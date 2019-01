Voz 2 00:00 los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá Sonoro de la Ser dirige y presenta Alfonso Cardenal

Voz 0084 01:19 el dieciocho de marzo de dos mil diecisiete a los noventa años Chuck Berry mentor del rock'n'roll nos dejó para siempre

Voz 6 01:29 Thatcher aquí en esto

Voz 0084 01:33 la muerte de Chuck Berry supuso en cierta medida el final de una era aquel tipo que armado con una guitarra había iniciado una de las mayores revoluciones culturales del siglo XX Se despidió dejándonos un último regalo álbum de diez canciones de rock compuestas por un nonagenarios que todavía tenía ganas de fiesta hoy dedicamos al sofá Sonoro Chuck el álbum póstumo de Chuck Berry bienvenido Chuck llegó a las tiendas en el verano de dos mil diecisiete unos meses después

Voz 0084 04:41 la despedida de Chuck Berry llegó en un año con buena música con con Van Morrison publicando dos discos Bob Dylan editando un triple con grandes álbumes de diez sexo fueron drives pero en un año con poco rock'n'roll lo que Chuck tuvo una acogida especial para los que amamos esos sonidos y entre ellos está el guitarrista Igor Paskual Igor que tiene este al para de de

Voz 17 05:04 tiene tiene rock'n'roll lo que tiene es que demuestra lo que la gente la copiado es decir yo tuve la primera vez que escuche este disco dije Es increíble lo que le ha copiado tanto Keith Richards que el álbum de Chuck Berry parece un disco de Keith Richards pero cantado por Chuck Berry no entonces realmente te das cuenta lo que ha impregnado nuestra cultura y no nos damos cuenta de nos damos cuenta lo presente que está sin ser conscientes de ello es lo que decía Eric Clapton no dice es difícil tocar rock'n'roll sin acabar sonando en cierta medida como Chuck Berry no esa firma está presente en muchas canciones en la posición de los dedos no como guitarrista decir es que así es como Chuck Berry nos enseñó a coger la guitarra bueno es que Chuck Berry realmente cuando cuando se habla de la invención del rock'n'roll es verdad que hay que poner una fecha hay que ponerle una cara siempre es Elvis Presley pero si yo tuviera que escoger bueno yo no lo digo yo lo dice muchísimos estudiosos alguien que defina el epítome del rock'n'roll lo que es el rock'n'roll casi quién lo inventa o al menos quién lo perfecciona está claro que es Chuck Berry sin duda alguna

Voz 0084 06:08 el lenguaje la técnica el sonido los RIP bueno nuevo iremos hablando de todo esto no les vamos a desviar de de Chuck el álbum que llegó tras treinta y ocho años sin publicar canciones canciones nuevas mucha gente que conozco gente joven no sabía a Chuck Berry o pensaba que llevaba muerto muchos años en realidad no estaba retirado seguía manteniendo de hecho un buen ritmo de de conciertos para para su avanzada edad

Voz 17 06:34 pero lo de pasar por el estadio el estudio lo había ido dejando estoy disco es en cierta medida una una despedida consciente es una despedida Chuck Berry es decir tú acabas a explicar muy bien la gente joven no sabe quién es en mucha gente toca como él sin saber quién es porque lo han copiado de quiénes la han copiado

Voz 0084 06:52 de quién le han etcétera etcétera

Voz 17 06:56 yo creo que es un disco muy Chuck Berry pues mes me parece un disco excelente pero es un disco que disco despedida realmente raro es decir cualquier otro tipo con un poco de visión de mercadotecnia pues hubiese cogido un productor joven hubiese llamado al disco de de colaboradores de de relumbrón etc etc entonces es un disco para mí un poco extraño en cuanto para ser un disco de eh eh de despedida es quizá un algo

Voz 0084 07:22 Igor que es que tiene un punto de de despedida necesarias y se presentó el álbum tres días después de la muerte del cantante convicto Boix como Single

Voz 0084 08:54 los chicos grandes de Chuck Berry el Single con el que se presentó el álbum póstumo del guitarrista un disco Igor

