Las Noches de Ortega: El Monte Perdido (12/01/2019)

Voz 3 00:39 buenas noches escuchas en los grillos el viento esta noche te hablo desde el corazón de la naturaleza estoy en el Monte Perdido en Huesca

Voz 3 01:05 quiero agradecer a los compañeros técnicos que haya facilitado tan bien las cosas poniendo ese estudio improvisado en medio de una montaña los micrófonos suenan bien y espero que mi voz llegue a esta muestra radio con buena calidad la radio esta noche nota el frío de una montaña magnífica arriba un cielo estrellado precioso he mirado un invitado que dentro de poco conoceréis hemos salido del estudio para respirar aire puro esta incluso de este frío nos parece hermoso la radio instalada esta noche a la intemperie cerca de una casa humilde hecha de madera donde vive un hombre que os va a sorprender

Voz 3 02:22 Benito Álvarez buenas noches buenas noches en primer lugar gracias por dejarnos venir a

Voz 6 02:29 va a su casa una montaña nunca puede ser la casa de alguien una montaña en la casa de todos cuantos años desde que llegó usted aquí

Voz 6 02:43 pues ahora unos treinta y tres años estoy aquí vivo sólo con con mi perro mi lo podría decir que no echo de menos a nadie pero pero luego sería cierto de menos a veces la la compañía de otras personas no pero lo que sí que también le puedo decir es que que me siento compensado uno que me compensa estar aquí no porque la compañía de los árboles la compañía de los animales de la compañía lo tiene naturaleza de de estas estrellas no por la noche pues todo eso todo eso me compensa que grillos estamos escuchando el yo que estaba bueno hay dos tipos de grillos ahora mismo están cantando la B2 tipo de Grillo Grillo pajarerías que es tema más agudo que soy de fondos y ese fio gusté que es Grillo Colmenero el grillo Pajariel hoy el grito Colmenero este viento eventos el viento dieron un poco de viento arrancó un poco de viento somática

Voz 3 03:59 este hombre conoce el nombre de los vientos y el sonido de los diferentes grillos Benito sabe apreciar en sus matices la belleza que el mundo natural nos ofrece posee esa sabiduría que nosotros habitantes de las ciudades hemos ido perdiendo no

Voz 6 04:20 Dios porque ese vino aquí Benito por qué me vine aquí y me vine huyendo de una relación amorosa que no no hay no hay no llevaba a ninguna parte una relación amorosa que mido mucho daño lo que en principio era una huida o sea cierta se ha terminado convirtiendo pues en el motivo de mi felicidad

Voz 3 04:49 ahora está viendo que me provocó

Voz 6 04:52 venir a que fuera desgracia pero yo aquí encontrara la alegría la felicidad mira respectado moscas sí sí somos Casper bañeras moscas pero era una una mosca pregonera y la otra mascar Encina recibía que aquí como hay abedules caen mucho de ir al abedul

Voz 6 05:09 por al abedules y a la hierba Lanka no está aquí está hierba esta hierba pelas nunca mira que las quiero canciller vamos vamos que cuando se checas muy buena va a aprender prende muy bien el fuego la leyes de la hierba mostré a Opel Anka se hacen

Voz 3 05:25 largos los días y las noches aquí

Voz 6 05:28 a mí me dejé el vuelo diez de todas las noches en la ciudad aquí el tiempo está suspendido uno por cómo hago lo que me gusta durante todo el día pues es lo que le gusta hacer básicamente masticar madera masticar madera masticar madera con con pronóstico madera directamente de de árbol más placer con un árbol y hay con los dientes lo hagan con madera hay pues mítico las me gusta masticar amas la madera más Tiko también tierra tierra sobre todo madera con los que activa pero de directamente del árbol directamente de de legal algo así me siento yo unido a las a las naturalezas me siento muy animar Olesquer Boris que también me levanto por la mañana salgo desnudo aunque sea invierno te hago desnudo Lloris que como pereza como hierba mostré hay Hervás blanca me alimento de básicamente pues eso de hierba de pereza de vaya de dos piedras también piedras y piedra a piedra te haces te hace sentir muy unidos al entorno natural masticar la gente tiene una imagen de la piedra como alguno alimenticio pero sí se sabe llevar bien la piedra ahí no se abusa piedra a piedra obstinada los piedras Fajardo ya digo sin Encina usaba pues eso eso es ahí

