SER Aventureros: Tras los pasos de Livingstone (12/01/2019)

qué tal aventura buenos días bienvenidos a Ser aventureros un fin de semana más aquí estamos probando con vosotros a través de la Cadena Ser muy buenos días o acompañándose en la tarde a través de la Hoz sesenta de Radio Caracol qué tal el estáis muy buenas tardes placeres como siempre también estar solicito las palmeras ahí bien calentitos intensidad el programa oye tenemos todo desde la noticia del accidente en la muerte de esos chavales que están subiendo a un pico de cinco mil metros poco más de cinco mil metros en Perú y escucharemos parte de la charla que tuvo Manu Carreño en El Larguero durante la semana nosotros también hemos hablado con las autoridades de Perú eso lo haremos por un lado luego tenemos algunas entrevistas como siempre un libro señor José Luis Angulo qué tal estado de buenos días buenos ya has traído libro tuvo o no te de un libro

Voz 4 01:27 hemos a un autor que vamos a hablar con él por teléfono para darle

Voz 1025 01:29 por libre autor animo precio idea que va el libro porque a libro fíjate está facilitó tras los pasos de Livingstone ahí estamos doctor Livingstone supongo vamos a África de acuerdo eso señor Chema Rodríguez un nombre que por cierto llevamos dos semanas sin sacar ganadores que lo sepas

Voz 4 01:46 por eso es tú lo tienes ahí en tu teléfono momento Square dados

Voz 5 01:51 pero no lo complicado y lo comunicara a lo largo

Voz 1025 01:53 el programa comunicaremos y volveremos se una una

Voz 0412 01:56 la sección Made no todo es mentira señor osea que ir dónde nos llevará hoy vamos a hacer un viaje vamos a ver a partir de Egipto ya terminan en China así que imagínate de Egipto a China sí pero hace

Voz 1025 02:10 tres mil quinientos Mende con bellaco Ayeste ya yo tampoco entonces Machina ni estar con la mirada crítica del fotógrafo no vas hasta ahora vamos a tener yo creo que vamos a hablar sobre todo lo que ha pasado de la montaña el el guía peruano también

Voz 6 02:29 que no hay que olvidarse del tampoco por supuesto oí a ver bueno pues yo creo que es que hay muchas cosas de las que

Voz 1025 02:34 queremos hablar no de todo ese tema pues lo haremos hablaremos de un millón de cosas con todo los aventureros habituales que me estás señalando algo Fermín la beca a que vaya yo a mi turrón con miedo que era eh

Voz 4 02:47 déjame devolver el saludo a los que no se escuchan en

Voz 1025 02:50 la ley sí porque es donde hoy vamos a mandar esos saludos nosotros también de nuestros compañeros de allí no vamos un abrazo enorme a todos los con mineros que por cierto está semana haciendo una semana un poco triste porque es dos fue ucranio Bermúdez al final le vamos a recordarle vamos a hacer nuestro pequeño homenaje en este programa también un periodista de periodistas uno no gaste con El Cairo un montón de años un tipo yo un sabio del periodismo bueno en vamos por partes dejadme que os parece que comentemos con la actualidad y luego vamos pasando las actitudes señal hay alguna queja sobre llame Chema me ha me apoya totalmente

Voz 5 03:25 o sea que no siempre claro

Voz 0412 03:28 que manda

Voz 1025 03:28 bien pues quemando

Voz 4 03:31 ese es el que más cobra también con esa señora

Voz 7 03:35 eh

Voz 1025 03:38 me voy a la la historia esta semana precisamente pasaba el domingo anterior era que había un grupo de chavales de veintiséis años españoles que subían a un pico exacta mente al pico Mateo y en Perú con guía era gente que ya había hecho montaña iba bien equipada quizá no era la mejor época del año pero bueno el que no ha subido en una montaña quizá en en épocas que no tocaban pero con las precauciones n debidas no tienen por qué pasa dar nada pero en este caso sí que pasó fijaros que van encorvado sea cumplían con todo absolutamente con todo uno de ellos resbala arrastra al resto caen por Un desnivel de más de doscientos metros a esa caída a su vez provoca entre hielo y nieve rocas e una avalancha que que sigue arrastrando las sí y al final pierden la vida tres de ellos y el guía sí sobrevive sobrevive precisamente la persona que sobrevive es Paolo Belmonte Calderón habla con Manu Carreño en El Larguero durante la semana lo localizan en Perú el empieza a contar un poco dónde está ahí como cómo se van sucediendo todos estos hechos lo queremos escuchar porque nos parece que es un documento sonoro espectacular lo hemos dividido en tres partes para que también lo escuches vosotros si os parece bien compañeros luego lo comentamos pero pero estas son las palabras de Paolo

Voz 8 05:14 muy afectado pero al final he agradecido de esta oportunidad que me dado la montaña para para seguir aquí bueno yo no tiene todo el rato digamos que lavan ante los generamos nosotros mismos dijo bueno pues temas de neumología de de cómo la nieve sea Pelé según la temperatura él el clima al tiempo que haga que lleva una semana haciendo sol aquí debería estar nevando lloviendo cada día pero puede cambio climático son durante una semana por lo que se había formado una capaz de de hielo bajo la nieve virgen que había caído la última noche bueno digamos que teníamos es una tormenta eléctrica a nuestro alrededor y dijimos lo dábamos muchos yerros de escala y todo lo también decimos bajar practicamente corriendo hacer una cornada de cinco no estoy bien quién resbaló primero pero eso os recuerdo pues compañero me embistió hoy en decía otro compañero sentamos frenar la caída todos con estos pioneros pero

Voz 9 06:10 ya hice negamos la avalancha no que que no es

Voz 8 06:12 el astro

Voz 9 06:13 tú ibas en medio de los cinco si llegó al segundo el segundo quién resbala uno de los que va por detrás

Voz 8 06:22 si no no haber menos de saber decir íbamos cayendo todos hacen cuando está

Voz 1025 06:26 sí es verdad que somos no somos

Voz 8 06:28 por piezas de élite somos montañeros hippies que nos gusta disfrutar de la montaña y más de una vez hemos bajado las montañas digamos rodando de culo corriendo bastante habitual que eso de la caídas no digamos que tienen más probabilidades de resbalar y además tú ya has hecho cumbre que objetivo terror