Voz 17 09:01 que no trata de los temas que más puede preocupar a un hombre de noventa años es pues es cierto de un nombre casi de noventa o de noventa años el momento no habla de ese tipo de temáticas pero es que Chuck Berry nunca habló de temáticas digamos personales siempre fue un hombre que habló que que fue un gran narrador yo no quiero que ya nadie que haya reflejado el tedio de la escuela en School Days como la haya hecho un hombre negro ya adulto tío que no ha en los que apenas ha ido a la escuela es decir no a veces las vivir las cosas no no te implica contarlas mejor no o simplemente se trata de tener talento para escribir lo teníais siempre quiso llegar a un mercado blanco o mercado joven contaba cosas que pasaban a los jóvenes la madera magistral si hay un cambio yo creo que es en la visión que tiene de de de las mujeres en general hay hay pequeños atisbos pero es verdad que Chuck Berry fabulador es verdad que Chuck Berry tenía la habilidad de sino un hombre maduro

Voz 0084 09:58 treinta años Maduro en los años cincuenta principios de los sesenta que conectaba con el lenguaje de los chicos a los que a los que López le doblaba la edad que creó toda esa literatura del rock saliéndose Bubba LUV a para crear una hablar de de mozas de Beethoven Tchaikovsky de de literatura de poesía pero como decías también en este disco hay una evolución del papel femenino no de esa chica como objeto ven canciones como si está Love You ya te sigue queriendo como el tema que abre el disco o como esta maravilla chico Chuman

Voz 19 10:35 yo no sí

Voz 0084 11:54 la canción de amor de Chuck Berry en este disco póstumo en el que también Igor aparecen sumir sus hijos disco gente de confianza del entorno de Chuck Berry canta su hija canta su hijo toca también su hijo es un disco muy familiar

Voz 17 12:07 sí es que en en en estas las zonas donde él viene de San Luis ahí todos los los artistas poco del sur solamente hablamos Dioni Cash o de Hank Williams o ya yendo a Europa al siglo XVIII es la sagas familiares tenían muchísimo que ver eran muy importantes porque era donde aprendía es la música como aprendices la música la mayor parte de la gente en aquella época no tenía tocadiscos en su casa de radio ni radio entonces la aprendía es de de de de exactamente de alguien que que estaba en la esquina tocando del cine o normalmente de tu familia a mí me parece personalmente me parece muy hermoso

Voz 0084 12:45 hombre es una momento no de voy a hacer mi último disco pues la voy a hacer con la gente a la que más quiero otra de las canciones e Igor que me fascina este disco es la que Berry dedica precisamente a su hija la única en la que el guitarrista tiene un punto de ancianos en el único en el que se muestra como un hombre mayor cariño tu padre se hace más viejo canta Chuck Berry en este torneo

Voz 4 14:36 estamos dedicando el sofá Sonoro

Voz 0084 14:38 esta semana a Chuck el álbum póstumo de Chuck Berry editado en dos mil diecisiete un disco Igor que no inventa nada que no sorprende tampoco en su sonido que no muestra una gran evolución del sonido de Chuck Berry en realidad Berry como decíamos antes eso es uno de los padres del rock ha seguido toda su carrera alrededor de de esos riffs que de que lo hicieron célebre no el sonido

Voz 17 15:01 personalmente es un poco lo que lo que le achacó al disco no tanto que que evoluciones y es que la música evolucione que esa es otra cuestión

Voz 0084 15:07 lo que poca los noventa años no tenga la obligación sí

Voz 17 15:11 exactamente ya habiendo dado tanto como como has dados a evolucionar el supongo que evoluciona la ciencia y la evolución en música es una cuestión como las sociedades Moon es muy discutible lo que sí es que yo yo como productor Julio hubiera apretado un poco más las tuercas porque hay solos que hace a lo largo del disco cositas que hacen los solos en mitad de los solos que son estas cosas que hacía el de fraseo y rítmicos taca taca esas contras que la CIA absolutamente únicas yo lo hubiera apretado un poco las tuercas para que no hubiera regalado más esas cosas sin salirse del lenguaje que él tiene quiero decir que dentro lenguaje tú tienes que hay muchísimas opciones yo creo que esto tampoco la han apretado poco las tuercas tampoco me imagino que si una persona que dejaría de aceptar apretar demasiado eh me hubiera gustado verte aquí a uno Niki Richards pudo Keith Richards

