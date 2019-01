¿Es posible resolver el enigma de las palabras?

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido hoy

Voz 1995 00:09 sí dónde estábamos antes cinco minutos una hora menos en Canarias hace frío estamos en Valladolid concretamente menos un grado bajo cero pero la sensación térmica va a ser bueno menos de quince menos quince grados bajo cero debido al viento que levanta las aspas de su helicóptero del mal el describió al final de su discurso al Rey Baltasar de Andoain es la persona que le hizo la dieta Arnaldo para que no engordará después de dejar el fútbol dice que los Ángeles del Infierno en vez del Papa no corras llevan una pegatina con su cara

Voz 3 00:43 agárrense a sitios de agarrar porque ya esta aquí

Voz 4 00:48 profesor letón

Voz 5 00:54 no no no

Voz 1995 00:59 Laura siempre

Voz 6 01:01 me mira yo creo que es la primera vez que me que me produce

Voz 1995 01:06 no le me ha molestado

Voz 3 01:09 porque no conocerme

Voz 1995 01:12 el profesor letones el director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán buenos días hasta que usted ha llegado

Voz 6 01:19 buenos días y bueno ahí hacen frío de narices no

Voz 3 01:23 bueno y mentado no no no no calentitos calentitos va a dejar UTE ya verás ya lo verás

Voz 1995 01:31 antes de saludar a los primeros valientes las primeras valientes que hoy hemos seleccionado desde este exquisito público debemos resolver el piensa mucho de la semana pasada que tiene tela eh voy a leer letona pero me parece muy bien yo les digo que han llegado cientos de emails siento ni uno solo tiene la respuesta correcta claro es que es un problema Die muy bonito bueno voy a leerlo lo más rápido que vengan durante la Primera Guerra Mundial en una antigua Fortis el italiano se descubrió una parte sanas una especie de alabar perteneciente a un célebre capitán francés que murió en una importante batalla así multiplicar alarma medida en pies por la mitad de la edad de este capitán por el número de días que tiene el mes en que fue encontrada la parte y finalmente por la cuarta parte de los años transcurridos entre su desaparición y su descubrimiento obtenemos el número doscientos cincuenta y mil doscientos sesenta y cinco mil quinientos XXXIII en qué año tuvo lugar la batalla con la ayuda de un buen amante histórico se puede encontrar el nombre del capitán francés y el de la ciudad italiana en que ocurrió la contienda cientos de mails in ni una sola

Voz 6 02:37 la respuesta correcta volvemos a lo mismo volvemos a lo mismo este es un problema que hay resolverlo por la vía de las factorías acción porque en el en el Lendl dado que en el enunciado no Nos dan datos suficientes como para poderlos es otra manera de manera que yo les rogaría a la SER que subiera la la solución porque en cuanto la mano entenderla para comprenderla Ivana más la matemática

Voz 7 03:07 pero es una serie de cuestiones que hay que

Voz 6 03:11 vamos a subir la suban la solución una solución para que esos cientos de gente que ha en con buena voluntad han querido resolver en Hoy no han podido ver no vean lo fácil que es lo pongan en práctica en sus colegios que es lo bonito la

Voz 1995 03:27 fecha es mil quinientos doce ya les digo el capitán se llama gastan de foie es duque de ilustra que capitán que ganó esos veintidós años la batalla de radio de Raven en mil quinientos doce es preciosos ahora esto no lo adviertan ideológico entonces no hay ellos pregunte océano moteros raros a los Pingüinos a usted como hay muchos si no los los suyos esta noche sea una de las fogatas de Pingüinos con el problemilla pues llevamos corren a gorrazos a Ortuella vamos a saludar a una se como hemos llamado irresponsables a los Pingüinos ese cómo calificar a alguien que quiere someterse a las preguntas del profesor letona Esther verdad este nombre Esther muy buenos días para ir a una persona feliz

Voz 3 04:13 estoy muy nerviosa estás nervioso

Voz 7 04:16 si tienes una vida plena estás bien si se evite meter en este lío

Voz 1995 04:23 para

Voz 3 04:25 poner a prueba es emociones bueno pues va a poner a prueba ya sabes y opacidad

Voz 1995 04:31 lo que hay que hacer es que saltar en paracaídas subir en globo y contestar a las preguntas del letón así como con tiburones salvo poco parece pues vamos colas en los enigmas del profesor le tomamos un pensamiento lateral que dice lo siguiente

Voz 6 04:48 un motero Hinault pues aquí Un pingüino porque no tendría sentido al que será creado la moto sube a un taxi durante el viaje no para de hablar a Brady habla de conductor aburrido con tal tacha es la observa a poner espejo retrovisor la interrumpe disculpe dice pero no puedo ir nada porque nada de lo que dice soy sordo como una roca y me audífono no funciona entró al día decepcionado el motero calla pero luego en su casa se da cuenta que se atisba que el taxista de mintió como supo que el taxista le mintió

Voz 1995 05:24 interesante Esther no subió al taxi empieza a hablar gire ley disculpe pero no puedo oír nada de lo que dice soy sordo como una roca IMI audífono no funciona no supo que era ahí está el detalle eh el sueco te estaba alquilando que no

