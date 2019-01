La Script: 'Border', terror mitológico en la frontera sueca (12/01/2019)

Voz 2 00:00 el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 1457 00:16 todavía quedan cineastas que se ríen de las miserias de su país estrena el vicio del poder una sátira sobre Dick Cheney el hombre que le organizó la guerra de Irak a George Bush

Voz 3 00:28 que si Jasmin vicepresidente tienes que ser tú eres mi dice yo soy presidente de una gran empresa

Voz 1463 00:41 el cine sueco se marca un aterrador thriller que roza lo mitológico y lo político la protagonista es una mujer muy extraña y la película se titula Border

Voz 3 00:49 si eres diferente a los demás les quieres mucho mejor que ellos no no pueda tener hijos no deberías darle importancia lo que dice la gente

Voz 1457 01:00 las es el director de Hijo de Saúl estrena atardecer es una perturbadora historia ambientada a principios del siglo XX

Voz 4 01:10 se ha perdido señorita

Voz 1463 01:19 en televisión hablaremos de estrenos que llegan como la tercera temporada de True detective la cuarta de catástrofe y la comedia anti romántica por excelencia

Voz 5 01:28 que ha sido una irresponsabilidad tener descendencia vale tú eres alcohólico tu madre es una sádica empedernida a mi padre no se acuerdan y de mi nombre feroz al humano no le han diagnosticado nada pero es obvio que algo le falla no pinta nada bien menos mal que tú eres normal

Voz 7 01:59 fuera de preocupante me perdí luchando contra la ansiedad se suele entender a escena

hola qué tal muy buenos días abrimos La Script matinal con mucho frío en la calle temporada alta para el cine momento ideal para pasarse horas delante de una pantalla y qué tal Pepa buenos días

hola buenos días dice sólo lo bueno pero es que también es el momento para que las actrices pase frío porque ya sabes que tienes que ir con sus trajecitos de no bueno todo al aire mientras ellos van bien abrigados

es verdad ahí tendríamos que hacer un monográfico porque es verdad que las actrices llevan sandalias ellos van con calcetines define gracias a una faena más del hetero patriarcado

Voz 1463 02:53 bueno pues esta noche lo buena sufrir en sus carnes las candidatas a los premios Forqué los premios de los productores que se entregan en Zaragoza y que dan el pistoletazo de salida a la temporada de premios en nuestro país el Reino y campeones lideran las candidato

Voz 0277 03:06 para trabajar usted con personas con discapacidad intelectual qué coño obseso

Voz 4 03:09 tras apuntar normales bueno Bélgica no tengo novia es buen día lo tiene yo Valero chavales tontos entonces no fracaso escolar

Voz 1457 03:17 compite en campeones y el Reino con Carmen y Lola y entre dos aguas en la categoría de actor protagonista el favorito suena como favorito José Coronado por leer tu hijo en el que interpreta a un padre desbordado por el odio y el dolor tras la paliza mortal que ha recibido precisamente su hijo

Voz 3 03:36 has contado

Voz 8 03:42 venga barcos que el nuevo que te he dicho que plato Bread jamás me están matando las horas extras la Gerar

Voz 3 03:49 sí que nadie las llamas

Voz 1463 03:53 y en la categoría de actriz Alexandra Jiménez Bárbara Lennie Eva llorar Penélope Cruz aspiran a llevarse el premio que muchas veces coincide con los Goya ojo a Penélope Cruz que tiene muchas papeletas por la película The Far Hadid

Voz 9 04:14 pasa

Voz 1457 04:18 bueno pues estaremos muy pendientes de la gala de los Forqué ID momento vamos a empezar ya con el repaso a los estrenos de la semana empezamos por el vicio del poder es una quería satírica de Adam Mc Kay el director de la gran apuesta aquella película que desveló cómo se gestó la gran burbuja americana del dos mil ocho y ahora este director se dedica abrir en canal la biografía de Dick Cheney el que fue vicepresidente con George Bush hijo el tipo que se forro pero vamos hasta arriba con la invasión de Irak Christian Bale se pone rumbo a los Oscar una vez más gracias a este papel por el que ya ha ganado el Globo de Oro