Voz 1025 06:45 claro no quería conseguir campo

Voz 8 06:47 Anne vamos a bajar en este caso ya te digo llevamos a la cumbre y tal como estaba la Metereología ni siquiera tuvimos a sacarla la foto finish típica de los de los montañeros hemos conseguido porque no teníamos ni no teníamos los cojones dejar el móvil a sacar fotos porno pues los rayos que estaban cayendo no entonces ahí bajamos bajamos corriendo y ese fue el tema estamos realmente cerca de la cumbre cuando se complicó todo el Mateo es una montaña para principiantes posee realmente cinco mil cien metros suena muy alto pero no es la segunda cordillera más elevada de del planeta así que nada es un paseíto realmente subirlo no

Voz 4 07:22 cuánto te cuánto tarda subir Pablo

Voz 8 07:25 hoy muchísimo porque nos detuvimos eh por el camino en el glaciar pues hacer anclaje esa aprender así tácticas de escalada en hielo de de progresión es bueno tuvimos jugando en la Real mucho rato ya la cumbre llegamos prácticamente a mediodía llevaba las las diez de la mañana no

Voz 1025 07:43 a ver dato como habéis podido escuchar a Paolo Belmonte el superviviente de de este accidente donde murió en los sus tres amigos el el guía van equipados hace incluso prácticas de de escalada técnica que que está comentando por tanto él dice que no son escaladores de élite no lo son pero pero sí que es gente que no desconoce la montaña conoce perfectamente donde está el dato que quiero que os queréis estas primera parte es tenían que haber llegado a cumbre a las diez de la mañana se entretienen con toda con todos los ejercicios que están haciendo llegan al medio día por tanto llegan llegan muy tarde ya el otro punto importante tienen una tormenta eléctrica encima de ellos seguimos escuchando a Mauro

Voz 8 08:32 si no hubiese caído un hubiese caído otro sin hubiese Kairus Rayo o la verdad uno está exponiendo las sabes que estás expuesto a a esos riesgos las montañas están muy por encima de buenas saca capacidades humanas no a ellos pues te te permite no te impiden hacer pues las cosas mira nuevo tres la reacción me de la alimentar frenarse conexiones no estábamos todos pues se esa maniobra El problema es que claro no era sólo nuestro peso era nuestro peso y toda la nieve que andábamos está dando que estaba patinando sobre la capa de hielo y eso fue imposible en ese momento es como si te metías en una lavadora como cuando eres niño estás nadando en la playa que te has la ola procura mantener la cabeza fuera de de la nieve no fue la verdad que fue largo pues una caída bastante es bastante segundos no sé yo creo que más de medio minuto si cayendo sin sin parar entonces pues nada pues llevamos llevamos anclados abajo los cinco en la acordada no hay levanto la cabeza me sacude la nieve de la cara Hay mi reacción fue levantar la mano para chocar los cinco con con mis compañeros no acabamos de liar

Voz 9 09:41 lo pensabas que estabas pensabas que ellos estaban como tú

Voz 8 09:45 sí de hecho yo es que no sé porque pasan estas cosas pero es que mi mi casco está intacto no es que yo tengo una habilidad especial lo tenga digamos conocimientos de supervivencia en ambientes hostiles eso no es suerte tuve animando o primeros auxilios un buen trato de ahí ese momento T no hacen lo primordial no que es lo primero ya esto lo segundo aquello no no piensas si no es ningún drama hongos mis amigos están heridos sé que voy a hacer no no tú tienes que pues sacar la navaja cortar la cuerda se quita esto ayudas al otro no sacas de la nieve no y bueno ahí cuando los estabilice más o menos pues en en posición lateral de seguridad el guía estaba medio consciente pudo levantarse caminar pero tampoco interactúa demasiado

Voz 9 10:37 pudo ponerse día pudo ponerse en pie

Voz 8 10:41 sí sí de hecho en los servicios de rescate lo encontraron con con signos vitales pero no estaba nada colaborativo no ni siquiera quiso descender conmigo o ayudarme con los que no estaba estaba es decir tenían algunas habilidades motrices pero no estaba demasiado presente

Voz 1025 10:58 solía hacerlo bueno y los otros tres compañeros tuyos

Voz 4 11:00 españoles

Voz 8 11:01 estaban inconscientes pero bueno ya te digo que los lo saqué de la nieve el Airbus en posición lateral de seguridad compone voy masones los signos vitales Si fui a buscar ayuda subía a un promontorio con una roca que había que se veía la carretera desde desde allí y mediante un silbato conseguir contactar con con un ciudadano cualquiera no se tiene la que estaba en la carretera que meollo ya edictos conseguimos comunicarnos y conseguir pues esa solicitar ayuda lo que me dijo ya vaya va y su se subió al coche y marchó vamos tirando rueda por la carretera jefe ayudarán a solicité a la entre la una y media a las dos del mediodía la segunda vez que son que hay una eran las seis de la tarde dijo esto estaban llevando los los equipos de rescate bueno en ese lapso yo estuve brindando primeros auxilios digamos a a mis compañeros te vas dando cuenta

Voz 10 11:59 bueno es que si el relato de

Voz 1025 12:02 de Paolo insisto otro otra serie de datos que nos está dando en donde realmente ves que hay hay un factor de mala suerte tremendo porque van todos atados daba utiliza Alzira Mato algo que hemos dicho mil veces desde el aventurero que la montaña lleva siempre un silbato para llamar la atención si hay un accidente perfecta la actuación en cuanto a primeros auxilios se da cuenta que guía está por cierto que aquí luego luego lo escucharéis aquí tenemos nosotros un punto de inflexión porque a nosotros la policía y lo escucharéis en unos instantes nos cuenta que que hay uno de los españoles que que que está que está vivo que no es el día que es el que mueren en el camino al hospital luego lo escucha no pero hasta aquí a ya estáis viendo el relato de Paolo por cierto un relato yo con él en un estado o francamente ante de serenidad ahí conciencia de todo lo que dice no sé si el choque eso también ayuda luego lo pregunto a todos rematadores torea venga