Voz 0084 15:59 con por decir algo de este disco ahí hasta en esta reiteración de ese sonido que le hizo celebre en una versión en femenino de su mayor éxito aquí narrado desde el punto de vista femenino en Lady Piqué

Voz 22 16:33 no

Voz 0084 17:34 no como de fines Igor el sonido Perry el sonido de sus inicios también el sonido de este disco que parten no se diferencian tanto

Voz 17 17:43 realmente el truco de Chuck Berry no reside en en los riffs sino en el ritmo que es algo que ha comprendido muy bien un gran estudioso el rock'n'roll que es Keith Richards que evitarla estudiado a la perfección en qué consiste este sonido más o menos una forma muy aproximada significa en una ambivalencia entre el ritmo recto y el ritmo un poquitín sondeado que es de los dos mundos el del bien es decir el con la guitarra en los discos de cincuenta y ocho toca rectos

Voz 24 18:10 nunca taca taca taca taca taca

Voz 17 18:13 les queda batería y el contrabajo y el piano van

Voz 25 18:18 esa contra

Voz 17 18:18 la adicción entre lo que el toca y canta que canta recto con una base su engañada que era un poco el mundo del que él venía es lo que crea esa magia tan especial y tan difícil de imitar en este disco no hay contrabajo ahí bajo eléctrico entonces el swing y no es tan acentuado pero significa eso por ejemplo como hace él el Gran Rif famosos suyo tan Ana tan Aranda eso deriva de sobretodo de las orquestas de swing que venían de hacer Reeves similares pero con trompetas otro o vientos que las tará harta Aran

Voz 24 18:51 para abaratar a hartar muchísimo

Voz 17 18:53 más sincopado que son la escuela de la que se crea claro exactamente ese tipo de com bosque trataban de ya después de la Segunda Guerra Mundial cuando las orquestas de swing no se pueden mantener pasas de dieciséis músicos atender cuatro-cinco es de donde él del Dream Blues más bestia es de donde el deriva y ahí en esa gracia digamos entre los recto y lo su guiado es el truco de Chuck Berry que parecen muy fácil de imitar pero yo no me atrevo a jurar casi con estos dedos incluso por mi madre que solamente que Richards ha sabido no sólo entenderlo sin orden

Voz 0084 19:26 darlo lo cierto es que Chuck Berry llegó en esta en estos años cincuenta llevar la guitarra aún a una nueva dimensión a investigar en esos sonidos algo que con los años dejó de hacer no es poco el legado y los logros pero no estoy es cosa de entrará también en sonidos Tex Mex como en este tres

Voz 0084 20:54 freak en Chile cada uno de los temas de este Chuck el álbum póstumo de Chuck Berry un sonido fronterizo amigos este Chuck es un disco que me gustó mucho es verdad que que no inventa nada como decíamos pero tras casi cuarenta años sin publicar canciones nuevas y que resulta un epílogo musical necesario una despedida a la altura quizás en este disco la muerte de Chuck Berry hubiera tenido otro otro matiz alcance

Voz 17 21:24 el ambiente de acuerdo creo que que no reconcilió a mí no pero sobre todo a la gente que que no estaba que a veces si lo olvida demasiado gente tan importante no ante la tendemos a olvidar la demasiado precisamente porque nos quedamos están impregnados de ellos que no nos damos cuenta no de lo que yo lo que han significado yo vuelo insistir en que es un disco muy Chuck Berry ha porque por qué porque Chuck Berry y se colocaba en el mundo el negocio musical clásico de los años cuarenta que como un hombre de negocios decir conducía su propio coche cobraban maletines

Voz 18 22:02 la visión que ponga banda exactamente pecado era era

Voz 17 22:06 es muy distinto algo sí a cómo se comportaba parecía que estaba protegiéndose de aquellos timadores a los que les estaba acostumbrado a los añora a principios de los años cincuenta entonces este disco refleja mucho lo que era eso

