Carreño: "Algo ha pasado para que Solari le haya puesto la cruz a Isco"

el jefe momentáneo y como bien decías tú a llena la noche Manu que es provisional no le traga es así de sencillo de claro lo ningún es verdad

Voz 2

00:08

que eso es cierto eso es evidente no sabemos que habrá pasado que algo sabemos que pasa pero no sabemos exactamente que para que haya puesto la cruz pero también es verdad que he tenido estos problemas con otros entrenadores eso también es cierto