Voz 8 13:03 yo creo que la primera excursión que hice con ellos fue con dieciséis años o diez que quitemos el Canigó Santiago es decir es un amigos de la escuela yo creo que la intensidad del momento del accidente digo si yo estoy bien sea la intensidad mostrada fíjate la alegría al ser la impotencia estar solo en la montaña cuando se problemón entre manos ya una vez pasó la urgencia yo el las iniciarlo lo asimile bastante rápido es decir ya no es tan tan duro tan tan intenso no ahora pues estoy rodeado de compañeros que me hacen la vida bastante fácil aquí en el hostal viajeros que acabo de conocer son como mi ahora día porque lo compartimos todo ir yo creo que es también el momento digamos crucial Senna volverá a Barcelona será volver a estar con los con el resto de amigos poder a compartir con la familia hay algo atraer durado estoy entero dolorido

Voz 11 14:02 Juan en millones de pequeñas lecciones que no claro

Voz 8 14:04 meter en mi salud mi mi son de gravedad es decir es tomar analgésicos oí igual nada que no Secure con un poquito de amor a la batalla desde luego una vez visto todo el mundo es listo ahora que sabemos lo que pasa no no tendríamos que que haber llegado tan tarde igual en otra montaña que de las de los muchos picos que hemos hecho buenas chiquillos nos hemos salvado precisamente por llegar tarde nunca nunca se sabe no el riesgo está ahí quién le gustaría mencionar algo que siempre comentábamos con esta gente piensa que llevaban ocho meses viajando por Latinoamérica todos juntos en familia hemos vivido muchas cosas yo siempre comentábamos es que bueno que la seguridad importante no pero que lo primordial es tener una vida plena Ike cuánta gente no llega a los setenta o los ochenta años a una vida amargada no oí preocupado por por cosas triviales al final no sé no sé en este caso pasó lo que pasó por qué pasó y no hay que buscar mi yo creo que el responsable lo más peligroso lobo lo más peligroso lo yo creo para para la vida es en la selva de cemento menos pisamos unos a otros por por respirar un poquito de aire puro no que nos atrapa en una rutina de la teje esa te dice que no puede salir de chiquillos vivieron una vida plena intensa hasta el último momento hoy yo la última imagen que tengo de ellos incluso ya habiendo empezando a caer cuando estábamos todos en el sur era una sonrisa era intención del momento inundar frenar la caída pero están haciendo lo que le gustaba

Voz 9 15:45 así que crees que murieron siendo felices

Voz 8 15:48 sí no tengo dudas no me cabe duda yo creo que si hubiese sido uno de ellos también lo dirían de mí si si alguien alguno de ellos hubiese sobrevivido hubiese seguido yendo a la montaña porque al final la cuando cuando vuelva a hacer otro otra montaña no iré yo sólo lo llevaré conmigo no también no puedo no no voy a dejar de meses quién soy Foresta

Voz 4 16:13 volverás a una montaña

Voz 8 16:15 sí seguro

Voz 1025 16:18 no es el monte Caldera

Voz 12 16:21 con el superviviente de este accidente de este grupo de amigos españoles en Perú que decidieron subir al pico Mateo y que en el descenso pierden la vida ellos y guía

Voz 1025 16:34 por cierto que aquí es la única duda que hemos tenido nosotros sí que hemos encontrado en en toda la narración de de todo lo que hemos escuchado la semana hablamos con Antonio hace a que es el jefe de la Unidad de salvamento de Guajaraz precisamente los que intervinieron para ayudarle él y lo vamos a poner es un trocito muy chiquitito pero vais a ver que él nos cambia la versión él cree que él nos dice que uno de los que muere por el camino no es alegría sino uno de los chicos españoles

Voz 13 16:59 nosotros tomamos conocimiento por internet tendrá que llamada telefónica personal policial de un puesto el de auxilio rápido está cercano o próximo al nevado alegado Mateo es quien toma de conocimiento toma contacto en primer instancia con él con el sobreviviente que es el señor Pablo del Monte Calderón inició avisó entonces a la policía de de la zona lo traslada a al señor Belmonte a a un centro de salud próximo nosotros vamos a su a su encuentro yo los pormenores son los detalles de estas desgracias este accidente no indica que sus tres compañeros está bueno sus dos compañeros esté habían fallecido hace días eso sí que nosotros este aquí vamos todas nuestras escuadra de rescate y partimos saludar la información te tienes que todavía tenía signos vitales pues se celebra los primeros auxilios índice Le trata se traslada a se traslada a un centro de salud pero es en el camino dónde deja de existir pero posteriormente posteriormente si de que no eres guía sino era uno de los ciudadanos españoles el que todavía se encuentra con sino mentales

Voz 1025 18:26 o sea que uno uno de los chicos uno de los españoles es el que todavía estaba vivo pierde la vida cuando se está trasladando a al al hospital

Voz 13 18:37 hay que tomar en cuenta también que los nevados no está muy próximos a una ciudad no es un recorrido largo y estamos hablando de veintitrés hora cero cero hora de el día bueno no por la noche para que entiendan de la noche en esas circunstancias donde se ubica a a los este los cuerpos no hay que tomar en cuenta el factor climatológico lluvia nieve oscuridad de la zona en el negado ir se encuentran los cuerpos todavía tenía signos vitales uno de ellos no se identifica en el momento solamente señorita les hice liderando primero porque yo hice el traslada sin intenta trasladar a un centro de de lo que es el hospital de cargadas pero en el camino en el que él fallece

Voz 1025 19:26 insisto éste es Antonio Cea el jefe de la Unidad de salvamento voraz que es el que nos informa eso por tanto lo que hemos estado leyendo esta semana incluso de lo que creo que creía Paolo Conte porque al final uno de de los que él estuvo dándole primeros auxilios seguía vivo claro la las dos partes primero la entereza y todo nosotros no tenemos nada que decir esto es un accidente de montaña como pasan millones de accidente montañas insisto me me parece tremenda la entereza de de chaval del superviviente todo lo que hemos escuchado es de libro sea toda la actuación que hace Si pasa algo en la montaña yo creo que no no se ha dejado ningún punto claro una ventaja que tenemos cuando hablamos en Ser aventureros de las cosas es que es que me he caído en Pirineos no sé qué que aquí te llega la o el helicóptero a Guardia Civil te llega a lo mejor en diez minutos quince minutos veinte minutos que ellos no está hay diciendo el el jefe de la unidad