Voz 3 07:04 Rosa Benito conoce el nombre de las piedras Easy alimenta de ellas come madera arrancando la con sus dientes directamente árbol tronco de decía logrado una conexión con la naturaleza que todos hemos perdido las cerezas los cardos las hierbas hacen que su tiempo esté suspendido exactamente no es difícil entenderlo estando aquí donde esta noche estamos donde esta noche

Voz 9 07:38 la radio en medio del Monte Perdido

Voz 3 07:42 bajo el cielo estrellado más hermoso que jamás hemos visto jabón altos y quiere hablarnos de esa relación sentimental que lo hizo

Voz 3 07:51 venir aquí o prefiere olvidarlo

Voz 10 07:54 no un problema

Voz 6 07:57 ni una relación con una persona que

Voz 9 08:03 que me hizo daño pero hay ahí yo creo que me hice daño no intencionadamente no

Voz 6 08:09 a mejoran las expectativas yo tenía no en las relaciones hombre ella era era un hombre pues bueno le Sangoy Llum es que Angus Yun al quitarse del grupo AC DC eh

Voz 3 08:28 esa la la persona con la que mantenía una relación sentimental es el el guitarrista del del grupo Acebes

Voz 6 08:33 el editada en el grupo A AC DC es el de los pantalones cortos lo cual con usted lo conocía estoy diciendo que uno de los locales pero siempre pero como como lo conoció en Pozuelo de Alarcón en Pozuelo de Alarcón por sólo con diario El Mundo con supermercado de ahí idea de Pozuelo de Alarcón no me lo encontré en empezamos a hablar y bueno una cosa llevó a la otra acabamos la acaba de engulle igual al principio está bien la cosa no puede hacer que pasó es que él quería incorporar cosas la relación sexual él quería no sé si para motivarse lo que se me pedía que también formarán parte de de la relación sexual los otro miembro de Lepe dieran esos nuevos no les gustaba le pedían Uyuni que que también estuvieran en en la cama con los otros miembros yo estoy a mí eso me echa un poco detrás no si no lo entendía no no no eran bien bien Celia Ojeda que no entendía yo

Voz 6 09:42 esa obsesión suya AC DC Black Sabbath

Voz 3 09:45 el Sara él quería que vinieran a Camarón

Voz 6 09:48 miembro de Black Sabbath Iron Maiden llegó un momento en el que yo he decidido estar contigo Angus no poco heavy meta genera no no no lo entendió y quiere gusto de Angulo el principio cuando egipcio lo que me gustó de Agus compartíamos Lamb la misma afición por por comer madera a hay le gustaba comer aquí en guión en cuanto me lo encontré en el supermercado en Pozuelo de Alarcón se pueden intercambiar por las palabras normales de cortesía de hola qué tal como digamos etcétera es lo siguiente que me dijo de mira me gusta masticar madera arrancaran Lola con los dientes directamente del árbol dije coño he dado con la horma de mi zapato plano por lo que a mí también me gusta que que que yo le dije hoy que quiere venir a ahora a masticar madera madera estamos ahí en Pozuelo a Coghen buenos fines fuera de Madrid hay hay árboles no son los árboles que hay aquí en en Monte Perdido pero bueno bueno algún árbol hay bueno y no pusimos engulle unió a masticar madera moco

Voz 9 11:01 o como lo queramos jugador dos animalicos

Voz 11 11:12 Benito masticado madera

Voz 3 11:14 de los árboles con Angus Llum el famoso guitarras de los AC DC ha saboreado directamente del tronco la felicidad de coincidir con alguien en una pasión cierro los ojos y los imagino oros dos jovial es arrancando trozos de tronco con los dientes qué pasó Benito para que esa relación sentimental con Angus Young que era prometedora terminara en una decepción sentimental que pasó sola o yo me pregunta mucho

Voz 6 11:51 a veces me sigo preguntando pero básicamente por resumirles lo que pasa es que empezó a posicionarse como grupo Gone in the dedicado más tiempo a a que mueva algo que nos unían nosotros no yo decía Angus no te pido que esté todo el rato conmigo masticando madera pero entre disco y dijo claro no se desde te puedes sacar de donde sea un