Voz 11 05:04 la historia

Voz 1463 05:04 se repite dos veces la primera como tragedia la segunda como farsa la frase de calmarse no sirve para explicar el vicio del poder una tragicomedia que recrea los años del Gobierno de George Bush hijo aquellos de la supresión del techo de gasto de la eliminación de todo tipo de leyes que protegían a la ciudadanía

Voz 12 05:20 de la guerra ilegal de Irak curso vemos

Voz 13 05:24 señorío es que Sadam Husein tiene armas de destrucción masiva todos sabemos también que Sadam

Voz 14 05:30 Husein tiene armas esquivo

Voz 13 05:32 lo vuelvo a decir una vez más que la vinculación entre terrorismo y armas de destrucción masiva no forma parte del terreno de la fantasía sino que es una realidad

Voz 1463 05:43 Colin Powell pasará a la historia como el hombre que enseñó pruebas falsas sobre las supuestas armas de destrucción masiva de Sadam Husein ante la ONU pero el pobre sólo era un mandado los verdaderos artífices de aquella mentira que propagó hasta Aznar fueron Donald Rumsfeld secretario de Defensa Dick Cheney vicepresidente de EEUU

Voz 3 06:01 no quiero que seas mi vicepresidente tienes que ser tú eres me dice yo soy presidente de una gran empresa ha sido secretario de Defensa también ha sido jefe de gabinete de la Casa Blanca la vicepresidencia es un puesto principalmente simbólico pero si llegáramos a un acuerdo

Voz 1463 06:33 el artífice de Sada Mc Kay uno de los directores más valientes de la actualidad que se atreve a dar nombres apellidos de un sin fin de datos sobre aquellos años Macaya reinventado a su manera la sátira política bebiendo de quién inglés de Michael Moore de la comida de gags que aprendió en el Saturday Night Life repite por tanto el esquema que le dio un Oscar en la gran apuesta

Voz 15 06:52 es todo el mercado inmobiliario está apuntalado con créditos basura se va a derrumbar el mercado inmobiliario es súper personaje

Voz 1463 07:01 en aquella película desenmascarar las artimañas empleadas por Wall Street que condujeron al mayor desplome financiero desde la Gran Depresión ahora va un poco más atrás en el tiempo tampoco mucho para contar el inicio del declive del Partido Republicano las Faye News la propaganda la manipulación las mentiras el engaño masivo y las puertas giratorias a las empresas por parte de políticos todo lo que hoy reprochó vamos a Donald Trump ya lo hicieron hace una década políticos serios en teoría como Dick Cheney el gran protagonista de esta historia un burócrata callado inteligente que fue ascendiendo tocando poder como describe

Voz 16 07:34 López directos ahí se creído estuvo pero es básicamente la historia que la mayoría del tiempo está en las sombras es el vicepresidente al que llamaban Darth Vader pero según me investigaciones era el líder más poderoso en la Historia de América una película para la que he contado con unas interpreta

Voz 14 07:54 quién es increíbles es la historia del poder

Voz 1463 08:00 Christian Bale se ha convertido en el ex vicepresidente ha engordado más de dieciocho kilos

Voz 12 08:04 ha cambiado la voz ya ha ganado el Globo de Oro a mejor actor

Voz 1463 08:07 de comedia ahora inicia su carga

Voz 12 08:09 el banco

Voz 17 08:12 dicho eso no es una técnica en absoluto

Voz 14 08:17 que viene antes de Gerión ente cuando Khan

Voz 17 08:19 días en físicos

Voz 18 08:20 ayuda creo que esta película es muy divertida también remueven muchísimo es una de las películas más importantes en las que he trabajado estoy muy contento de poder estar