Voz 6 20:22 se de la noche y salen por la mañana lo sacan toda la noche te te iba a preguntar esta noche ahí en la montaña en la montaña mientras están sacando a la mañana

Voz 1025 20:29 amanecer entiendo que el que encuentran con signos vitales lo sacan antes entiendo o quieren bueno yo no lo sé no yo tampoco quiero entender que eso eso pasa así pero pero para lo que él

Voz 6 20:40 me gusta dice que era como imposibles es que de noche teniendo

Voz 1025 20:43 como bajaba lo a los fallecidos cuando muchas de las imágenes no se bueno ahora la historia es tremenda yo creo que el documento sonoro valía la pena no sé si tiene nada que decir si no cambiamos de página entera aventureros a toda duda y ojalá me equivoque que yo no sé si está tan entero Paolo o a la vuelta hombre y lo deseamos a estrés postraumático shock lo debe llevar encima

Voz 6 21:07 no creo que cuando llega a casa pero no pero sí

Voz 1025 21:09 Sofía Belle me parece espectacular la filosofía de vida eh dime Chema

Voz 0412 21:13 bueno yo metan estaba oyendo estaba pensando algo que se creo que miradas que tenemos aquí lo estamos pensando todo yo lo voy a decir el micrófono a mí no me gusta el tono y me gusta el tono en el que se cuenta en momento incluso que se le escapa una risa hay momentos en los que será el choque por lo que sea

Voz 1025 21:29 pero yo soy pues el padre o él

Voz 0412 21:32 el hermano de alguno de los tres fallecidos y parecería no no no no no no no me sentiría no me sentiría bien con el tono del relato me da me da la sensación que confundimos entereza con una especie de sensación de yo creo que va a estar por encima de

Voz 1025 21:50 pero eso eso no consecuencias pero claro yo no sé si si hay con gente que lo hayan pasado gente gorda nosotros Ángeles hemos hemos visto a personas que salían de un lío descomunal que decías usted se va ir a la prensa

Voz 0412 22:06 tener un accidente en la que ha muerto un niño dentro del vehículo en el que estaba te aseguro que durante muchas muchas horas después un uno yo yo me sentía incapaz de contar aquello que no vemos que que dio que me dan un poco de cosa hablar de esto que parece darnos un terreno poco

Voz 1025 22:24 no que no nos vamos a creo pero bueno yo remata que cambia de página estaría no pero yo creo

Voz 6 22:29 que hay que hacer y yo creo que las nuevas generaciones ahora mismo hay una parte de la de las nueve de la gente joven a que le gusta la aventura al que le gusta los deportes de riesgo etc

Voz 0412 22:38 sí

Voz 6 22:39 que tienen una visión diferente un poco

Voz 1025 22:42 la quiere que porque nos hemos metido en veinte si no pero no perdió la vida guerras incluida porque Dios ha querido me no me diga que estos chavales pero no

Voz 6 22:52 me refiero en el sentido de que de que ahora a lo que decía él no dice es mejor vivir hasta los veintiséis intensamente que volviera hasta los setenta o los ochenta con una vida más plazo

Voz 1025 23:01 ah no voy a decirlo públicamente amo Ángel Colina porque se le ha olvidado cuando él tenía veintiséis que hacía la misma barba no que yo no no quería morirme eh voto ya que siguen no digo que te que tampoco seguiría

Voz 6 23:14 lo que estaba por efecto del Chop abierto y cuando llegue a casa ahí a Barcelona a sus amigos a los familiares de esos países mortal el hombre que está bajo eso sí no no es normal vamos

Voz 1025 23:25 queríamos contaros esta historia y queríamos hacer caros sé de primera mano juega entrevista estupenda de Manu Carreño en El Larguero con la información que hemos podido ir reuniendo de este accidente simplemente como documento sonoro muchas cosas que hacer muchas cosas que contar seguimos era aventurero

Voz 10 25:16 oye que no no no hemos puesto hoy cabeceras de Nava todavía tal sic porque cuando has dado tu opinión yo yo creo que estábamos ahí

Voz 1025 25:25 en el en el en el cuando venga voy a

Voz 10 25:27 pero en la cabecera a ver si os gusta

Voz 19 25:31 este tiene cabecera desde las antípodas

Voz 1025 25:39 en las antípodas no estás en Australia o te han movido Alvia no que pasa amigo como estaba feliz

Voz 1241 25:47 el ensañó infeliz madrugado

Voz 1025 25:49 gracias feliz año amigos tan bien que todo mundo Australia me he hecho me he dicho a unos amigos que han venido de ahí que estabais ahí días a cuarenta de cuarenta y cinco grados

Voz 1241 25:59 sí sí sí sí sí sí pero menos que mañana menos que mañana no se está por venir todavía el calor fuerte e cuarenta y cinco tales Sanger entonces a Bale verdad merle pongo meter un cambio no que me han metido en esto es demasiado no te tanto igualaba bien bien bien que me

Voz 1025 26:20 que cómo me gusta a mí

Voz 1241 26:23 empezó fenomenal fechó unos entrenamientos pero brutales

Voz 1025 26:27 para para los que no sepan el oeste de Australia tantísimo calor por allí

Voz 1241 26:33 no esté estuve estuve con el hermano de David Ferrer que me reconoció me reconoció pero porque hace un par de años soy un par de años vino al torneo aquí designe como un jugador de Irún Íñigo Cervantes y como yo lo conocía de vista pues me paré hablar con ellos bonito y JD

Voz 1025 26:54 qué pasa vamos pero peor

Voz 1241 26:57 reconoció el hermano de David Ferrer que no creo no quiere no no pero no sabía que era la hermana de Ferrer