Voz 12 12:24 a quince días sido CEO and Museum quince días masticando madera contigo un no ha empezado con el grupo algo pues no y eso unido a su obsesión por

Voz 6 12:35 pues que nos acostamos con aroma de de con Black Sabbath

Voz 12 12:40 incluso con grupos españoles obús Barón Rojo postes y jugó en la banda

Voz 1174 13:06 Colmenero viento racial no quiso Manetino mosca cojonera Oscar recién Anca hierba Celan caímos torera con estos elementos naturales comparte de Benito vieron mundo sigue teniendo Benito contacto con aunque yo

Voz 6 13:27 vos el sólo este día

Voz 12 13:30 el santo del veintiuno de marzo vertía del tránsito de San Benito el cielo que han es muy devoto de san Benito y bueno pues él viene aquí lo celebramos pasando por la tarde pues comiendo madera solamente el día de su sentó no lo sólo vienen San Benito unos no vemos solamente el día de San Benito es muy devoto de san Benito mucho mucho aire muy devoto muy o todos los Santa

Voz 11 13:58 viene truena

Voz 9 14:00 lo que no los iba viento a a no siempre super pues entramos mejor dentro de compañeros bueno llevan todos los datos mejor dentro usando que uniera hierba

Voz 9 14:26 es muy buena para aprender

Voz 9 14:41 lo bueno que que sea más agradable no bueno me me me he leído

Voz 14 14:46 o sea poco a poco violonchelo aquí Alonqueo todo el volvieron toca el violonchelo puedes tocarlo un poquito tocar esto

Voz 9 14:54 a es un poco de su entrenado eh perdernos no se preocupe que no eran muy bien si no con esperando mayor espera

Voz 9 15:31 muy bien gracias me ha dejado flipado Sangoy Llum

Voz 10 15:37 le gustaba mucho después de ir a comer madera Juliette le toca algunas piezas

Voz 9 15:43 lo echa de menos angustiosa mucho menos mucho

Voz 10 15:48 bueno no ha habido y habrá un guitarra y además pues encontrar a alguien en la vida que comparta tus aficiones pues es más fácil comer madera directamente del árbol no es el gusto de la mayoría ya se encuentras alguien que sintoniza con en algo tan importante pues claro perderlo como yo lo he perdido Angus puesto

Voz 9 16:07 parte parten dos yo estoy partió en dos ahora está sufriendo sufriendo como un cerdo día de matanza como envía de matanza digiriendo

Voz 10 16:21 pero bueno es lo que hay también hay que le que de Andalucía yo tengo que estar solo aquí comiendo madera quedó solo que voy a hacer

Voz 9 16:30 contra logró su mejor hace aceptar lo mejor aceptarlo

Voz 15 16:38 ya ya Benito estocada

Voz 9 16:41 al violonchelo mientras piensa en algún se siente el partido en dos sufriendo como un cerdo en vía de Matanza Benito se consuela sintiéndose unido a las tormentas sabiendo el nombre de cada relámpago conociendo los truenos siendo amigo de las hojas que va pisando Benito tiene una casa de madera pequeña y agradable lo vive con lo necesario y nada más basta con esto la desde aquí vemos un sofá una cocina pequeña una cama con una manta naranja y un techo con vigas de madera que le hace a uno sentir que esto es un hogar en mi hogar piensa quedarse aquí Benito para siempre

Voz 10 17:38 dónde voy a ir no te voy ahí acaso puede volver a Madrid allí me dejarían comer madera de los árboles del Retiro no creo no creo yo de su posible me tratarían como un loco deberían como como como es se come los tronco meses señalaría no no quite admite yo prefiero quedarme aquí en el monte perdido con con Mi vida mi recuerdo Si mi fe en Dios cree usted en Dios mire a ha dejado de llover acompañan enseñan a Dios

Voz 9 18:16 lo acompaño donde bueno estamos dirigiendo no son la puerta de nuevo vamos un momentico llevamos aquí sí sí sí sí sí sigo

Voz 10 18:30 ha visto cómo ha quedado la hierba mojada sí sí sí la hierba palanca cuando se moja aseguró Alves más bonitas vino gustaba mucho comer en las no nos dábamos al suelo los dos podíamos pasar pues tres horas buenas comiendo y con el con el morro en el suelo comiendo hierba como animal

