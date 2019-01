¿Qué es la familia?

Voz 1727

qué tal muy buenos días el tripartito que se dispone a sostener el Gobierno andaluz del cambio histórico empieza con dos de los socios lanzándose puyas desde los medios de comunicación no sólo puyas retórica sino discrepancias de fondo sobre qué debe ser la Consejería de Familia no es un asunto menor porque en torno a esta palabra familia los ultras meten toda la carga ideológica regresiva que ya se adivinaba en el documento de los diecinueve puntos que luego pasaron a limpio y suavizaron formalmente en el pacto final con el PP no deja de tener su aquel que los que presumen de ir contra lo políticamente correcto hayan tenido que disfrazar de políticamente correctas sus ideas para tener alguna influencia en el futuro Gobierno andaluz Miren ustedes alrededor todos tenemos familia gracias además a la solidez de la familia española sean amortiguado aquí por ejemplo muchos efectos de la crisis económica pero insisto miren a su alrededor cuántos modelos de familia tenemos muchos afortunadamente esa toda esa galería diversa de familias contemporáneas a las que van a dirigir sus ayudas desde esta Consejería dice ciudadanos que esa competencia irán el mismo departamento que igualdad y conciliación dice Vox que eso no es así que eso es diluir el objetivo cuál es el objetivo entonces sólo la familia que veíamos en el nodo con los niños estudiando con los niños las niñas con las niñas ellos de azul ellas de Rosa como le gusta al nuevo Gobierno ultra brasileño por cierto que dice el Partido Popular porque además en igualdad es donde figuran las políticas contra la violencia de género veremos lo que ya sabemos es que el tripartito del sur empieza sin luna de miel Bueno