Voz 14 08:31 ay ay

Voz 1463 08:45 el vicio del poder tiene también un tono seis piano Conesa Lady Mac Beck puritana Amy Adams todo un especialista en mujeres poderosas a la sombra de su marido como demuestra

Voz 1457 08:54 su línea Chain cuenta la gente siempre intenta quitárselo

Voz 1463 08:58 este matrimonio son los verdaderos Underwood rodeados de otros personajes indeseables como Rumsfeld al que interpreta Steve Carell o Bush hijo interpretado por Sam Rockwell haciendo de balcón y hedonista

Voz 3 09:09 enérgico tomas decisiones te dicen siempre si se nada que ver nada que ver

Voz 1463 09:20 Makaay comparte montador con Oliver Stone es Jan Corbijn que ha imprimido un estilo frenético intercalado las alusiones referenciales rupturas de la narración tan locas como plantar un falso final en medio de esta película producida por su amigo Will Farrell

Voz 19 09:33 pues gracias

Voz 1457 09:38 y el vicio del poder pasamos a una película más sutil pero que ha caído como un rayo en el panorama del cine de autor hablamos de Borders frontera del director iraní Ali Abbas afincado en Suecia es una película que salió del pasado Festival de Cannes con el premio Ojo de la sección Una cierta mirada es un cruce de géneros que nos cuenta Laura Martín

Voz 0098 10:06 el escritor sueco John hay Beat Lynn Davis es una fuente de inspiración para el cine es el responsable de relatos como Déjame entrar llevado al cine por Tomas Alfredson o Border que esta semana llega a nuestros cines de la mano del cineasta iraní sueco Ali Abbasi director de Shelley trata de una fábula nórdica adaptada a la pantalla que ganó el premio a la mejor película en la sección Una cierta mirada en el Festival de Cannes y que además es la candidata SOCA

Voz 1268 10:30 los próximos Oscar discúlpeme

Voz 21 10:36 todo en orden gracias adiós déjeme el teléfono perdone pero me están esperando será sólo un segundo pongan aquí pero para que saca sólo será un cometa

Voz 0098 10:47 la protagonista de esta historia es Tina una agente de aduanas con un olfato tan extraordinario que es capaz de oler la culpa y la vergüenza en cualquiera que pretende

Voz 1457 10:56 esconder algo de lo que sienten las personas siento esas cosas

Voz 0098 11:04 pero un día se cruza con él un extraño hombre que le inquieta ella siente que esconde algo pero no puede identificarlo esto le despierta cierta curiosidad una extraña atracción hacia él descubrirán entonces que tienen mucho más en común de lo que piensan como su conexión con la naturaleza au su instinto animal

Voz 22 11:22 quiere especial pensaba eso de mí misma lo que era humana alguien con un defecto cromos somática tú no tienes ningún defecto si también tiene que ver con esto entiendes lo que tengo no es nada común

Voz 0098 11:44 puedes verlo como un lado humano y otro más como un lado animal o puedes verlo como un lado femenino un lado masculino hay muchas maneras de abordar este personaje escuchábamos a Eva amén Lambert la actriz protagonista junto a Hero Mirónov ambos tuvieron que enfrentarse a largas sesiones de caracterización para obtener los rostros extraños y amoríos de los personajes además de engordar veinte kilos cada uno dieron cuatro horas de prótesis luego diez horas que rodaje y luego una hora para quitar Melo termine por tener Milán pero como lo único mi cara que no estaba cubierto eso fue el gran reto tan interesante hacer este personaje que no puede permitirse quedan dos expresiones pero que todavía tiene que seguir jugando a través de escapan de silicona IG latino o Tina Ivonne conectan de una manera especial lo que hace que ella descubra la auténtica identidad de este ser tan extraño pero también la verdad de su propia existencia