Voz 9 18:48 Hollinger era hermoso de Zuera hermoso y estamos a punto y era vale ver que me quiere enseñar aquí aquí aquí que mira río mira arriba ya ya admiro que ve estrellas aislado pero mirad mirando ahí donde ese ese árboles esta rama esa rama con el fondo estrellado si bien se recortan la rama sobre el fondo pues eso es para Dios Dios crea sede

Voz 9 19:19 no Hungría sede Mis tontería de comer madera no Benito no Demi alimentar me de piedras

Voz 1174 19:25 pero eso para mí es Dios Benito ha encontrado a Dios

Voz 3 19:32 en el recorte de una rama sobre el cielo estrellado sobre esta hierba caminamos llegamos a ver la hierba pelan K como estrena

Voz 10 19:42 yo creo que un segundo si te perdone que le interrumpa esta parte poética tuya en el enviar algún compañero suyo de algún técnico a a cogerme el violonchelo porrón quiere el violonchelo ahora sí quiero hubieron

Voz 3 19:55 lo van a ver compañeros buscaran el violonchelo a a casa vale

Voz 10 20:02 claro que no quiere ir toca aquí un poquillo violonchelo quién me viene de gustos locales violonchelos darle a las cero tres mis compañeros en la la mojada de nuevo están moscas nocturnas son muy propia de aquí del Monte Perdido la busca

Voz 3 20:18 bañera no que me decía

Voz 10 20:20 lo visto ante la pero que estamos Kfar para estas son cría asoma gorda y me las como por las noches yo yo a eso de las dos de la madrugada que es cuando la mosca Zawahirí salen y yo me sumo a la ventana de mi casa sacó la cabeza no cierro los ojos y la boca por una especie de intuición que tengo yo sé dónde estaba Moya y en cuanto la noto abro la boca sin y así una y otra y otra Angulo un le gustaba mucho como vemos Camargo algo así éramos cabalgó Guajaca tenía predilección Angus yo a veces le mando a esa mosca en Oaxaca cojo cien o doscientas o trescientas Guajara las prensas

Voz 9 21:04 la presión así pensar que forman una masa

Voz 10 21:19 esa masa de mosca ese las come con fruición

Voz 1174 21:21 no dimito como moscas

Voz 3 21:26 asomando la cabeza por la ventana con los ojos cerrados

Voz 10 21:30 una buena noche yo puedo llegar a comer trescientas mosca bajas

Voz 3 21:33 luego le manda moscas Angus June prensada

Voz 10 21:37 sí por correo ordinario por Seur desde

Voz 3 21:39 y Angus Young se las come con fruición

Voz 10 21:42 fruta como un niño Angulo un comiendo más sabemos Kfar guaje

Voz 3 21:51 desde aquí podemos ver de la Vía Láctea poblada con doscientos mil millones de soles sólo una pequeña isla en un universo con miles de millones de galaxias notamos desde aquí el frío no sólo de estas montañas sino de todo el universo aquí tenemos doce grados bajo cero pero allá arriba en el inmenso universo el frío desde más de doscientos grados bajo cero y miramos Benito yo esas luces pequeñas desde aquí pero que son soles gigantes donde el calor

Voz 9 22:27 llega a millones de grados el violonchelo Benito ya violonchelos voy a tocar a ver a ver si te quién está piedra saber Benito a tocar el violonchelo gran desatinado su compañera el traerlo a ver cuándo

Voz 3 22:50 ya vamos terminando

Voz 1174 23:11 dejamos tenía Benito tocando su violonchelo pensando en sus cosas tal vez en ángulo o en esas ramas sobre el fondo estrellado o en el sabor de las piedras lo dejamos aquí ha venido y no dejamos de él caminando sola

Voz 3 23:33 el violonchelo se oye cada vez más lejos y abrigarnos gamos porque aquí hace mucho frío no sea así regresaré a esta montaña alguna vez pero donde sí volveré es a la antena de la SER

Voz 6 23:51 el viernes que viene

Voz 3 23:53 desaparecerán las estrellas y saldrá el sol con su luz anaranjada y lo hará siete veces antes de que nos veamos aquí de nuevo mientras tanto abrigados y comete maderas y eso es lo que os gusta buenas noches

