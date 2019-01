La batería mal tocada me relaja

Voz 1 00:00 este secundario sale

Voz 2 00:09 vamos a afrontar la resaca del día de Reyes han paso ya cuarenta y ocho horas de resaca larga sí bueno pero ahora ya nos hemos adaptado o no a los regalos que hemos recibido el pasado domingo y queremos hablar con un oyente quiero sabes practicamente no quiere

Voz 3 00:24 con lo que nos ha dejado un mensaje en el contestador muy explicativo de estos mensajes que que te dejan y hacen pensar en cuyo este este oyente tiene una entrevista vamos a escuchar este mensaje ya veré

Voz 4 00:36 la Ventana me llamó fuma anchos y eh

Voz 5 00:42 llamarme

Voz 4 00:44 Ana

Voz 3 00:46 invitado me evitar entreguismo

Voz 2 00:48 decir a gritos una charla con lo tenemos aquí sentado hasta que nosotros el señor Sánchez buenas tardes que produce

Voz 3 00:57 no me parece ser un aplauso merece la pena ha hablado de fuera

Voz 2 01:03 fuman Xuso en el escueto pero certero mensaje en el contestador de ventanas pues intuimos que querías hablar

Voz 6 01:08 lo de los Reyes Magos fui Prístina totalmente totalmente no deja espacio a la duda bueno que que que te ha tachado mala pasada que no los Reyes Magos en contra de mi voluntad en contra de mi voluntad le trajeron a mi niño el mayor Juancho T bueno es el mayor de edad eh es verdad es el pequeño yo tengo dos hijos hijo y resulta que el pequeño Pablito mide uno ochenta y dos y el mayor Juancho T mide uno setenta y nueve no entiendo no no como que que es un padre le le le dé para Jutta les rompe los esquemas el mayor más pequeño pero además salto a salto esto una madre como tiene instinto lo sabrá gestionar dijeron padre nos aclara confunde al pequeño con el perro mayor algunas horas Elía y qué está pasando con otros jóvenes hoy en día que está pasando que no respeta nada

Voz 2 01:57 de Podemos centrales un poquito en los Reyes Magos que se en contra de su voluntad extranjero es bajito Juancho

Voz 6 02:04 es una batería una batería Kolontar Val entiendo que no de cocina no no de la de musicales la derruido de la D

Voz 2 02:11 Phil Collins con melena y entonces los llamados porque sea tortura chiquillo había bueno chiquillo el chaval bueno aporreando la batería a todas horas tendréis la cabeza como un bombo no es lo que mejor

Voz 3 02:22 pues mira mira mira giro de los acontecimientos no

Voz 6 02:26 te lo juro el niño no tiene ni idea de toca la batería porque nunca lo había tocado pero no sé cómo lo hace a mí me relaja relajado cada vez que se pone a tocar me una modorra Pen hasta le pedimos que toque por la noche antes de ir a dormir con mi mujer y otra verdad te lo digo para mí es como es como Nini es como es como como

Voz 3 02:42 de como los los Of Lesbian pero el fuerte pero muy fuerte me escucháis sí lo grababa todo esto las doce de la noche y esto relaja dices mira espero es seria me relaja

Voz 6 03:02 es igual de mal dormir porque además dormir yo me pongo el Tour de Francia en una etapa de esa de de de incluso de esa etapa de montaña

Voz 3 03:11 la verdad es malas no acababa de yo de quedarme atrás

Voz 6 03:14 pero yo escuchaba Perico Delgado excitado a Perico Gaulle necesitaba un cambio mal crío agarra la batería pum roncando me quedo escucharlo tras escucharlo

Voz 3 03:27 a mí me doy un poquito la cabeza escuchando este pavo ellos adormece te te dormido tres vecinos no como Chus está durmiendo

Voz 6 03:35 lo dejamos dormir no perdona no agredan podido otra puestos no no no va a escuchaba Pilar de Francisco con la Iturriaga ya no dormía del todo

Voz 7 03:44 escucha la pila venga

Voz 6 03:45 yo me déjame déjame