Voz 1025 27:03 pero que era oyentes amén de ser aventurero

Voz 1241 27:06 no les ves las ves hay pero

Voz 20 27:08 yo nunca voy a hablar con ellos porque están liado yo también tengo mi mundo hoy yo no quiero tampoco Barnes es muy saludar si te ven unos Joan te hace como especial alegría que te que te reconozcan ellos

Voz 1025 27:22 me parece bien mira me ha pasado penas que me he encontrado por la montaña de gente que por cierto la ovación más divertida de uno de ellos un que iba con un grupo que venía escuchando el podcast en aventureros se ha ido Body de pero este tío

Voz 1241 27:40 dime dime te voy a contar una una anécdota que me ha pasado veraneante que ha sido acogida orante en alguna

Voz 1025 27:47 en alguna ascensor porque tú eres muy de ascensores no

Voz 1241 27:50 no no no no no no vengo según llegó a siete he tenido que ir a trabajar un par de días a una exhibición que ha choque naval si sale un estadio y tal entonces el primero día el primer día era de de ensayos que le llaman vale ya se y el segundo día es ensayo más el el trabajo no pero bueno el ensayo te lo pagan igual si te lo pagan bien además te dan de comer osea te tratan como un trabajador en condiciones normales el que aquí tratan muy bien a los trabajadores no como en España que les ha escupen en la cara se bueno si es no

Voz 21 28:28 pueda aquí no entramos en la Cadena Ser la que Pérez

Voz 4 28:31 que pasamos el

Voz 10 28:34 campo creo que ha como lo viene de espetó mal Davis petando

Voz 5 28:41 a ver a ver

Voz 1241 28:44 los lo pues lo ensayos son aburrida hicimos eh ya no valen para nada lo mejor que además no entiendo ni la mitad de las cosas de las que hablan pero yo hago como que entiendo no hace eso detrás que soy como

Voz 0412 28:58 bueno nosotros con el veinte por

Voz 1241 29:00 siento igual de lo que dicen bueno un poco con un poco de sentido común más o menos arregla yo lo arregle

Voz 1025 29:07 vale perfecto

Voz 1241 29:09 entonces estaba súper aburrido Ximo aburrido ahí sí cara cuando estás aburrido y no cesa si piensas va a mí me da por pensar ahí joder qué voy a pensar tal estoy aburrido no puede actuar ya lo mío había un discjockey que ponía música música saliera como es un torneo de exhibición pasea hay de jockey para animar al no es un partido es sean menos jugadores van en plan risas echando unas risas y tal entonces yo veo al disc jockey digo a este a este sea voy a meter voy dar porque eran flipado eran flipado era Majo era un tío majo pero flipado todos los disc jockeys todos los días yo que son un fleco

Voz 5 29:54 ambos un abrazo muy fuerte a todos

Voz 4 29:58 decir una cosa el nivel hecho igual que Podemos bajando

Voz 5 30:03 mí me siento

Voz 1025 30:07 le dio no luego iré contigo colinas

Voz 7 30:09 hace bastante tiempo

Voz 5 30:13 te lo digo les digo yo al dicho que oye mira yo

Voz 1241 30:17 tal entonces se exigiera poner músicas durante el evento que les gusten fe yo pensando a poner la música que a mí me que yo la canción que yo quiero que suene hoy aquí

Voz 1025 30:33 entonces le digo mira no

Voz 1241 30:35 Sol Le gusta Alejandro Sanz salir yo sabía absorbidos yo sabía positivamente que no iba a poner ninguna música lejanos porque son todas muy lentas son como de amore eso no pega en el evento no pegamos Vila mira el tío Alejandro Sanz no me dice esto es muy lento no no puede ser no no no me pega le digo pues mira sabes que le gusta Nadal me gusta cortar tú le gusta cortado tú

Voz 4 31:03 es una canción tu sonrisa

Voz 1241 31:06 canta el tío mira tío mira que no puede ser porque esto es muy punki no le pega a este evento ETA Le digo pero la que hubo pega este evento es la música Leiva en la que canta Leiva con el drogas en un concierto que hizo de iba con el drogas que es no sé no sé qué hacer contigo se llama la canción sí sí no no el tío mira me dice pero el drogas quiero decir de Tomás

Voz 1025 31:40 no que digo sí sí sí

Voz 1241 31:43 pero no te pasa nada porque es es el mote que tiene el cantante de Barricada tu vida esta canción de repente el tío la pone y me dice sí pues esto sí que puede Le Pen le podría pegar al evento vale vale pues tú pueblo porque a Nadal le encanta esta cantidad

Voz 1025 32:02 sí como acabáis al día pasa al día

Voz 1241 32:05 siente llegamos al al torneo pasan los los ensayos y tal yo como estaba o lo mío la CIA ahora ahora por ahora voz patente en un momento dado la pone la pone yo hijo como se la clavado macho como

Voz 1025 32:24 exacto tú no estás bien

Voz 7 32:26 tenido a lo que piensa Nadal

Voz 5 32:32 no no no lo sé no lo sé porque yo no

Voz 1241 32:38 no soy amigo de Nadal no pero estoy seguro que Nadal le cuentas esa historia NASA descojono saber entonces ya llamativo les Ali

Voz 5 32:47 en el día de quién de quién de la situación

Voz 22 32:55 no le quedó un poco

Voz 1241 32:59 ah

Voz 5 33:03 clavaron Tato cortante adiós adiós es un sinvergüenza no ha gustado nada el libro que te recomendado en Facebook por cierto no no tengo nada o Tequila

Voz 7 33:25 es que es

Voz 1025 33:30 anda anda anda quédate que voy a entrevistar a la que vas a aprender un poco de pervivir

Voz 22 33:35 ella me Borne me voy a Melbourne

Voz 1025 33:38 bueno ella maremoto a Melbourne no preocupa lo que es lo que tiene vivir a Australia pero bueno

Voz 10 33:46 Concordato me voy mira al euskera

Voz 1025 33:53 vamos a hablar de la edición de este año en el Dakar una edición enteramente en Perú más corta en marrana que otra cosa pero mucha arena eh ya pero entonces mi amigo Pepín Vila va a estar de acuerdo conmigo no que esto no es una tipo al final solares sí muy bien Pepis debe estar buenos días