Voz 8 05:45 bueno usted que se da por vencido claro no no no nos déjame pensar pensar sí

Voz 3 05:53 a las dos viene lo demás entonces la clase y el audífono las el audífono pues y que va bien vale cuando llegó a casa este cuando llegó a casa se dio cuenta de que le había engañado

Voz 7 06:08 cómo cómo lo cómo supo que él había engañado

Voz 8 06:12 porque estaba escuchando la radio cierto

Voz 7 06:15 lo habíamos hablado de habrá de de la unidad Esther además haciendo la pelota no vas a lo llevó a casa lo llevó a casa luego el taxista hoy yo la dirección de la casa de la calle es que estaba oyendo sí sí sí habla claro que no quieren lo mismo cuando me lo dice cuando me lo dicen digo que viene qué fácil

Voz 1995 06:42 no nos hemos traído pero yo y mi palabra que el profesor no estoy toda la semana unos unos diplomas al impuesto por ahí ha habido un estertor final ha sido Naldo ha caído en todas las semanas nuestra unos diplomas al torpe no no es no hemos tenido ninguna no te permite más vale esto es un aplauso para la siguiente pregunta Se lo vamos a hacer a blanca que se está haciendo cada vez más pequeño de la siempre está asentada pero cada vez va encogiéndose para tener blanca muy buenos días muy buenos días después de lo que ha pasado pues de lo que has visto en tu de verdad quiere seguir adelante y bueno es que yo no tenía el gusto de conocer al profesor letona

Voz 3 07:25 el esto o el disgusto fantasea la la del desconocimiento siempre es muy osado aquí estoy valiente y muy buena vengo genera aguantarlo

Voz 1995 07:38 pues vamos con la pregunta de largos

Voz 7 07:41 en el libro Delirium tremens sea habla de una raza de moteros gigantes muy especial da la casualidad de que la altura media de estos gigantes es diez metros

Voz 6 07:52 más que la mitad de soltura sin pensarlo dos veces cuanto a son de altos quince metros

Voz 9 08:00 que lo y a lo loco Esther es decir los jóvenes como Somos eh

Voz 7 08:05 da Vaca soledades sigue la altura media de estos gigantes es de diez metros más más que la mitad de su altura

Voz 1995 08:17 ah claro

Voz 7 08:18 venga que nos vecino al boli el papel no sé si no hace el papel que que no vale que no vamos a comer el tiempo de doy la solución la altura media de lo moteros gigantes de veinte metros que es diez más más de la mitad de su altura la mitad de veinte metros es diez son diez metros más de la mitad bueno me dan era fácil verdad que la fatídica estén cuanto más sabe hubiera a no se sabe claro eso es bien

Voz 1995 08:44 yo voy a decir que uno del mismo momentos favoritos de de la Semana Blanca perdona Esther está aquí uno de los favoritos blanca es yo tengo las respuestas no entonces hablo con una autosuficiencia a mitades alturas porque me gusta mucho este momento con el guión en la mano es decir quince mil

Voz 6 09:07 cómo vamos a ver uno uno facilón

Voz 1995 09:10 muy fácil lo megalítica si es el perdón

Voz 6 09:13 esto de todos los primos menores de mil cuál es la cifra de unidades de P El facilitó letona ellos facilísimo

Voz 3 09:20 puede repetir por favor como Luxor cómo no

Voz 7 09:22 sí Pe es el producto de todos los primos menores de mil cuál es la cifra de las unidades de P pues ya soy eres es producto de todos los primos menores de mil dos o tres vamos en los menores de intervenga

Voz 10 09:42 cero muy bien y se lo dije desde la muy fácil

Voz 3 09:50 por qué cero gol rostro

Voz 7 09:55 voy a contar lo que ha pasado aquí tengo la obligación de Koke Diego Garrido no el rigor letona

Voz 3 10:00 el profesor el sueco me ha pasado a lo largo está haciendo así como un CD está bien pero oye el público

Voz 7 10:12 para él es un hombre que me con una distancia que me engañen ahí está encima tiene tiene guasa pero por qué por qué serlo porque es cero

Voz 3 10:22 ahora en la que el sueco sola

Voz 7 10:30 porque sí porque este señor de toda porque intervienen el producto el dos mil cinco dos por cinco son diez entonces en el producto tiene que haber un día tiene por lo tanto terminaré cero

Voz 1995 10:45 Nos hemos quedado poco igual verdad blanca no señor restaurante si despedirlos vamos rápidamente con el piensa mucho de la semana esta semana precios es precioso pero espero que tenga alguna acertante no como el de esta semana entre otras rarezas posibles la palabra rara tiene la siguiente cada una de sus letras figura dos veces la misma curiosidad Se reconoce la palabra tratar otra un poco más larga es agregará se puede alguien descubrir una más larga a poner ella que tiene tela eh lo voy a repetir porque tiene tela la palabra rara tiene una rareza posiblemente entre otras cabezas posibles la palabra la tiene la siguiente cada una de sus palabras de cada uno de sus letras figura dos veces la misma curiosidad Se reconoce la palabra tratar otra un poco más larga es agregar puede alguien descubrir una más larga donde todas sus letras se repitan hoy por hoy arroba Cadena Ser punto con un aplauso muy fuerte el profesor letona gracias