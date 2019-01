Voz 1

00:00

se supone que en los momentos difíciles aparece la verdadera personalidad política de un presidente del Gobierno Felipe González tenía carisma y eso les salvó al borde de barrios precipicios de Aznar casi prefiero no acordarme ya Zapatero le condeno precisamente su optimismo antropológico Rajoy tenía la cualidad de esconderse hasta que se desvaneció Pedro Sánchez Pedro Sánchez era un superviviente a aunque esté pálido después de las elecciones andaluzas así que es el momento de ver auténtico Pedro Sánchez ha superviviente hoy es uno de esos días en los que habría que empezar a verle el Gobierno presentar los presupuestos se necesita imperiosamente aprobarlos si quiere darse esas más de vida tiene un problema debe hacer concesiones a los nacionalistas y eso no va a ser nada fácil todavía un segundo problema los presupuestos son una milonga que esas sostiene sobre la Nava porque a la oposición no le ha dado la gana de permitir un objetivo de déficit creíble higiene son los demás es pura FIFA no veo por dónde puede salir Sánchez sinceramente puede seguir eligiendo silbar Ramón un concierto de Metallica o puede sorprendernos y volver a demostrar la capacidad de supervivencia heavy metal porque éstos parecen tiempos de Metallica más que de Mozart lo descubriremos pronto