Flash Deportes SER de las 14:30 (11/01/2019)

hoy arranca la jornada diecinueve en primera división con el Rayo Vallecano Celta regresa Fran Beltrana Vallecas Míchel no podrá contar con el lesionado Elustondo y en los gallegos son baja Almazán Yago Aspas David Costas por lesión también se abre a las nueve la jornada veintiún segunda división con el Cádiz Granada y anoche se completaban los partidos de ida de los octavos de la Copa del Rey el Barça tendrá que remontar en el Camp Nou la derrota por dos a uno ante el Levante habló Alberte sobrecoge

cuando no estaba jugando bien veré todo el mundo me preguntaba por de melé le cambiaron el cambio sale antes a después pimpampum ahora juega de Pelé no está jugando que es lo mismo lo que la empresa porque tiene que hacerlo suaves es trabajar para intentar revertir la situación lo que tiene que intentar es ser titulares siempre luchar por su posición en una posicionó en otra cotilla es un grandísimo jugador que nos ha dado mucho que nos da mucho Iker os dará mucho