Voz 11 34:11 aquí estoy vivo estoy vivo

Voz 1025 34:13 cierto día o iros yo también estoy muy feliz es cierto que quién te ha visto y quién te veo se ha pasado de de conducir todo tipo aparatos a manejarse en la televisión como una auténtica estrella nazi

Voz 11 34:26 está siendo muy malo ahora eh

Voz 1025 34:28 no no pero me lo controla que no veas vamos ahí él entrevistando a móvil sí ahí a todo lo que ya de que la faceta ésta televisiva que ya el año pasado la bien ya

Voz 23 34:46 bueno la verdad la verdad la verdad la verdad

Voz 1241 34:48 sí que yo me lo pasó bien

Voz 23 34:51 pero de verdad de verdad

Voz 11 34:54 admiro mucho vuestro trabajo porque esto de estar ahí delante la cámara que ahí ya no hay indicar ni ni ni trampa ni cartón

Voz 1025 35:01 claro que es lo que más

Voz 11 35:04 en una en un de evento así que que las clasificaciones se suceden presidente lo que hace en pantalla os ya que aún hay gente que no ha llegado estás hablando de cosas que a veces no no sabes porque no tenemos la información bueno sí ha estado parado veinte minutos pero por qué no sabemos el por qué ha tenido problemas pero cuales entonces claro en un mundo de la información como es ahora que parece que se tiene que saber todo pues en este caso pues pues sabemos poca cosa intentamos improvisar y darle ahí en Teledeporte la mejor difusión a esta magnífica carrera

Voz 1025 35:40 a ver Pep yo tengo la pregunta clave todo esto un un tipo como tú que ha participado en el Dakar de África en el Dakar de verdad en el original has participado en el de Latinoamérica en distintos países en lo que tenemos hoy en día es un sucedáneo descafeinado o no piensas como yo pienso

Voz 11 36:00 no a ver quién es tiene razón de que de que el Dakar de de de de antes Dakar de los años de unos años ochenta y noventa pues pues era una cosa

Voz 23 36:13 Hay de los años dos mil fue otra no y ahora

Voz 11 36:17 que estamos estos diez daños en Sudamérica pues ha sido otra nuevo entonces no hay nada que que que dure pues cuarenta años cuarenta y un ediciones cuarenta celebradas que que bueno que que tiene una evolución Si la evolución en las mecánicas de los primeros años pues que iban con aquellas Yamaha así existe icono aquellas BBVA es un pesadas con un Renault y con un Citroën iraní hacían pues no podían meterse ninguna duna porque las duras no sabían entonces ya era una aventura y ahora pues bueno ha cambiado todo esto un poco no ahora es super técnico la acordaros de aquella época de los años y el noventa son aquellas Vigil indicase cogiendo dos kilómetros por hora Iker pesadas muy peligrosas en cuanto a las motos pero ahora con una moto de aquellas vamos no le ven al pelo a Alaya Assange vamos ni de fallo en ninguna

Voz 1025 37:22 no te voy a cambiar la pregunta si Thierry Sabine el levantara la cabeza al creador del Dakar estarían contento con lo que hay ahora o nos hemos cargado el espíritu de lo que el

Voz 11 37:33 no yo no sería tan negativo yo creo que las cosas cambian idea es evidente que técnicamente ahora es mucho más difícil lo Dakar que antaño para mí técnicamente las dunas que se hacen ahora hay dos break points contestan antes o el de la derecha o por la izquierda no tenías que tomar ahora no ahora te has sin cruzar el valle siete veces esto pues ha cambiado y ahora una cuatro y medio mono cilíndrica con la moto de que lleva o Ibarreta Laia ah y no se los mejores pilotos de ahora Mena es un cuatro y medio sólo pistón son motos que cogen ciento noventa por hora osea que que es bestial a la técnica y la preparación física de los pilotos ahora bueno tenemos la suerte que tenemos pilotos de casa en motos y en coches que están delante y que nos hacen disfrutar y realmente nunca nunca nunca se ha corrido tanto en el Dakar como las de hoy

Voz 6 38:32 oye Pepe y el hecho de que se organicen un solo país es decir que ahí hay algunos países que es que es por por temas económicos que se han que no están en la historia o qué es lo que ha sucedido exactamente

Voz 11 38:42 bueno esto esto hay el problema está en que en que bueno pues desgraciadamente hubo que irse de África por qué porque como en el terrorismo nuevas amenazas a diferentes amenazas terroristas pues nos sacaron de África y esto esto es así es una evidencia ahí en el año dos mil ocho pues se tuvo que suspender cuando estábamos todos en Lisboa para ir hacia hacia África icono y luego se sacaron de la manga el ir a Sudamérica y Sudamérica pues bueno pues ya ya lleva estas estas once ediciones

Voz 1025 39:18 si quiera eso no pues pues bueno pues así

Voz 11 39:21 yo como un balón de oxígeno ir y luego pues claro en África pues había que pagar para para para ir ir para organizar y para hacer todo y ahora en América pues resulta que la organización cobra

Voz 1025 39:33 sí por Yuri y entonces

Voz 11 39:36 luego los diríamos que el problema de Sudamérica es que hay unas áreas fantásticas para para lo que sería la celebración de este tipo de pruebas pero son inconexas son unas están muy lejos de otras no todos hemos oído hablar de Atacama hemos oído hablar de

Voz 1241 39:51 de de de de hemos diferentes desierto

Voz 11 39:53 los Perú tiene toda la franja como tú tú Ángel conoces muy bien toda aquella franja desértica que hay de de practicamente ciento doscientos kilómetros de hasta el altiplano pues toda aquella zona desértica que que bueno pues allí da para dar para hacerlos los Dakar es que quieras pero claro es mucho más bonito cuando hacíamos Argentina

Voz 10 40:15 ya sí malo

Voz 1025 40:18 yo te digo comentar también mandan

Voz 6 40:21 hace unos días hablaba de la posibilidad incluso bueno es una pasividad que es para el do dos mil veinte como decíais veinte veinte no de de de que se pueda celebrar el Dakar en un país árabe