Voz 3 12:36 si eres diferente a los demás es porque eres mucho mejor que ellos no pueda tener hijos no deberías darle importancia lo que dice la gente

Voz 0098 12:45 la vida de Tina da un giro con este encuentro el personaje nos muestra aún ser que debe elegir entre continuar la vida la que estaba acostumbrada o aceptar unas nuevas normas de vida que le muestra Gore el director aporta los siguientes sobre la situación

Voz 14 12:58 que trata sobre la experiencia de ser una minoría incluso si eres un hombre blanco de clase media en Francia sentirte

Voz 23 13:09 como una minoría en un lugar en el que no pones las normas en el que otra persona te pone las normas

Voz 14 13:16 sientes que tienes que entrar en ellas pase lo que pase creo que tomamos eso como núcleo de la historia fortalecer hemos como metáfora

Voz 0098 13:27 entre las inspiraciones de Abbasi encontramos a Luis Buñuel Chantal Ackerman o Fellini y añade que la intención final con esta cinta es la capacidad de decisión a la hora de escoger la identidad propia sin entrar en políticas de identidad en un sentido estricto bien debates raciales a pesar de saber desde niño lo que significa ser una minoría para él la minoría no significa un color diferente sino una persona diferente

Voz 23 13:52 creo que es una historia de amor en su esencia es una historia de amor

Voz 3 13:56 con muchas complicaciones

Voz 1463 14:03 y terminamos el repaso de los estrenos de la semana con atardecer es la última película del húngaro Laszlo nenes el director de la perturbadora Hijo de Saúl con la que ganó el Oscar a película de habla no inglesa en dos mil dieciséis ese salón de Mista

Voz 22 14:19 mira yo el año este edificio aún se mantienen

Voz 1457 14:24 que sea UDYCO que me Budapest mil novecientos trece una mujer joven recorre la ciudad buscando su pasado entra en la tienda de sombreros de lujo que perteneció a sus padres Ibaka desesperada para encontrar a un hermano que nunca conoció dicha con el mismo estilo visual de Hijo de Saúl con cámara al hombro en esta ocasión la acción transcurre en otra época convulsa la Europa aristocrática que se resquebraja y la Cámara de Nemesio parece reflejar ese desconcierto sin dar más explicaciones

Voz 14 15:10 Carmen funcionan nada no

Voz 1457 15:16 según el director en el pasado Festival de Venecia que los cineastas tienen que preservar ya abrir todas las posibilidades a la innovación para contar historias el cine es innovación pura decía el reto es inventar nuevas dramaturgias

Voz 14 15:30 ahí no es ese

Voz 1457 15:36 lo cierto es que atardecer fue recibida primero con expectación Hinault con decepción en Venecia ya que la puesta es demasiado conceptual

Voz 14 15:45 bajen si esa eh

Voz 1457 15:52 y añadía que concibió esta película como un plano universal como una galaxia con todos los actores moviéndose hacia atrás y hacia adelante en las escenas con una gran planificación de movimientos decían M es que esta historia es como la vida misma que habla de la soledad la fragilidad y el caos cósmico

Voz 11 16:13 ah

Voz 1457 16:16 las sitúa su protagonista en el amanecer del siglo XX y el atardecer del XIX donde la alta burguesía culta asistía atónita a un cambio de ciclo radical con revueltas sociales una guerra mundial en camino donde todos los personajes están extraviados

Voz 4 16:33 es que ha perdido señorito ahora puedo llevar algún lado atardeceres

Voz 1457 16:40 la experiencia sensorial es el relato del miedo y el desconcierto que ahora mismo también sienten millones de refugiados de cualquier país que dejaron sus bibliotecas ya han pasado de llevar ropa limpia a Dragos

Voz 22 16:54 nuestra sombra trabajando para Su Majestad

Voz 1457 16:59 en todas las entrevistas el director húngaro se ha negado a dar una explicación didáctica quiere que el espectador complete su película sin ponerle delante un manual de instrucciones

