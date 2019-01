La tele es mejor si la ves de pie

Voz 1 00:00 Especialistas secundarios

Voz 1494 00:02 bueno una de las cosas bonitas de radio es enterarse de noticias así raras como esta también la de conocer a gente rara poder compartir esta experiencia con con los oyentes gente como por ejemplo Paco Montes de pato que tal para como es desde el Paco es un hombre al que le gusta podemos decir te gusta ver la tele de hecho te claras Tele adicto no

Voz 2 00:21 Cobo o abajo anotó el adicto es muy fuerte no yo yo prefiero yonqui

Voz 1494 00:25 la tele yonqui de la tele declara yonqui de la tele porque la tele te mola te mola mucho la tele no

Voz 2 00:30 muy cara la casa era una cosa que entraría a que la que no va a hacer una cosa a luego ya hay una llamada monólogos en una entrevista en todo muy bien muy ameno y que hace un rato entretenido a la par que divertía

Voz 1494 00:45 tuvo el resumen de televisión que has hecho gravísimo e a ti te gusta esto es lo importante y por eso estás aquí te gusta ver la peli la tele de pie

Voz 2 00:53 las piernas descubierto que la la mejor manera de bala ya pero no es muy cómodo nuestra postura no así lo eh no no si lo hace en la rodilla ya no ya como diría

Voz 1494 01:04 y en que cambia ver la tele de haberlas ya berenjenal

Voz 2 01:09 la titulo supongo no cuando está sentada otras como en actitud en dieciocho como diciendo han lo que llega tele no resistencia no está de pie Latitude más activa más combativa como diciendo cuidado que nace dama entretenían todo bueno porque yo me largo rapidito

Voz 1494 01:25 vale quiere decir eso que piensas que si no que tienen más facilidad largamente si estás tú que el sillón no vale vale pero esto cambió la tele de alguna

Voz 2 01:34 arma o no se cambia la perspectiva pero la perspectiva hablo que Sabadell

Voz 1494 01:40 yo sé que ves desde desde arriba estar de pie superioridad cuando ya

Voz 2 01:52 era un chiquillo que eso afecta lo que a lo que salen en la tele a su hija al hombre como así lo que yo mira cuando estoy viendo un debate de los contertulios yo no sé por qué pero se dan cuenta de que les estoy mirando de de de de pie si se sienten amenazados se ponen las pilas como les daba como

Voz 1494 02:10 les presiona si tú me estás diciendo lo que echa la tele

Voz 2 02:16 Jaume Melocos pero lo lo los los cantantes canta mejor lado informativas explican información mejor a coronas el entiende no sé si notarán que que que que puedo abandonaré en un momento dado que yo tengo el pavor si si es difícil de ver igual no me explico habían pero no

Voz 1494 02:35 sí te explica perfectamente que tú crees que la tele mejor la de pie esto es tu rollo respeto pero yo quiero saber qué dicen tu familia cuando estás ahí viendo la tele de pie

Voz 2 02:44 que me dejen Mamón idiota montón de con ya no es bonito pero ojo que poco a poca yo ya lo esto convenciendo de mantuvo Abilio si ya somos yo mi Damián que es el mayor y mi hija vez ollas si imitar también Aitor

Voz 1494 02:56 a tu hijo Damian y tú lo ves la tele de pie no

Voz 2 03:00 si mi hijo Damián y me han sentado en el sillón

Voz 1494 03:04 perdona no has dicho que tu hijo Damián Cabezón ya ven la tele debía contigo pero ha dicho que tu mujer se queda el sillón soy yo el que están exigió chalada que están de pie pero entonces tú tele sentado pero todo esto que nos está contando todos los nervios

Voz 3 03:24 a Pepe Mel había sido Nino ahora no cambiara no me daba pena de media a principios destruidos pero no me de mencionar de cómo lo hago

Voz 1494 03:42 he dicho a la que se sepa lo lleva bastante tiempo ya te puedes ir mirando para otro lado pero bueno lo ves la mejor a Francino lo puedes encontrar