Voz 11 40:31 bueno tiene muchos números numeros porque es que sabes que ha sido no se puede ir en este Dakar es que tiene que hacer en enero si yo si por un tema de fútbol por un tema de Olimpiadas por por mil cosas diríamos por espacio de ventanas que hay vivas dentro de del mundo como bien sabéis pues son las que son y claro y en verano pues ahí los Juegos Olímpicos ya ahí mundiales de fútbol etcétera etcétera no entonces esto tiene que ser en enero sido por ejemplo Brasil pues es imposible en enero Yue de las lluvias son demasiado copiosas y aquí a la que el nueve Un paso de tantos vehículos fijaros las que se leían Bolivia cada año que hemos ido y que ha habido lluvias no entonces en hacia Asia tampoco puede ser porque en enero pues la mayoría de de de sitios de Asia hace un frío que pela

Voz 24 41:27 si ya es imposible entonces a lo mejor

Voz 11 41:32 sea siempre el episodio norte o no sino la parte central y ahí es donde Arabia Saudí y todo lo que es Emiratos Árabes una gran posibilidad de copas

Voz 1025 41:46 muy bien pues estaremos muy pendientes la tele y de lo que pase y ojalá te veamos aparte de en la tele corriendo otra vez amigo que nos gusta verte ahí escucharte dando legal al tema

Voz 11 41:58 oye cuidaros mucho no hay que ser aventureros de referencia y esto es lo que lo que mola bastante si tantos eh

Voz 1025 42:06 Baños este año tú si se bueno que te queremos mucho venga a igualmente a todo un crack

Voz 25 42:14 no no al mando de los vehículos que conduce sino también de ahora en televisión yo creo que Pep se ha crecido con hecho lo saudita

Voz 4 42:22 a mi me parece que sí porque allí sí sí

Voz 0412 42:28 compitiendo a las mujeres con pañuelo en el desierto

Voz 1025 42:31 vosotros porque eso exceso hombres de poca fe no tienen ningún tiene muy bien dólar Lola oye que por cierto mil iguales a b5 a Davis aún no no si no está no Bisbe estás ahí aún no no no

Voz 4 42:46 sí sí ya estoy escuchando vale pues

Voz 1025 42:51 no hablo de pepino ahora te voy a enseñar otra cosa se llama publicidad de una pequeña pausa y seguimos te parece

Voz 6 42:56 el año de ser aventurero

Voz 1 43:52 ella aventureros tu viajar desde el sofá

Voz 29 43:57 los libros de costes

Voz 1025 44:00 ahí estamos a ver qué libros me traes hoy

Voz 4 44:02 tenemos tenemos los pasos de Livingstone Xavier Moret viejo amigo el programa viejo amigo mio escritor periodista diría que de los amplía que estamos cavando ochenta años nada me va a ampliar un poquito de decir que de los dos mejores escritores de de Viaje mágico para que no se crezca

Voz 1025 44:20 hola a Xavi qué tal estás bueno vea bueno vaya a presentación de labranza

Voz 30 44:26 José Luis bueno no no sé quién es

Voz 1025 44:29 que está en el número uno en el nuevo Cuéntame qué te has ido a perseguir a Livingstone aunque pasa

Voz 30 44:36 sí me he ido a perseguir a Roy tan iluso que no se murió hace tiempo

Voz 11 44:42 el vaya de todo normal

Voz 30 44:44 una excusa para viajar por África que siempre merece la pena

Voz 1055 44:48 sí porque en este en este libro Xavier que bueno lo tenían un poco olvidado África los últimos libros habían sido sobre Armenia sobre Grecia y ese continente que tanto te gustaba Atenas ahí un poquito porque ello nos vamos a Kenia Nos vamos a Tanzania Uganda no vamos a Congo saca tenemos ahí un un amplio recorrido precisamente por esa ese territorio en su momento inexplorado y que todavía es un referente

Voz 6 45:09 dura

Voz 30 45:11 absolutamente John bueno África ha sido siempre mi debilidad en ese continente apenas llegas sientes que va a pasar algo que es territorio de aventura que Territorio para conocer gente maravillosa para ver Paisaje de una faena fauna única entonces tenían pendiente en mi libro de África iba tomando nota de al final ha salido este año

Voz 1025 45:35 y ha aprovechado para hacer todos estos viajes

Voz 30 45:38 sí es bueno el libro recoge muchos viajes por África entonces lo unificado en uno solo pero son varias años de viajes por estos países de África oriental

Voz 1025 45:50 ya has encontrado por ahí algo o restos N Livingstone

Voz 30 45:55 encontrada doctor Livingstone supongo la frase ya está impreso en camisetas yo creo que es la frase más famosa del mundo de la exploración pero bueno me emociona viajar por esos sitios donde fueron Burton Speak Livingstone y compañía estarle

Voz 11 46:13 irle Wright leyendo sus diarios de viaje

Voz 30 46:16 es decir esto te permite apreciar muchas más lo que vas viendo por el camino

Voz 1241 46:21 no

Voz 10 46:22 no

Voz 31 46:28 de la Vega África es dura pero también es muy divertida África muy divertidas lo que bueno lo que tiene de bueno que te descoloca que hay mucha gente que dices

Voz 30 46:38 no puedes programar nada pero lo bueno que Cinema no si tiene el programa hecho muy diez días probablemente no pueda entonces los buenas esto que puede estropearse el autobús pero cuando sucede algo que siempre es la oportunidad de que pasen cosas inesperadas

Voz 4 46:58 claro eso no no es que pueda esto pasa el autobús sino cuando se va a estropear el auto

Voz 1025 47:03 esa es la señora de Zhao pero bueno Chema remata

Voz 32 47:06 con el sabe cómo estás hola buenas qué tal tío oye te has escrito sobre África ahora pero llevas haciéndolo veinte años que ha pasado en este en este Tour

Voz 0412 47:16 campo que hace unas horas una fotografía de esos veinte años y ahora no no no cambió en general un detallito algo algo que digas hostia esto hace veinte años no