Voz 14 17:08 el club de aquí Space

Voz 1457 17:14 quería volver al pasado viajar en el tiempo y el espacio y ofrecer al público de hoy un mundo remoto pero que sigue pareciendo mucho a nuestra vida diaria decía Nemesio desde luego atardecer es una película para pantalla grande y dejarse llevar por las sensaciones que ofrece un cineasta que no tiene miedo a no ser entendido

y no nos perdimos la sana costumbre de recordar los grandes nombres del cine clásico con Antonio Martínez director del programa Sucedió una noche que hoy no recuerda la carrera del productor

Voz 1463 17:45 Samuel Bronson personaje clave en el cine americano en su apuesta por España como plató de sus grandes super

Voz 1288 17:50 producciones hoy se cumplen veinticinco años

Voz 1463 17:53 de su muerte

Voz 4 17:56 de la China este es un país una antigua adquiridos

Voz 19 18:01 yo en realidad no era China sino un enorme plató situado cerca de la localidad madrileña de Las Matas y sub decorado simulando el Pekín imperial podían verse desde la carretera de La Coruña los soldados romanos batalla van en la sierra de Guadarrama en la caída del imperio romano y el río Alberche se transformó en el Jordán para que Juan el Bautista pudiera bautizar a Cristo Rey de reyes

Voz 25 18:24 en verdad os bautizo culpable pero está por venir otro más poderoso cliente bautizar con el espíritu santo y con él

Voz 19 18:31 estas y otras paradojas ocurrieron en nuestro país entre finales de los años cincuenta y mediados de los sesenta gracias a Samuel Bronson un productor de origen ruso que había decidido convertir Madrid en una sucursal del Hollywood más espectacular loco

Voz 4 18:46 ha lanzado a una aventura

Voz 3 18:48 hombre es exacto que a asumido un riesgo

Voz 19 18:51 aprovechando una ley de Franco que congelaba los capitales extranjeros invertidos antes de la guerra civil para que sólo pudieran ser invertidos en España convenció al magnate Pierre Dupont para que utilizara sus divisas inmovilizadas en la producción de películas además en nuestro país podía comprar unos estudios a precio de ganga la mano de obra era muy barata

Voz 26 19:10 con ochenta chicos setenta y seis grandes y seis soldados total doscientas cincuenta pesetas osea unos cuarenta dólares

Voz 19 19:22 Jones biografía del creador de la Armada americana fue su primera producción dirigida por John Farrow padre de Mia Farrow la fórmula de Ashton consistía en escoger temas atractivos para el público al frente ponía un director de prestigio en horas bajas lo que reducía su salario echaba el resto en el reparto lleno de estrellas famosas John Wayne David Niven Ava Gardner Sophia Loren alevines Charlton Heston al que consiguió traer a España en su época de mayor popularidad

Voz 26 19:50 yo fui muy feliz trabajando en España todas las películas que dice allí fueron un éxito en gran parte por las facilidades de trabajo que ofrecía el país

Voz 19 20:02 junto a todas aquellas estrellas sabía numerosos actores españoles que intervenían en papeles secundarios ejemplo Carmen Sevilla hizo de María Magdalena en Rey de reyes

Voz 26 20:11 es este Jerusalén sólo para entrar luego podrás diera ni soy donante

Voz 19 20:19 el productor nunca reparaba en gastos ya las cosas a lo grande decorados fastuosos millares de extras

Voz 4 20:26 los hombres en dos pelotones querer turnos de cuatro horas

Voz 19 20:29 durante el rodaje de cincuenta y cinco días en Pekín consiguió reunir a miles de chinos

Voz 3 20:38 como en España no habría suficientes roscón viajó por varios países resultando más dice que durante aquel verano no se pudo comer decentemente en un restaurante chino de Europa

Voz 4 20:49 los cocineros estaban en Madrid ese griterío tan terrible el mundo entero grita pidiendo lo mismo queremos sin