Voz 26 22:17 personalidad también hay una parte que me gusta pues me llevo los colaboradores que me de la gana aunque no los conozca prácticamente nadie me llevo a mi bajista de toda la vida si fuera fuera Iggy rock and roll y realmente es eso lo que and roll era un verdadero outsider aunque no lo creamos

Voz 0084 22:35 por ser un outsider Se paga un precio yo

Voz 17 22:37 pero que lo pago este disco producido por otra gente con otras colaboraciones hubiera tenido la misma repercusión que cualquier duda de los American de de no

Voz 0084 22:45 lo cierto es que Chuck Berry vivía como tú bien ha señalado como una outsider como un forajido al margen de las normas del estatus fuga del funcionamiento normal de la industria musical hace diez años en en una entrevista Chuck Berry explicaba el motivo por el que seguía las tablas pasados ya los ochenta años que incluso es el olvidarse en las letras grandes la ciudad

Voz 27 23:09 ahora mismo no me siento muy bien pero al minuto de subirme a un escenario si me encuentro mal parece que se me olvida de hecho a veces se me olvidan letras que Script pero se lo digo a la gente porque he crecido delante de un micrófono

Voz 0084 24:21 Chuck Berry murió con las botas puestas sequía tu bando pero es verdad que ya muy alejado de los focos y en cierta medida no sé hasta qué punto son muerte ha servido para reclamar su legado yo sí que he notado en cierta medida que no ha tenido el impacto de las muertes de David Bowie de Leonard Cohen creo que hasta on

Voz 17 24:38 en una división diferente no sé si por la edad

Voz 0084 24:41 por algo generacional o por realmente no no sabría calificarlo

Voz 17 24:45 yo estoy de acuerdo contigo en yo creo que hay una parte en la que no apreciamos su legado como un poquito dos asistencias como Andy Warhol su su manera de ver la vida está tan impregnada en nuestra forma de vivir que no nos damos cuenta no somos capaces de objetivar lo Lobo creo que hay un punto de raza es decir es negro eso nunca nos olvidemos sobre todo en Estados Unidos los y luego lo que de lo que hablábamos hay que saber jugar las reglas el negocio y él nunca quiso jugarlas en perpetua pese a que tuvo siempre grandes deseos de dinero de de que el público blanco la admirada realmente era un fuera de serie fuera de serie un fuera de ley digamos eso por más que nos empeñemos Se paga yo creo lo pagó no tenía grandes contactos con los grandes digamos profesionales del directo de los leit night shows que hay en Estados Unidos no tenía grandes amigos entre la crítica ni siquiera en Tous entre sus propios compañeros de profesión ni siquiera entre los que les le admiraban como podía ser Keith Richards no entonces yo creo que que es un negocio que él se que quedó obsoleto entendiendo el negocio a la manera antigua no logró nunca dar el paso a al negocio no hablo digital pero sí moderno como han hecho muchos de sus compañeros de generación presión poco posteriores yo creo que el que el pagado eh es una gran industria negra de Industria no solamente del show business que es lo que él piensa es una organicé de la comunicación Yell no comunicaba a grandes masas comunicaban directo y creo que lo pago creo que lo paga hoy inmerso me apena mucho pero su legado es mucho más importante te lo estoy diciendo yo que soy un fanático de Bowie pero su legado es más importante que el de hoy

Voz 0084 26:20 el Govern Tom Petty juntos

Voz 17 26:22 no solamente Elvis puede competir con él y un poquito casi casi casi cercano a los las bytes

Voz 0084 26:29 Igor Paskual placer recuperar el legado de Chuck Berry esta noche en sofá Sonoro Un placer

Voz 19 26:40 sin Square llevo mucho tiempo eh pues ya digo yo de ambas

Voz 0084 27:42 la muerte de Chuck Berry fue un golpe duro para los que amamos el rock'n'roll pero este Chuck que llegó meses después de su muerte fue un consuelo un disco con el que recordar con material nuevo a uno de los artistas más influyentes del siglo XX un hombre que creó la imagen herida del rock'n'roll su sonido es un lenguaje los últimos regalos un disco con el que viajar en el tiempo a otro siglo ya otras vidas tienen más contenido en sofá Sonoro en nuestro Facebook en ni Vox llena iTunes nosotros volvemos la semana que viene hasta entonces que la música os acompañe