Voz 30 47:26 vivo de África procurando tener una mirada positiva porque ya llegan muchas malas noticias de África y creo que por desgracia en los últimos años no ha mejorado los conflictos los problemas la las hambrunas ya hay otro factor que ha aumentado que ha cambiado mucho el continente que es las parabólicas las los teléfonos móviles y esto ha hecho que el turismo de masas se note mucho más o que vaya comiéndose parte de la identidad de África yo creo que es una pena pero siempre te puedes desviar un poco de los circuitos más trillados encuentras del África

Voz 4 48:03 la cuenta leer ahí pues bueno las últimas líneas del libro que es un buen decálogo que

Voz 0412 48:14 al final África una tierra fascinante que nos invita

Voz 1055 48:17 conocernos mejor a descubrir al otro y a plantearnos todo tipo de preguntas sobre los conceptos de progreso humanidad y civilización el libro está plagado de anécdotas de vivencias de Xavier de personajes de muchos libros Xavier es un tremendo lector doy fe de ellos una gran bibliografía el libro además de todo esto tiene una portada maravillosa así que es Xavier Moret los pasos de Livingstone Un viaje por África oriental a través de la ruta de los primeros exploradores está editado por Península

Voz 1025 48:44 un beso enorme Xavi y Pedro Ortega gracias bueno hasta luego

Voz 6 48:51 si no me enteré he visto si hubiera apellidado Pérez sería lo mismo

Voz 25 48:56 pero yo sé no

Voz 1025 48:57 ya le habría señalado sin Livingstone se hubiesen sprays Pérez sería la de Chema

Voz 3 49:05 no todo es mentira

Voz 1025 49:10 con Chema Rodríguez

Voz 33 49:14 yo las llamas

Voz 1025 49:15 que viene comunicaremos los ganadores de las dos últimas semanas pérdida de cabeza y no he podido la verdad

Voz 0412 49:21 culpa pero vamos a por esta semana esta semana si vamos a la sección de hoy no cara a la expedición al misterioso país de China Wen esta historia comienza hace tres mil quinientos años con nuevo con una con un bajorrelieve que hay ahí en Egipto en la en la tumba de la reina Hatshepsut hija del que se ha hablado mucho Iker Jiménez hizo un hizo un programa sobre este bajo relieve porque hay en él un misterioso rostro de una persona Oriental sabes que los que los los los bajorrelieves egipcios a las personas en las de las dibujaba representaba de perfil pues aparece una persona oriental en este bajorrelieve durante muchas décadas muchos mucho tiempo nunca ha sabido de dónde podía donde podría provenir está está este rostro oriental hace unas semanas hace unas semanas de encontrarlo descubrieron que nos excavaciones arqueológicas en el río Amarillo en China unos documentos de la de la época de la dinastía de decía con un con un grabado en el que se veía el recibimiento del Rey a una delegación de veintisiete hombres de piel oscura han relacionado estos grabados con el bajorrelieve resulta que han descubierto que que hace tres mil quinientos años se desarrolló lo que han llamado la Gran Expedición al país de Asia en el que el oráculo de Amón en Egipto que que en aquel entonces ya habría ya había mandado que hiciesen expediciones a Somalia o a descubrir las fuentes del Nilo ordenó que se fuese que hiciese un viaje una gran expedición expedición para conocer dónde estaba el fin del mundo algo que a lo largo de la historia de la humanidad al hombre siempre hasta que bueno pues está de Colom se fue a descubrir otra parte del mundo pues los egipcios ya lo hicieron hace tres mil quinientos años hicieron un viaje una expedición en el que recorrieron lo que luego más tarde fue conocido como el que poner el como la Ruta de la Seda desde creo que me pasaron por lo que luego sería Bagdad casi desierto de cartón Matin el río Amarillo inauguraron la ruta de la seda con esos dos documentos con el inicio con el con el el bajorrelieve

Voz 34 51:28 el el bien

Voz 0412 51:31 grabado descubrieron que existió hace tres mil quinientos años unos primeros expedicionarios que descubrieron hicieron la ruta de la seda

Voz 1025 51:41 y ahora te es que es cubrir de todo lo que he contado que no es verdad hoy está bastante difícil lo veo lo veo arrobas era aventurero antes no lo siguiente arroba arrobas eran aventureros en Twitter ahí nos polvo está respuestas insisto eh mandaremos ya o diremos los ganadores de las dos semanas anteriores hay que descubrir que no es verdad de lo que he contado

Voz 0412 52:03 lo único que sabemos de todo esto es que lo que sí es cierto es que es precisamente lo que hubiese despistar a lo que sí sabemos es que se esa expedición Se trajo chino de vuelta porque es el chino que aparece en el bajorrelieve de de la red

Voz 10 52:19 bueno pues nada le tema la vida si no

Voz 1241 52:28 el espacio la última frontera

Voz 36 52:33 hasta alcanzar lugares donde nadie

Voz 1241 52:36 sí ha podido llegar

Voz 1025 52:38 el juez Javier Gregori eleva a poner casi el final al programa

Voz 4 52:44 todo Si bueno ahora son los chinos los que están explorando acaban de conseguir alunizaje por primera vez en la cara oculta de la Luna está llevamos menos

Voz 1025 52:53 ahí no ha como no podía ser de otra

Voz 4 52:55 manera gusanos de seda ahora mismo hay habitantes del planeta tierra en la Luna en la cara oculta de la Luna hace la historia son gusanos de seda que se han llevado los chinos para ver cómo les afectaba al tema de la radiación hay un robot explorador a los gusanos de seda de verdad también se han llevado unas unas semillas para ver cómo les afecta pero claro habrá que ir a la Luna cuando habrá que cultivar y habrá que ha

Voz 1025 53:17 todo Morera pues el problema de estas misiones

Voz 4 53:22 es ultras secretas a saber muy pocos datos sólo sabemos que se han quedado gusanos de seda están llamados semillas y que ahora mismo hay un robot pequeño robot explorador llama youtube explorando la cara oculta de la Luna no sabemos más cosas es casi ultra secreto pero yo adoro China todos los precarios terrible lo que tiene de ser una dictadura

Voz 1025 53:42 Nos vamos a ir a que vienen con más datos porque

Voz 4 53:44 es una aventura en la que todo es verdad que todos Versina una dictadura que parece sí señor sí señor nos vamos cuando un recuerdo con Eugenio Bermúdez