Voz 19 21:00 Ros con su prestigio su nombre aparecía antes del de las estrellas cien el letras tan grandes como el título de la película

Voz 13 21:06 si este soy yo y así parece ser

Voz 4 21:09 el perro de mi casa debe reconocer un negociante dile a tu amigo qué haremos otro trato cuarenta dólares

Voz 19 21:18 Isabel a moverse entre las élites políticas mantuvo buenas relaciones con Franco que le daba todas las facilidades ya fuera en forma de permiso préstamo de soldados del Ejército español para hacer de extras en sus películas Bronstein a cambio pagaba peaje rodando documentales de propaganda para el régimen o dando protagonismo a nuestro país en los argumentos de sus películas como el embajador español que interpretaba Alfredo Mayo en cincuenta y cinco días en Pekín

Voz 26 21:42 los españoles sabemos cumplir con nuestras obligaciones y en nuestro diccionario no existe la palabra hundirlo

Voz 4 21:49 España está conté será su mejor película

Voz 19 21:51 también sobre un tema español Space la historia

Voz 28 21:54 de un caballero que bueno yo buena ciñó hispano la historia de un bar

Voz 19 22:03 el Cid fue la cúspide del imperio Bronstein con su siguiente película La caída del Imperio Romano comenzaron los problemas económicos

Voz 29 22:13 tú mete ten tus asuntos internos

Voz 4 22:15 la de preparar es decir con el fabuloso mundo

Voz 19 22:18 desde el circo su última producción en España resultó un fracaso absoluto y el desencadenante de la catástrofe como si fuera una premonición la película comenzaba con un naufragio y acababa con incendio el fuego empezó en la sastrería pero sí que se había perdido su socio Dupont se negó a enviarle más dinero de la noche a la mañana Bronstein se vio en la ruina

Voz 29 22:42 John Frank ni una peseta

Voz 30 22:46 en pocos meses sus estudios fueron subastados

Voz 19 22:49 los últimos años de su vida los pasó en Estados Unidos batallando contra las deudas la enfermedad de Alzheimer que se celebra en él cuentan que de vez en cuando preguntaba sin Españas han acordando de él murió el doce de enero de mil novecientos noventa y cuatro por expreso deseo suyo sus cenizas fueron enterradas en Madrid en el Cementerio de Las Rozas muy cerca de su particular subraya H

Voz 22 23:12 no

ya tenemos por aquí al Laia Portaceli con su primera sección de series de dos mil diecinueve donde nos traes dos serías ideales para hacerme

Voz 0277 23:31 Platón es que no me gusta es Olaya buenos días buenos días mejor que fumar ocho mejores echarse a ese nombre pero esto

Voz 1463 23:41 los como las sigue son como los libros es es es una inmersiones pero bueno las puedes puedes consumir como quieras yo creo que que hay una estupenda que que puedes consumir de la tercera mayor número porque porque late porque ya llega ha vuelto y es que la tercera temporada estrena este domingo a madrugada domingo a lunes en HBO también se puede ver en Movistar Plus

Voz 1457 24:03 bueno la segunda temporada fue un poquito full pero la tercera yo he visto algunos capítulos de la verdad es que me han gustado sí sí porque bueno

Voz 1268 24:11 BA sus raíces vuelven poco a al al al Toni Antoni que que tenía la primera esa esa gran temporada de máxima con aquí Woody Harrelson Woody Harrelson que tuvo buenísimas críticas que colocó al autor han pinchó la ató en primera línea y bueno que también eh fue un antes y un después en el mundo de las series en dos mil catorce esta vez el protagonista es el acto brazo manjares Al Ali que es el ganador del Oscar por Moon Light

Voz 1457 24:35 Ikea el pasado domingo ganó el Globo de

Voz 1268 24:37 pero por por una película que se va a estrenar en breve Green Book exactamente entonces Maher sala interpreta a Wayne Heinze que es un agente obsesionado con la desaparición de dos niños a lo largo de más de treinta años en la frondosa zona de los

