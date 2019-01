El mejor imitador mundial de Dios es español

no pero muerto está ya no se puede tener todo pues muchas gracias y mucha suerte en marzo de karate a este concurso se dice que Chaplin no pasó de la primera ronda en un concurso de imitadores de Charlot pero en cambio Antonio Luis José sí que pasó de ronda de hecho fue el primero en un concurso de imitadores de Charlot para discapacitados capilares verdad hola qué tal

Voz 4

02:12

bueno para son estos yo diría que el jurado tuvo muy en cuenta que yo era el único participante del concurso eso puede pero sé que si decantó la balanza digamos a favor no sólo tú participas si porque hay pocos imitadores de Charlot derecho ha dicho Calvo eh hola te has dicho Calvo tú y yo si no lo has dicho Calvo no lo es decir que hay pocos imitadores Calvo de la que buena si vale sí sí sí lo ha dicho sí sí para que yo pueda hacerlo si Calvo Calvo Calvo Carlos porque ya soy capaz vale vale vale yo no debería decir Calvo acaben escalo no puedes decir cada sí porque llevo sobre la diferencia si si no veo la diferencia