Flash deportes SER de las 10:00 (11/01/19)

Voz 0204

00:12

en para mí es un chico excepcional hay que nos ha dado muchísimo a nosotros me gustaría que se recordara como un canterano que lo ha dejado todo aquí todos estamos disgustados he de que saliera aquí pero más allá de eso yo tengo que recordar que entró con trece catorce años y que es un jugador que sabe todo pues no