Voz 11 24:51 SARS de Estados Unidos

Voz 1268 25:00 bueno pues mientras él es un hombre torturado y con problemas de memoria su compañero es un policía terrenal pragmático Roldán West que es el actor Stephen d'Or la serie conserva la atmósfera claustrofóbica inquietante de la primera temporada hay unos planos espectaculares bueno esos planos oníricos con paisajes objetos Herradores y luego a lo que me parece muy interesante es que muestra de manera bueno pues quizá más queda más patente que en la primera o no sé muy bien pero bueno la la América profunda hay deprimida a través de de personajes de secundarios como los padres de los niños como que están interpretados por Scott Mc el de Jan Chan Cold Fire mami Gámez que es una de las hijas de Meryl Streep

Voz 1457 25:39 en el programa de esta noche en la sesión golfa hablaremos ampliamente de True detective y también de la que ha sido una de las series

Voz 1268 25:47 de una de las series estas navidades Shi Yu que es una de las nuevas adicciones de Netflix arranca cuando el protagonista Joe el empleado de una librería de Nueva York conoció a una estudiante poesía que va a comprar un libro entonces bueno pues ambos parecen gustarse estos dos personajes pero este encuentro entre desconocidos con flashes románticos se convierte en algo muy oscuro cuando el chico se obsesiona con ella se entera de los detalles más íntimos de su vida a través de Internet no creas que salió la cosa no era

Voz 11 26:14 pero conozco claro me acuerdo perdona mi aspecto cuando estoy sobre recogido

Voz 3 26:23 el acuerdo

Voz 1457 26:27 bueno pues es una sería que produce un mal rollo impresionante IT han ganas de cerrar todo en Facebook que vamos a tirar el mobbing por teléfono al váter

Voz 1268 26:40 exactamente estábamos escuchando a al actor que interpreta al protagonista es Spain Buckley el actor que muchos oyentes conocerán por por Gossip Girl donde interpretaba dan la serie se basa en una novela titulada qué harías por amor mega productor Grec Verlaine tiques creador déficit de muchas aficiones juveniles como súper Google lo River del bueno pues sí se da da da mucho miedo da la impresión es una propuesta bastante morbosa culebrón era tiene la originalidad de que parece una simple historia de persecución entre un perturbado y su víctima con crítica pues a lo que decías a los puesto que estamos lo lo muy expuestos que estamos a las redes sociales pero lo que es interesante además de que se mete en la cabeza del acosador in y oímos sus pensamientos es que acaba siendo un tratado sobre el amor la masculinidad pues sobre la y sobre todo sobre la diferencia entre romanticismo y acoso que me parece que no está mal apuntarlo hoy en día porque dadas las relaciones que bueno las cosas que va que estamos viendo no que de masculinidad tóxica pero también como de de concepto en general social no de de de protesta

Voz 1457 27:46 pero sí sí

Voz 1268 27:48 el brote joven paga aquello que protegía entonces bueno es es una apta pero bueno al mismo tiempo es una es una serie que es una propuesta bastante erótico festiva no Zaha tampoco nos vamos a poner entonces

Voz 0277 27:58 a conversar del árbol Lalla osea tú tienes existencia

Voz 1268 28:03 él mismo en el detective y mucho thriller mucha resuelve resuelve crímenes y luego esta cosa erótico festiva porque hay muchos sexo si también lo diremos sexo sexo palabra sexo para que es que estáis el sábado por la mano

Voz 0277 28:14 no hombre pues eso tres empresas curarse de voz y dejar claro que seguimos de madrugar

terminamos La Script matinal con Carlos Higueras en la realización Laura Martínez yp Pepa Blanes en los mandos de la web y redes sociales volvemos esta noche en la sesión golfa con la trifulca la crítica de los estrenos y la sección de series

