raras por no decir ridículas las explicaciones de Albert Rivera oso hombre en Andalucía Juan Marín sobre los pactos de la derecha para gobernar en Andalucía da un poco de vergüenza ajena a uno y otro negar tres veces a Vox con el grotesco argumento de que ellos no han acordado nada ha sido Pablo Casado dicen los otrora espejo del centrismo como si los votos de Vox los les llevaran también a ellos en volandas a hacerse con la vicepresidencia de la Junta logrará algunas poltronas predica inaceptable chusco discurso de quién sabe qué ha de ocultar sus vergüenzas que son notables se lo contamina todo que ha mostrado a las claras aunque nos jugamos los cuartos Un partido reaccionarios xenófobo y homófobo hasta la médula sellado un acuerdo autonómico habrá que echar la vista adelante para ver cómo influyó en el panorama político nacional beneficia perjudican Izquierda esta triada de derechas repercutirá de alguna forma en la posible aprobación de los presupuestos que plantea Pedro Sánchez es indiferente para enfrentar la cuestión catalana convendría un poco de calma para hacer un análisis con cierto distanciamiento y poder calibrar mejor sus consecuencias pero algo parece cierto el centro se queda vacío el PSOE recordemos que marcha con Podemos del brazo podrá engullir no pasito a pasito suave suave cito